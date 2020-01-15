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  3. DHA DIŞ – Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti

DHA DIŞ – Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti.

DHA DIŞ – Yunuslar itfaiyecilere eşlik etti

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Naples Yangın Kurtarma Deniz Birimi, sürat motoruyla devriye gezerken kendilerine yunuslar eşlik etti. Bir başka itfaiye eri tarafından görüntülenen o anlar Naples Yangın Kurtarma biriminin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sürat motoruna eşlik eden yunuslar

Kaynak: DHA



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