DHA DIŞ – Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu
Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, Suriye'nin İdlib kenti ve çevresindeki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) pozisyonlarını hava saldırıları ve varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor.
Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, Suriye'nin İdlib kenti ve çevresindeki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) pozisyonlarını hava saldırıları ve varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor.
Bölgede bugün de birçok nokta vuruldu. O anlar bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bölgenin bombalanma anı
Bombalama sonrası görüntüler
Kaynak: DHA
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