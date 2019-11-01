DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüntü dökümü:

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-Guterres'in konvoyunun gelişi

01.11.2019 - 12.18 Haber Kodu : 191101099

01.11.2019 - 12.19 Haber Kodu : 191101101

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(Ek bilgi ve görüntülerle)

2- "ÇAKAR DÖNEMİ" BİTTİ... POLİS YAKA KAMERASIYLA TAKİP EDİYOR

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan "çakar lamba" kullanımında yeni dönem başladı.

BİR ÇOK NOKTADA DENETİM YAPILDI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yaptığı çalışmalarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten "Giyilebilir Kamera" da devredeydi. Yaka kamerası sayesinde trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanmakta olan sorunlar, iddiaların ve şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanırken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde bulunan Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip ediliyor. Yeni düzenlemenin bugün başlamasıyla birlikte polis bir çok noktada denetim yaptı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.

2 BİN 4 LİRA CEZA KESİLECEK

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar uygulamasına uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Yetkisiz çakar kullanan kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak. Çakar sistemini ise ambulans, itfaiye ve polis ve jandarma araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam kullanılabilecek.

BASIN EKSPRES'TEKİ DENETİMDE YETKİSİZ ÇAKAR TAKAN 5 ARACA CEZA

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için Türkiye uygulama başladı. İstanbul Basın Ekspres Yolu'ndaki denetimde de 5 araca ceza kesildi.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ/

BASINEKSPRES

-Çakarlı araçların kontrol noktasına çevrilmesi

-Polis ve sürücülerin konuşması

-Polislerin ceza yazması

-Diğer görüntüler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ/

-Çakar denetimlerinden görüntüler

-Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden görüntü

-Merkezde çalışan polislerden görüntü

-Yaka kameralarının merkezden takip edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

01.11.2019 -09.05 Haber Kodu : 191101019

01.11.2019 -09.55 Haber Kodu : 191101033

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3- MAHKEMEDEN EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIK EKMEK SATAN TEKNELER İÇİN KARAR (1)

- MAHKEME, "YÜRÜTMEYİ DURDURMA" KARARI VERDİ

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Teknelerden görüntü

01.11.2019 -10.07 Haber Kodu : 191101040

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(havadan görüntülerle)

4-MARMARA DENİZİ'NE ÇAMUR AKTI

İSTANBUL'da etkili olan yağmurun ardından Marmara denizine çamur aktı.

Yağmurun etkili olduğu İstanbul'da, Zeytinburnu sahilinde denize akan dereler nedeniyle deniz kahverengi oldu. Havadan yapılan çekimlerde, Veliefendi hipodromunun arkasında kalan bölümünde denizin üzerindeki çamur tabakasının 1-2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerleği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntü

01.11.2019 - 12.16 Haber Kodu : 191101097

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5- AVCILAR'DA YAĞMURUN ARDINDAN YOLDA ÇÖKME

AVCILAR'da İSKİ çalışmasının ardından kapatılan yolda yağmur yağmasıyla birlikte çökme meydana geldi.

Mektep Sokak'ta bir işyerinin önünde sabah çukur oluştuğunu ve çöken yolun içine bir otomobilin düşebileceğini gören mahalle sakinleri polis ve belediyeyi aradı. Polis bölgeyi kontrol ederken, İSKİ ekipleri gelerek müdahale etti. Aynı yerde işyeri bulunan Yaşar Çetin, İSKİ'nin 2 hafta önce yolda kanalizasyon çalışması yaptığını bu süre içerisinde 2 kez benzer çökmeler görüldüğünü söyledi. Çetin, "Arabamızı kurtardık. Büyük araç geçse içine düşerdiö dedi.

Görüntü Dökümü:

Çöken yoldan görüntüler

İSKİ görevlileri sokakta çöken bölgede çalışma yaparken

Yaşar Çetin, İSKİ görevlilerinin 2 hafta önce yaptığı çalışma ardından iki kez sokakta çökme olduğunu öne sürerken-

01.11.2019 - 12.18 Haber Kodu : 191101100

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6-İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmur ile birlikte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 08.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik yoğunluğu ve yağmur

01.11.2019 -09.15 Haber Kodu : 191101021

01.11.2019 - 09.38 Haber Kodu : 191101029

01.11.2019 - 09.58 Haber Kodu : 191101036

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7- EMİNÖNÜ'NDE YER ALTI KABLOLARINDA KORKUTAN PATLAMA

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının bulunduğu alandaki yer altı kablolarında patlama meydana geldi.

