DHA DIŞ- Rusya’da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Rusya'da yoğun sis nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Rusya'ya bağlı Adıge Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk kentinde yoğun sis nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Kaza bölgesinden görüntüler

-Hasarlı araçlar

-Sürücülerin görüntüleri

-Detaylar

Kaynak: DHA