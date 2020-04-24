DHA YURT - 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL BÜLTENİ

ANKARA'DA PANDEMİ KOŞULLARINDA "23 NİSAN" KUTLAMASI

ANKARA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle pandemi koşulları altında kutlandı. TBMM'nin de kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü şerefine havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi.

Başkent'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının adresi TBMM oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında dün saat 21.00'de TBMM tören alanında bir araya gelen milletvekilleri, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi.

Ankaralılar, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, 23 Nisan'ı evlerinin cam ve balkonlarından kutladı. Havanın kararmasıyla birlikte ellerindeki bayrak ve fenerlerle balkonlarına çıkan vatandaşlar, marşlar okuyarak 23 Nisan'ı kutladı. Çankaya ilçesindeki bir sitenin yönetimi ses sistemi kurarak, site sakinlerine 23 Nisan konseptli marşlar dinletti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE BAKANLIK ÇALIŞANLARINDAN İSTİKLAL MARŞLI "23 NİSAN" KUTLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakan yardımcıları, büyükelçiler ve başkonsoloslar ile Bakanlık çalışanları, İstiklal Marşı'nı okudukları video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan videoda, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bakan yardımcıları Yavuz Selim Kıran, Sedat Önal, Faruk Kaymakçı, büyükelçi ve konsoloslorla, Bakanlık'ta görevli tüm çalışanlar, İstiklal Marşı'nı kıta kıta okudu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu videonun sonunda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlu olsun" mesajını verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA "23 NİSAN" KONSERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İçişleri Bakanlığı bahçesinde konser verdi. Saat 21.00'de ise bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Polis ve jandarma bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İçişleri Bakanlığı arka bahçesinde konser düzenledi. Konseri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakan yardımcıları ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve bakanlık bürokratları izledi. Jandarma ve polis bandosu, konserde "23 Nisan 100'üncü Yıl Marşı" ile birlikte çok sayıda marş ve türkü seslendirdi. Saat 21.00'de ise tüm yurtta olduğu gibi bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Bakan Soylu, konser için bando takımlarına teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah, hem gazi meclisimizin kuruluşunun 100'üncü yılını, hem özgürlüğümüzü, hem de birlik beraberliğimizi bu topraklarda ilelebet ebedi bir şekilde devam ettirsin. Hep böyle güzel şeylerin parçası olmayı bize nasip etsin. Allah, bu güzel memleketin semalarında şu ay yıldızlı bayrağı ve biraz önce bütün inancımızla, duygumuzla, benliğimizle okuduğumuz istiklal Marşını ve o güzel sözlerini eksik etmesin" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, 23 NİSAN COŞKUSUNA EVİNİN BALKONUNDAN KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla, kutlamalara evinin balkonundan katıldı.

Bakan Bekir Pakdemirli, 23 Nisan coşkusuna eşi ve oğulları ile birlikte evinin balkonundan katıldı. Pakdemirli ailesi, komşuları ile birlikte bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Pakdemirli, Meclis'in kuruluşunun 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir önem kazanan bayramın, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletine, Türkün varlığına armağan edildiğini belirterek, "Gençlerimizle beraber, bugün salgın var belki gençlerimiz dışarıda değil ama bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım istedik. Çok güzel bir coşku vardı, komşularımızla da hem balkondan selamlaştık, hem de Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyada İstiklal Marşımızı söyledik. Bugün evde kalmamız gerekiyor olabilir ama evde kalmak demek gönüllerimiz vatanımızda, milletimizde, bayrağımızda olmayacak demek değil. Bugün hepimiz, balkonlarımıza çıktık, İstiklal Marşımızı gönülden okuduk" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin büyük oğlu Burak Pakdemirli ise bu bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini sundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balkonlarda 23 Nisan kutlayan vatandaşlar

- Sitede ses sistemi eşliğinde yapılan kutlama

- Anıtkabir'ın drone ile havadan çekimi

- Genel ve detay

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- Bakan Çavuşoğlu ve Bakanlık personelinin İstiklal Marşı'nı okuması

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-Konserden görüntü

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Detaylar

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- İstiklal Marşı'nın okunması

- Pakdemirli'nin komşularını selamlaması

- Pakdemirli'nin açıklaması

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TBMM'NİN AÇILIŞININ 100'ÜNCÜ YILI VE 23 NİSAN COŞKUSU, ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE İSTİKLAL MARŞI İLE TAÇLANDIRILDI

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin önsözünün yazıdığı Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıldönümü nedeniyle şehitler anıldı.

Kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında kontrollü kutlandı. İletişim Başkanlığı, tüm vatandaşları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti. Bu çağrıya yurt genelinde olduğu gibi Çanakkale'de pek çok kişi balkonlardan ve pencerelerden okudukarı İstiklal Marşı ile eşlik etti. Cumhuriyet'in önsözünün yazıldığı Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde ise Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve personel tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın yanı sıra, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıldönümün anısına şehitleri anmak için İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Saat 21.00'de tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde Çanakkale Ruhu'nun doğduğu bu topraklarda Çanakkalle Destanı'nın yazıldığı bu topraklarda, Çanakkale Şehitler Abidesi önünde İstiklal Marşı'mızı büyük bir heyecanla ve gururla okuduk. Merhum Akif'in dediği gibi, inşallah Cenab-ı Hak bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Vatan sevgisinin, mukaddes değerlere olan sevginin en yükseğe çıktığı Çanakkale'de, Çanakkale Ruhu'nun doğduğu bu topraklarda, Şehitler Abidesi'nde İstiklal Marşı'nı okumak ayrı bir onur ve gurur vesilesidir. Bu vesileyle hem 23 Nisan Çocuk Bayramımızı, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıldönümünü tebrik ediyorum. Çok anlamlı bir gündeyiz. Yarın sabahta 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gecede Çanakkale Kara Muhaberelerinin başladığı günün 105'inci yıldönümü. Bu vesileyle bu toprakları vatan yapanları rahmetle ve şükranla anıyoruz. Çanakkale Ruhu'nun doğduğu bu Tarihi Alan'dan Çanakkale Ruhunun hiç bir zaman eksik olmayacağını, o kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Çanakkale Kara Muharebeleri törenlerine ciddi bir hazırlık yaptıklarını ifade eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Dünyayı etkisi altına alana salgın hastalık koronavirüs nedeniyle tüm törenlerimizi iptal ettik. O yüzden bizde Çanakkale Ruhu'nu daha iyi anlatmak, hissettirmek amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir animasyon film hazırladık. Bu animasyon filminde Çanakkale Ruhu'nu, Çanakkale kahramanlıklarını, bu topraklarının nasıl vatan yapıldığını ve nasıl kazanıldığını herkese anlatmak ve duyurmak istedik. Çok beğenildi ve ilgi gördü. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Ruhu'nu her daim canlı tutacağız ve bu müstesna topraklara gözümüz gibi bakacağız. Çanakkale demek Türkiye demektir. Türkiye'nin ortak değeridir. İnşallah bu salgın hastalık tehlikesi ortadan kalkınca, Çanakkale'de herkesi büyük bir hasretle ve heyecanla bekliyor olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehitler Abidesi drone ve yerden Istiklal Marşı okunmasından genel ve detay görüntüler.

-Çanakkale Kara Muhabereleri 105'inci Yıldönümü için hazırlanan animasyon filmi görüntüsü.

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İZMİR'DE 23 NİSAN COŞKUSUNU MÜZİK GÖSTERİSİYLE DOYASIYA YAŞADILAR

İZMİR'de yaşayan Ersin Utazca, pandemi koşullarında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oturduğu sitenin bahçesinde apartman sakinlerine özel müzik gösterisi düzenledi. Yaklaşık 20 apartmandaki dairelerin ışıklarını açıp kapatarak eşlik ettiği gösteri, büyük beğeni topladı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinde kalan vatandaşlar, yurdun dört bir yanında bayram coşkusunu evlerinin balkonlarından ve camlarından kutladı. İzmir'de yaşayan Ersin Utazca ise pandemi koşullarında kutlanan bayramda oturduğu sitenin bahçesinde apartman sakinlerine müzik ziyafeti yaşattı. Profesyonel ses sistemiyle 23 Nisan konseptli şarkıları çalan Utazca'ya yaklaşık 20 apartman eşlik etti. Tüm vatandaşların ışıklarını açıp kapattığı görsel şölen, büyük beğeni topladı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise tüm vatandaşlar evlerinin balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Öte yandan, bazı vatandaşlar site içindeki evlerinin bahçelerine inince polis sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

'İNANILMAZ BİR TEPKİ VERDİLER'

Tüm apartmanların aynı anda birlik olduğunu söyleyen Utazca, "Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de bayramımızın 100'ncü yılı olduğu için biz de bölgemizdeki bütün evleri bu coşkuya ortak etmek istedik. Saat 21.00'da tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okundu. Bizler de bunu organize etmiş olduk. Vatandaşlar inanılmaz bir tepki verdi. Bugün 8 yaşındaki oğlum da bir şiir okudu. Bütün apartmanlarımız ışıklarını yakıp söndürerek coşkuyla bize eşlik etti. Tüylerimiz diken diken oldu" dedi.

