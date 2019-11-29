DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.
Görüntü Dökümü
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-Şentop'un konuşması
-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duası
-Açılışın yapılması
-Cuma namazı
-Görüntüler FTP'de
Kaynak: DHA
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