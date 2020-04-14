DHA DIŞ- NATO Genel Sekteri: İlk kez Türkiye'den İngiltere'ye yardımda protokol uygulandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan sağlık krizinin, güvenlik krizine dönüşmemesi için müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Stoltenberg yaptığı açıklamada, Türkiye, Balkanlardaki müttefiklere tıbbi yardımlarda bulundu ve ardından İtalya ve İspanya'ya da yardım yaptı. İlk kez, Türkiye'den Birleşik Krallık'a yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için NATO protokolü kullanıldı." dedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, bazı ülkelerde vaka ve ölü sayılarının azaldığının görülmesine rağmen hastalığın korkunç şekilde can aldığını belirterek, "Bazı ülkelerde vaka ve ölü sayılarının azaldığını görsek dahi hastalık korkunç şekilde can alıyor. Sevdiklerini kaybeden herkese baş sağlığı diliyorum. Hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına da içten dileklerimi sunuyorum" dedi.

"SAĞLIK KRİZİ GÜVENLİK KRİZİNE DÖNÜŞMEMESİ GEREKİYOR"

Stoltenberg, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan sağlık krizinin, güvenlik krizine dönüşmemesi için müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, "NATO'nun çekirdekteki amacı yerini korumaya devam ediyor. Bu sağlık krizinin, güvenlik krizine dönüşmemesi için sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Bir sonraki krizde de daha hazırlanmış halde olmalıyız. Yarın NATO'nun salgın boyunca misyon ve operasyonlarını nasıl sürdüreceğimizi ele alacağız. Son olarak, yanlış bilgilendirmeyi önlemek için de değerlendirmeler yapacağız. Bazı devlet ve devlet dışı aktörlerin salgından yararlanarak zararlı bilgi paylaşımı yaptığını gördük. Müttefikler, bunu belirlemek ve izlemek için yakından ve birlikte çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

YAPILAN YARDIMLARDA TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKTI

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun küresel salgında üzerine düşen görevi yaptığını belirterek yapılan yardımları saydı. Stoltenberg, "Çekya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Slovenya, Türkiye ve ABD yeni müttefikimiz Kuzey Makedonya'ya tıbbi ve finansal yardımlarda bulundu. NATO'nun afet müdahale merkezi, Danimarka'nın ventilatör ve saha hastanesi yardımlarını İtalya'ya, Almanya'nın ventilatör yardımlarını da İspanya'ya ulaştırmada aracı oldu. Türkiye, Balkanlardaki müttefiklere tıbbi yardımlarda bulundu ve ardından İtalya ve İspanya'ya da yardım yaptı. İlk kez, Türkiye'den Birleşik Krallık'a yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için NATO protokolü kullanıldı. Müttefikler, yardımları doğru zamanda doğru yerlere ulaştırmaya ve hayat kurtarmaya çalışıyor" diye konuştu.

"NATO OLARAK TEK GÜNDEM COVID-19"

Stoltenberg, yarın düzenlenmesi planlanan Savunma Bakanları Toplantısı'nın tek gündeminin koronavirüs salgını olduğunu belirterek, "Yarın Savunma Bakanları Toplantısı'nda sadece tek bir gündemimiz var o da Covid-19 krizi. Savunma Bakanları, NATO müttefiklerinin koronavirüsle mücadelede attığı adımları değerlendirecek ve gelecek adımlara karar verecek. NATO, önleyici tedbirlerin alınmasıyla, operasyonların devam etmesiyle ve müttefiklere virüsle mücadelede destek sağlayarak krizin başlangıcından beri bu krize yanıt veriyor. NATO Dışişleri Bakanları iki hafta önce görüştü. Görüşmede, salgına karşı daha hızlı ve daha iyi yanıt verebilmek adına bir görev gücü oluşturulması istendi. NATO müttefikleri yardımları sürdürüyor. Yüzlerce tıbbi ekipman bağışlandı ve gönderildi. Müttefikler, tıbbi uzmanları ve hastane kapasitelerini de paylaşmakta" dedi.

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-Stoltenberg'in konuşması

Kaynak: DHA