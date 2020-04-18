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DHA İSTANBUL - SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILAN HASTANEDE İNCELEME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

DHA İSTANBUL - SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILAN HASTANEDE İNCELEME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-İncelemeden görüntüler

Kaynak: DHA




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