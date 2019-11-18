DHA DIŞ – Sürücünün ihmali yaşlı kadının hayatına mal oldu

Rusya'da bir otobüs sürücüsü, otobüsün el frenini çekmeyi unuttu. O sırada torunuyla otobüsten indikten sonra önünden geçen yaşlı bir kadın, otobüsün altında kaldı.

Olay, başkent Moskova'da bulunan Akademika Pavlova Caddesi'nde meydana geldi. Son durağa gelen otobüsün sürücüsü, tüm yolcuların otobüsten inmesiyle birlikte yerinden kalktı, ancak el frenini çekmeyi unuttu. Otobüsün öne doğru hareket etmesiyle birlikte, o sırada otobüsün önünden torunuyla birlikte geçmekte olan yaşlı bir kadın, otobüsün altında kaldı. Otobüs, sürücünün müdahale etmesi sonucu durduruldu ve yaşlı kadın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaşlı kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ve çocuğun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Yolcuların otobüsten inmesi

-El freni çekilmemiş otobüsün öne doğru hareket etmesi

-Torunuyla birlikte olan yaşlı kadının, otobüsün altında kalması

-Otobüsün durması, sürücünün otobüsten inmesi

Kaynak: DHA