DHA DIŞ - Sırbistan'da karantina kararı sokağa döktü

Sırbistan'da son günlerde artan koronavirüs (Covid-19) vakaları ve beraberindeki ölümlerin ardından, hükümetin tekrar karantina kararı alması sonucu halk sokağa döküldü. Eylemciler parlamento binasını bastı.

Sırbistan'da son günlerde artan koronavirüs (Covid-19) vakaları ve beraberindeki ölümler halkı sokağa döktü. Başkent Belgrad'daki protestolar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in, koronavirüs vakalarındaki artışın ardından aldığı yeni önlemleri açıklamasıyla başladı. Belgrad'daki Sırp Parlamentosu önünde, yeni kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını yüzlerce kişi protesto etti.

"BELGRAD'I BOĞMAYIN" SLOGANLARI ATILDI

"Belgrad'ı boğmayın", sloganlarının atıldığı protestolarda eylemciler, parlamento binasına girdi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolarda eylemciler parlamento binasından dışarı çıkarıldı. Polisin, eylemcileri parlamento binasından çıkarmak için biber gazıyla müdahalesinde çok sayıda kişinin yaralandığını açıklandı. Gece geç saatlere kadar süren protestolarda eylemcilerin maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

- Sırbistan'da protestolar

-Parlamentoya giren protestocular

Kaynak: DHA