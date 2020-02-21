DHA DIŞ- Suudi Arabistan’da çekirge istilası

Suudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, çekirgelerin Doğu Afrika'dan geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapılacağını açıkladı.

Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapıldı. Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, düzenli ilaçlamaların yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Çekirge istilasından görüntüler

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Kaynak: DHA