DHA YURT - 15 TEMMUZ ÖZEL BÜLTENİ

TBMM'DE "DEMOKRASİ NÖBETİ" BAŞLADI

TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla "demokrasi nöbeti" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti başladı. Saat 22.00'dan itibaren başlayan nöbette, 15 Temmuz kapsamında söyleşiler yapıldı. Ayrıca bahçeye kurulan dev ekranda, sporculara "TRT 15 Temmuz belgeseli" izletildi. Nöbetin devamında ise gece saat 02.16'da şehit Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonlar bırakılacak.

GÖKYÜZÜNE KIRMIZI-BEYAZ BALONLAR BIRAKILDI

TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla "demokrasi nöbeti" başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'da, gecenin ilerleyen saatlerinde sporcuların yanına geldi. Bir süre sporcularla sohbet eden Şentop ve Kasapoğlu, saat 02.16'da 15 Temmuz gecesi saat 02.16'da şehit olan Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırımızı-beyaz balonlar bıraktı. Ardından tüm şehitler anısına Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: İHANET KARAKTERİNİN BİR YANSIMASIYDI

Şentop, burada yaptığı konuşmada, 81 ilden Ankara'ya gelen sporcuların sembolik ancak çok büyük anlamı olan bir işi Mecliste gerçekleştirdiğini söyledi. 15 Temmuz'un iki boyutuyla ele alınması gerektiğini dile getiren Şentop, birinci boyutunun millet-devlet olarak karşılaşılan ihanetin büyüklüğüyle ilgili olduğunu belirtti. Şentop, bu ihanetin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz gecesinde ortaya çıkan, somutlaşan ihanet, aslında tarih boyunca var olan anlayışın, ihanet karakterinin bir yansımasıydı. Bu topraklarda şükür ki sayıları çok az olmakla birlikte bu millete, bu vatana ihanet içerisinde bulunan insanlar her zaman var olmuştur. Bunlar yüz yıllar boyunca da vardı. İstiklal Harbi'nin başlangıcında, Erzurum'da, Sivas'ta kongreler yapılırken daha sonra TBMM 100 yıl önce açılırken İstiklal Harbi devam ederken de bu şekilde, sayıları az olmakla beraber topluluklar vardı. Onlar zaman zaman bu memlekette darbe teşebbüsünde bulundu, millete karşı ihanet içerisinde bulundu. 15 Temmuz bu ihanet anlayışının, fikrinin, hissinin, karakterinin aslında aşağı doğru alçalarak zirve yaptığı bir noktadır." dedi.

Geçmişteki darbe ve darbe teşebbüslerinin bazı devletlerle, istihbarat örgütleriyle irtibatının bulunduğunu ifade eden Şentop, 12 Eylül 1980 gecesi darbe olduğunda, ABD Başkanı Jimmy Carter'ın tiyatroda bir oyun izlediğini, darbe haber verildiğinde kimlerin yaptığını sorduğunda "Bizim çocuklar." cevabının verildiğini anlattı. Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bu darbeler ve darbe teşebbüslerini yapanlar bu milletin çocukları değil başkalarının çocuklarıydı. 15 Temmuz'da bütünüyle bu yabancı, Türkiye düşmanı yapıların taşeronluğunu yapan bir örgüt, yıllarca içimizde besledikleri bir örgüt bu darbe teşebbüsünde bulunmuştu. Milletimize, devletimize karşı ihanet hissiyatı içerisinde bulunan, karakteri ihanet olanları iyi anlamamız lazım. Türkiye'de hükümeti, iktidarı elde edebilmek, Türkiye'nin dışındaki bazı unsurların bu topraklarda temsilciliğini yapan gazetecisinden akademisyenine, siyasetçisine kadar insanlar az da olsa mutlaka bulunmuştur ama biz bu anlayışa karşı, bu ihanet hareketine karşı teyakkuz halinde bulunmak mecburiyetindeyiz. 15 Temmuz'da bunu yaşadık. FETÖ uluslararası bazı yapıların, istihbarat örgütlerinin taşeronluğunu yapan bir örgüt. Milletin kendilerine bu toprakları korumak için verdiği silahları, tankları, uçakları millete karşı çeviren ve millete karşı kullanan ihanet içerisindeki grubu milletimiz asla affetmeyecektir."

'MİLLETİMİZ DESTANSI DİRENİŞ GÖSTERDİ'

15 Temmuz'un ikinci boyutunun da bu büyük ihanet karşısında milletin gösterdiği destansı direniş olduğunu vurgulayan Şentop, "15 Temmuz'a kadar darbelerle, darbe teşebbüsleriyle karşılaştık. Milletimiz hiçbirisinde sokaklara, caddelere düşerek, doluşarak bu ihanet hareketlerine karşı mücadele etmiş değildi. 15 Temmuz'daki direnişi devletimizi, anayasal düzeni milletimizin sahiplenmesi anlamında çok önemli bir adım olarak görüyorum. Bu tablo karşısında bir daha Türkiye'de, içinde ihanet fikri olanların bunu gerçekleştirebilecekleri bir ortamı bulamayacaklarını, milletimizin bu sahiplenmesi karşısında tüm dünyaya göstermiş oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz sokaklara indi. Herkes çağrı yapabilirdi ama her çağrıya milletimiz icabet etmeyebilirdi. Niye icabet etti? Çünkü herkes biliyordu ki Cumhurbaşkanımız sokaklara caddelere meydanlara davet ediyorsa milletimizi önce kendisi sokaklara caddelere meydanlara gidecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: "15 TEMMUZ MİLLET OLMA HİKAYEMİZİN BİR KEZ DAHA ISPATIDIR'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların, bu anlamlı gecede Gazi Mecliste "demokrasi nöbeti'nde kendileriyle beraber olduğunu belirterek, "Sizler bizim umudumuzsunuz, gururumuzsunuz. Sizlerle yarınlara emin adımlarla, inançla, gayretle, azimle yürümenin heyecanı, onurunu yaşıyoruz. Bu topraklar, tarih boyunca nice başarılar, zaferler gördüğü gibi nice karanlık oyunlara ve ihanetlere de şahitlik etmiştir. İşte 15 Temmuz gecesi milletçe maruz kaldığımız alçak saldırı da Anadolu topraklarının o derin hafızasına işlenmiştir. Bu topraklarda ilk sözü de son sözü de bu aziz milletin söylediği, söyleyeceği bir kez daha en güçlü şekilde ortaya konulmuştur." dedi.

Ahlat'tan Söğüt'e, Söğüt'ten Dumlupınar'a, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a uzanan kutlu yol boyunca tek şeyin milletin istiklal aşkı ve iradesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu irade istiklal şairimizin, "Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz." ifadesinde en güzel şekilde ortaya konulmuştur. İşte 15 Temmuz millet olma hikayemizin bir kez daha ispatıdır. 15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür. İşte bu ruhun evvelinde Malazgirt, Çanakkale vardır. İşte bu ruh Akif'in, "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz." dediğidir. 15 Temmuz'a sahip çıkmak, bu ruhu diri tutmak, Allah katında diri oldukları tasdik olunan aziz şehitlerimize karşı hepimizin boyun borcudur. Hepimiz biliyoruz, inanıyoruz ki bu aziz millete, bu kutsal ülkeye kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal mücadelemiz azimle, kararlılıkla sürmektedir."

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz gecesi bombalarnan TBMM bahçesindeki alana karanfil bıraktıktan sonra nöbet alanından ayrıldı.

ÇATIŞMANIN İZLERİ SİLİNMEDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkiinde bulunan otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, dört yıldır olduğu gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar, müşterilere verilmeyerek eşyalar olduğu gibi bırakıldı. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izleri duruyor. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralandırılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerler tarafından sıkılmış 80'in üzerinde mermi izleri göze çarpıyor.

İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken duvar ile içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

MARMARİS'TE DARBE KALKIŞMASINDA ŞEHİT EDİLEN POLİS MEMURUNUN ÇEŞME VE ANITI AÇILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe kalkışmasında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'ın anısına esnaf, halk ve polis memurlarının ortaklaşa yaptırdığı çeşme ve anıt törenle açıldı.

