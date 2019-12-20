DHA DIŞ - Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden görüntü
Kaynak: DHA
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