DHA DIŞ- Tayland’da turistleri taşıyan tekneler çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

Tayland'da 35 turisti taşıyan bir tekne ile, limana turistleri almak için giden başka bir tekne kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

Tayland'ın Phuket kentindeki Royal Phuket Marina'da 35 turisti taşıyan bir tekne ile limanda bekleyen turistleri almak için giden bir başka tekne kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Rus vatandaşı olduğu belirtilen 12 yaşında bir erkek ve 9 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Yerel medya, diğer 21 yaralının da tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Teknelerin çarpışma anı

-Detaylar

Kaynak: DHA