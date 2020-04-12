DHA DIŞ - Ukrayna’da karantina ihlallerine drone'lu takip

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karantina kurallarına uymayanları belirlemek için drone'lar kullanılmaya başlandı.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Kiev'de insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde karantina ihlallerinin tespit edilmesi için insansız hava araçları (drone) ile havadan takip başlatıldığı bildirildi. Ayrıca drone'lara yerleştirilen hoparlörlerle vatandaşların yasaklara uymaları konusunda uyarıldığı belirtildi. Ukrayna'da karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlar 34 bin grivnaya (8 bin 365 TL) kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, bugün sabah itibarıyla ülkede tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 2 bin 777'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini, 89 hastanın da iyileştiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kiev'de polisin drone ile denetim yapması

-Polis yetkilisinin açıklaması

Kaynak: DHA