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DHA İSTANBUL- BAKIRKÖY'DE BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU (1)

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi

DHA İSTANBUL- BAKIRKÖY'DE BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU (1)

Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA

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