FETÖ silahlı terör örgütü üyesi askerler ile 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında çatışmaya giren ve kalbinden vurularak şehit olan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısını yaşatmak için çeşme ve anıt yaptırıldı. Baba Nihat Eker, oğlunun anısını yaşatmak için çeşme yaptırmayı planladı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti. Şehit polis memuru Eker'in mesai arkadaşları ve esnaflar seferber oldu. Üç ay önce Marmaris-Muğla Karayolu'nun 13'inci kilometresindeki Gelibolu Mevkii'ndeki ormanlık alanda inşaat çalışması başlatıldı. Dün, üzerinde öz geçmişi ve fotoğrafı bulunan Şehit Nedip Cengiz Eker'in anıtı ve çeşmesi tamamlandı. Dün saat 19.15'de açılış töreni düzenlendi. Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kuruluş daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti İl ilçe temsilcileri törende yönetim olarak eşlik ederken Marmaris Belediyesi ve CHP Marmaris İlçe yönetiminden kimse katılmadı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in öz geçmişi okunduktan sonra Baba Nihat Eker kürsüde konuşma yaptı. Baba Eker, "Gelen geçen su içsin oğluma dua etsin diye çeşme fikri vardı. Bu fikri polis kardeşlerime açtım. Onlarda esnaf ve halkla beraber girişimde bulundu. Kendi cebimden bu çeşmeyi yaptıracaktım. Bir proje hazırlayıp bana gösterdiler. Hem anıt hem de çeşme yaptırıldı. Bizleri yalnız bırakmayan devletime ve dostlarıma minnettarım. Buradan gelip geçenler bir dua etsin yeterli" dedi. Konuşma ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Anıt ve çeşme şehit babası Nihat Eker ve Anne Güzel Eker, Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından dualarla açılışı gerçekleştirildi. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit annesi Güzel Eker'i görevliler koluna girerek yardımcı oldu. Dualar okunduktan sonra açılış töreni sona erdi.

Bakan Soylu: Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz (2)

ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ OKUDU, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki anma törenin ardından Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı yerleşkesine geçti. Buradaki anma töreninde şehit fotoğraflarının önüne karanfil bırakan Bakan Soylu, daha sonra programa katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarını gezerek sohbet etti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde burada 44'ü Özel Harekat, 7'si Havacılık Dairesi Başkanlığından olmak üzere 51 kişinin şehit düştüğünü hatırlatan Bakan Soylu, şehitlerin isimlerini okuyarak yoklama aldı. Bakan Soylu, şehitlerinin isimlerin okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

'PKK'YA OPERASYON ÜZERİNE OPERASYON YAPIYORUZ'

Daha sonra konuşmasına devam eden Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Soylu, "Onları aramızdan ayrılarak bizi eksiltmediler, bilakis bizi bereketlendirdiler. Bize güç, kuvvet verdiler. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeye hep beraber bakalım. O meczubun, ahlaksız beddualarının hiçbiri tutmamıştır. Özel Harekat Başkanlığımız 15 Temmuz öncesi 6 bin kişiydi bugün 23 bin. Emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın, sahil güvenlik komutanlığımızın tamamı öyle. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır ötesinde operasyon üstüne operasyon yapıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatında hiç kimse yanımıza yaklaşamadı. Jandarmamız, polis özel harekatımızla birlikte PKK'ya operasyon üzerine operasyon yapıyor. Libya'da biz varız, Doğu Akdeniz'de biz varız. Mühendislerimiz, işçilerimiz, insansız hava araçlarını, helikopterlerimizi üretip terörle mücadeleye omuz veriyor. Doktorlarımız, dünyanın aciz kaldığı virüs mücadelesine karşı ayakta. Koskoca gelişmiş ülkeler bir bez maske için korsanlık yaparken bu ülkede hiçbir şeyin sıkıntısı çekilmedi. Bu devletin jandarması, polisi, memuru, vatandaşının kapısına kadar market alışverişini götürdü. Şimdi birisi bana söylesin, 15 Temmuz bizden bir çakıl taşı koparabilmiş midir, bizi fakirleştirebilmiş midir, bizi aciz, bizi güçsüz kılabilmiş midir? Hayır sadece içimizi acıtmıştır" dedi.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ KONAK MEYDAN'DA ANILDI

İZMİR'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürüyüşüyle başladı.

Tüm ülkede olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılı İzmir Konak Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri katıldı. Törene, protokol dışında vatandaş alınmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törende sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleştirilerek, alan içerisine girenlerin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ateşi ölçüldü. Ayrıca, törene katılanların maske kuralına uyduğu görüldü. Tören boyunca, polis ekipleri güvenlik tedbirlerini sıkı tuttu. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürümesiyle başladı. Ardından tören, İzmir İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf musiki dinletisiyle devam etti.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ SERGİLENDİ

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gecesi yaşanan olayları konu alan ve 360 fotoğrafın yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi Sergisi" açıldı. Darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yanı sıra yaşamlarını yitiren demokrasi şehitlerinin portrelerinin yer aldığı sergiyi ziyaret eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Alanda şehitler için lokma dökülerek vatandaşlara dağıtıldı. AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan serginin yapıldığı meydanda yaptığı açıklamada, "Bugün 15 Temmuz'un 4'üncü sene devriyesinde, İzmir'de meydanlarda yine hep birlikteyiz. Bundan 4 sene önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile toplamıştık. O geceyi hiç unutmayacağız. O gece şehit olan tüm kahramanlarımıza ve ülkemize sahip çıkmak adına darbeye direnen herkese biz geleceğimizi borçluyuz. 15 Temmuz'da biz bu ülkedeki bütün darbeci yapıları toptan tasfiye ettikö dedi.

"ONLARI TAMAMEN TARİHİN KARANLIKLARINA GÖMDÜK"

Darbeler tarihinin 15 Temmuz ile kapandığını dile getiren İnan, "15 Temmuz hiç bir zaman rehavete kapılmamız gerektiğini ve her zaman emperyal ve sömürgeci devletlere ve onların içerideki taşeronlarına karşı son derece net bir duruş göstermenizi gerekli kılmıştır. İnşallah yaşadıklarımızdan aldığımız dersle Türkiye'ye hak ettiği yere ulaştırmak için 15 Temmuz'un şanına, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. O gecenin anlamına ve muhtevasına göre her zaman davranmaya devam edeceğiz. Bugünler bizim, yarınlar bizim, gelecek bizimö diye konuştu. Sergi alanına yerleştirilen ışıklandırma ile akşam saatlerinde havadan yıldız görüntüsünün de oluşacağı sergi, 15-16-17 tarihlerinde ziyarete açık olacak.

'BU SENE 15 TEMMUZ'U BURUK KUTLUYORUZ'

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bayramınızı kutluyorum. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanın bölünmez bütünü için şehadate eren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. 15 Temmuz bir darbe kalkışmasıdır. 15 Temmuz aynı zamanda bir işgal girişimidir. Ancak bu darbe kalkışmasına bu işgal girişimine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü birliğiyle milletimiz dur demiştir. 15 Temmuz milletimizin şanlı direnişidir. 15 Temmuz milletimizin şanlı zaferidir. Milletimiz bir defa daha "Millet ne derse o" demiştir ve bundan sonra da öyle demeye devam edecektir. Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz, tanımayacağız. Bu sene 15 Temmuz'u buruk kutluyoruz. Biz bu meydanlara milyonlara alıştık. Bu sene pandemi sürecinden dolayı buruk kutlama yapıyoruz ama inşallah seneye yüz binlerle bu kutlamayı yapacağız" dedi.

O GECEYİ ANLATTI

Darbe girişimi gecesine dair de konuşan Sürekli, "15 Temmuz 2016'da 21.30 sularında hain darbe kalkışması ortaya çıktığında dönemin İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı aradım, gerekli bilgileri verdi. "Valiliğe gelelim, orada bu süreci takip edelim, milletimiz orada toplansın" dedim. Dönemin komutanlarıyla süreci programladık. Yüz binleri bulduk o gece. Sabaha karşı Marmaris'e giden Cumhurbaşkanı'na suikasta giden hain teröristler İzmir'e doğru geliyorlardı. Risklerden biri helikopterlerin valiliği ve önündeki halkı taramasıydı. Bununla ilgili alınacak tedbirleri konuştuk. Millet dışarıda, biz de milletimizle olalım, ne olacaksa olsun diye düşündük. "Gelecekleri varsa görecekleri de var" dedik. Ama gelmediler. Foça'dan çıkarma filosunun hareket ettiğini öğrendik. Güzelbahçe'deki balıkçıları çağırdık, körfezin ağzını kapatmak için yüzlerce balıkçı harekete geçti ve körfez girişi kapatıldı. Gemiler yarı yoldan dönmüşler. Allah bize bir daha o gece yaşananları yaşatmasın. Allah ülkemizi daima ileri götürsün" dedi.

VALİ KÖŞGER SANCAĞI 3 KERE ÖPTÜ

Milli sporcular, "15 temmuz şehitleri sancak koşusu" adı altında 2 bin 500 metre boyunca sancağı taşıyarak konak meydanına geldi. Vali Yavuz Selim Köşger, sancağı milli sporculardan teslim aldı. Sancağı Vali Köşger'e Down Sendromlu özel sporcu Selin Durgut verdi. Vali Köşger, bayrağı üç kere öpüp alnına koydu. Sahnede kahramanlık türküleri söylendikten sonra program sona erdi.

SABAH NAMAZI ÖNCESİ SELA OKUNDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Hisar Camii'nde sabah namazı öncesi okunan sela ile sona erdi.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER: ÜLKEMİZ HER SALDIRIDAN DAHA DA GÜÇLÜ ÇIKMAKTADIR

Konak Meydanı'nda düzenlenen kapsamlı programda, darbe girişiminin ilk görüntülerinden oluşan bir film gösterisi sunuldu. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi ekranlardan yaptığı çağrı ekrana getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın Halka Hitabı canlı olarak yayınlandı. Yayının ardından programda konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bu millet, İstiklal harbini zaferle taçlandıran kahramanlar gibi kararlılığını ortaya koymuştur. O şanlı direniş ülkemizin her alanda güçlü olduğunu, ilelebet payidar kalacağını dost düşman herkese göstermiştir. Şükürler olsun ki ülkemiz kendisine kurulan tuzakları birer birer bozarak yoluna devam ederken her saldırıdan daha da güçlü çıkmaktadır" dedi.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ SONSUZ MİNNETLE ANIYORUM"

Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katılanları selamlayan Köşger, "Bugün bundan dört yıl önce aziz milletimizin iradesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıldönümündeyiz. Bu şanlı mücadelede gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum. Kıymetli İzmirli hemşehrilerim, bu önemli olayın yıldönümünde malumlarınız üzere tarihimizde ve yakın geçmişimizde yaşanan önemli olayları iyi tahlil etmemiz, geleceğimizin şekillenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. 15 Temmuz ihanetini irdelerken konuyu milletimizin son 100-150 yılda yaşadıklarından bağımsız ele almamamız gerekiyor. Şer odaklarını daha iyi tanımak için milli bir şuur perspektifinden bakmamız yeterli olacaktır" diye konuştu.

'ŞER ODAKLARINI RAHATSIZ ETTİ'

Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumaya yönelik gayretler ile ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve askeri alanlarda sağladığı başarıların, 15 Temmuz'u gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız ettiğini ifade eden Köşger, "Bu millet ezilenler için umudun kapısıdır. 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek vatan altında birleşenler bunu göstermiştir. Tankın tüfeğin karşısına inancıyla, imanıyla dikilen aziz milletimiz gururumuza bir yenisini daha eklemiştir. 15 Temmuz şehitleri de dahil olmak üzere istiklal ve istikbalimizi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz gazileri ve Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği'nin plaket takdim töreni gerçekleşti.

MİNARELERDEN SELA OKUNDU

15 Temmuz 2016'da saat 00.13'de okunan selayı anmak adına yine saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu. İzmir'in Konak ilçesindeki Yalı Camii'nde ise, müezzin selayı okurken, yanındaki kişiler de Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. Selanın okunmasının ardından, sahneye çıkan imamlar, Fetih Suresi'ni de okudu.

MARMARİS'TE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde bir dizi etkinlik düzenlendi

FETÖ/PDY mensuplarının darbe teşebbüsünde en önemli merkezlerinden olan Marmaris ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Darbe kalkışmasında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel ve babası Nihat Eker programa katıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla vali yardımcıları, siyasi, sivil toplum ve dernek temsilcileri yanı sıra çok sayıda vatandaş ellerinde Türk Bayrağı ile alanı doldurdu. Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program saat 20.30'da başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ardından dualar okundu. 15 Temmuz'a dair sinevizyon gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyonda canlı verildi. Öğrenciler 15 Temmuz'u anlatan şiirlerini okudu. Mehter takımı gösterisi ardından kürsüde söz alan Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, " Cumhurbaşkanı'nı ağırlayan yerdi Marmaris. Ankara ve İstanbul'dan sonra en çok olayların olduğu kilit nokta idi Marmaris. Marmaris, o gece iki polisimizi şehit verdi. Bir şehidimiz Marmaris'te görev yapıyordu. Şehit kardeşimizin anne ve babası, siz o gece bir evlat verdiniz ama milyonlarca evlat kazandınız. Ellerinizden öpüyorum" dedi. Tasavvuf müziği dinletisi ardından sela okunmasıyla tören sona erdi.

ADANA'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE DEMOKRASİ İÇİN NÖBET

ADANA'da kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu. Koronavirüs salgını nedeniye nöbet, sosyal mesafe kuralına uygun dizilim ve 50'şer kişilik gruplar halinde değişimli olarak tutuldu.

Saat 20.00'da İstasyon Meydanı'nda toplanan kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Demokrasi nöbetine Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi. Daha sonra kürsüye çıkan Adana Valisi Süleyman Elban, hain darbe girişiminin gecesi milletin, tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir ihanetle, bir saldırıyla, bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu toprakların bin yıldan beri birçok saldırı ve ihanet gördüğünü ancak 15 Temmuz gecesinde yaşadığı gibi bir ihaneti asla yaşamadığını aktaran Vali Elban, şunları söyledi:

"FETÖ ihanet çetesi daha önce suret-i haktan görünüp insanların dini duygularını sömürdü. Bazen eğitim gönüllüsü, bazen şifa dağıtan sağlık çalışanı ya da insanların dertlerine deva olan bir sivil toplum kuruluşu gibi göründüler; ama her defasında bir kene gibi bu milletin kanını emdiler. Sonra bir yargı mensubu gibi bir polis gibi göründüler ve 17-25 Aralık sürecini denediler; fakat yine başaramadılar. Daha sonra çok değişik yöntemlerle, değişik sıfatlarla ama hep suret-i haktan görünüp farklı deneme ve aldatmacalarla bu devleti, devletin hükümetini ve aziz milleti bir şekilde oyuna getirmeye çalıştılar. Yine başaramadılar. Bu defa milletin gönlünde ali bir yeri olan ve Peygamber ocağı diye adlandırılan kutsal bir kurumumuzun içinde kendilerini asker görüntüsü içinde gösterip milletin her türlü gücüyle aldığı o ağır silahlarla, tanklarla, toplarla, uçaklarla bu aziz milleti korkutmak, bu millete diz çöktürmek için hain emellerine bir an evvel ve korkutarak bir kaos durumu yaratabilmek için gözlerini dahi kırpmadan onlarca insanımızı şehit etmeyi, yüzlerce insanımızı gazi bırakmayı göze alarak hunharca saldırdılar. Ama bilmedikleri bir şey vardı o da; milletimizin feraseti ve kutsal değerleri söz konusu olduğunda canını, malını, evladını düşünmeden gözünü kırpmadan tüm varlığını feda edeceğiydi.ö

'BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI'

Hain derbe gecesi Adana ve Türkiye'nin her yerinde millet olarak meydanları doldurduğunu ve kutsal değerlerine sahip çıkmak uğruna vatandaşların canlarını ve tüm varlıklarını ortaya koyduğunu hatırlatan Elban, şöyle devam etti:

"Sonunda milletimiz kazandı. Allah'a şükürler olsun ki tarihte hep okuduğumuz o kahramanlar ve kahramanlık hikayelerindeki gibi 4 yıl önce o gecede de yine büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Kahramanlarımız yine meydanlardaydı, tankların altında ve namluların ucundaydı ama dimdikti ve devleşmişti. Liderleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok kısa sürede kenetlenip hain darbe girişimini hiçbir şekilde başarıya ulaşmasına meydan bırakmadan tamamen bertaraf ettiler. Tabii ki sonuçları çok ağır oldu. 251 canımıza mal oldu. 2 bin 300 civarında gazimiz oldu ama bu şehitlerimiz, gazilerimiz ya da meydanları dolduran binlerce vatan evladının oralara giderken düşündüğü tek şey; "şehit olmak'tı. Böyle hissiyatı olan bir milleti yenebilir misiniz? Böyle fedakar bir milleti alt edebilir misiniz? Asla.ö

Vali Elban'ın konuşmasının ardından sinevizyonda Adanalı demokrasi şehitlerinin özgeçmişleri anlatıldı.

SANCAĞI, MİLLİ SPORCU TUĞSUZ TAŞIDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sancak Koşusu organize edildi. 25 öğrenincinin katıldığı ve 2 bin 500 metrelik koşuda sancağı, Türkiye'yi 2021 Japonya Olimpiyatlarında temsil edecek Milli Sporcu Eda Tuğsuz taşıdı. Tuğsuz, koşunun sonunda sancağı, Adana Valisi Elban'a teslim etti.

Öte yandan demokrasi nöbeti, sabah saatlerine kadar 50'şerli değişin gruplar halinde tutulmaya devam edecek.

SALA OKUNDU

15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu. Sala okunmasının ardından Adana Valisi Süleyman Elban ve prototol üyeleri, demokrasi şehitleri için dua etti. Dua sonrasında ise alandaki herkes ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

DİYARBAKIRLI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan işçi Askeri Çoban, Diyarbakır'daki mezarları başında anıldı.

Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan işçi Askeri Çoban kabirleri başında anıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan anma programı, Dicle ilçesine bağlı kırsal Pekmezciler Mahallesi'ndeki şehit polis memuru Halit Gülser'in kabri ziyaretiyle başladı. Şehit Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, anma programında yaptığı konuşmada, bir daha darbe girişiminin yaşanmaması için temennide bulundu. Şehidin 12 yaşındaki kardeşi Hasan, polis özel hareket üniformasını giyerek, ağabeyinin kabri başında dua etti.

Polis memuru Halit Gülser'in kabrinin ziyaretinin ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerler tarafından şehit edilen Askeri Çoban'ın Ergani ilçesindeki kırsal Yayvantepe Mahallesi'nde bulunan kabrini ziyaret etti.

'HİÇBİR İHANETE MİLLET OLARAK GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Şehidin babası Mehmet Çoban'a taziyelerini ileten Vali Karaloğlu, anma programında yaptığı konuşmada hiçbir ihanete millet olarak geçit vermeyeceklerini söyledi. Karaloğlu, "Bütün şehitlerimize rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. 251 şehidimiz var, ama 83 milyon da şahit, Diyarbakır'ımız da şahit. Bu hainlere, ismi ne olursa olsun, alfabede hangi harfi kullanırsa kullansınlar, hiçbir ihanete, hainliğe millet olarak geçit vermeyeceğiz" dedi.

Şehit Askeri Çoban'ın oğlu Okan Çoban, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz, bugün acımız yenilendi. Çok şükür fırsat vermedik onlara" dedi.

DİYARBAKIR'DA 15 TEMMUZ NÖBETİ

Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

Diyarbakır Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Parkı'nda "Demokrasi Nöbeti" tutuldu. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 138 gündür eylem yapan ailelerin katıldığı demokrasi nöbetinde, parkta kuruluna sinevizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi izlendi.

Demokrasi Nöbetinde konuşan Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz'da olduğu gibi Diyarbakır'ın da bugün de demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Vali Karaloğlu, "Bu alçak FETÖ terör örgütünün o akşam bize yaşattığını, bu millete yaşattığını unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize, vatandaşlarımıza bu alçaklığı anlatmaya devam edeceğiz. Biz bu topraklarda çok ihanet gördük. Ama böylesini ilk defa o gece yaşadık. Çünkü o gece milletin kurumlarına sızmış hainler milletin silahlarını millete doğrultu. Daha önce de bu ülkede darbe ve darbe teşebbüsleri olmuştu. Ama böyle bir alçaklığı böyle bir rezilliği ilk defa yaşıyorduk o gece. O gün dini duyguları istismar ederek oluşturulan terör örgütleri, bugün de mezhep farklılıklarını bahane ederek neredeyse alfabede harf bırakmadan oluşturulan ama emperyalizme hizmet eden pek çok terör örgütleri var. Ülkemizde ve bölgemizde ve komşu ülkelerde, hepsine karşı uyanık olmak, hepsine karşı milli birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korumak durumundayız" dedi.

Demokrasi nöbetine katılan HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren Ayşegül Biçer, "Anneler olarak darbenin 4'üncü yıldönümünde burada bulunmaktayız. Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Evlatlarımızı da kazanacağız" diye konuştu.

Terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Ayten Elhaman ise anneler olarak evladına kavuşmak için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "15 Temmuz'da yine dışarıdayız. 4 yıl önce de dışarıdaydık. Vatanımızı koruyacağız. Evlatlarımızı kurtarmak için mücadele edeceğiz. HDP önündeki anneler olarak mücadele edeceğiz. Evlatlarımızı almadan da gitmeyeceğiz" diye konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN SELA OKUNDU

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde şehit düşenler için kentteki camilerde sela okundu.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe gecesinde düzenlediği saldırılarda şehit düşenler için Türkiye geneli okutulan sela Diyarbakır'daki camilerde de okundu. Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de de saat 00.13'de sela okunmaya başlandı. Camilerde okunmaya başlanan selaların ardından vatandaşlar da şehitler için dua etti.

ANTALYA'DA 15 TEMMUZ ANMASI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya'da anma programı düzenlendi. Programa katılanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Program için meydana gelenler, oluşturulan güvenlik noktalarında ateşleri ölçülerek ve üstleri aranarak alındı. Programa Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sosyal mesafenin ve maske kuralının korunduğu program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından Vali Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz anı defterini imzaladı. İl Müftüsü Osman Artan'ın dua etmesinin ardından meydana kurulan sinevizyon ekranlarından 15 Temmuz ile ilgili film gösterimleri yapıldı. Gösterimlerin ardından aynı ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşması yayınlandı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından katılımcılar uzunca süre alkışladı.

'ŞEREFSİZLERE BU ÜLKEYİ TESLİM ETMEYECEĞİZ'

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Vali Ersin Yazıcı, "Antalyalılar tabi ki demokrasisine, cumhuriyetine, bu ülkenin bağımsızlılığına her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da da sahip çıktı. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülke, bu vatan asla kendini 1 dolara satan hainlere teslim edilemez. Türkiye Cumhuriyeti yasalarından yetki alıp ağabeylerinden talimat alan şerefsizlere bu ülkeyi temsil etmedik, asla etmeyeceğiz. İstanbul ve Ankara'daki o güzel insanlar cumhuriyetine demokrasine sahip çıkmak için sokaklara döküldüler. Şehit olan 251 insanımızı rahmetle anıyorum. 15 Temmuz gecesi bulunduğum Edremit Havalimanı'ndaki polislere, "Buraya asker girmeyecek, girerse vurun" diye emir verdimö dedi.

'ÜLKEMİZİ KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR KORUYACAĞIZ'

Ülkeyi bölmeye çalışanlara asla izin vermeyeceklerini söyleyen Vali Yazıcı, "Bu vatan bizim, bu vatan uğruna 83 milyon kişi şehit olacaktır. Ülkeyi ele geçirmeye çalışan hainlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu işi hayal edenlere aklından geçirenlere Antalyalılar adına boş düşünceleri lütfen bırakın diyorum. Bu ülke ilelebet halkın iradesi ile yoluna devam edecek. Bu ülkeyi, cumhuriyeti kanımızın son damlasına kadar korumaya devam edeceğizö diye konuştu.

'15 TEMMUZ YÜZYILLAR BOYU HATIRLANACAK'

15 Temmuz'un Türk milleti tarihinin sayısız kahramanlık destanlarından birisi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "15 Temmuz 2016'da hain terör örgütü FETÖ'nün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirdiği darbe kalkışmasını Türk milleti azimli, kararlı dik duruşuyla hezimete uğrattı. Yüzyıllar boyunca böyle hatırlanacaktır. 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeye çalışanlara karşı canı pahasına şehit olanları 251 şehidimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün de yarın da cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorumö dedi.

Konuşmaların ardından 81 ilde aynı anda başlayan 15 Temmuz Sancak koşusu Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Koşuyu tamamlayan sporcular ellerindeki sancağı Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya teslim etti. Vali Yazıcı tarafından da sporculara katılım plaketi verildi. Meydandaki etkinlik ilahi ve şiir dinletisi, mehter takımı gösterisi ve söyleşi ile tamamlandı.

Program dahilinde gece saatlerinde Muratpaşa Camii'nden sala okunacak, Yivli Minare Camii'nde de Teheccüd Namazı kılınacak.

TÜM CAMİLERDE SELA OKUNDU

Antalya'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki tüm camilerde, saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela okundu. Merkezi sistem üzerinden Muratpaşa Camii'nden okunan sela, aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanında da okundu. Etkinlik saat 01.30'da Yivli Minare Camii'nde kılınacak Teheccüd Namazı'nın ardından son bulacak.

EDİRNE, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE ŞEHİTLERİ ANDI

EDİRNE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gece düzenlenen etkinlikte, dev ekranda darbe girişimi gecesi yaşananlar izletilirken, vatandaşlar ise ellerinde Türk bayraklarıyla o gece hayatını kaybeden 251 şehidi andı.

Edirne Valiliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminde destan yazan şehitler ve gaziler için Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programı gerçekleştirdi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Belediye Başkanı Recep Gürkan, çok sayıda kurum müdürü, şehit ailesi ve gaziler katıldı. Normalleşme sürecinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında etkinliğe girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülürken, oturanlar ise aralarındaki mesafeler ayarlandı.

MÜZİK VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlik, müzik ve darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı. Yaklaşık 40 dakika süren gösterimin ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Kur'an tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan dinletildi ve ardından 15 Temmuz konulu video gösterimi yapıldı.

