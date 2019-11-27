DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  5

(Geniş haber)

1 - ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ; YOĞUN DUMANDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın birini katında katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Mandıra Caddesinde.6 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda binayı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede vatandaşları uzaklaştırarak itfiaye ekiplerinin gelmesi beklendi. Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

CAMDA, BALKONDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar dumandan etkilenmemek için ağızlarını elleriyle ve bez parçalarıyla kapattı. Olay yerine gelen itfiaye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına başladı. Mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Mahsur kaldığı daireden kurtarılan Ahmet Akça "En üst kattaydım. Bir anda bina duman kapladı. Dışarı çıkamadık, mahsur kaldık .İtfiaye kurtardı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Daireden çıkan yoğun duman

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Mahsur kalanlardan görüntü

-Cam ve balkonlarda bekleyenlerden görüntü

-Ağızlarını kapatmaları

-Kurtarma çalışmaları

-Aşağıya indirmeleri

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YILDA BİN TON BOR KARBÜRÜ ÜRETECEĞİZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, bor karbürü üretiminin yapılacağı fabrikanın 2 yıl sonra devreye gireceğini ve yılda bin ton bor karbürü üretimi yapılacağını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz."

"TÜRKSAT 6A'YI DEVREYE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurduk. Milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasına yönelik takipleri, yapıp destekliyoruz. Dijital Türkiye platformunda bir araya getirdik. Teknoloji bizden çok daha hızlı ilerliyor. Bugün Türkiye'de 75 milyonun üzerinde geniş bant abone bulunuyor. Mobil telefon abonesi 23 milyondu bugün 83 milyonun üzerine çıktı. Fiber altyapı 364 bin kilometreyi geçtik. Fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmaların fiber altyapısını hızlandırması istiyoruz. Ülkemizdeki elektronik devlet kullanıcı sayısı 44 milyonu geride bıraktı. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Türksat 4A'yı 2014'te uzaya göndermiştik. 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız. Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli haberleşme teknolojisini hizmete sunmaktır. Oldukça iyi gidiyoruz. Dijital dünyayı yakalama konusunda kararlılığımız tamdır. " dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar

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3- CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: GIDA İSRAFI YAPMAK ASLA BİZİM İÇİN KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİLDİR

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısına katıldı. İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen toplantının Bakanlar Çalışma Oturumu'na başkanlık eden Oktay burada yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilirlik tartışmalarının yapıldığı alanlarda, sürdürülebilir gıda sistemleri, iklim değişikliği, gıda israfı gibi konular ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir gıda sistemleri çok geniş bir konu olup çok farklı faktörleri içerisinde bulundurmaktadır. Gıda işleme, dağıtım, ürünlerin tüketimi ve bertaraf edilmesi gibi konular bünyesinde bulunmaktadır. Ancak gıda sistemleri, tecrit edilmiş alanlar değildir. Gıda sistemleri diğer sistemlerle de ilişki içerisindedir, ticaret sistemleri, sağlık sistemleri, enerji sistemleri, sosyal güvenlik sistemleri, gıda sistemlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Gıda sistemlerinin performansı ve bunların yarattığı etkiler, farklı sistemlerin birbirleri arasındaki etkileşim göz önünde bulundurulmalıdır. Sürdürülebilirliği bir boyut olarak sürece kattığımızda gıda sistemleri, gıda güvenliğini ve aynı zamanda ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakları gelecek nesillere gıda sağlayacak şekilde düzenlemeyi gerektirir. Bundan dolayı gıda sistemleri ve gıda güvenliği birbirinden ayrılmaz konulardır." dedi.

İİT'nin gıda yetersizliği çeken ülkeleri gündemine aldığını belirten Oktay, Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2016 için yaptığı sınıflandırmaya göre 28 üye ülkenin, dünyadaki en düşük gıda kaynaklarına sahip 54 ülke arasında yer aldığını aktardı. Oktay, iklim değişikliği gıda krizine negatif yönde etki ettiğinin altını çizerek, "Ani iklim değişikliklerinin yüksek açlık düzeylerine ve daha ciddi gıda krizlerine yol açtığı bilinmektedir. FAO'ya göre 2,5 milyon küçük ölçekli çiftçi, balıkçı dünyanın her yerinde iklim değişikliğinden kaynaklanan şoklara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla hem gelirleri hem de tüketimleri negatif etkilenmektedir. İİT üye ülkelerinin çevresel faktörlerle inovatif yaklaşımlarla başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır. Yüce dinimiz İslam, bizi toplumsal sorumluluğa itmektedir. Gıda israfı yapmak asla bizim için kabul edilebilecek bir şey değildir. Bununla beraber gıda da dahil hiçbir nimetin israf edilmemesi gerekir." diye konuştu. Bakanlar çalışma oturumu, Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Oktay'ın konuşması

-Genel ve Detaylar

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4- İBB MECLİSİ'NDE GERGİNLİK

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik çıktı. Toplantı sırasında gündem dışı söz alan AK Parti Meclis üyesi Solmaz Kıran, geçtiğimiz hafta TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" demesini eleştirdi. Kıran'ın konuşmasının ardından CHP'li meclis üyeleri söz alarak cevap vermek istedi. Ancak meclis ikinci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı, meclis çalışma yönetmeliğinde böyle bir usul olmadığını söyledi. Kalaycı, grup başkanvekili ve sözcüye isterlerse yanıt hakkı verebileceğini söyledi. CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı söz alarak yanıt hakkını kullandı. Ancak bu sırada tartışma büyüdü. CHP'li üyeler ile AK Partili üyeler arasında gerginlik çıktı. Balyalı konuşmasını tamamlayamayınca Kalaycı oturuma ara verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşanan tartışma

-Detaylar

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5- ARNAVUTLUK'TAN DÖNEN YOLCULAR DEPREM ANINI ANLATTI

Arnavutluk'ta yaşanan 6,4 şiddetindeki depremin ardından, başkent Tiran'dan tarifeli seferle İstanbul'a gelen yolcular deprem anında yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Depremin şiddetli bir şekilde yaşandığını belirten yolcular, Arnavutluk'ta halkın geceyi arabalarda ve sokaklarda geçirdiğini söyledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 34 kilometre batısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, en az 19 kişi hayatını kaybetmiş 600'den fazla kişinin yaralanmıştı. Çok sayıda binanın hasar gördüğü depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı.

"BİRÇOK KİŞİNİN ARABALARINDA VE MEYDANLARDA UYUDUĞUNU GÖRDÜK"

Korkutan depremin ardından Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan dönen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın üst düzey yöneticisi olan Hasan Cumhur Bandaççıoğlu, bir fuar için Tiran'da bulundukları sırada depreme yakalandıklaranı belirtti. Bandaççıoğlu, "İlk deprem galiba gece yarısı oldu. 5,1 civarındaydı. Daha sonra 04.00 sırasında asıl deprem başladı. 45 - 50 saniye sürdü. Daha önce deprem yaşamış biri olarak gerçekten çok ürkütücüydü. Kaldığımız otelde 22 Türk vardı, yaralanan yoktu ama çok şiddetli bir deprem yaşadık ve koktuk. Allah ülkemizi böyle bir depremden korusun. Aynı şiddette bir depremin İstanbul'da olduğunu düşünemiyorum bile. Tiran'da birçok kişinin arabalarında ve meydanlarda uyuduğunu gördük. Otellerinde kimileri lobide uyudu" dedi.

Afrika'ya gitmek üzere aktarmalı olarak geldiği İstanbul'da gazetecilere konuşan Arnavutluk vatandaşı Mirjana Kuka ise, şunları söyledi:

"Sabaha karşı bir şeylerin sallandığını hissettik ama rüyada olduğumuzu sandım. 25 dakika sonra her şey sallanmaya başladı. Bizim için bir şoktu. Hareket edemedik. Çünkü 20'den fazla sarsıntı oldu. Çok kötüydü. Oğlum, "anne neredesin" diye sordu. Ben de "hareket etme dedim. Çok korkutucuydu, 4'üncü kattaydım. Sonrasında aniden aşağı indik. Bütün Tiran halkı dışarıdaydı. 3 saat sonra evlere döndük. Tiran'da depremden korktuğu için balkondan atlayan bir kişi öldü. Birçok bina, annemin yaşadığı dahil zarar gördü. İnsanlar halen evlere dönmedi."

Deprem sonrası bölgeye yardım elini uzatan Türkiye'ye de teşekkürlerini ileten Mirjana Kuka, daha sonra eşiyle birlikte havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Arnavutluktan gelen yolcular

-Tiran uçuşunun ekran bilgisi

-Gelen yolculardan ile röp

-Hasan Cumhur Bandaççıoğlu'nun konuşması

-Mirjana Kuka ile röp

-Genel ve detaylar

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6- "HESABINIZ YASADIŞI BAHİS SİTESİNE AKTARILDI" DENİLEREK DOLANDIRILDI

MALTEPE'de bir kişi bankadaki hesabının yasadışı bahis sitesine aktarıldığı ve adına kredi başvurusunda bulunulduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldı. Özel bir şirkette çalışan, dolandırıcıların talimatına uyarak 45 lirayı gösterilen hesaba yatıran Ünal Gündoğdu, " Çağrı merkezini aradığımda maalesef EFT yapıldığı için iş işten geçmişti. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. İnsanlara tek söyleyebileceğim şey; bu tarz işlemleri hiçbir zaman gelen numaralar üzerinden yapmamaları olur. Eğer bir işlem yapacaklarsa bizzat kendileri bankaya giderek ya da çağrı merkezini arayarak yapabilirler" dedi.

Ünal Gündoğdu, olayla ilgili şunları söyledi: "Dün öğle saatlerinde çalışmış olduğum banka ismiyle arandım. Hatta numara da bankanın çağrı merkezi numarasının tıpatıp aynısıydı. Sadece bir tane numara farklıydı. Tabii o yoğunlukta fark edemeden telefonu açtım. Hesabımın üzerinden bir bahis sitesine para yönlendirmek istendiğini, aynı zamanda da kimlik bilgilerimin ele geçirilerek adıma kredi başvurusunda bulunulduğu aktarıldı. Bu işlemi benim yapıp yapmadığım soruldu. Ben de işlemleri yapmadığımı ilettim ve bunu onaylamadığımı belirttim. Hemen hesaplarımı donduracaklarını aktardılar. Akabinde kimlik bilgilerim ele geçtiği için eğer varsa diğer bankalar üzerinde de işlem yapabileceğini, bunun bir risk doğurduğunu, bunu Merkez Bankası aracılığıyla tüm bankaların bilgilendirileceğini ilettiler. Ben de onayladım, diğer bankalardaki durumu da güvence altına almak adına. Zaten bu konuşma esnasında diğer bankalar da beni aramaya başladı, çalıştığım banka numaraları. Ve bu numaralar da tıpa tıp aynı dediğim gibi. Onlar da benzer işlemleri aktardılar."

"OLAYIN VAHAMETİNE KAPILIP İSTEDİKLERİ İŞLEMLERE ONAY VERDİM"

Kendisine diğer sahte banka numaralarıyla hesaplarına giriş yapılmaya çalışıldığını ve kredi başvurusunda bulunulduğunu söylendiğini belirten Gündoğdu, şöyle devam etti: "İşlemleri onaylamadım. Bunun üzerine tekrar işlem yapılmaması adına hesaplarımı güvence altına almak adına hesaplarımdaki mevcut tutarları merkez bankasına aktarılması gerektiğini tüm güvenlik işlemleri onaylandıktan sonra geri aktarılacağını belirttiler. Önce onaylamadım doğru bulmadığımı belirttim. O kadar profesyonelce sicil numaraları paylaştılar. "Eğer istiyorsanız bankanızı arayın teyit edin, ondan sonra bizimle görüşün" dediler. "Ama bunu yapmazsanız, bu çağrımız referanstır. Herhangi bir zarara uğrarsanız da biz banka olarak bu mesuliyeti kabul etmiyoruz" dediler. Bütün bankalar sizi arka arkaya arayınca bir panik haline sokup, bu kadar profesyonelce aynı tutumda bulunduklarında o an olayın vahametine kapılıp istedikleri işlemlere onay verdim. Para transferi gerçekleştirdim. Arkadaşlarım uyardı "niye gönderiyorsun" dediklerinde "çağrı merkezini arayayım, olmadı tanıdık birilerinin hesabına da gönderirim" dedim. Çağrı merkezini aradığımda maalesef EFT yapıldığı için iş işten geçmişti. Dolandırıldığımı anlattım. Hesapları geri çekmeye çalıştık ama maalesef henüz bir sonuç alamadık. Bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulundum. İnsanlara tek söyleyebileceğim şey; bu tarz işlemleri hiçbir zaman gelen numaralar üzerinden yapmamaları olur. Eğer bir işlem yapacaklarsa bizzat kendileri bankaya giderek ya da çağrı merkezini arayarak yapabilirler. Toplamda maalesef 45 bin liralık bir EFT gerçekleştirdim."

"BENZER DURUMLARIN SON DÖNEMLERDE ÇOK YAŞANDIĞINI BELİRTTİLER"

Şikayette bulunan Ünal Gündoğdu, "Çevremdeki insanlardan da benzer durumların son dönemlerde çok yaşandığını ilettiler. Özellikle bağlı olduğum şube müdürü hanımefendi beni aradığında biz son dönemlerde bu şikayetleri çok almaya başladık. Bu tarz sahte hesaplar üzerinden para transferleri yapıldığını belirtti. Çok yakın bir arkadaşıma yakın bir zamanda benzer bir uyarı yaparak yine telefonla arayarak şifre vs. tuşlatarak para transferi gerçekleştirmişler. Maalesef savcı hanım da son dönemlerde bu tarz durumların ısrarla artış gösterdiğini belirtti. Şu an şikayetimizi yaptık, beklemedeyiz. Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ünal Gündoğdu ile röp

-Genel ve detay

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(EK BİLGİLERLE)

7- MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞETE 3 GÖZALTI

MALTEPE sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı. Vahşet anlarının bu kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılmasınının ardından harekete geçen polis, olayla ilgili olarak yaşı 18'in altında 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hayvanseverlerin de büyük tepkisini çeken olayda, görüntüleri izleyen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park polisleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, kısa sürede olayla ilişkili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan, vahşet anlarını kaydeden, köpeği dolaştıran ve köpeğin sahibi olmak üzere toplam 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Sağlık kontrolü çıkışında şüpheliler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrollerinin ardından köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.

Köpekler ise Maltepe Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü;:

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-Şüphelilerin görüntüsü

-Olay anı

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- (GENİŞ HABER)

8- BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKETTE SOYGUN

BÜYÜKÇEKMECE'de bir markete gelen eli silahlı soyguncu, kasadaki parayı alarak kaçtı.

Olay, Muratçeşme Mahallesi Nükte Sokak üzerinde bulunan bir markette saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Elinde tabanca bulunan 20 yaşlarında şapkalı bir kişi, market çalışanlarını tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki tabancayı doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Kasiyerden kasada bulunan 1080 TL'yi alan şüpheli Büyükçekmece yönüne yaya kaçarak izini kaybettirdi. Olayın bildirilmesi üzerine geniş güvenlik önlemi alınırken, marketteki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Sevk edilen ekip de parmak izi çalışması yaptı. Soruşturma ve operasyona devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-Market çalışanı kız

Olay yerindeki polis ekipleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntüleri

Kaynak: DHA