DHA DIŞ - Suriye' üssüne İsrail hava saldırısı

Suriye Haber Ajansı (SANA) İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne Salı akşamı saldırdığını iddia etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre, askeri üssün İran tarafından askeri mühimmat depolamak için kullandığı ve 3 kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Sana haber ajansının, Suriye Rejimi askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre askeri üssün Salı akşamı 22:00 sıralarında vurulduğunu, üs "de bulunan hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durduğunu ama 4 füzenin üsse isabet ederek maddi hasara yol açtığı açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre ise İsrail savaş uçaklarının üsse yaptığı füzeli saldırı sonucunda Suriye vatandaşı olmayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölümlerin yükselebileceğini öne sürdü. İsrail veya İran yetkililerinden saldırıya dair bir açıklama yapılmazen İsrail medyası, konuyla ilgili haberleri Suriye İnsan Hakları Gözlemevi raporuna dayandırarak duyurdu.

Kaynak: DHA