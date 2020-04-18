DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVADAN YAPIMI DEVAM EDEN HASTANELERİ İNCELEDİ (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.
Görüntü Dökümü:
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-Helikopterin Sancaktepe görüntüsü
-Başakşehir görüntüsü
-Detaylar
Kaynak: DHA
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