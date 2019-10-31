DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SÜRE DOLDU; SURİYELİLER GÖÇ İDARELERİNE AKIN ETTİ

İstanbul Valiliği'nin, İstanbul'da yaşayan ancak kaydı bulunmayan Suriyelilere verdiği süre sona erdi.

Geçici misafir statüsünde Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarının İstanbul'da kaydı olanlarının kalmasına izin verilirken, kaydı İstanbul'da olmayanlar kayıtlı oldukları illere gönderilecek. İstanbul'daki il göç idarelerinde son gün yoğunluk yaşandı. Kaydı İstanbul'da olmayan Suriye vatandaşları kayıtlarını İstanbul'a aldırmak için göç idarelerine akın etti.

"İSTANBUL'DA KAÇAK OLARAK KALACAĞIM "

Kendisinin Bursa'da ailesinin ise İstanbul'da kayıtlı olduğunu belirten Amad Hüseyin, "İki buçuk senedir Türkiye'deyim, benim kaydım Bursa'da, eşim ve çocuklarımın hepsi İstanbul'a kayıtlı. Bugün geldim İstanbul'a kayıt olabilmek için ama kaydımı yaptıramıyorum bana "Bursa'ya git" diyorlar. İzin vermiyorlar şimdi İstanbul'da kaçak olarak kalacağım " dedi.

"POLİS GÖRDÜĞÜMDE YOLUMU DEĞİŞTİRİYORUM"

5 senedir Türkiye'de olduğunu belirten Ahmed Elcasim ise, " 5 senedir İstanbul'dayım. Benim kimliğim Tekirdağ'da verildi. Mülteci olarak geldiğimde benim Tekirdağ'da verilmişti. 4 çocuğumun kaydı İstanbul'da gözüküyor. Yakalanırsam ya Tekirdağ'a ya başka bir yere ya da Suriye'ye gönderileceğim. Çocuklarım burada, eşim burada, annem burada, kardeşlerim burada. Benim Tekirdağ da ne işim var? Nerede polis görürsem yolumu değiştiriyorum. Ben de İstanbul'da kalmak istiyorum. Hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da kira ve fatura ödüyorum. Bu da bana masraf oluyor. Ben Tekirdağ da hastalanıp hastaneye gittiğimde kimliğim verildi" şeklinde konuştu.

"HERKES KAYDINI İSTANBUL'A ALMAK İSTİYOR"

Eşinin Ankara'da kendisinin ise İstanbul'da kayıtlı olduğunu belirten Mustafa Süleyman da "6 yıldır Türkiye'deyim. Benim kimliğim İstanbul'a kayıtlı, çocuklarımda İstanbul'a kayıtlı. Ama eşim Ankara'ya kayıtlı. Bunun sıkıntısını yaşıyorum. Herkes mecbur, yakalanacağı güne kadar İstanbul'da kalıyor. Herkes kaydını İstanbul'a almak istiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )

Suriyeli Vatandaşlar röp

Yoğunluk detay

Genel ve detay

30.10.2019 - 19.01 Haber Kodu : 191030251

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2- BEŞİKTAŞ'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta, kaldırımda yürüyen İsmail Kasapoğlu bir anda yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koşar adımlarla kaldırımda yürüyen İsmail Kasapoğlu bir anda yere düştü. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 59 yaşındaki İsmail Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden Kasapoğlu'nun üzerinde kimlik bulamadı. Sadece cep telefonu yanında olan Kasapoğlu'nun ailesine telefonu sayesinde ulaşıldı. İsmail Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyan oğlu ve yakınları olay yerine geldi.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ CESET ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPTI

Olay Yeri İnceleme Ekipleri, cesedin etrafını kapatarak inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından İsmail Kasapoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan bir restoranda çalışan Mustafa Tenekekesen, olayın nasıl olduğunu anlattı. Tenekekesen, "Burada çalışıyorum. Çay aldım şurada oturup içiyordum. Bu arkadaş koşarak önümden geçti. Oraya düştü" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Yerdeki ceset

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Yakınlarından görüntü

-Cenazenin kaldırılması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

31.10.2019 - 01.26 Haber Kodu : 191031006

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3- AMBULANSIN ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken Salı gecesi çalındı. Alarma geçen polis, 34 VZ 6202 plakalı ambulansı dün Göktürk'te buldu. Ambulansın çalınma anı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Ambulansı çalan 34 yaşındaki Emre Çelik'in dakikalar önce yolda yürümesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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- Çelik'İn yürümesi

- Güvenlik kamerası görüntüleri

30.10.2019 - 20.14 Haber Kodu : 191030259

30.10.2019 - 19.43 Haber Kodu : 191030254

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4- ORMANDA BULUNAN ÇALINTI AMBULANS ASAYİŞ ŞUBE'YE GÖTÜRÜLDÜ

ÇAPA Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çalınan ambulans Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ambulans incelemelerin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde Salı gecesi saat 01.30 sıralarında hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Ambulansı bulmak için çalışma başlatan polis ihbar üzerine Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Ambulans, ormanlık alanda bulundu. Ambulansın yanında şüpheli bir kişiyi gören polisler, havaya 3 el ateş açtı. Olayla ilgi bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ormanlık alanda bulunan ambulansın çevresine güvenlik önlemleri alındı. Ormanlık alana gelen olay yeri inceleme ekipleri ambulansta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından çalınan ambulans Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Ambulansın incelenmesi

