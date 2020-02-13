DHA İSTANBUL - GAZETECİ DENİZ YÜCEL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU (1)
ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.
ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.
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-Arşiv
Kaynak: DHA
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