SELİMİYE'YE MAHYA ASILDI, SANCAK KOŞUSU YAPILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, Edirne'nin incisi Selimiye Camii'ne de "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. Edirne Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ise Selimiye Camii'nin önünden 25 sporcunun katılımıyla belirlenen parkurlarda Sancak Koşusu gerçekleştirdi.

İŞ MAKİNELERİYLE TANKLARIN GEÇİŞİNİ ÖNLEDİ

15 Temmuz gecesi Edirne'de hain darbe girişiminde yaklaşık 80 iş makinesiyle tankların önünü kesen ve İstanbul'a gitmelerini önleyen iş insanı Nesim İba da o gece yaşadıklarını anlattı. Vatanı korumak için hiç düşünmeden iş makinelerine direktif verdiğini ifade eden İba, "Saat 9.00 - 9.30 sıralarıydı. Devletimizin bir görevlisi tarafından arandım ve bir kalkışmanın olduğundan bahsetti. Bu kalkışmada Trakya bölgesinden İstanbul'a hareket edecek tanklar olduğunu söylediler. Bölgemizde Suvari Köprüsü olarak adlandırdığımız Karaağaç bölgesi, Tunca ve Meriç Köprüsü ile Süloğlu mevkiinde bulunan zırhlı birlikleri engellemek amacıyla aşağı yukarı 80'e yakın kamyon ve iş makinesi sevk ettik. Hepsi kendimin. Ben o sırada Tekirdağ'daydım. Sağolsun arkadaşlarım ben Edirne'ye gelene kadar organize olmuşlar, yolları kapatmışlar. Bu 20 - 25 gün devam etti oradaki nöbetimiz. Helali hoş olsun" dedi.

'4 YILDIR AYNI DUYGUYU YAŞIYORUZ'

Eşiyle evden helalleşerek çıktığını söyleyen İba, "Tabi 4 yıl oldu. Ben inanamamıştım. Bu çağda böyle bir şeyi yapabileceklerini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Kim neyin nesidir, anlayamamıştık. Eşim ve çocuklarımla helalleşmiştim. Eşime "ben gidiyorum" dedim ve çocuklara sahip çıkmasını istedim. O da beni bırakmadı ben de geleceğim dedi. Beraber çıktık. Zaten Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, insanları meydanlara davet etti. Onunla birlikte halkımız memleketine sahip çıktı. 4 yıldır bu duyguyu halen yaşıyoruz. Biz de bunu bizden sonraki nesillere aktarmak için, unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Olabildiğince bu programlara iştirak ediyoruz. Devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuğuyla programa katılan Yalçın Kahya ise, "O gece biz de sokaktaydık. 2016 yılında böyle bir şeyin olacağı hiç aklımıza gelmezdi. Hainler inşallah cezalarını da buluyorlar. Allah bu millete bir daha böyle bir kalkışma göstermesin inşallah. Özellikle Ömer Halisdemir'i Allah peygamberimize komşu etsin" şeklinde konuştu.

ŞEHİTLER İÇİN 354 BİN 840 YASİN-İ ŞERİF OKUNDU

İZMİT'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için okunan 354 bin 840 Yasin-i Şerif için dua edildi.

İzmit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı hitabın dinlenmesi ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuşmalarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Önder Vakfı ortaklığında düzenlenen "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyası kapsamında okunan 354 bin 840 Yasin-i Şerif için Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua okundu.

15 TEMMUZ'A ÖZEL SENFONİ DİNLETİSİ

81 ilde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sancak koşusu sonrasında, Kocaelili öğrencilerin taşıdığı sancak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a teslim edildi. Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından kurulan orkestra, Kurtuluş Senfonilerini seslendirdi.

BURSA'DA 15 TEMMUZ'U ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

BURSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen anma gecesinde şehitler için dua edildi. Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "O gece FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain girişimi hamd olsun ki Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişlerdir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Bursa Valiliği tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, belgesel gösterimi ile başladı. Törene; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dualar okundu. Tören, mehter takımının konseriyle devam etti. Ardından, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşma yaptı.

'ASKER GÖRÜNÜMLÜ HAİNLER AZİZ MİLLETİMİZE ALÇAKLIK YAPMIŞTIR'

15 Temmuz şehitlerini anarak, konuşmasına başlayan Vali Canbolat, "Öncesi ve sonrasıyla ciddi dersler içeren 15 Temmuz darbe girişiminin, aradığını ve arzuladığını başka mecralarda, şahıslarda ve topraklarda bulma gayretine girenlerin ne şekilde canavarlaşabileceğini, hangi hile ve oyunlara bulaşabileceğini görmek adına oldukça önem arz etmektedir. Devletimizden maaş alan asker görünümlü hainler milletimizin vergileriyle alınan tanklarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi ve silahlarımızı halkımıza çevirerek, düşmanlarımızın harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı aziz milletimize reva görmüşlerdir. O gece FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi hamd olsun ki Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişlerdirö dedi.

'ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ 15 TEMMUZ AKŞAMI DESTAN YAZDI'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi kararlı ve dik duruşlarıyla bir destan yazmışlardır. Şehitlerimiz gönlümüzdeki yerleri daima muhafaza edecekler. Bugün ortaya çıkan bir gerçek var. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi. Türkiye artık 15 Temmuz öncesinden daha da güçlüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz güvence altındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Devletimiz, milletimiz ile el ele vererek kanser hücresi gibi yayılan bu hainleri temizlemiştir. Artık bizim tek bir hedefimiz var. Bizden sonraki nesillere daha güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmakö diye konuştu.

BURSA'DA CAMİLERDEN SELA SESLERİ YÜKSELDİ

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında okunan ve birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerden de sela sesleri yükseldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen talimatla ülkenin tüm camilerinde selalar okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından vatandaşlar sokağa dökülmüştü. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçelerdeki 90 bin camide aynı anda okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerde de sela sesleri yükseldi. Bursa Ulucami önüne gelen bazı vatandaşlar da okunan selayı dinledi.

GAZİANTEP'TE 15 TEMMUZ'U ANMA ETKİNLİĞİ

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar meydanda sosyal mesafe kuralına uyarak akşam namazını kıldı.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Turgay Komutanı Hacı Halil Osma, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce kişi katıldı. Protokol üyeleri sosyal mesafe kuralına dikkat ederken, vatandaşlar alana ateşleri ölçülerek alındı.Kuran tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Mehter gösterisi ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz ile alakalı belgesel gösterisini izleyen katılımcılar ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledi.

'FETÖ'NÜN YAPMAK İSTEDİĞİ AMACA HİZMET ETMEYECEĞİZ'

Gaziantep Valisi Davut Gül, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmak gerektiğini söyledi. Devlet aklı ile hareket edilmesi gerektiğini ve FETÖ'nün yapmak istediği amaçlara hizmet etmemek gerektiğinin altını çizen Gül, herkesin bu konuda el ele mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

'HEM ANMA VAR, HEM DE SEVİNCİMİZ, GURURUMUZ VAR'

15 Temmuz günü iki duyguyu bir arada yaşadığını aktaran Vali Gül, "Hem anma var, acılarımız ve 251 şehidimiz var. Bunun yanında da sevincimiz kutlamamız ve gururumuz var. Bu millet feraseti ile bu devleti uçurumun kenarından aldı. Üzerinden 4 yıl geçti şimdi daha iyi anlıyoruz. Libya'da, Mısır'da ve Suriye'de olanlara baktığımızda bu milletin ferasetini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve emniyet mensuplarının ferasetini bir kere daha anlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde FETÖ mensubu bir hain grup darbe yapmak istedi. Bu milleti bu devleti bölmek istedi. Bu millet ile beraber ordumuzun çok çok önemli bir kısmı bu darbecilere karşı durdu. Milletimizin mücadelesi yıllardır hep sağlam bir şekilde durdu. Ne mücadele edenler bundan yılacak ne de iç ve dış hain şebekeler bu oyundan vazgeçeceklerdir. Bizlere bu noktada düşen görev dimdik ayakta durmaktır. FETÖ'nün amacı nasıl bu ülkeyi bölmek ve zayıflatmak ise biz bu ülkeyi güçlendirmek için bu mücadeleyi güçlü tutmak için el ele mücadele edeceğiz. Devlet aklı ile bir olup FETÖ'nün yapmak istediği amaca hizmet etmeyeceğiz" dedi.

'15 TEMMUZ ÖLÜMÜ ÖLDÜRENLERİN GÜNÜDÜR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, 15 Temmuz ruhunu tüm dünyaya unutturmamak için çok çalışmak gerektiğini belirtti.

Şahin, "15 Temmuz ölümü öldürenlerin Gazi şehrin torunlarının en iyi bu geceyi anladığı gündür. Bu gün söz de karar da milletindir diyenlerin günüdür. Biz büyük bir devlet olacağız. Bir olacağız ve bütün dünyaya 15 Temmuz'u unutturmayacağız. Şehir olarak daha çok çalışacağız. Allah'ın izni ile her türlü şartta şehir olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şartlar değişse bile vazifemiz hep aynı, zaman değişse bile vazifemiz hep aynı olacak" diye konuştu.

KONYA'DA 15 TEMMUZU ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

KONYA'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

FETÖ'nün 2016'da düzenlediği darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma programı düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğle saatlerinde, Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri Koronavirüs önlemleri kapsamında Alaeddin Cami bahçesinde yapıldı. Burada Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da bir konser verdi. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Milletvekilleri ile MHP il Başkanlığından partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da protokol üyeleri tarafından takip edildi. Konyalı bazı vatandaşlarda araçlarıyla konvoy oluştururken, ellerine Türk bayrakları alan bazı vatandaşlarda caddelerde yürüdü.

ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE 15 TEMMUZ ANMASI

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. 15 Temmuz gecesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e, darbeci general Semih Terzi'yi vurması için emir veren 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da katıldığı törende, şehitler için dua edildi.

Çanakkale Valiliği himayesinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törene, Vali İlhami Aktaş, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e "vur" emrini veren Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, siyasi parti başkanları, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Vali Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camii'nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi.

Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (3)

KENT PROTOKOLÜNDEN ZİYARET

Niğde Valiliği tarafından şehrin kabri başında Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi. Vali Yılmaz Şimşek ile protokol üyeleri, şehidin kabrine su döktü ve karanfil bıraktı. Vali Şimşek, yaptığı açıklamada şehit Ömer Halisdemir'in o gece gösterdiği kahramanlık ve cesaretle sadece darbenin seyrini değil ülkenin de kaderini değiştirdiğini söyledi. Şimşek, "Bundan sonra gerektiği anda da milletimizin bağrından bu tür kahramanlarımız çıkacak ve hainlere asla izin vermeyecektir. Amacımız 15 Temmuz'u unutmamak ve hiçbir zaman unutturmamaktır. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum" dedi.

ŞIRNAK'TA, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ BULUŞMASI

ŞIRNAK Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında meydanda çok sayıda kişi bir araya gelerek, demokrasi nöbetine katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla çeşitli programlar düzenlendi. Akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi Şırnak Valiliği önündeki alanda demokrasi nöbeti tuttu. Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dinleyen, Şırnaklılar, FETÖ'nün darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepkilerini ifade etti.

Demokrasi nöbetinde konuşa Vali Pehlivan, iç ve dış güçlerin yüzyıllardan beri yapmaya çalıştıklarını FETÖ'nün devletin kurumlarına sızarak başarmaya çalıştığını söyledi. Vali Pehlivan, "Geçmişte de darbe girişimleri yaşadık. Tarihler 2016'yı gösterdiğinde yıllardan beri, on yıllardan beri kamuya, kamu kurumlarına sinsi bir şekilde bütün birimlere sızmak suretiyle yüzyıllar önce gerçekleştiremediklerini bu sefer biraz daha sabırla ve paralel bir yapı oluşturarak devletimizi içten çökertmeye çalıştılar. Ve milletimizin hassas olduğu konuları seçtiler. İnanç, din, ahlak ve dini değerleri kullandılar. İşte bu alanları istismar etmek suretiyle devletimizin içine sızmaya çalıştılar. Ve o gece yine bu saatlerde gecenin karanlığını geleceğimizi karartmak için kullanmaya çalıştılar. Devletimize milletimize ait olan, helikopter, tankları milli olan araç gereklerimizi yine bize karşı kullandılar. Çanakkale'de 250 bin, 15 Temmuz'da 250 şehidimiz, 2 bin 200'e yakın gazimiz oldu. Peki kardeşlerimizi, vatandaşlarımız bu yollara düşüren neydi? güçlü bir çağrı ve milletimiz için çok önemli olan şehitlik ve gaziliktir" dedi.

SİLOPİ'DE ŞEHİTLER, KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit kabirleri ziyaret edildi.

Silopi Kaymakamlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman ve çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ziyarette şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dualar okundu.

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN ALMADIĞI DİPLOMASI, AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın (26) adı, mezun olduğu Batman Üniversitesi kampüsündeki mescide verildi. Ayrıca o dönem almadığı diploması da ailesine teslim edilecek.

Batman Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Anma töreninde Vali Hulusi Şahin, Türkiye'nin 16 Temmuz günü zaferle uyandığını ifade ederek, "15 Temmuz menfur darbe gecesinin üzerinden 4 yıl geçti. Öyle felaketli bir gün yaşadık ki birileri romanlaştırıp anlatsaydı, güler geçerdik, "çok abartmış" derdik. O menfur geceden 16 Temmuz sabahında Türkiye bir zaferle uyanmıştı. Bütün dünyanın parmağını ısırdığı bir büyük demokrasi zaferini Türk milleti dünyaya ilan etmişti. Gerçekten yapmış olduğumuz o büyük direniş, dünyanın hayalinin ötesinde bir direnişti. 15 Temmuz gecesi için sayısız kahramanlık öyküleri o gece yaşandı" dedi.

ŞEHİDİN ADI, MESCİDE VERİLDİ

Bu arada, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan Muhammet Oğuz Kılınç'ın adı, mezun olduğu Batman Üniversitesi kampüsündeki mescide verildi. 2010 yılında Kılınç'ın, Rafineri ve Petrol Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra almadığı önlisans diploması da Antalya'daki ailesine teslim edilecek. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'un İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'a verdiği önlisans diploması, şehidin ailesine teslim edilecek.

SAMSUN'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİDİ ANILDI

İSTANBUL'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na giderken motosikletiyle kaza geçirerek şehit olan Ferdi Yurduseven (28) memleketi Samsun'da bulunan mezarı başında anıldı. Dede Dursun Ali Yurduseven, "Evden giderken ailesine "Vatanı kurtarmaya gidiyorum" demiş. Gitti ve şehit haberi geldiö dedi.

İstanbul'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nde darbecilere direnen Ferdi Yurduseven ardından motosikletiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Bu sırada bir kamyona çarpan Yurduseven, şehit oldu. Yurduseven, memleketi Samsun'da bulunan mezarı başında ailesi tarafından anıldı. Yurduseven'in dedesi babaannesi ve 3 halası mezarı başında dua etti.

'GERİYE OĞLU BİZE YADİGAR KALDI'

4 yıldır torununun acısını yaşadıklarını söyleyen dede Dursun Ali Yurduseven (78) "Ölüm bizim için vatan için torunum şehit oldu. Cumhurbaşkanımın çağrısı üzerine 4 torunum da sokağa çıkıyor o gece. Ferdi ise şehit oluyor. Ferdi bir arkadaşıyla motosikletle Boğaz Köprüsü'ne gidiyor ardından havalimanına giderken arkadaşıyla birlikte şehit oluyor. Torunum şehit olduğunda 2 yaşında Alperen isimli çocuğu vardı. Şimdi o bize torunumdan geriye yadigar kaldı. Evden giderken ailesine "Vatanı kurtarmaya gidiyorum" demiş. Gitti ve şehit haberi geldi" diye konuştu.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Babaanne Saniye Yurduseven (68), torunun ölüm haberini duyuca şok olduğunu belirterek "Çok acı bir olay. Çok büyük bir acı. Allah'tan gelene hiçbir şey diyemeyiz torunumuz şehit oldu. Vatan sağ olsun" dedi.

'BELKİ ŞEHİT OLURUZ GERİ GELEMEYİZ'

Hala Serpil Kaya, yeğeninin her zaman şehit olmak istediğini söyleyerek "Vatani görevini yapmak için askere gittiğinde şehit olmak istiyordu. Hep bunu söylerdi 15 Temmuz gecesi şehit oldu. 15 Temmuz gecesi gitmek istiyor annesi aracın önüne duruyor gitmemesi için oda motosikletini alıp arkadaşıyla birlikte gidiyor. "Liderimiz bizi sokağa çağırdı, biz burada evde oturamayız. Vatan, millet için gidiyoruz. Belki şehit oluruz belki geliriz belki geri gelemeyiz" demiş. Önce köprüye gidiyor sonra havalimanına giderken şehit oluyor" şeklinde konuştu.

ANADOLU ŞEHİTLER MÜZESİ ANTALYA'DA AÇILDI

ANTALYA'da, içerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi açıldı.

Kepez ilçesinde 1960 yılında hizmete giren ve 2003 yılında kapandıktan sonra park haline dönüştürülen Dokuma Fabrikası yerleşkesindeki müzelere bir yenisi eklendi. İçerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve daha birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ve şehit aileleri desteği ile kuruldu.

DokumaPark içerisinde yapımı mart ayında tamamlanan, ancak koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen Anadolu Şehitler Müzesi'nin açılışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapıldı. Açılışa Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Başsavcı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan, şehit aileleri ve birçok vatandaş katıldı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, "Vatanı için canından, sevdiklerinden geçen insanlar, bu vatan için canını koşa koşa feda eden insanlar sizlere minnettarız. Bulunduğumuz coğrafya bize bazı zorlukları beraberinde getirmiş. Sadece bugün değil, yüzlerce yıldır bu vatan uğruna sevdiklerimizden gözümüzü kırpmadan vazgeçebildik. Böyle bir şeyi düşündüğü için, onları hatırlatan tüm ayrıntıları burada yaşatan Tütüncü'ye teşekkür ediyorum. Ülkemize içeriden ve dışarıdan haince bakanlar, bizim hiç kimseye verecek bir santimetrekare vatan toprağımız yok. 83 milyon, bu vatan için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz" dedi.

Açılışta konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, müzeyi kente kazandırdıkları için kıvanç duyduklarını söyledi. Tütüncü, "Şehit derneklerimizle ve ailelerimizle sürekli iç içeyiz. Antalya'nın şehitleri asla unutulmasın istedik. 15 Temmuz hain kalkışmasının yıldönümü ve biz 2017 yılından bu yana her sene 15 Temmuz'da bir açılış yaparak şehitlerimizin hatırasına ithaf ediyoruz. Şehitlik durumuyla ilgili neler söylesek, onların borçlarını ödeyemeyiz. Bu güzel vatan topraklarının bayrağına kanını katan ölümsüz kahramanlarımızı hürmetle anıyorum. Onların aziz hatıralarını yaşatmak için kendi alanımızda ve imkanlarımızla en iyisini yapmak için uğraşacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler müzeyi gezerken, 2000 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Antalyalı Çetin Çakmak'ın müzede yer alan odasındaki eşyalar ise en çok ziyaret edilen alanlardan oldu.

15 TEMMUZ'DA 15 TEKNEYLE SAYGI GEÇİŞİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 tekneyle denizde saygı geçişi düzenlendi.

Kemer İlçesinde bir haftadır süren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri arasında, Kemer Belediyesi Yat ve Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve 15 yatın katıldığı anma geçişi yapıldı. Geçişte öncülüğü, Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 33 botu yaptı. Anma etkinliğine Kemer İlçe Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, birim müdürleri ve Kemer Belediyesi Yat ve Yelken Kulübü üyeleri katıldı. Kemer G-Marina'dan başlayan etkinlik, Kındılçeşme, ardından Ayışığı Koyu'na kadar devam etti. Son olarak teknelerin tekrar G-Marina'ya girişleriyle etkinlik son buldu. Etkinlikte tüm yatlar Türk bayrakları ile donatıldı.

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, "Biliyorsunuz bundan 4 yıl önce aziz milletimiz, istiklaline ve istikbaline göz diken hain FETÖ terör örgütü kalkışmasıyla karşı karşıya kalmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz geleceğine, demokrasisine, milli iradeye sahip çıkmak suretiyle ciddi bir direniş örneği sergilemiş ve bu hain alçakları FETÖ örgütünü o gece alaşağı etmiş, sabahında doğan güneş aziz milletimizin üzerine doğmuşturö diye konuştu.

TOPALOĞLU: ALLAH BİZLERE BİR DAHA 15 TEMMUZLAR YAŞATMASIN

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise "Bugün 15 Temmuz'u anma gününde 15 yat ve yelken kulübünden tekne ile beraber şu anda denize açılıyoruz. Tüm teknelerde Türk bayrakları var. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anacağız. Onların anısına saygı duruşunda duracağız. Tekrar ediyorum Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasınö dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN BABASI: ALLAH O İBLİSLERİN ŞERRİNDEN BİZLERİ KURTARSIN

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Yasin Naci Ağaroğlu'nun (22) babası Osman Ağaroğlu, "Allah o iblislerin şerrinden bizleri kurtarsın" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Mezarlıkta düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü" anma törenine, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkan vekili İsmet Senekci, Korkuteli Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutan vekili Asteğmen Onur Alpaslan, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, şehit Ağaroğlu'nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kabri başında okunan Kuranı Kerim'in ardından Korkuteli Müftüsü Selim Yazıcı dua etti.

'ESARET ALTINDA YAŞAMAKTANSA, ŞEHADETİ TERCİH EDERİZ'

Oğlunun mezarı başında katılımcılara hitap eden baba Osman Ağaroğlu, "Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz. Çünkü biz esareti kabul etmeyiz ve devamlı olarak şunu söyleriz; mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur. Bu millet çok darbeler gördü. 15 Temmuz hain darbe girişiminde içimizdeki sinsi şeytanlara bir defa daha hadlerini bildirmiş bir ecdadın fertleriyiz. Bu aziz millet çok darbeler gördü, başbakanını idam sehpasında gördü. Ve bundan önceki darbeleri yapanlar, 5-10 kişi iken, 15 Temmuz'da adına darbe denilen, hakikatte ise Türkiye'yi bölüp parçalama olan, yüzlerce, binlerce asker, devletimizin tüm imkanlarını, yüzlerce uçağını, tankını ve silahını yine bu mümtaz insanların üzerine yönlendirdiler. Ve ancak bu muhteşem torunlarımız, evlatlarımız onların yapmış olduğu hain işgal harekatını tamamen saf dışı ederek diskalifiye etmiştir" diye konuştu.

'GURUR DUYUYORUM'

15 Temmuz'da, tankların karşısında cephanesiz, silahsız olduğu halde milletin "sıfır" metrede mücadele ettiğini aktaran Ağaroğlu, şöyle konuştu:

"Ve tüm teknolojinin tüm icaplarını imkanlarını kullanan o iblislere karşı, iyi bir zafer kazanıp bizlere hediye etmişlerdir. Biz inanıyoruz ki, İstiklal Marşı'nda ifade edildiği gibi, yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bu bayrağı indirmeye, minarelerimizdeki ezan seslerini susturmaya gücü yetmeyecektir. Ve vatanımızı işgal etmeye gücü yetmeyecektir. Onun için biz her zaman hazırız, çocuklarımız evlatlarımız buna her zaman hazırdır. Devletimizin doğuda PKK'nın üzerine atamadığı döner mermileri bir helikopter ile halkımızın üzerine ateş açmaları sonucunda kıbleye karşı secde vaziyetinde dünyadaki bütün sınavları dikey geçerek, şehadet şerbetini içen, şehadet diplomasını almaya hak kazanan oğlum Yasin Naci Ağaroğlu'nun da babası ve böyle bir evlat yetiştirmekten dolayı, böyle bir milletin ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Allah o iblislerin şerrinden bizleri kurtarsın."

Konuşmaların ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı. Daha sonra ilçeye gelen Vali Ersin Yazıcı, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun baba evini ziyaret etti.

ŞEHİT POLİS MEMURUNUN BABASI: UNUTMADIK, UNUTAMAYIZ DA

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında görev yaptığı İstanbul'da öldürülen polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, "Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız da" dedi.

Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Şehitler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Duaların edilmesinin ardından törene katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller koyarak ailelerine bir kez daha başsağlığı diledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Orhanlı'daki gişelerde polis aracında şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, törenin ardından oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakan Metin Özen, "Bizim için her gün aynı. Yeni gibi. Her zaman aklımızda. Her zaman bizim için taze. Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız da"dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de "Şuurunu kaybeden, kimliğini kaybeden, adileşen ve bu memleketi kendisine hedef olarak seçmiş hainlere kendilerini satan bir takım güruhun girişmiş olduğu çok ciddi, önemli ve vahim bir işgal girişiminin yıldönümünü yaşıyoruz. Biz hepimiz, sizler de dahil olmak üzere 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'ları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tarihinizi bilmezsek, geçmişimizi bilmezsek geleceğimize umutla bakamayız." dedi.

