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  3. DHA DIŞ – Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu

DHA DIŞ – Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu

Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, Suriye'nin İdlib kenti ve çevresindeki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) pozisyonlarını hava saldırıları ve varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor.

DHA DIŞ – Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu

Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, Suriye'nin İdlib kenti ve çevresindeki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) pozisyonlarını hava saldırıları ve varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor.

Bölgede bugün de birçok nokta vuruldu. O anlar bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bölgenin bombalanma anı

Bombalama sonrası görüntüler

Kaynak: DHA

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