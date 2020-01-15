DHA DIŞ – Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti.
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti. Bir başka itfaiye eri tarafından görüntülenen o anlar Naples Yangın Kurtarma biriminin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Sürat motoruna eşlik eden yunuslar
Kaynak: DHA
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