Otobüs duraklarının bulunduğu alanda saat 10.00 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan patlamaların yeraltı elektrik kablolarında meydana geldiği belirlendi. Polis çevrede önlem alırken ekipler çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Çıkan duman ve alevler

01.11.2019 - 11.16 Haber Kodu : 191101065

01.11.2019 - 11.57 Haber Kodu : 191101086

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(ÖZEL)

8- BETON BLOK YÜKLÜ TIR'A ÇARPTI: HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

Çatalca'da beton blok yüklü TIR'a arkadan çarpan kamyonet hurda yığınına dönerken sürücü itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Hezarfen Havaalanı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İsmail Işık kamyonetiyle seyir halindeyken önünde ilerleyen beton blok yüklü TIR'a çarptı.

BETON BLOĞA OK GİBİ SAPLANDI

TIR şoförü gürültü duyunca lastiğinin patladığını sandı. TIR sürücüsü, arkasına saplanan kamyonetle birlikte emniyet şeridine geçti. TIR sürücüsü, aracının arkasındaki beton bloğa saplanan kamyoneti görünce şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre içeriye giren beton blokla kapı arasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Şans eseri hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı İsmail Işık ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarıyla beton bloka saplanan kamyonet de saplandığı beton bloktan çıkarıldı. Ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen kamyonet olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kamyonet sürücüsünün araçtan çıkarılışı

Ambulansa götürülüşü

Ekiplerden görüntü

Beton bloktan ve kamyonetten görüntü

Bloğun çıkarılışı

Diğer detaylar

01.11.2019 - 09.12 Haber Kodu : 191101020

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(ÖZEL)

9-MİSAFİRLİĞE GELEN DAYISININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRIP KAZA YAPTILAR

Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki Köksal A. kaza yaptı. Binaya çarpan otomobildeki iki çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza Salı günü saat 14.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Köksal A. misafirliğe gelen dayısının arabasını arkadaşı Cemil M. (17) ile birlikte kaçırdı. İki arkadaş mahallede otomobille tur atmaya başladı. Vatandaşların iddiasına göre sokak aralarında makas atarak ilerleyen Köksal A. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir binanın kolonuna ardından da bir binanın camına çarptı. Kazayı gören bir kişi yaralanan çocukları aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"KORKTUM PANİK YAPTIM"

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Bağrışmaları duyunca camı açtım. Bir arabanın eve doğru geldiğini gördüm. Birden korktum panik yaptım. Bir gürültüyle dışarı çıktık" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Eşim arayınca durumdan haberdar oldum. Söylenene göre zikzaklar çizerek ilerliyorlarmış. 13 -14 yaşlarında 2 çocukmuş. Önce binanın köşesine sonra eve vuruyor" dedi.

5000 LİRA CEZA KESİLDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri araç sahibi dayıya 5 bin lira ceza keserken, kazaya yapan otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü. Otomobilde ve binalarda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Binalardan görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Diğer detaylar

01.11.2019 - 10.09 Haber Kodu : 191101041

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10-ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ YARALI HALDE BIRAKIP KAÇTI

Küçükçekmece, D-100 Karayolu'nda motosikletliye çarptığı iddia edilen otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kaza saat 10.30'da D-100 yan yol Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Topkapı istikametinde 34 RG 171 plakalı motosikletiyle Topkapı istikametine giden Cemal Yürüyen'e görgü tanıklarının iddiasına göre 34 TU 4733 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve bir süre yerde sürüklenen motosikletli yaralandı. Kazayı gören diğer motosikletliler olay yerinde toplanınca kalabalığı fırsat bilen 34 TU 4733 plakalı araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan Cemal Yürüyen için kaza yerine ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye taşınan Cemal Yürüyen Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"RESMEN KAÇTI GİTTİ"

Görgü tanığı Tolga Türker, "Motorun suçu yok normal şeridindeydi. Bir anda ben motoru boşta gördüm. Kalabalıktan istifade bastı gitti adam. Plakasını aldık 34 TU 4733. Resmen kaçtı gitti." dedi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Yaralının ambulansa taşınması

