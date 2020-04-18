İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVADAN YAPIMI DEVAM EDEN HASTANELERİ İNCELEDİ (1)

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVADAN YAPIMI DEVAM EDEN HASTANELERİ İNCELEDİ (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVADAN YAPIMI DEVAM EDEN HASTANELERİ İNCELEDİ (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Helikopterin Sancaktepe görüntüsü

-Başakşehir görüntüsü

-Detaylar

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT