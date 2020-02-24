DHA İSTANBUL - SON UÇAK İRAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ: SEFERLER TEK TARAFLI ASKIYA ALINDI

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolculardan görüntüler

-Bagaj alım alınından görüntüler

-Yolcuların koruyucu maske takması

Kaynak: DHA