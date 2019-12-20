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  3. DHA DIŞ - Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü

DHA DIŞ - Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü.

DHA DIŞ - Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü

Kaynak: DHA




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