ŞEHİT AİLESİNDEN YURT TALEBİ

15 Temmuz darbe girişiminde Komiser Yardımcısı kızları Kübra Doğanay'ı (23) şehit veren baba Harun ile anne Hikmet Doğanay çifti, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesine yurt yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Anne Hikmet Doğanay, "Bu yurdu yaparlarsa biz çok mutlu olacağız. Çocuklarımız rahat ederse bende rahat ederim" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay da şehit oldu. Şehit Doğanay'ın Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan annesi Hikmet ve babası Harun Doğanay, zamanlarının bir kısmını kızlarının adının verildiği Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesinde geçiriyor. Doğanay çifti, okulun bahçesinde bulunan öğrenci yurdunun kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

'YURT YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Baba Harun Doğanay, "Okulumuzun normal kapasitesi 400 kişi. Fakat okulun yurdunun kapasitesi 300 kişi olduğu için açıkta kalan 100 kişi taşımalı olarak eğitim görüyor. Bu da çocuklar için sıkıntı oluyor. Devletimizden ya da hayırseverlerden ek yurt yapmalarını talep ediyoruz. Buradaki yurtlara yerleşemeyen öğrenciler kendilerini ikinci sınıf olarak görüyorlar. Bütün öğrenciler burada olursa okulun daha başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'BURAYA GELDİĞİMDE KÜBRA'MI GÖRÜYORUM'

Anne Hikmet Doğanay ise, "Okulun yurdu gördüğünüz gibi eksik. Yetersiz kalıyor. Çocuklarımız okula gelip gitmede çok sıkıntı yaşıyorlar. Bizde devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden yurt istiyoruz. Benimde içim rahat etsin. Onlar benim evlatlarım. Ben buraya geldiğimde Kübra'mı görüyorum. Buradaki yavrularımızda bizim evlatlarımız. Biz kendi adımıza bir şey istemiyoruz. Bu yurdu yaparlarsa biz çok mutlu olacağız. Çocuklarımız rahat ederse bende rahat ederim" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ'UN ÜŞÜTEN SERGİSİ

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü 15 Temmuz darbe girişimini buza işledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Atabuz Müzesini gezen protokol ve vatandaşlar sergiyi yanlarında getirdiği kabanları giyerek gezdi. Sis ve ışık gösterisiyle sergilenen buz heykeller büyük beğeni topladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın önderliğinde ve Kalkınma Bakanlığı-KUDAKA'nın desteğiyle Atabuz Müzesi kuruldu. Atabuz Müzesi, Proje Yöneticisi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve çalışma ekibi ile "15 Temmuz 2020 - Maan-Ice" sergisi açıldı. Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi dünya ki bir çok kentte bulunan buz müzelerinin, Türkiye'deki tek örneği ise Erzurum'da oldu. Atabuz ve serginin açılışta bir konuşma yapan Atatürk Ünivresitesi Rektörü Prof. Dr. Ömerli Çomaklı unları söyledi:

"Buzu sanata, suyu kalıcı bir esere çeviren, sanatın yanı sıra ekonominin, turizmin ve yeni nesil üniversite yaklaşımının bir göstergesi olan Atabuz Müzesinin açılışına ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminde verdiğimiz şehitleri hatırlamak, gösterilen direnci, birlikteliği ve iradeyi belleklerde taze tutmak için organize edilen "Maan Ice" isimli heykel sergisine hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğine sahip olan ve Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde açılan Atabuz Müzesi ile özellikle 15 Temmuz gibi hepimizin belleklerinde tam olarak donmuş kalmış olan bu vahim tarihin hatırasını hep canlı tutmak ve yaşananlardan ders çıkartarak vatanın bölünmez bütünlüğünün önemini, düşmanın pusuda oluşunu, birlik ve beraberliğin bize verdiği gücü her zaman hatırlayabilmek ve bunu gelecek nesillere o günkü canlılığı ile aktarabilmek için müzemizi bu tarihte açmayı uygun gördük. İçinde 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesiyle 400 metrekarelik sergi alanının yanı sıra insanların sosyalleşebileceği yaşam alanının da bulunduğu müzenin en önemli özelliği, buzun müze içerisinde yer alan sistemler tarafından üretilmesi ve yine bu atölyelerde tasarımlarının yapılarak sergilenmesidir. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan müze öğrencilerin eğitim görüp, sanatsal faaliyetleri gerçekleştireceği, aynı zamanda ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen sunacak Ata Buz Müzesi, yepyeni bir deneyim merkezi olacak kompleks bir yapıdır."

Yapılan konuşmalar ve kurdelenin kesiminden sonra sergiyi gezen protokol ve davetliler yanlarında getirdikleri kabanları giyindi. Sis, ışık ve müzek eşliğinde yapılan buz heykelleri gezen davetliler adeta büyülendi. 15 Temmuz ruhunu mekânın miladıyla buluşturan tankın önünde duran halk, Ömer Halisdemir, meclis binası, Türk bayrağı ve halkımızın direnişini gösteren örneklerin yer aldığı sergi 2 ay boyunca açık kalacak.

Sergide yeralan eserlerin 15 Temmuz'u bir kere daha yaşattığını belirten öğretmen Nuray İşçi, manevi olarak o anları hatırladığını söyledi. Sergi salonunda üşüdüklerini de belirten İşçi, soğuk olacağını düşünerek mont aldığını ancak yeterli olmadığını ifade etti.

TUNCELİ'DE, ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT

TUNCELİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında şehitlerin mezarları ziyaret edilerek, mevlit okutuldu.

Tunceli Valiliği'nce düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit mezarları ziyaret edildi. Vali Mehmet Ali Özkan, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve çok sayıda kişiyle ziyaret ettiği şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti. Şehitleri anma programı kapsamında, Paşalar Camisi'nde mevlit okutuldu.

'15 TEMMUZ" NÖBETİ

Tunceli'de, Valilik bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.

Tunceli Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında valilik bahçesinde demokrasi nöbeti tutuldu. Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ve çok sayıda kişinin katılımıyla demokrasi nöbeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasıyla başladı.

Demokrasi nöbetinde konuşan Vali Özkan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vali Özkan, "Karanlıktan aydınlığa diyoruz. Hatırlarsanız 4 yıl önce karanlıktan başlamıştık. Başlangıçta hiçbir şeyden haberimiz yokken sinsice komşu akraba dediğimiz yanımızda yürüyen elimizden tutan ama içini bilmediğimiz haçlıya uşaklık eden ona buna hizmet eden bir kesim dönme milletin devletin topu tüfeği ile milletimize memleketimize ve bayrağımıza saldırdı. Onun için karanlık gece diyoruz. Onların hesap etmedikleri hesaplayamadıkları bir şey oldu. Hani diyor ya bu millet garibandır, masumdur belki fakirdir. Bu millet maydanoz satar belki limon satar belki simit satar ama bayrağını vatanını satmaz. Bunu hiç hesaplayamadılar. Memleketin en büyük imkanlarını kullandılar. Kendilerine adalet diye çıktıkları yolda imam dedikleri yerde adaletsizlikle en iyi okulları ayarladılar. En iyi mekteplerde okudular devletin en iyi imkanlarını kullandılar. Kendilerini masum milletimize adam diye tanıttılar. Ama karanlıktaki başlangıç dediğimiz gece adam olmadıklarını ortaya koydular. Bu kavgada haçlının yanında yer aldılar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Millet Camii'nde sela okudu

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle Ankara'da, Beştepe Millet Camii'nde sela okudu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında halka birlik ruhu ve manevi güç sağlaması için okunan selalar, bu gece tekrar okundu. Yurt genelindeki 90 bin camiden saat 00.13'te sala sesleri gelirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bitişiğindeki Beştepe Millet Camii'nde sela okudu. Ayrıca, cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık kalacağı kaydedildi.

OTEL ÇALIŞANLARINDAN 15 TEMMUZ'A ÖZEL SERGİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, özel bir sergi hazırladı.

Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı bir çalışmaya imza attı. Mutfak çalışanları, akşam yemeğine gelen misafirleri için karpuzların üzerine Türk bayrağı, Ömer Halisdemir, gül ve çiçek desenleri yaptı. Soğuk şefi Aytekin Çakmak, asistanları şef Hasan Akmaz, şef Uğur Çelik, şef Oğuz Yalçınlı, şef Murat Yılmaz, şef Eray Erkoç tarafından hazırlanan çalışmada karpuzlara oyularak yapılan resimler, akşam yemeğinde otelde bulunan turistlere sergilenecek.

ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKTİLER

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapılıp, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin önemli ayaklarından Muğla'da darbe girişiminin 4'üncü yılı kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri fidan dikimi ile başladı. 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikim törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve protokol üyeleri katıldı. Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturulurken, diğer yandan da daha önceden dikilen fidanlar sulandı. Etkinlik Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunup, tüm şehitler için dua edildi.

MİLLİ SPORCULAR "15 TEMMUZ" ŞEHİTLERİ İÇİN KOŞTU

MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır" sloganıyla 15 Temmuz sancak koşusu yapıldı. 2 buçuk kilometrelik koşuya aralarında engelli ve özel sporcuların yer aldığı 25 milli sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı'ndan başlayan koşu törenin yapıldığı Cumhuriyet Alanında son buldu. Elden ele uzatılan sancak Vali Ali İhsan Su'ya teslim edildi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanında program düzenlendi. Programa Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alana sınırlı sayıda vatandaş alınırken, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Alanda Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu gösteri izletildi.

Kaynak: DHA