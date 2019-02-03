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  3. DHA DIŞ - Selanik’te Türk Konsolosluğu yakınlarındaki polislere molotoflu saldırı

DHA DIŞ - Selanik’te Türk Konsolosluğu yakınlarındaki polislere molotoflu saldırı

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

DHA DIŞ - Selanik’te Türk Konsolosluğu yakınlarındaki polislere molotoflu saldırı

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis saldırgan grubu, bölgeden uzaklaştırdı.

DHA


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