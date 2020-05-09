DHA DIŞ - Rusya'da hastane yangını: 1 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir hastanede yangın çıktı. Hastanede koronavirüs kaynaklı vakaların bulunduğu belirtilirken, yangında en az 1 kişinin öldüğü açıklandı.

Yangın hastanenin giriş katındaki yoğun bakım ünitesinde bir oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane yangınından görüntüler

-Yükselen dumanlar

Kaynak: DHA