DHA İSTANBUL - ATATÜRK VE YENİ GALATA KÖPRÜSÜ'NDE ONARIM-BAKIM ÇALIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardından Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı. Ayrıca, köprülerin kapatılmasıyla Haliç'ten gemi geçişi yapıldı.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin duyurusunun ardında Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde bakım-onarım çalışması için çift yönlü olarak kapatıldı. Köprülerin kapatılmasının ardından gemi geçişi yapıldı.

Yeni Galata Köprüsü, çalışmanın tamamlanması sonrası ulaşıma açılırken, Atatürk Köprüsü'nün ise saat 04.30'da açılacağı duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kapalı olan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden görüntü

Atatürk Köprüsü girişi dubalı önlem

Yeni Galata köprüsünün açılması

Yeni Galata köprüsünden geçiş yapan şehir hatları vapurları

Yeni Galata köprüsünün geri kapanması

Genel ve detaylar

Kaynak: DHA