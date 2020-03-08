DHA İSTANBUL- POLİSTEN KAÇAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI, 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI

İSTANBUL- POLİSTEN KAÇAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI, 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI

ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde polisin "DUR" ihtarına uymayan servis minibüsü kaçarken otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yedikule Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, G.A isimli sürücünün kullandığı 34 AG 0384 plakalı servis minibüsüne "DUR" ihtarında bulundu. Servis minibüsü sürücüsü G.A ise durmayarak uygulama noktasından kaçtı. Bu sırada 10.Yıl Caddesi'ne giren servis minibüsü G. A., E.K.'nın kullandığı 81 AAE 532 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü E.K. ile otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen servis minibüsünü kullanan G.A. ile yanındaki arkadaşları ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2'si çocuk 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisten kaçtığı iddia edilen servis minibüsü sürücüsü G.A.'nın trafik polisi tarafından yapılan kontrolde 1.22 promil alkollü olduğu öne sürüldü. Kazaya karışan minibüs ve otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçların görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polisin çalışması

- Araçların çekilmesi

- Genel ve detaylar

Kaynak: DHA