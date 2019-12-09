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DHA DIŞ –Rus kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı

Rusya Roskosmos Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu tarafından verilen bilgiye göre Progress MS-13 kargo mekiği 3 günlük yolculuğunu tamamlayarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

DHA DIŞ –Rus kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı

Rusya Roskosmos Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu tarafından verilen bilgiye göre Progress MS-13 kargo mekiği 3 günlük yolculuğunu tamamlayarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

ISS'e yaklaşarak kilitlenme sürecini otomatik olarak gerçekleştiren kargo mekiği MS-13, 2.5 ton kargoyu ISS'e ulaştırdı. 6 Aralık günü Kazakistan'ın Baykonur'daki Uzay Üssü'nden kalkan MS-13 kargo mekiğinin 3 günlük yolculuğu merkezden kontrol edilerek içinde kozmonot olmadan otonom olarak gerçekleşti. ISS'e getirdiği 2.5 tonluk kargı yükünün içinde yakıt, oksijen, besin ve ISS'in ihtiyaçları yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mekiğin yaklaşma anı

- Mekiğin kilitme anı

Kaynak: DHA

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