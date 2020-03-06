DHA DIŞ (TEKRAR)- DHA ekibi, 17 kişinin yaşamını yitirdiği Ma'arrat Misrin'e girdi

ekibi, 17 kişinin yaşamını yitirdiği Ma'arrat Misrin'e girdi.

İdlib kentinde dün rejim güçleri tarafından hava bombardımanı düzenlenmişti. Ma'arrat Misrin kırsalına yönelik hava saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 17 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası yaralılar, bölgeye giden sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürülmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Drone görüntüleri

- Bombanın düştüğü yer

- Cenazelerin çıkarılması

- Enkazda yapılan aramalar

- Mustafa Kanlı'nın anonsu

-Tahrip olmuş araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA