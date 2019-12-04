DHA DIŞ- Ukrayna’da üniversite binasında yangın: 10 yaralı

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, Odessa Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, 10 kişinin yaralandığı, 40 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan binanın görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-Tahliye edilen insanlar

-Detaylar

Kaynak: DHA