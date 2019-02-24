DHA DIŞ - Türkiye'den Bulgaristan'a turizm desteği

Bulgaristan'dan gelen talep üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Varna'ya gelen bir ekip, Bulgar turizmcilere eğitim verdi.

Bulgaristan'ın isteği üzerine Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Burgas Başkonsolosluğu'nun desteğiyle Karadeniz kıyısındaki turistik kent Varna'da bir haftalık eğitim programı gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nden Varna'ya gelen Yüksel Zülfikar, Sibel Sonbay ve Dönüş Koçak Yolbilir, Bulgaristan'ın çeşitli kentlerindeki önemli otellerin yönetici ve ara personeline, mesleki niteliklerinin gelişmesi, hizmet kalitesinin arttırılması toplumda turizm bilincinin oluşturulması konularında eğitim verdi.

Türkiye'nin turizm sektöründe eriştiği noktaya hayran kalan Bulgar katılımcılar, Türkiye'nin çalışma şekli, turizmdeki başarının sırrını öğrenmeye çalıştı. Eğitim programı sonunda katılımcılara özel sertifikalar verildi.

"TÜRK TURİZMİ GIPTAYLA İZLENİYOR"

Türkiye'nin Burgas Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Türk turizminin dünyada gıptayla izlendiğini belirterek, "Bu alandaki başarımızın sırrı da bizim güler yüzümüz ve tatlı dilimiz. Komşu, komşuya yardım eder anlayışıyla biz burada Bulgar dostlarımıza yardımcı olmak için bu projeyi geliştirdik. Bulgar turizm sektörünün iki en önemli sorunundan biri sezonun çok kısa olması, ikincisi ise yetişmiş iş gücü eksikliği. Biz bu eksikliği kapsamak üzere, Türkiye'den uzmanlar getirdik ve Bulgar turizm sektörünün eleman ihtiyacının bir bölümünü karşılamak üzere, bir ilk başlangıç yaptık" dedi.

Başkonsolos İnöntepe, kursun büyük ilgi gördüğünü ve bunun devamı olarak Varna ve Burgas bölgesinde üniversitelerin turizm bölümlerinde de en yakın zamanda eğitimler için Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yardım isteyeceklerini söyledi.

"TÜRK TURİZMİ MARKA HALİNE GELDİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Müdürlüğü'nde eğitim görevlisi Yüksel Zülfikar, eğitimleri sadece Türkiye'de değil, kendilerinden destek isteyen tüm ülkelerde vermeye çalıştıklarını söyledi. Zülfikar, "Gittiğimiz ülkelerde genelde çok olumlu karşılanıyoruz. Bizim standartlarımızı merak ediyorlar, dünyada turizm açısından iyi bir yerde olduğumuzun farkındalar ve bu başarımızı nasıl sağladığımızı merak ediyorlar. Biz elimizden geldiğince ve severek bu bilgileri paylaşıyoruz. Türk turizmi dünyada marka haline geldi. Türkiye yenilikleri çok yakından takip eden bir ülke. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız, dünyada olup, bitenden haberdar olmanız gerekiyor. Doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Eğitim görevlilerinden Sibel Sonbay, Bulgaristan'da karşılaştıkları yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Katılım yoğundu, gelen kursiyerler de istekliydi. Bulgaristan'a ilk defa kurs düzenledik, Varna bölgesinde. Varna bölgesinde birkaç kez daha kurs yapabiliriz. Burgas bölgesinde de eğitim yapılabilir. Türkiye ile Bulgaristan arasında güzel bir işbirliği olacağını düşünüyorum" dedi.

Eğitimcilerden Dönüş Koçak Yolbilir ise, ülkesinin turizm deneyiminin hayranlık yarattığını ifade ederek, "Türkiye olarak çok güzel yerlerdeyiz. Daha da ilerlemeye devam edeceğiz ülkece. Bulgaristan'ı çok sevdim. Sektör konusunda da daha da iyi olacağına inanıyorum. Beraber eğitimler düzenlendikçe daha iyi yerlerle geleceğini umuyorum" dedi.

Eğitime katılan Bulgar turizmci Bozhanka Peneva, "Benim için Türkiye'den uzman meslektaşlarımla görüşmek çok yararlı oldu. Türkiye'ye gittim ve en güzel otellerinden birinde kaldık ve orada turizmin çok yüksek düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Bu eğitime gelerek, onlarla saatlerimizi ayarlama fırsatı bulduk. Türkiye turizm sektöründen temsilcilerle çalışmak çok yararlı ve zevkli oldu" dedi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eğitim sertifikalarının değerli bir diploma olarak kabul ettiklerini kaydeden kursiyerler,Türkiye'deki turizm anlayışını ülkelerine de taşımak istediklerini kaydetti.

Görünü Dökümü

Türk- Bulgar bayrağı

Eğitimci Yüksel Zülfikar ile röp.

Sibel Sonbay ile röp.

Dönüş Koçak Yolbilir ile röp.

Burgas Başkonsolosu Nuray İnöntepe ile röp.

Yeme- İçme kursu uygulamalı dersi

Resepsiyon ve ön ofis uygulama dersi

Bulgar garson kızdan servis gösterisi

Sertifika verme töreni

Katılımcılarla sertifika ve eğitim görevlileriyle foto çekme

Turizm Bakanlığı, tanıtım filminin izlenmesi

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DHA