- Ambulansın çekilmesi

30.10.2019 - 18.56 Haber Kodu : 191030250

30.10.2019 - 17.59 Haber Kodu : 191030236

30.10.2019 - 17.17 Haber Kodu : 191030212

30.10.2019 - 17.10 Haber Kodu : 191030210

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5- MUSTAFA ÇALIŞKAN 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI

İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "Hafızanda Ne Var? Harbi Konuşmalar" programına katıldı. Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde kapılarını ziyaretçilere açan ve 15 Temmuz Derneği'nin işletmesini yürüttüğü Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde her ay farklı konuşmacıların yer alacağı "Hafızanda Ne Var? Harbi Konuşmalar" programı başladı. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse yaptığı programın ilk konuğu ise hain darbe gecesinin en önemli tanıklarından İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan oldu. Darbe girişimini haber alır almaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek o gece darbecilerle sahada mücadele eden Çalışkan, 15 Temmuz öncesini ve darbe gecesini şöyle anlattı:

"HİÇBİR POLİS SİLAHINI TESLİM ETMEYECEK"

"O gece anormal bir durum olduğunu farke dince yerimizden fırladık. Oradan çıkarken benim verdiğim bir talimat var. "Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse de silahını kullanacak. Silah bizim namusumuzdur" diyerek koridordan bağıra bağıra yürüdüm. Whatsapp konuşmalarında "Mustafa Çalışkan köprüye gitti tutuklayın onu" diyerek kendi aralarında konuşuyorlar."

"KÖPRÜYE TANK İSTEDİM"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "O gece telsizden tankı alıp köprüye getirin dedim. Yavuz Türkgenci paşam da, "Tankı ne yapacaksınız sayın müdürüm?" dedi .Ben de "Tank ile onlara ateş edeceğim" dedim. Tabi biz tankın nasıl bir alet olduğunu her sivil kadar biliyoruz. Askerler bunu detaylarını biliyor. Paşa dedi ki, "katliam olur." Ben de, komutanım zaten şuan katliamı, savaşı yaşıyoruz. Gözümüzün önünde insanlar vuruluyor. "Siz bunu kullanamazsınız" dedi. "Karşı taraf profesyonel. Karşı taraf burada canlı bırakmaz." Diye doğru bir ikazda bulununca vazgeçtik" dedi.

"KÖPRÜDEKİ HİÇBİR ASKER MASUM DEĞİL"

15 Temmuz gecesinin ardından başarılı bir yargılama süreci yaşandığını vurgulayan Çalışkan, "Ancak yarım saat, bir saatten bahsetmiyoruz. Akşam 10'dan sabah 6'ya, 7'ye kadar olan bir süreden bahsediyoruz. Köprü için çok net söylüyorum. Oradaki hiçbir asker masum değil. Türk askerinin yapması gereken şudur, yarım saat, bir saat olayı anlamaya çalıştınız anladınız. Anladıktan sonra kafanıza silah dayansa dahi sizin orada yapacağınız şey, silahını bırakmak, masun insana ateş etmemekti. Modern milli mücadeledir. Karşı tarafta at başı, koçbaşı bize saldıran örgüte karşı modern milli mücadelede ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ve buradan biz galip çıkacağız. Çünkü biz haktan yanayız" dedi.

"SİZİN ZIRHLILARINIZ YOK MU MUSTAFA BEY?"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu tavrı tarihte 3-5 dünya lideri koymuştur veya koymamıştır" diyen Çalışkan, "Bu hemen kolay sokağa çıkın deyip millete sokağa davet etmek basit sıradan bir iş değil. Çok zor bir karar. Bu kararla beraber kendi canınızla, ailenizle her şeyinizle bu kararın tam ortasındasınız. Herkesin sizi alıp saklayalım korunaklı yere götürelim dediği anda halkın içindesiniz. Bunların her birisi tekrar geriye dönüp baktığımızda milleti ayakta tutan. Ve o milyonları sokağa döküp günlerce içeri girmemesini sağlayan liderdir. Köprü sırasında birkaç defa kendisiyle telefonda görüştük. Durumu sordu. Bende darbeye benzediğini ve askerlerin bize ateş ettiğini söyledim. Tabi o da kendine has üslubuyla "sizin zırhlılarınız yok mu Mustafa Bey" dedi. "Var sayın Cumhurbaşkanım" dedim. O zaman sizde zırhlılarına bineceksiniz siz de üzerinize düşeni yapacaksınız" dedi.

"MÜCADELE AYNEN DEVAM EDECEK"

En yakın bildiklerimiz bile sırtını dönük olduğunun söyleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, "Halen de daha sıkıntı devam ediyor. Sıkıntının tamamen ortadan kalktığını, rahatız bunların artık gücü yok. Bunu hiç düşünmüyorum. Öyle bir kök salmışlar ki budadığınız kadar altta kök var. Ama bu mücadele aynen devam edecek. Bu mücadeleden bu devlet bu millet zafer ile çıkacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışkan'ın konuşması

-Programa katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

30.10.2019 - 18.36 Haber Kodu : 191030245

30.10.2019 - 18.34 Haber Kodu : 191030244

Kaynak: DHA