-Görgü tanıkları röp

-Diğer görüntüler

01.11.2019 -11.59 Haber Kodu : 191101087

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(ÖZEL)

11- BİR İLGİNÇ ÖNLEM DAHA... RİSKLİ BİNAYA KOMODİNLİ, DOLAPLI ÖNLEM

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5.8'lik deprem nedeniyle boşaltılan binanın yıkımına karar verildi. Pazartesi günü yıkılacak bina önünde ahşap dolap, kapı ve komodinli önlem mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Küçükçekmece İnönü Mahallesi Ardahan Caddesi'ndeki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Tamamen tahliye edilen binada yapılan incelemeler sonrası binanın yıkımına karar verildi. Pazartesi günü yıkımı planlanan bina için alınan güvenlik önlemleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Bina önünde ahşap dolap, kapı, komodin gibi eşyalarla alınan güvenlik önlemleri nedeniyle binanın bulunduğu caddede yaşayanlar duruma isyan etti.

Ardahan Caddesi üzerinde bir esnaf, "İster istemez tedirgin olunuyor. Yıkılacak mı, nasıl olacak, neyle karşılaşacağız? Sonuçta müşterilerimiz gelip gidiyor hoş bir görüntü değil. Önlem alınmadı. Bizim konuştuğumuz kadarıyla çevresi örülecek. Şu anda herhangi bir şey yok. Herhalde ilk etapta içini boşaltıp daha sonra etrafı örülecek" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDİP GELİYOR"

Caddenin okula giden yol üzerinde olduğunu ve çocukların binanın yanından geçtiklerini ifade eden Yılmaz Yıldız da alınan önlemlerin artırılmasını istedi. Çocukların ve yayaların güvenliğinin olmadığını ifade eden Yıldız, "Burada her taraf için tehlike. Önlem alıp daha modern bir şekilde indirmek gerekir. Burada çocuklarımız okula gidip geliyor, birinin kafasına düştüğü zaman o çocukların bedelini kim ödeyecek." diye konuştu. 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan bina yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı. Binanın içinde bulunan inşaat malzemelerinin toplanmasının ardından binanın Pazartesi günü tamamen yıkılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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Binadan drone görüntüsü

Binadan aktüel görüntü

Bina önünde oynayan çocuklar

Cadde sakinleri röportaj

Diğer detaylar

01.11.2019 -11.56 Haber Kodu : 191101085

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12- AVCILAR'DA RİSKLİ BİNADAKİ "KAPILI ÖNLEM" YERİNE DEMİR BARİYER GELDİ

GÖLCÜK Depremi'nde ağır hasar gören, yargı süreci nedeniyle 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlenen Avcılar'daki binanın çevresinde alınan "Kapılı önlem'e son verildi. Belediye, iple birbirine bağlı yaklaşık 40 kapıyı devirerek, önlerine demir bariyerler yerleştirdi.

Gümüşpala Mahallesi'nde, 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden etkilenince güçlendirme çalışmaları yapıldı. Avcılar Belediyesi, yargı sürecinin uzaması, AFAD'ın devreye girmesi üzerine binayı, polisin de yardımı ile tahliye ettirdi.

'KAPILI BARİYER'

Tahliye işleri ardından atık malzeme toplayıcılarının binaya girerek, işlerine yarayabilecek bütün malzemeleri söküp götürmeye başlaması üzerine yoldan geçenlerin üzerine bazı parçalar düşmeye başladı. Binanın karşısında işyeri bulunan Ali Şahin, Avcılar Belediyesi'nden yardım istedi. Gelen zabıtalar, boşaltılan binadaki yaklaşık kapının sökülerek caddenin ortasına kadar "U" şeklinde yan yana dizdirilerek anten kabloları ile iplerle birbirine bağlanmasını sağlayarak yoldan geçenler için "önlem alınmasını', buraya park edilmesinin önüne geçilmesini sağladı. Bu öneriyi getiren esnaf Ali Şahin, binanın tehlike oluşturduğunu, yıkılıncaya kadar alınan geçici yöntemin ucuz ancak etkili olduğunu savunurken, "Ben iki kişinin önüne taş parçalarının düştüğünü gördüm. Bunların canına bir şey gelse daha mı iyi olacaktı? Alınan önlem belki çok güzel değil. Ancak, ucuz ve etkili. Hiç olmazsa insanları yoldan geçerlerken binadan uzak tutuyoruz" dedi.

Binanın bulunduğu Manolya Sokak'ta mühürlenen binanın önündeki "Kapılı bariyer yöntemini" yöntemi eleştirenler ve önleyici olduğu için isabetli olarak değerlendirenler oldu.

BELEDİYEDEN "BARİYER OPERASYONU'

Avcılar Belediyesi, dün akşam saatlerinde "Bariyer operasyonu" düzenleyerek kapıları binaya doğru devirerek, yerlerine kamyonla getirilen demir bariyerleri yerleştirdi. Belediyenin ikinci kez devreye girerek "Kapılı bariyer'den, "Demir bariyer" yöntemine başvurmasını da yetersiz bulanlar oldu. Manolya Sokak sakinleri bunların yerine, "Kübra Apartmanı'nın yıktırılması için harekete geçilmesini istedi.

Görüntü Dökümü:

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Yıkılacak binanın drone ile görüntüleri ve önündeki kapılı bariyer görüntüleri

Bina önündeki kapı bariyerlerin görüntüleri

Kapılı bariyer ile ilgili röportajlar

Kapılı bariyerin kurulmasını öneren esnaf

Demir bariyerli sokak ve bina görüntüleri

Demir bariyer ile ilgili röportajlar

Genel ve detay görüntüler

01.11.2019 - 10.51 Haber Kodu : 191101057

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13-İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN KATLİAM YAPAN SALDIRGAN: ÖLDÜRME NİYETİ TAŞIDIĞIM 7 KİŞİ DAHA VARDI

İstanbul'da 8 ay önce cezaevinden tahliye olduktan sonra iki oğlunu, kardeşini, bacanağının oğlunu öldüren ve bacanağını da yaraladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şinasi Gürkan (54) ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamede 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Gürkan, olay günü bilinçli olarak cinayetleri işlediğini belirterek, "Benim öldürme niyeti taşıdığım 7 kişi daha vardı. Onları da öldürecektim ama polisler etrafımı sarmıştı, gidemedim. Hepsini öldürüp en sonunda da kafama sıkacaktım. Cezaevinde bu şekilde yatmak istemiyordum" dedi.

"CİNAYETLERİ BİLİNÇLİ OLARAK İŞLEDİM"

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şinasi Gürkan ve taraf avukatları katıldı. "Ben olay günü bilinçli olarak bu cinayetleri işledim" diyerek savunmasına başlayan Şinasi Gürkan, cinayetleri neden işlediğini ayrıntılı anlattı. 2004 yılında kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığı halde 2 kardeşinin ölümünden dolayı yargılandığını ve ceza aldığını söyleyen sanık Gürkan, 14 yıl yattığını ve ardından açık cezaevine geçtiğini söyledi. Eşinin cezaevine girdikten sonra başka bir erkekle yaşamaya başladığını öğrendiğini belirten sanık Gürkan, "Bacanağım Alihan Tiz, eşimi bir başka kişi ile imam nikâhıyla evlendirmiş. Evin adresini istedim vermediler. Oğlum Göksel bana "Baba, annem başkasıyla yaşıyor, o yüzden seni eve alamıyoruz" dedi. Şok oldum. Bana "Üzülürüm" diye söylememişler. İznimi otelde geçirdim. Cezaevine geri döndüm. Bir daha ki izne çıkarken çocuklarımı, kardeşlerimi, Alihan Tiz'i bana bu ihaneti yapan kişileri öldürmeye karar verdim. Daha sonra baktım ki öldürmeyle bitiremem kararımı değiştirdim. Öldürmekten vazgeçtim" dedi.

"BUNALIMA GİRDİM"

Şinasi Gürkan, "Tahliye olmama 20 gün vardı. Kızım cezaevi idaresini aramış, acilen benim onları aramamı söylemiş. Kızımı telefonundan aradım. Bana "Baba annemi beraber yaşadığı adam öldürdü" dedi. Ben de "Yapabileceğim bir şey yok" dedim. Kızım ağladı. "Yalnızız ne olursun gel" dedi. Tahliye olup çıktım. Göksel ile Gökmen'i yanıma alıp kiralık ev tuttum. Bir tane araba alıp korsan taksicilik yaptım. Gökmen'i özel liseye kaydettirdim. Çocuklarımla yaşamaya başladım. Ancak baktım ki gece sabaha kadar eve gelmiyorlar. 2 günde bir çocukları karakoldan alıyordum. İçimde evlat sevgisi vardı. Çocukları uyarmaya başladım. 17 ay boyunca çocuklarımı suç batağından çıkarmaya çalıştım. Bazen 10 gün çocuklarıma ulaşamadığım oluyordu. Arıyordum meşgule atıyorlardı. En son bunalıma girdim" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİ ÖLDÜRÜP EN SONUNDA KAFAMA SIKACAKTIM"

Gürkan olay günü çocuklarının akşam eve geldiğini belirterek savunmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarıma "Size sahip çıkmaya çalışıyorum niye bana bunları yapıyorsunuz" diye sordum. Oğlum Göksel "Seni istemiyoruz, çekemiyoruz" dedi. Oğlum Gökmen'e "Abin uyuşturucu mu içmiş şuna bir şey söylesene" dedim. Gökmen bana "Biz seni istemiyoruz, çık git bu evden anlamıyor musun?" dedi. Bunun üzerine kendimi kaybettim. İki oğlumu da öldürdüm. Çağırdığım taksi ile kardeşim Mühendis'in evine gittim. Mühendis'e "Ben 15 yıl cezaevinde yattım. Hiç Allah'tan korkmadın mı, hiç vicdanın sızlamadı mı?" diye sordum. Gözümün içine baktı bir şey demedi. Ben de silahımı çıkartıp vurdum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı taksiye tekrar binip Alihan Tiz'in evine gittim. Onu aşağıya çağırdım. Yürüdük. Alihan bana "Gel arabaya binelim" dedi. Arabasına geçtim. Baktım oğlu Erdal da geldi. Erdal'a "Oğlum sen gelme babanla işimiz var" dedim. "Yok ben de geleceğim" dedi. Arabaya bindik 200 metre kadar gittik. Alihan'a "Eşimi ve çocuklarımı sana emanet etmiştim. Sen bu emanete ihanet ettin. Niye eşimi başkasıyla evlendirdin" dedim. Alihan "Benim Nadime'nin başkasıyla evlendiğinden bir sene sonra haberim oldu" dedi. "Yalan söylüyorsun, zaten bu adam senin ortağınmış, nasıl haberin olmaz" dedim. Arabanın içinde Alihan'a sıktım. Aslında oğlu Erdal'ı öldürmek istememiştim. Ben Ali'ye sıkınca Erdal üzerime atladı. Üzerime atlayınca ona da sıktım. Benim öldürme niyeti taşıdığım 7 kişi daha vardı. Onları da öldürecektim ama polisler etrafımı sarmıştı gidemedim. Hepsini öldürüp en sonunda da kafama sıkacaktım. Cezaevinde bu şekilde yatmak istemiyordum."

"SİLAHI CENGİZ GETİRDİ"

Şinasi Gürkan, "Kardeşim Cengiz Gürkan'a cinayetleri anlatmıştım. Ondan silah istemiştim. Dedim ki "mühendisin bana iftira attığını, Alihan Tiz'in eşimi başkasıyla imam nikâhıyla evlendirdiğini biliyorsun. Şahitsin. Ben buna rağmen her şeye göz yumdum. Çocuklarıma sahip çıkmaya çalıştım. Bana bir silah lazım" dedim. Cengiz bana "Çocukları değil, onlar gençler ama bir şey yapacaksan Alihan Tiz ile Mühendis Gürkan'ı öldür. Senin hayatını karartan onlar" dedi. Ben de çocuklarımı da öldüreceğimi söyledim. O da "Hayır o zaman ben sana silah vermiyorum" dedi. Bunu üzerine ben Cengiz'e çocukları öldürmeyeceğime dair söz verdim. 2 gün sonra Cengiz bana bir silah getirdi" dedi.

