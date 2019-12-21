DHA DIŞ - Meksika’da lüks yolcu gemilerinin çarpışma anı kamerada
Meksika'nın Cozumel limanında lüks yolcu gemisi, limandaki bir diğer yolcu gemisine çarptı.
Meksika'nın Cozumel limanında lüks yolcu gemisi, limandaki bir diğer yolcu gemisine çarptı. Çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Ülkenin doğusunda Karayip Denizi'nde bulunan Cozumel Adası'nın limanında, "Carnival Glory" isimli lüks yolcu gemisi, "Carnival Legend" isimli diğer lüks yolcu gemisine çarptı. O anlar görgü tanıklarınca kayda alındı. Görüntülerde, Carnival Glory isimli gemide büyük hasar oluştuğu görüldü.
Yerel medya, yerel saatle 08.30 civarında Carnival Glory'nin limana yanaşmaya çalıştığı sırada şiddetli rüzgâr nedeniyle diğer yolcu gemisine çarptığını yazdı.
Görüntü Dökümü
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-Carnival Glory'nin limana yanaşmaya çalıştığı anlar
-Carnival Glory'nin diğer yolcu gemisine çarpma anları
-Carnival Glory'nin aldığı hasarın kameralara yansıması
-Olayı kayda alan çevredekiler
Kaynak: DHA
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