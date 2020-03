DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1- (ÖZEL) İDLİB ŞEHİDİ EMRE BAYSAL'IN KARDEŞİ: GERİ KALAN HAYATIMDA ASKERİYEDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM

İDLİB'teki hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın halen Konya'da askerlik yapan kardeşi Yunus Baysal, "Geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum" dedi.

Suriye İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehidin Sancaktepe'deki baba evine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, önceki gün taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, şehit babası Uğur Baysal ve Konya'da asker olan kardeşi Yunus Baysal ile sohbet etti. Yunus Baysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerde kalmak istediğini söyledi.

"ÜZÜLDÜK AMA ÇOK GURURLUYUZ"

Şehidin kardeşi Yunus Baysal, "Biz 4 kardeşiz, bir tane küçük kız kardeşimiz var. Ben askerliğimi Konya'da yapıyorum, 55 günüm kaldı. Şehit haberini aldık, üzüldük ama çok gururluyuz. Bin tane Emre, bin tane Rahim, bin tane Yunus bu vatana feda olsun. Buradaki herkesin seve seve bu vatan için canını vereceğini biliyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, desteğini bizden esirgemedi. Her zaman yanımızda bulundu, eşiyle beraber" dedi.

"ABİMLE EN SON ASKERE GİTMEDEN ÖNCE GÖRÜŞTÜM"

Konya'nın Kulu ilçesinde Ömeranlı Jandarma Karakolu'nda askerlik görevini yaptığını söyleyen Yunus Baysal, "Ben abimle en son askere gitmeden önce görüştüm. Yani uzun süredir görüşmüyordum. Telefonla görüşüyorduk. En son bir hafta önce görüşmüştüm. O zaman ev arkadaşı şehit düşmüştü. Ondan sonra zaten görüşemedik. Normalde ben kuaförüm, berberim. 13 yıldır burada berberlik yapıyorum. Geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum" diye konuştu.

"DÜĞÜNÜNÜ YAPACAKTI, ONDAN SONRA GÖREV YERİNE GİDECEKTİ"

Yunus Baysal, "Abim nişanlıydı. Ayın 11'inde düğünümüz vardı. 1 ay önce izne geldi, ben burada yoktum, geldi evini ayarladı. Eşyalarını aldı. Hazırlığını yapıyordu. İdlib'ten geldikten sonra zaten düğünü yaklaşmıştı, düğününü yapacaktı. Ondan sonra görev yerine tekrar gidecekti. Nişanlısı da burada, o da çok üzgün. Yatakta şu an, yatıyor. Biraz dinlensin diye yatırdık onu. Üzgünler ama çok gururlular. Hepsinin başı dik. Abim güzel insandı. Allah ona nasip etti. Peygamber efendimizle komşu olmayı nasip etti. Kime sorarsanız sorun abim gerçekten çok güzel insandı. Kimseyi incitmemiştir. Bir karıncayı bile incitmemiştir. Allah bize de nasip etsin" dedi.

"AİLEM TOPARLANIR TOPARLANMAZ GİDECEĞİM"

Çocukluğundan beri askerlik hayali olduğunu söyleyen Baysal, "Zaten vatan sevgisi herkes de var. Tüm milletimizde var. Vatan dedin mi hemen herkes koşa koşa, seve seve gider. Abim desen onda da vatan sevgisi vardı. Amcam denizde uzmandı. Yani bizim sülalede asker çok var. Biz seve seve askeriyede görev almayı istiyoruz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti hakkında konuşan Baysal, "Cumhurbaşkanımız sordu bana, "Gidecek misin askere" diye. Ben de, "Başkanım, ben görevimi borcumu bitireceğim. Kalıcı olarak kalmak istiyorum" dedim. Sağ olsunlar komutanlarımız "istediğin kadar izin kullanabilirsin" dediler. Ailem toparlanır toparlanmaz hemen gideceğim. Görevimin başına döneceğim. Ben askerde olayım da ne olursa olsun. Seve seve gideceğimi herkes biliyor" dedi.

2- BAHAR KALKANI'NDA BİR İLK; SÜRÜ SİHA'LAR HEDEFLERİ BOMBALIYOR

nın edindiği bilgilere göre 27 Şubat'ta başlayan "Bahar Kalkanı" harekatında, 28 Şubat, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde İdlib bölgesindeki rejim hedeflerinin yoğun ateş altına alındığı hava operasyonları sürü halinde kullanılan SİHA'larla yapıldı.

ulaştı.

İLK KEZ TÜRKİYE SÜRÜ SİHA'LAR KULLANDI

Türkiye dünyada ilk kez sürü şeklinde hareket eden SİHA'ları sahada kullandı. Ankara ve Hatay'daki komuta kontrol merkezlerinden yönlendirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, filo halinde uçarak, rejim güçlerini, ağır silahlarını ve mühimmat depolarını etkisiz hale getirdi. Aynı anda 20 SİHA belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Türkiye'nin hava sahasını kullanamadığı Bahar Kalkanı harekatında, çok düşük radar izine sahip olması ve uçtuğu irtifada sesinin duyulmaması nedeniyle fark edilmesi mümkün olmayan SİHA'lar, 24 saat havada kalma özelliğine sahip olduğu için rejimin ağır darbe aldığı saldırılarda etkili oldu. Bünyesindeki elektronik koruma, TSK'nın sinyal kesme ve radar körleştirme için kullanılan elektronik harp sistemleri ile desteklenerek rejim ve Rusya'nın hava savunma sistemlerinde fark edilmedi.

TÜRKİYE'DEN HAVALANDI İDLİB ÜZERİNDE BİRLEŞTİLER

Türkiye'nin farklı merkezlerinden havalanan Bayraktar TB2 SİHA'ların, İdlib üzerinde sürü haline geldiği, bu şekilde belirlenen hava savunma sistemleri, kritik tesisler, zırhlı araçlar ve çok namlulu roketatar sistemlerini vurduğu öğrenildi. Kanatlarında MAM L ve MAM C adı verilen ve Roketsan tarafından üretilen 4 akıllı mühimmatla havalanan SİHA'lar gece gündüz uçuş yapıp, hedefleri ateş altına alarak rejim güçlerine nefes aldırmadı.

AFRİN'DE DENENDİ, İDLİB'DE SÜRÜ HALİNE GELDİ

TSK envanterinde 104 adet olan Bayraktar TB2 SİHA'lar Afrin'de yapılan Zeytindalı Harekatı'nda etkili olarak kullanıldı. Zeytindalı Harekatı boyunca 5 bin 300 saat uçuş yapan SİHA'lar, Afrin'de yapılan tüm sortilerin yüzde 95'ini gerçekleştirdi. Bu harekatta maruz kaldığı yoğun elektronik harbe karşı bünyesinde bulundurduğu koruma sistemleriyle etkin bir şekilde görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, sahadan alınan geri bildirimlerle bu özelliğini daha da gelişmiş sistemlerle destekledi. Böylece SİHA'lar yeni yazılımlarla daha etkili hale getirilerek sürü halinde güvenle operasyon yapabilme özelliğine ulaştı. İdlib harekatında ise ilk kez sahada Sürü SİHA'lar görev yaptı.

3- İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI

Beyoğlu'ndaki evinin yakınında 11 Kasım 2019'da ölü bulunan 45 yaşındaki İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, ölümün "yüksekten düşme" sonucu gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verdi. Savcılıkça, olayın bir başkası tarafından gerçekleştirildiğine dair delil olmadığından, üçüncü kişilere atfı kabil kusurun bulunmadığını belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Savcılık, soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve o dönem konulan yurtdışına çıkış yasağı daha sonra kaldırılan eşi Emma Hedvig Christina Winber'a da takipsizlik kararı verdi.

4 - (ÖZEL) - TARTIŞILAN TAHT II. ABDÜLHAMİD'İN ÇIKMADI... SATIŞI İPTAL ETTİLER

İSTANBUL Sanat ve Antika fuarında II. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen tahtın 100 bin liraya alıcı bulduğu haberleri, tartışmalara neden oldu. Tahtı satışa çıkaran şirket, satıştan vazgeçtiğini açıkladı.

Tahtı satışa çıkaran Nilgün Şensoy Kültür ve Sanat Evi'nin sahibi Nilgün Şensoy, "Bu Abdülhamid'in değil. Belki saraya yapıldı veya oradaki koridorlarda oturulması için yapılanlardan biriydi" dedi. Şensoy, "Bu olayı, satın almak isteyen kişi para, pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı" dedi.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda II. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen tahtın, İş insanı Mahmut Karakeçili tarafından satın alındığı haberleri, tartışmalara neden oldu. II. Abdülhamit'e ait olan bir tahtın satılamayacağı konusunda çıkan tartışmaların ardından ilgili firma, bu haberleri tahta talip olan kişinin basına yanlış lanse ettiğini, kendilerinin tahtın II. Abdülhamit" e ait olduğu bilgisini değil, o dönemde yapılmış bir taht olduğu bilgisini paylaştıklarını ifade etti. Basına yansıyan haberlerden ve alıcının tutumundan rahatsız olan şirket sahibi ise, satıştan vazgeçtiğini açıkladı.

"BU TAHT ABDÜLHAMİD'İN DEĞİL"

Bu tahtın II. Abdülhamid'e ait olmadığını, sadece II. Abdülhamid döneminde saray için yapılmış olduğunu anlatan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İslam Eserleri Uzmanı da olan Nilgün Şensoy, şunları söyledi:

"İslam eserlerinde Osmanlının yaptığı gibi 6 ana branşı uygulamalı okudum. Ben ecdadına son derece sadık bir insanım. Bu gördüğünüz bütün eserler müze tarafından onaylı eserler. Yani müze diyor ki, "Sen bunu burada satabilirsin" Her sene geliyor, onaylıyorlar. Şahıs olarak, koleksiyoner olarak İslam Eserleri Müzesi'ne kayıtlıyım. Kayıtlı olmak ne demek biliyor musunuz? Eğer elinizdeki bir parçayı satmak istiyorsunuz ve o 10 lira ise, 1 lira demek. Çünkü değeri düşer. Ama ben bunda değilim. Her şeyin mutlak ve gerçek olarak yerine getirilmesinden yanayım. Her sene gelir, bütün mallarımı incelerler "ne satılabilir ne satılamaz" diye. Bu taht Abdülhamid'in değil. Belki saraya yapıldı veyahut oradaki koridorlarda oturulması için yapılanlardan biriydi. O oturmadı bir kere. Abdülhamid'in oturduğu taht özeldir. Mavi saten, özellikle üzerinde ipek bir dokuma vardır bunların. Gidin bütün müzelerdeki padişahlarımızın oturdukları tahtalara bakın. Onların hepsinin ne kadar özel olduğunu görürsünüz. Bu olayı, satın almak isteyen kişi, para pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı"

"UYGUN BULURLARSA, DEVLETİME FEDA OLSUN "

Satın almak isteyen kişinin kendisiyle iletişime geçmeden, herhangi bir ödeme yapmadan haber yaptırdığını dile getiren Şensoy, "Bir kişi benimle iletişime geçti. İsmi Mahmut Karakeçili. Bakın, bir şeyi eğer satın alırsanız, aldığınız zaman bunun parasını ödersiniz. Öyle değil mi? Böyle bir şey yok. Dakika bir, ben haber gördüm zaten. Bir kere ben bu şekilde konuşan insanlarla satıştan vazgeçtim. İnsanların benim üstümden kendilerine paye biçmesini asla kabul etmiyorum. Canımı ortaya koyarım. Gelsinler bunu çok iyi incelesinler. Açığım, eğer çok uygun bulurlarsa, buyursunlar devletime feda olsun. Ben zaten öyle bir kadınım" dedi.

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE YAŞAYAN HAPET VE NEZEREN KARDEŞLER YAPTI

II. Abdülhamid'in tahtıymış gibi lanse eden kişinin, tahtı satın almak isteyen iş insanı Mahmut Karakeçili olduğunu vurgulayan Şensoy, "Aynen öyle lanse edildi. II. Abdülhamid döneminde yaşayan Hapet ve Nezeren kardeşler var. Onlar çeşitli ailelere marangozluk işleri yapıyorlar. Saraya da yapıyorlar. Ben de şimdi böyle bir şey olduğunu görünce ve dedemin ağzından da bunu duyunca, yani ben görmedim dedemi annem dedi ki, "Abdülhamid'in sarayına yapılmış bu" dedi. "Saraya yapılan şeyin tavan arasında ne işi var" dedim. "Aman öyle diyor deden, kafayı yitirmiş" dedi. Kitapta var, aldım baktım ve o döneme ait olduğunu teyit ettim. Yani buyursunlar gelsinler, istedikleri gibi her yerine, her şeyine bakabilirler. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok şeklinde konuştu.

"EVİMDE KULLANIYORDUM, 98'DE ŞİRKETİMİZE ALDIM"

İlk olarak evinde kullandığı tahtı, 1998 yılında şirketine kaydettiğini söyleyen Şensoy, "Ben bunu evimde kullanıyordum. Fakat artık evim küçük olduğu için, bir de önüne gelen benimle alay etmeye başladı "fazla müze müze oldu" diye. Ondan sonra, 1998'de kendi şirketimize aldım. Abdülhamid dönemine denk geldiği için zaten bunu da söyledim. Dedemin aldığı daha yine birtakım oturma grupları var, bunu da o almış. Buna ben taht diyorum, başkası başka şey diyebilir. Bakın, bunun üstünü özellikle çiziyorum, bu hiçbir zaman II. Abdülhamid'in kendisinin özel tahtı değil veyahut II. Abdülhamid çok büyük marangoz. Onun yapmış olduğu da bir taht değil. Kendim, şahsım son derece ciddi olan eserleri ya koleksiyonuma kaydederim ya da ticareti olamaz bunların" ifadelerini kullandı.

YAZILI BASIN AÇIKLAMASI DA YAPILDI

Nilgün Şensoy Kültür ve Sanat Evi tarafından konuyla ilgili bir de yazılı basın açıklaması hazırlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda "2.Abdülhamid'in tahtının" satışa sunulmasıyla ilgili yanlış anlaşılmaya neden olan haberler yapılmaktadır. Öncelikle şirketimiz tarafından 19 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda satışa sunduğumuz eser "2. Abdülhamid'in tahtı değil', o döneme aittir ve Ermeni ustalar Hapet ve Nezeren kardeşler tarafından yapılarak saraya hediye edilen, Yıldız Sarayı'nın eşyalarından biridir. Söz konusu eser, düzenlenen mezattan aile büyüğümüz tarafından satın alınarak kayıtlara geçirilmiştir. O dönemden bu yana tarihi eser statüsünde değerlendirilmeyen taht, antika eser olarak anılmaktadır. Evimizde barındırdığımız tarihi eser statüsünde yer alan çok değerli eserler, her yıl düzenli olarak bakanlığın görevlileri tarafından izlenmekte ve tutanaklara geçirilmektedir. Bu süre içinde bakanlık tarafından görevlendirilen yetkililer, tahtı da incelemiş, ancak tarihi eser olarak belgelememişlerdir. 19 Şubat 2020 tarihinde şirketimiz adına katıldığımız İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda satılan bu antika eserin satışı, 28 Şubat 2020 tarihinde iptal edilmiştir. 1998 yılından bu yana himayemizde bulunan bu eser, tarihi eser statüsünde değerlendirilmediği için satışa sunulması konusunda herhangi bir sakınca da bulunmamaktadır. Eser, hala ailemizin himayesindedir. Eserin alanında uzman bilirkişiler tarafından incelenmesi noktasında, kapılarımız herkese açıktır. Yapılacak incelemeler sonucunda, eser ile ilgili yaptığımız açıklamaların aksine farklı bir sonuçla karşılaşma durumunda; taht, tarafımızca devletimize bağışlanacaktır.

