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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KORONAVİRÜS HASTALARIYLA VİDEOKONFERANS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları ile video konferans yöntemiyle görüştü.

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KORONAVİRÜS HASTALARIYLA VİDEOKONFERANS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan'ın sağlık çalışanlarıyla da görüştüğü öğrenildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı'ndan dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın görüşmesinden fotoğraflar

Kaynak: DHA




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