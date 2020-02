DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

1- CIA ESKİ DANIŞMANI BARKEY'DEN BÜYÜKADA'DAKİ TOPLANTI SONRASI "PENSİLVANYA" YAZILI ZİL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde planlayıcı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen CIA eski danışmanı Henry Barkey'in, İstanbul'da kaldığı otelden 17 Temmuz'da ayrılırken resepsiyon bankosunun üzerine, "Pensilvanya" yazısının olduğu bir masa zili bıraktığı ortaya çıktı. Otel görevlisinin zili önce dolaba kaldırdığı, daha sonra otelin işletme müdürü tarafından zilin polise teslim edildiği öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Büyükada'da otelde kaldığı, darbeden sonra Türkiye'den ayrıldığı tespit edilen CIA eski danışmanı Henry Barkey ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Barkey'in kaldığı otelin işletme müdürü S.J.'nin 26 Temmuz 2016'da alınan ifadesinde, Barkey'in otelden ayrılırken resepsiyon bankosuna üzerinde Pensilvanya yazılı bir zil bıraktığını anlattı.

REZERVASYONU MAYIS'TA, 15-17 TEMMUZ TARİHLERİNE YAPTIRDILAR

Otel işletmecisi S.J. ifadesinde, Henry Barkey ve eşi olduğunu belirttiği Ellen Laibson'ın da aralarında olduğu 17 kişinin C. Group Travel adlı seyahat acentesi tarafından Mayıs ayında 15-17 Temmuz tarihleri için rezervasyon yaptırdığını söyledi. S.J. ifadesinde şunları anlattı: "Bu grubun hotelimize C. Group Travel seyahat acentesinin Mayıs ayı içerisinde, satış pazarlama müdürü F.Y. ile irtibata geçerek rezervasyon yaptırdıklarını, hazırlanan dosyayı kontrol ettiğimde öğrendim. Bu seyahat acentesi ile ben geçmişte hiç çalışmadım. F.Y.'ye sorduğumda daha önce kendisinin çalışmadığını söyledi. Gelen grup 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ikişerli üçerli gruplar halinde peyderpey hotelimize gelerek, kendileri için hazırlanan odalarına yerleştiler. Yalnız yine dosyayı kontrol ettiğimde 17 kişilik gruptan bir kişinin "No show" (listede ismi olmasına, hatta parasının ödenmiş olmasına rağmen misafirin giriş yapmaması) yazılı olduğunu gördüm. Hotelimize 15-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında gelen grup ile ilgili şu an hatırladığım biri beni arayarak Soner Yalçın isimli gazetecinin makalesinde hotelimizin adının geçtiğini söyledi. Ben de bunun üzerine Henry Barkey hakkında araştırma yaparak, bu kişiyle ilgili bilgi edindim"

BARKEY DARBE AKŞAMI CANLI YAYINA BAĞLANACAKTI

15 Temmuz 2016 günü saat 16.30 sıralarında resepsiyondaki görevlinin 14 numaralı odada kalan misafirin internete girmekte problem yaşadığını kendisine ilettiğini söyleyen S.J. şunları anlattığı öğrenildi: "Ben de konuyu çözmek için 14 numarada kalan misafirin yanına gittim. Daha sonra Ellen Laibson olduğunu öğrendiğim kişi İngilizce konuşarak, internet bağlantısının olmadığını söyledi. Kontrol ettiğimde bağlantının olmadığını gördüm. Ben odadayken adının daha sonra Henry Barkey olduğunu öğrendiğim bey odaya geldi. İnternet kullanmak zorunda olduğunu, saat 18.00'de canlı yayına bağlanmak zorunda olduğunu, internete bağlanacağı sessiz bir yer istediğini söyledi. Ben de onu otelimizin toplantı salonunu, arzu ederlerse kendi ofisimi de kullanabileceğini söyledim. Teşekkür etti. Ben de resepsiyona 14 numaralı misafirin saat 18.00'de canlı yayına bağlanmak için ofisimi talep ederse açmalarını söyledim. Ben saat 17.30 sıralarında otelden ayrıldım. Ülkemizde olayların çıktığını ve darbe söylentilerini duydum. Saat 23.00 sıralarında otele geri geldim. Otelin diğer birçok misafiri teras kısmında oturuyorlardı."

BARKEY SÜREKLİ HAREKET HALİNDEYDİ

Darbe gecesi otel müşterileriyle ilgilendiğini anlatan S.J., Henry Barkey, eşi ve yanlarındaki kişilerin otelin lobisinde oturduğunu, kendisinden içki istediklerini söyledi. S.J.'in "Henry Barkey, eşi ve adını bilmediğim, fotoğrafını görsem tanıyabileceğim şahıslara hal hatırlarını ve bir şey isteyip istemediklerini sormak için yanlarına gittim. Benden içki istediler. İçkilerini beklerken Henry Barkey'in eşi olan Ellen Laibson bana İngilizce bu yaşanan olaylarla ilgili ne düşündüğümü sordu. Ben de "Bence dünyada bu tür yaşanan olaylar Amerika ve CIA'nin bilgisi olmadan gerçekleşmez" dedim. Henry Barkey de bana "Komplo teorileri" dedi. Bu arada Henry Barkey'in oturduğu yerin biraz ilerisinde sehpada laptopu vardı. Bir laptopunun yanına gidip bir kanepeye geliyordu. Devamlı bir hareket halindeydi." dediği kaydedildi.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ İÇİN "TEĞET GEÇTİ" DEDİ

S.J., Henry Barkey'e "Bu yaşanan olaylar bizim için bir felaket, siz ne düşünüyorsunuz, bu yaşanan olay sizce ciddi mi" diye sorduğunu belirterek, Türkçe olarak aldığı yanıtı şöyle aktardı: "Bu olay çok ciddiydi ve teğet geçti."

DARBE GİRİŞİMİ OLMUŞ BİR ÜLKEDE TOPLANTILARINA, YEMEKLERİNE DEVAM ETTİLER

Grubun darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz, 16 Temmuz ve 17 Temmuz yarım gün toplantı halinde olduğunu belirten S.J., şunları anlattı; "Ancak bunca olayların akabinde bu grubun toplantı salonuna geçerek toplantı yapmaları ve orada kalmaları beni inanın şaşırttı. Çünkü bir ülkede darbe olduğu zaman eğer o ülkede yabancı iseniz benim bildiğim bir an önce ülkeyi terk etmek gerekir. Ben böyle bir durum ile karşılaşsam ilk önce en yakın havaalanına gidip o ülkeyi terk etmeye çalışırdım. Ancak bunlar hiçbir şey olmamış gibi toplantılarına, yemeklerine devam ettiler. Bu beni çok şaşırttı. Bu grup 17 Temmuz 2016 günü saat 13.00'de verilen öğle yemeği sırasında hotelimizden memnun kalıp kalmadıklarını sorduğumda, çok beğendiklerini seneye benzer bir toplantıda tekrar kullanabileceklerini söylediler." Grup içerisinden birinin Sabiha Gökçen Havaalanı'nda bir problemin olduğunu söylediğini, Henry Barkey'in de kendisine dönüp gülümseyerek "Ne düşünüyorsun bu olayla ilgili" diye sorduğunu anlatan S.J.'nin, "Ben de ona gülümseyerek "Ne desem komplo teorisi diyeceksiniz, o nedenle bir şey demiyorum" dedim. O da gülümseyerek başını salladı ve beni onayladı. Karşısında oturan eşi Ellen Laibson "Bozuk bir saat bile günde iki defa doğruyu gösterir" dediğini kaydetti.

PENSİLVANYA YAZILI ZİLİ RESEPSİYONDA BIRAKTI

Henri Barkey'e "Amerika'ya mı döneceksiniz" diye sorduğunu anlatan S.J., bir iki gün daha İstanbul'da Taksim'de kalacağını, eşinin ise başka bir ülkeye gideceğini söylediğini aktardı. S.J. Barkey'in hotelden ayrılırken bıraktığı mesajı şöyle anlattığı öğrenildi.:

" Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen görevliler bu grupla ilgili bilgi almak istediklerini söylediklerinde, Henry Barkey'in kendisini tanıtmak için bıraktığı kartviziti görevli arkadaşlara teslim ettim. İlçe emniyet görevlileri kartviziti inceleyince "Pensilvanya imzası işte" dedi. Kartviziti alıp gittiler. Onlar gittikten kısa bir süre sonra F.Y. yanıma gelerek Henry Barkey'in giderken resepsiyon bankosu üzerinde Pensilvanya yazısı olan bir zili bıraktığını, kendisinin de bu zili dolaba kaldırdığını söyledi. Ben de zili getirmesini söyledim. Pensilvanya yazısını görünce tekrar ilçe emniyet görevlilerini arayarak Henry Barkey'in bıraktığı bir şey olduğunu, teslim etmek için karakola geleceğimi bildirdim."

DARBE GÜNÜ İKİ FARKLI ADRESE GİTTİLER

Öte yandan soruşturma kapsamında Henry Barkey ve eşi olduğu belirtilen Ellen Laibson'un 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.45 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden giriş yaparken görüntüleri de dosyaya girdi. Barkey ve Laibson burada bir taksiye binerek havaalanından ayrıldı. Taksi şoförü M.U. ifadesinde Barkey ve Laibson'u farklı adreslere bıraktığını söyleyerek, şunları anlattığı kaydedildi:

"Araca bindikten sonra erkek olan şahıs "Akatlara gideceğiz" dedi. Yol boyunca benimle hiç konuşmadılar. Aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Etiler Akatlar'a geldiğimde erkek yolcu bana yolu tarif ederek Karanfil Köy Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde otoparkta durmamı söyledi. Aracı durdurarak aşağı indi. Küçük valizi alarak yanımızdan ayrıldı. Kadın yolcu bana hitaben "Anadolu Hisarı'ndaki bir siteye gideceğini söyledi. Bana yolu kendisi Türkçe tarif etti. Onun tarifiyle siteye gittik. Site içinde önceden telefonla aradığı kadın yardıma geldi ve valizi aldı. Kendisi taksi ücretini ödedi ve oradan ayrıldım. Bu şahıslar kendi aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Ancak ne konuştuklarına dikkat etmedim. Kadın bana yol tarifini yaptığında Türkçe konuşuyordu ve iyi derecedeydi. Hatta erkek ve kadın yolcu her ikisinin de Türkçesi çok iyi olduğu için Türk vatandaşı olduklarını düşündüm. Neden araba içinde İngilizce konuştuklarını anlayamamıştım."

2- (Geniş haber) HAVALİMANINDA 7/24 MAHKEME

ADALET Bakanlığı yurtdışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı. İlk uygulama yeni İstanbul Havalimanı'nda hayata geçti. Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binası olarak faaliyet yürütecek mini adliyede, 7/24 saat 3 savcı, 3 de adliye personeli görev yapıyor. Dünyada tek örnek olan mahkemede, 15 günde hakkında yakalama kararı çıkartılan yaklaşık 200 kişinin ifadesi alındı. Bunun yanı sıra 200'den fazla soruşturma evrakına bakıldı.

İstanbul Havalimanı'nda kurulan adliye ek hizmet binası yakalama, ifade alma ve havalimanında gerçekleşen suçlarla ilgili yargı faaliyetlerini yürütecek. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş Havalimanı mahkemesi ve burada yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Başsavcı Memiş, "Burada yapılan soruşturmalar ve yakalama işlemleri yapılarak adaletin hızlı ve etkili şekilde yerine getirilerek, yolcuların da mağduriyet yaşamadan bir an önce uçaklarına yetiştirilmesi amaçlanıyor. İnsanlar hakkında yakalama kararı çıktığından haberdar olmuyor. Ya havaalanlarında, ya arama sırasında veya otele girerken bu durum ortaya çıkıyor. Havalimanına gelen şahıslar ya uçaktan iniyor ya da uçağa biniyor. Burada açığa çıkınca bütün planları iptal oluyor. Yakalanan şahsın ivedilikle yetkili hakim önüne çıkartılması mümkün değil, SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınması gerekiyor. İşte burada bu işlemleri hızlı bir şekilde yapıp yolcuları uçaklarına yetiştirmeye çalışıyoruz. " dedi.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"

Dünyada örneği olmayan bir projenin hayata geçirdiğini belirten Başsavcı Haydar Memiş, "15 günlük süre içerisinde yaklaşık 200 civarı yakalamalı şahıs 200'den fazla soruşturma evrakına bakıldı. Savcılarımız 24 saat, SEGBİS ve UYAP aracılığıyla yakalanan şahısların ifadelerinin alınmasını sağlanıyor. SEGBİS en çok kullandığımız sistem. Türkiye'nin hangi adliyesinde olursa olsun, SEGBİS'ten bağlanarak buradan ifade verme imkanı elde ediyor sanıklar. 15 günlük süre içinde birçok insan uçaklarına yetişti. Havalimanı Nisan ayında faaliyetle geçtikten sonra, 3 bin 800 yakalamalı, 2 bin 900'de soruşturma evrakı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne geldi. Bu istatistiklerden yola çıkarsak önümüzdeki süreçte 5 bin civarı yakalama, 4 bin civarı soruşturma evrakının burada görüşüleceğini söyleyebiliriz. Malum havaalanında yeni pistler açılacak, uçuşlar da yolcular da artacak, dolayısıyla işler de artacak. Kuruluşundan itibaren kısa sürede gördük ki insanlar teşekkür ederek buradan ayrılıyor, faaliyette olmasaydı mağduriyetler yaşanacaktı." diye konuştu.

"HAVALANINDA İŞLENEN SUÇLAR SORUŞTURULACAK"

3 savcı ve 3 katiple faaliyete başladıklarını söyleyen Başsavcı Memiş şöyle devam etti:

"Zaman içinde oluşacak iş durumuna göre sayı artırtılacak. Burada yargılama yapılmıyor ancak, havalimanında meydana gelen adli olaylara ilişkin talimatlar veriliyor. Burada meydana gelen suçların soruşturulması, ifade alınmasına yönelik yakalanan şahısların ifadeleri alınıyor. Ayrıca yurtdışından gelen cenazelerin, merasimlere yetişecek şekilde, otopsi ve ölü muayene işlemlerinin de yapılması sağlanıyor. Terör suçlularını, İl Cumhuriyet başsavcılıkları takip ediyor. Ağır cezalık işlemleri burada gerçekleştirmiyoruz."

"GECEYİ NEZARETTE GEÇİREN YOLCULAR VARDI"

İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı olarak devamlı olarak bu içerikte dosyaların geldiğini belirten Başsavcı Memiş, "Bu tip sıkıntıları yaşıyorduk. Yakalanan şahısların adliyede hazır edilip hakim önüne çıkartılması, hele gece yakalanmışsa gece nezarette kalıp adliyeye getirilmesi söz konusuydu. Mağduriyetler nedeniyle sürekli serzenişte bulunuyorlardı. Bu nedenle böyle bir ek hizmet binası düşüncemizin gerçekleştirilmesi konusunda ısrarcı olduk" dedi.

ADLİ HEKİM DE OLACAK

Öte yandan ek hizmet binasında ayrıca adli hekim de görevlendirileceği, bunun için hazırlıkların devam ettiği öğrenildi. Adli tıp ile ilgili acil işlemlerin yine havalimanında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

3- YAKUP SÜT'ÜN ARALARINDA BULUNDUĞU 33 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

SUÇ örgütü lideri Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 şüpheliden 33'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılması talep edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 36 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 33 kişi, "Yağma", "Tehdit", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Kasten yaralama" ve "Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol talep edildi.

1 YILDIR TAKİP EDİLİYORDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik 14 Şubat günü operasyon düzenlemişti. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyon daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Haklarında yakalama kararı bulunan, suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenilen 58 şüpheli gözaltına alınmıştı. Baskınların düzenlendiği adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 19 silah, 3 tüfek, çok sayıda çek ve senet, çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

4- BAHÇELİEVLER'DE AĞIR HASARLI 3 BİNA DAHA YIKILDI

BAHÇELİEVLER'de ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve haklarında yıkılmaları yönünde karar verilen 3 bina daha yıkıldı.

Bahçelievler'de 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde boşaltılan binaların yıkımına başlandı. Cumhuriyet Mahallesi Ural Sokak'ta bulunan 30 yıllık 6 katlı bina, Bahçelievler Mahallesi Karikatürist Ramiz Sokak'ta bulunan 35 yıllık 5 katlı bina ve Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki 5 katlı bina yıkıldı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.

5- (ÖZEL)- MAZOT HIRSIZINI DURDURMAK İSTERKEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN POLİSE 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

BAYRAMPAŞA'da yolcu otobüsünden mazot hırsızlığı yapan ve "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçanlara silahıyla ateş açması üzerine şoför koltuğundaki İbrahim Arıtürk'ün ölümüne neden olan polis memuru Ali E.'ye dava açıldı. Polis memuru Ali E'nin "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2018'de 15 Temmuz Otogarı çevresinde saat 01.00 sıralarında araçla mazot hırsızlığı yapıldığı ihbarı alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurları Tolga G. ve Ali E'nin olay yerine gittikleri anlatıldı. Polislerin ihbar edilen aracı otogarın kuzey girişi kapısı civarında gördükleri, polis memuru Tolga G'nin ekip aracını şüphelilerin aracının önünde doğru çektiği sırada aracın dışındaki şahsın elindeki cismi polislere doğrulttuğu, bunun üzerine polis memuru Ali E'nin de inerek şahsa yöneldiği kaydedildi. Şüpheli aracın ön yolcu koltuğuna binmesi üzerine çalışır vaziyette olan aracın kaçmaya çalışacağını anlayan polis memuru Ali E'nin havaya bir el ateş ettiği ancak aracın hızla Ali E'nin bulunduğu yöne hareketlendiği, ekip otosunun aracın kaçmasını önlemek amacıyla manevra yaptığı belirtildi. İddianamede, üzerine araçlarını sürmeleri üzerine polis memuru Ali E.'nin kendisini yolun sağ tarafına attığı ve aracı durdurmak amacıyla tekerlekleri hedef alarak bir kez ateş ettiği, aracın durmayarak TEM istikametine kaçtığı ifade edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İddianamede, polis Ali E'nin silahından çıkan kurşunun şoför koltuğundaki İbrahim Arıtürk'e isabet etmesi üzerine, yolcu koltuğunda oturan Ömer Ekinci'nin aracın direksiyonunu tutup gaz pedalına basarak aracı kendisinin sürerek kaçtıkları anlatıldı. Ömer Ekinci'nin Küçükçekmece'de buluştuğu Cahit Ö.'ye yaralanan İbrahim Arıtürk'ü verdiği, Cahit Ö'nün de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktığı Arıtürk'ün 20 Eylül 2018'de vefat ettiği belirtildi.

"AMACIM ARACI DURDURABİLMEKTİ"

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli polis memuru Ali E, aracın durması için sözlü uyarıda bulunduğunu, durmayacağını anlayınca bir kez havaya ateş ettiğini, şüphelilerin aracı kendi üzerine sürmeleri üzerine kendini yol kenarına attıktan sonra durdurabilmek için lastikleri hedef alarak ateş ettiğini söyledi. Polis memuru Ali E. şüphelinin daha sonra yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirterek "Şahsın yaralanmasına sebep olsam da kastım yoktu. Amacım aracı durdurabilmekti, şahsı yaralamak değil" dedi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, ateş edilen aracın mobil hedef olduğu belirtilerek şüpheli polis memuru Ali E. Hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi ise olayın oluş şeklinde göre sanığın eyleminin "Olası kastla öldürme" suçu olup olmadığının değerlendirmesi için dosyayı görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderdi. Polis memuru Ali E. 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

================

6 -GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN'İN HEMŞİREYE HAKARET DAVASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Ocak 2017 tarihinde hemşire Leyla Koçka'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Savcı Alpay Göçmen ile eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davası görüldü. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen katılmazken, taraf avukatları katıldı. Hakim, tanıkların gelmediğini belirterek, hemşire Leyla Koçka'nın avukatına söz verdi. Koçka'nın avukatı "Önceki celsede ifade veren tanığın beyanlarında sanığın suç işlediği sabittir. Tanık dinlenmesine gerek yoktur, sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

HAKARET DEĞİL TEHDİTTİR

Sanık Göçmen'in annesi ve aynı zamanda avukatı olan Aynur Göçmen ise "Oradaki hemşirenin onuruna yönelik aşağılayıcı bir cümle değildir. Müvekkile serum ayakta takılmıştır, müvekkil her hasta gibi sadece canının yanmamasını istemiştir. İddianameyi kabul etmiyoruz velev ki etsek bile bu söz aşağılayıcı değildir, tehdit suçudur. Hakaret değildir" diye konuştu. Avukat Göçmen, şikayetçinin ve tanıkların yeniden dinlenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, şikayetçinin tekrar dinlenmesi talebini reddederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 30 Ocak 2017 tarihinde bulantı ve kusma şikayetiyle gittiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Leyla Koçka'ya hakaret içeren sözler söylediği anlatıldı. İddianamede Göçmen hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