Ailemiz için bir aile geleneği haline dönüşen koleksiyon tutkusu, ailemizin hukukçularının danışmanlığında, usul ve esaslara uygun olarak sürdürülmektedir. Tarafımıza ithaf edilen yakıştırmalar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna duyurur saygılarımızı sunarız."

5 - (ÖZEL) "HIRSIZ KARGA" BU KEZ 5 LİRA İLE UÇTU

Marmaray istasyonunda İstanbul Kartı'na yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, yine ortaya çıktı. Karga bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.

Gebze'de bulunan Fatih Marmaray durağında İstanbul Kartı'na para yüklemek isteyen kadını korkutan karga 20 lirayı alarak kayıplara karışmıştı. Marmaray durağının hemen yanındaki durağa sık sık gelen karga yine görüntülendi.

Minibüs durağına gelen karga, bir süre bekledikten sonra bu kez bir esnafın uzattığı 5 lirayı alarak uçup gitti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler, bir kişinin dondurma dolabına konmuş olan kargaya dondurmaları göstererek fiyatlarını söylediği duyuluyor. Ardından aynı kişi kargayı seviyor ve "Korkmuyor, alışmış vaziyette" diyor. Ardından aynı kişi bu kez de "Aldığın paraları getir, dondurma verelim" diyor. Bir başka kişinin de "Korkmuyor" dediği duyuluyor. Daha sonra kargayla konuşan bu kişinin 5 lira uzattığı görülüyor. Para alan karga uçarak uzaklaşıyor. Çevreden ise "Gitti 5 lira" sesleri duyuluyor.

6 - (ÖZEL) ARNAVUTKÖY'DE ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tel örgüleri aşıp ağaca çarptı. Otomobilin ağaca takılarak durabildiği kazada 1 kişi yaralandı.

ŞERİDİN TRAFİĞE KAPALI OLMASI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza, Arnavutköy Fatih Caddesi'nde Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında eşi ve kızı olduğu halde 34 ZC 9909 plakalı otomobiliyle dolaşmaya çıkan Bedri Ant, bir anda rahatsızlandı. Ardından otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan şeride geçip tel örgüleri aşarak şarampole uçtu. Otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada babasının yanında oturan Kader Ant, yaralandı. Kazayı görenler yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Bedri Ant, "Tansiyonum yükseldi, nasıl olduysa başım döndü. Önceden tansiyonum biraz yükseldi, ilacımı aldım, biraz dinleneyim de gideyim dedim ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

7- KADIKÖY'DEKİ "LAS TESİS" EYLEMİ; 6 KADINA 3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

ŞİLİ'li kadınların "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle gerçekleştirdiği danslı protesto eylemi "Las Tesis"in benzerini Kadıköy'de yapan 6 kadın gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Kadınlar "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 8 Aralık 2012 tarihinde "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" isimli oluşumun organizasyonu ile Şili'de ve ülkemizde kadın hakları, kadınlara yönelik şiddet ve kadınlara yönelik cinsel istismar konularına dikkat çekmek amacıyla dans etkinliği yapıldığı hatırlatıldı.

İHTARA RAĞMEN DAĞILMADILAR

İddianamede, etkinliğe 280 kişinin katıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, etkinliği yönlendiren şüpheliler Ayşen Ece Kavas ve Fidan Ataselim'e bildirinin içeriğinde suç unsuru olabileceğinde ve dağıtımının durdurulması gerektiği söylenmiş, ancak grubun müzik eşliğinde aslen İspanyolca olan ve Türkçe'ye tercüme edilmiş bildirilerdeki şarkıyı söylemeye başladığı sırada kolluk tarafından 3 defa dağılmaları yönünde uyarıldığı, yasal uyarılara rağmen grubun dağılmadığı belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

İddianamede Ayşen Ece Kavas, Fidan Ataselim, Nisa Kör, Seda Elhan Barbaros, Sevda Yeniköylü, Yaprak Okatalı'nın, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

=================

8 - 31 MART SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DAVA; ÖLÜYE OY KULLANDIRMAKLA SUÇLANAN 5 SANIK BERAAT ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'de seçimden 8 gün önce hayatını kaybeden bir kişiye oy kullandırdıkları gerekçesi ile yargılanan sandık görevlilerinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, ilk duruşmada, "Görevi ihmal" suçundan yargılanan sandık başkanı ile 4 üyenin beraatine karar verdi.

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan 4'ü katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçildi. Davaya konu olayın meydana geldiği 2081 numaralı sandıkta sandık görevlisi olduğunu söyleyen A.Ç., sandıkta oy kullanmaya gelen kişilerin kimliklerine dönüşümlü olarak baktıklarını söyledi. Ölen Müveddet Köprülü'nün oğlu A. Köprülü'nün yanlış yere imza atması konusunda bilgisi olmadığını söyleyen A.Ç., "Kendisini tanımıyorum. Şaşırdım. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

Sandık görevlisi İ.Ö. "de öğretmen olduğunu belirterek, "Seçim sürecinde herkesin kimliklerini kontrol edip imzalarını almak suretiyle süreci bitirip sayımları yaptığımızda hiçbir eksik hususa rastlamadık" dedi. A. Köprülü'yü tanımadığını, onun kullandığı oyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen İ.Ö., suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi. 2081 numaralı sandıkta memur olarak görev yaptığını söyleyen E.Ö., de benzer yönde ifade verdi. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerine karar verilmesini istediler.

Mahkeme, yüklenen suça ilişkin sabit delil oluşmadığını gerekçe göstererek sanıkların beraatlerine karar verdi.

İDDİANAMEDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kadıköy'de 2081 No'lu sandıkta 1925 doğumlu Müveddet Köprülü'ye oy kullandırıldığına ilişkin sandık sonuç tutanağında imzasının bulunduğu, ancak Köprülü'nün 23 Mart tarihinde öldüğü ifade edildi.

İddianamede, Müveddet Köprülü'nün oğlu A. Köprülü'nün beyanında annesi ile isimlerinin alt alta yazıldığını, kendisinin imza sütunu yerine yanlışlıkla annesinin imza sütununa imza attığını, kendi yerine ise kimin imza attığını bilmediğini söylediği belirtildi.

İddianamede, 2081 numaralı sandık başkan ve görevlileri A.R.A., A.Ç., E.Ö., Ö.İ. ve Z.G.'nin, "Görevi ihmal" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.

================

9- BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

BAHÇELİEVLER'de 19 Aralık 2019 tarihinde eşi Gülderen Yıldırım'ı (49) çakıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Bayram Yıldırım (51) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Yıldırım hakkında "Eşi tasarlayarak kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Bayram Yıldırım'ın, Gülderen Yıldırım'la 19 yıldır evli olduğu ve bir çocukları olduğu belirtildi. İki yıldır sanık ile maktulün ayrı yaşadığı ifade edilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın Ankara'da ikamet ettiği anlatıldı. İddianamede maktulün sanığa boşanma davası açtığı fakat açtığı davayı takip etmemesi nedeniyle davanın düştüğüne yer verildi.

Bayram Yıldırım'ın eşini öldürmek maksadıyla Ankara'dan İstanbul'a 18 Aralık 2019 tarihinde yola çıktığı ve maktulün evinin yakınlarına 19 Aralık 2019 tarihinde geldiği ifade edildi. İddianamede sanığın maktulün işe gideceğini bildiğine yer verilirken sabah 07.00 sıralarında evinin yakınlarında eşini beklediği ve sanığın üzerinde çakı olduğu belirtildi. Maktul Gülderen Yıldırım'ın çöp atmak için dışarı çıktığı sırada sanığın peşinden koştuğu ve maktulün sanığı fark ederek kendini öldüreceği düşüncesiyle oturduğu apartmanın içine koştuğu ve merdivenlere takılıp birlikte yere düştükleri anlatıldı. Maktulün can havliyle apartmanın içine girdiği belirtilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın apartmanın içinde önceden hazırladığı montunun cebindeki bıçakla eşini öldürmek amacıyla göğüs ve karın boşluğuna olmak üzere eşini birçok bıçak darbesiyle yaraladığı ve eşini o şekilde bırakıp olay yerinden ayrıldığına yer verildi.

'BENİ ESKİ KOCAM BIÇAKLADI'

İddianamede Gülderen Yıldırım'ın üst komşusu Gülcan Arslanoğlu'nun tanık olarak dinlendiği ve maktul Yıldırım'ın "Aç aç beni kurtarın" diye yardım istediği, Arslanoğlu'nun maktulü yaralı vaziyette içeri aldığı ve tampon yaptığı, bu sırada da maktul Yıldırım'ın kendisine "Beni eski kocam bıçakladı" diye söylediği belirtildi. İddianamede Gülcan Arslanoğlu'nun 112'yi arayarak yardım istediği ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gülderen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.

Sanık Bayram Yıldırım'ın ifadesine de yer verilen iddianamede Yıldırım'ın maktulle son bir kez konuşmak için İstanbul'a geldiğini, konuşmak için maktulün yanına geldiğinde Gülderen Yıldırım'ın kendisinden korkup kaçtığını söylediği belirtildi. Sanık Yıldırım'ın eşinin yardım için bağırdığı sırada nasıl olduğunu anlamadan cebinde daha önceden taşıdığı çakıyı çıkarıp ağzını açtığı ve maktule rastgele vurduğunu ifade ettiği kaydedildi. Sanığın ifadesinde olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı ve Kadıköy'de polise teslim olduğu ayrıca bıçağı nereye attığını tam olarak bilmediğini savunduğu aktarıldı.

'SON BİR KEZ" DİYEREK ÖLDÜRME KASTINI ORTAYA KOYDU

İddianamenin değerlendirme kısmında sanığın Ankara'dan planlı ve suç aletiyle birlikte olaydan bir gün önce gelerek maktulün evinin yakınında beklemeye başlaması ve olay öncesi ile olay sırasında konuşmak için herhangi bir hamle yapmadığı belirtildi. Maktulün konuşmak istemeyip sanıktan korkarak kaçtığı halde ısrarla suç aletiyle birlikte maktulü öldürmek için takip ettiği ve apartmana fiziki gücünü kullanarak girdiği ve aralarında hiçbir konuşma teşebbüsünde bulunmadan maktulü birden birçok hayati bölgelerine yaptığı bıçak hamleleriyle öldürme sebebiyle eylemini "tasarlayarak" gerçekleştirildiği anlatıldı. Değerlendirme kısmında evliliğin devam etmesi sebebiyle resmi nikahlı evli eşini öldürdüğü ve sanığın ifadesinde "Son bir kez konuşmak" için geldiğini belirtmesi karşısında son kelimesinin öldürme kastını da ortaya koyduğunun kabul edildiği vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede sanık Bayram Yıldırım hakkında "Eşi tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

=================

10- "PERDELEME" YÖNTEMİ İLE HIRSIZLIK YAPAN YABANCI UYRUKLU 4 KADIN KAMERADA

ESENYURT'taki AVM ve çeşitli giyim mağazalarında "sıkıştırma" ve "perdeleme" yöntemleri ile hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölge Büro Amirliği'ne bağlı Esenyurt timleri, ilçedeki metrobüs durakları, AVM'ler ve meydan içerisinde bulunan çeşitli giyim mağazaları gibi kalabalık ortamlarda "sıkıştırma" ve "perdeleme" yöntemiyle hırsızlık yapıldığını belirleyerek harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olayları ile ilgili yaptıkları kamera çalışmalarında yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kadınları yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Ekipler güvenlik kameralarının görüntülerinden belirlediği, biri güvenlik kamerasının açısını kapatan, diğerleri hırsızlık yapan Naime el H., Cumana Ş., Medine H. Şehnaz A.'yı gözaltına aldı. 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirek soruşturmaya başladı.