TANIK KARDEŞ: FIRSAT BULSAYDI BENİ DE VURACAKTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Cengiz Gürkan ağabeyi Şinasi Gürkan'ın cezaevinden çıktıktan sonra çıldırmış vaziyette olduğunu fırsat bulsaydı kendisini de vuracağını belirterek, "İçeriden hala daha sanık haber gönderiyor bizi vurdurtacakmış. Ben nasıl kendisine silah vermişim. Zaten Şinasi ile küsüm ve konuşmuyorum. Benim hakkımda iftiralarda bulunmuş kendi öz çocuklarını da vurmuştur. 2004 yılında Şinasi cezaevine girdiğinde ben de cezaevindeydim. "Ben dışarı çıktığımda yapacağımı biliyorum" diyordu. Aramız açılınca beni ayrı koğuşa aldılar. Dışarı çıktıktan sonra Şinasi'nin çocuklarını, mühendisi ve Alihan'ı vurup öldüreceğini duymadım. Duysaydım tedbir aldırırdım" dedi. Duruşma tanık ve şikayetçilerin dinlenmesi için ertelendi.

4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde cinayetler Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar'da meydana geldi. Şinasi Gürkan oğulları Gökmen Gürkan (16) ve Göksel Gürkan (22) ile kardeşi Mühendis Gürkan (44 )ve bacanağının oğlu Erdal Tiz'i (33) öldürdü, Alihan Tiz (55) ise ağır yaraladı. Savcılık hazırladığı iddianamede, Şinasi Gürkan'ın "Tasarlayarak öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

01.11.2019 - 12.04 Haber Kodu : 191101088

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14- BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEN EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA 19 YIL 4 AY CEZA ALDI

Ümraniye'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim'i bıçakla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Hamdi Sevim, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hamdi Sevim ile tarafların avukatları katıldı.

Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Sedat Yıldırım, Hamdi Sevim'in, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Bugünkü duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Hamdi Sevim, eşi ile 2002 yılında evlendiklerini, eşinin 2004 yılında kendisini terk ettiğini, daha sonra yeniden barıştıklarını belirterek, "2014 yılında eşim tekrar evi terk etti" dedi. Olay günü planlı hareket etmediğini, tehdit suçlamasını kabul etmediğini belirten Hamdi Sevim, "Ben barışmak için eşimin yanına gittim" dedi.

19 YIL 4 AYLIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hamdi Sevim'i, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, yargılama aşamasındaki davranışları ve suç işleme hususundaki eğilimini göz önüne alarak Sevim'in bu cezasında indirime gitmedi. Heyet, Sevim'i "Tehdit" suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hamdi Sevim ile Mercan Sevim'in boşanma aşamasında oldukları, bu nedenle ayrı yaşadıkları belirtiliyor. Eşi ile barışmak için bir buket çiçek ile 9 Ağustos 2018 tarihinde eşinin yaşadığı ikamete giden Hamdi Sevim'in, ikametten çıkan eşinin yanına gittiği bilgisine yer veriliyor. İddianamede, Hamdi Sevim'in konuşma teklifinin reddedilmesi üzerine yanında taşıdığı bıçak ile, "Seni öldüreceğim" diyerek eşini birden fazla kez bıçakladığı anlatılıyor. İddianamede Hamdi Sevim'in, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

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15-ZEYTİNBURNU'NDA ARKADAŞINI SİLAHLA VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zeytinburnu'nda aralarında alacak, verecek meselesi olduğu öğrenilen iki kişiden biri diğerini silahla vurdu. Arkadaşını silahla vuran kişiyle ona silah temin ettiği belirtilen bir şüpheli yakalandı.

Olay, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde pazartesi günü 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali T.(30) ve Mehmet Emin P.(29) arasında bulunan alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Ali T. yanında getirdiği tabancayla arkadaşı Mehmet Emin P.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Emin P.'yi çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişinin Ali T. olduğunu belirledi. Ali T.'yi yakalayarak gözaltına alan polis, tabancanın Fatih'te denize atıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tabancanın Özkan Y.(21) tarafından temin edildiğini öğrenmesi üzerine düzenlediği ikinci operasyonda Özkan Y.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden silahlı yaralamayı gerçekleştiren Ali T. tutuklanırken, Ali T.'ye silah temin eden Özkan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Ali T.'nin Özkan Y.'den silah alması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Özkan Y.'nin tabancayı getirmesi

-Ali T.'nin tabancayı alıp incelemesi

-Ali T.'nin dükkandan ayrılması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

01.11.2019 -10.25 Haber Kodu : 191101047

Kaynak: DHA