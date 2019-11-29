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  3. DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı

DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Şentop'un konuşması

-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duası

-Açılışın yapılması

-Cuma namazı

-Görüntüler FTP'de

Kaynak: DHA

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