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DHA DIŞ – Suudi Arabistan’da kar yağdı

Suudi Arabistan'ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı, çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı.

DHA DIŞ – Suudi Arabistan’da kar yağdı

Suudi Arabistan'ın özellikle kuzeybatı bölgesinde şiddetli kar yağdı, çöllerin bulunduğu Dahr Dağları ve çevresi karla kaplandı.

Suudi Arabistan Metroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğünü ve şiddetli kar yağışı olduğunu açıkladı. Tabuk ve kuzeybatı bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dahr Dağları ve Tabuk bölgelerinden kar yağışı görüntüleri

Kaynak: DHA



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