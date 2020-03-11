DHA İSTANBUL - KUR'AN KURSUNDA YANGIN: DUMANDAN ETKİLENEN 8 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI 

MALTEPE'de bir Kur'an kursunda yangın çıktı. Yangın sonucu dumandan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Zümrütevler Mahallesi Mimozacı Sokak'ta saat 23.30 sıralarında bir Kur'an kursunda çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, duman tüm binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri ise panikleyerek dumandan etkilen 8 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kurs yetkililerinden bilgi aldı.

Yangının elektrik süpürgesinden kaynaklandığı iddia edilirken olayla incelemeler sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın içerisinde tedavi gören öğrenciler

-Kuran kursundan detaylar

-Polis ve itfaiye ekiplerin çalışması

-Kuran kursunun önünde toplananlar

-Öğrencinin sedye ile ambulansa götürülmesi

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA