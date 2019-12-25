DHA DIŞ - Vatikan’da geleneksel Noel Ayini yapıldı
Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı nedeniyle Vatikan'da geleneksel Noel Ayini yapıldı.
Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı nedeniyle Vatikan'da geleneksel Noel Ayini yapıldı. Ayini yöneten Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, konuşmasında Hazreti İsa'yı andı.
Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılan ayine Katolik Kilisesi'ne bağlı kardinaller, Hıristiyan din adamları katılırken, davetliler ve yabancı ülke temsilcileri ayini kendilerine ayrılan bölümden seyretti.
Görüntü Dökümü
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-Noel Ayini'nden görüntüler
-Papa'nın konuşması
-Davetlilerin görüntüsü
-Detaylar
Kaynak: DHA
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