DHA SPOR CANLI YAYIN PLANLAMASI
15.45 UEFA Süper Kupa maçını yönetecek hakemler ile UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti basın toplantısı düzenleyecek.
Abonelerimizin Dikkatine;
olarak bugün planladığımız CANLI YAYINLAR şöyle;
15.45 UEFA Süper Kupa maçını yönetecek hakemler ile UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti basın toplantısı düzenleyecek. (CANLI)
16.30 Liverpool kafilesinin İstanbul'a gelişi (CANLI)
17.30 Liverpool'un konaklayacağı otele varışı (CANLI)
17.15 Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard ile futbolcular Cesar Azpilicueta ve Pedro basın toplantısında konuşacak. (CANLI)
18.00 Chelsea ekibi son antrenmanını yapacak. (CANLI)
19.15 Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile Sadio Mane ve Virgil van Dijk basın toplantısı düzenleyecek (CANLI)
20.00 Liverpool hazırlıklarını tamamlayacak. (CANLI)
DHA
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