Gösteriyi çok beğendiğini söyleyen vatandaşlardan Peri Özkara,"Çok mutluyuz. Çocuğumun bayramı bu şekilde geçti yine de birlik beraberlik içindeyizö diye konuştu.

Gösterileri izleyen çocuklardan 11 yaşındaki Doğa Gürger, "Koronavirüsten çok koruyoruz ama bayram eğlencesi olunca çocuklar çok seviniyor. Hep böyle olmasın okullar açık olsun. Bugün çok eğlenceli bir gün oldu" şeklinde konuştu.

COŞKUNUN ADRESİ PENCERE VE BALKONLAR OLDU

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, İzmir'in Konak ilçesinde yapılan ses, ışık ve balon şovuyla bayram coşkusunu balkonlarından yaşadı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla tedbir kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmir'in simge meydanları bu sene boş kaldı. Bayramı meydanlarda kutlayamayan İzmirli vatandaşların bu seneki kutlama noktaları ise pencere ve balkonlar oldu. Karataş semtinde bulunan alana İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurulan sahneden vatandaşlar için ses ve ışık şovu yapıldı. Bayram şarkılarına balkonlarından eşlik eden İzmirliler, saat 21.00'i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla söyledi. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından ekipler tarafından alana getirilen yüzlerce balon havaya bırakıldı. Şehrin birçok noktasında çeşitli bayram etkinlikleri yapılırken, Kadifekale'den de havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Müzik ve ışık şovlarına balkon ve pencerelerinden eşlik eden İzmirliler, bayramı coşkuyla kutladı.

MAHALLELİDEN 23 NİSAN'A ÖZEL GÖRSEL ŞÖLEN

İzmir'in Bornova ilçesinde mahalle sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için teraslarından havai fişek attı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişekler görsel şölen yarattı. Aynı anda yanan 350 meşale ile Bornova muhteşem görüntülere sahne oldu.

30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri iptal oldu. Sokaklar ve meydanlar boş kaldı ancak vatandaşlar evde yaptıkları çeşitli etkinliklerle bayramı dolu dolu kutladı. Tüm yurtta olduğu gibi vatandaşlar İzmir'de de saat tam 21.00'de balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Bornova ilçesi Çamdibi semtinde ise İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaklaşık 100 sokakta belirlenen binaların terasından havai fişek atıldı. Aynı anda gökyüzüyle buluşan havai fişekler ve ışıl ışıl yanan meşaleler ile 23 Nisan büyük bir coşku ile kutlandı.

'KİMSE SOKAĞA ÇIKMADI'

Sosyal medyada "İyilik Yap Denize At" adıyla kurdukları sosyal medya grubu üzerinden yardım ve destek kampanyaları yaptıklarını belirten grup yöneticilerinden Kazım İvriz, bu etkinliği de grup üzerinden organize ettiklerini belirtip, "23 Nisan'ı kutlamak için bu etkinliği organize ettik. Hem Atamızı anmak hem de evde kalan çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. Çok sayıda havai fişeği aynı anda attık ve meşaleler yaktık. Kimse sokağa çıkmadı. Sosyal mesafe kuralına dikkat ettik. Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlamak istedik" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKALILAR, BANDONUN ÇALDIĞI ŞARKILARA BALKONLARINDAN EŞLİK ETTİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Mahallesi'ndeki apartmanların balkonlarından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla karşılandı. Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki bando ekibi, kurulan hoparlör sistemi sayesinde mahalledeki apartmanlara müzik dinletisi yaptı. Saat 21.00'da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik eden mahalle sakinleri, evlerinden çıkamasalar da alkışlarla bayramlarını kutladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl İzmir'in birçok ilçesinde apartmanların balkonları süslendi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhu evlerden yaşatıldı. Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir Mahallesi'nde ise, Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki bando ekibi mahallelilere dinleti sundu. Belediye ekiplerinin sahile kurduğu hoparlörler sayesinde, bandonun sesi tüm mahalleyi inletti. Sahil kesimindeki birkaç binanın üzerine yansıtılan Atatürk silüeti ve "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" yazısı dikkat çekti. Saat 21.00'da mahalle sakinleri, bayraklar ve balonlarla süsledikleri balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Alkışlarla günün coşkusunu yaşayan İzmirliler, bandonun çaldığı 23 Nisan şarkılarına eşlik etti. Bazı mahalle sakinleri kırmızı beyaz tişörtlerini giyip balkona çıktı, bazıları ışıklarını açıp kapatarak, bazıları ise tencereye vurarak destek verdi. Çocuk, genç, yaşlı birçok kişi, evlerinde de olsa bayramın neşesini yaşayıp, bu özel günü anmayı unutmadı.

ALAÇATI'DA AĞAÇ EV ÖNÜNDE İSTİKLAL MARŞI

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşlar ağaç ev önünde İstiklal Marşı söyledi. Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Belis Şen, annesi Elif ve babası Seyfettin Şen ile İstiklal Marşı okuduktan sonra ağaç ev önündeki piyanosunun başına geçerek 23 Nisan şarkısı söyledi. Daha sonra arkadaşlarına seslenen Belis Şen, "İnşallah seneye arkadaşlarımızla birlikte kutlarız. Bu bayramı bizlere ve tüm dünya çocuklarına hediye ettiği için Atatürk'e çok minnettarız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ersin Utazca ile röp.

-Evlerin ışıklarını açıp kapatmasından görüntü

-Müzik gösterisinden görüntü

-İstiklal Marşı'nın okunması

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-Balkonlardaki vatandaşlardan görüntü

-İstiklal Marşı okunurken görüntü

-Balonların uçmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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-Vatandaşlardan Kazım İvriz ile röp.

-havai fişek ve meşale görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

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-Mavişehir'deki binaların balkonlarından görüntüler

-Binalara yansıtılan görsellerden görüntüler

-Bandodan görüntüler

-Alkışlayan insanlardan görüntüler

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-Aileden görüntü

-Belis Şen'den görüntü

-Genel ve detay görüntü

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BURSA'DA 23 NİSAN COŞKUSU BALKONLARDAN TAŞTI

BURSA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle vatandaşlar, dün saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağında evinde bulunan Bursalılar 23 Nisan coşkusunu balkonlarında yaşadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan coşkusunu balkonlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sokağa çıkma yasağının kutlamaların önüne geçmemesi için çalıştıklarını belirterek, "Bugün 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve dolayısıyla meclisimizin açılışının 100'üncü yılı. Biraz üzgünüz, çünkü korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı var ve pandemi kuraları geçerli. Tabi bu çağrıya ayak uyduruyoruz ama coşkuyla da kutluyoruz.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların balkonlarında kutlama yapması

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Alinur Aktaş'ın konuşması

-Genel, detay görüntüler

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ADANALILAR, BALKONLARINDAN İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs tedbirleri kapsamında alanlarda kutlayamayan Adanalılar, İletişim Başkanlığı'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Türk bayrakları astıkları balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantısı sonrasında 23 Nisan ve 26 Nisan tarihlerinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının geldiğini duyurdu. Daha sonra İletişim Başkanlığı da halka 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda akşam saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okuma çağrısında bulundu. Bayramı alanlarda kutlayamayan Adanalılar, çağrıya uyup, Türk bayrakları astıkları balkonlarında İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

BAŞKAN ÇETİN DE VATANDAŞLARA EŞLİK ETTİ

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Turgut Özal ve Şehitler Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu. Bu sırada bölgede görevli sağlık çalışanları ve polisler de araçlarını yolun sağına çekip, İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hemen hemen her evden 10'uncu Yıl Marşı söylendiği duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bayrak asılan evlerden görüntüler

- Vatandaşların bayrak sallaması

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in halkı selamlaması

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Sağlık çalışanlarının İstiklal Marşı okuması

- Polislerin İstiklal Marşı okuması

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ANTALYA'DA 23 NİSAN COŞKUSU, BALKONLARDA YAŞANDI

*- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'da da coşkuyla kutlandı.

*- Balkonlarına çıkan Antalyalılar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu.

*- Kutlamalar sırasında havai fişekler atıldı, meşaleler yakıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında kutladı. Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan sitelerde vatandaşlar, saat 21.00'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bir vatandaşın balkonuna kurduğu müzik sistemi sayesinde binlerce kişi aynı anda İstiklal Marşı'nı okurken, marşın sonrasında ise çalan şarkılarla kutlamalar devam etti. Ellerinde bayraklarla balkonlara çıkan vatandaşlar, çalan marşlar ve şarkılara uzun süre eşlik etti. Kimi vatandaşlar ise ışıklarını kapatıp açarak kutlamalara devam etti. Balkonlara çıkan 7'den 70'e vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı. Motorize yunus ekipleri ise Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okuyup, ardından motorlarıyla geçit yaptılar.

BAŞKAN BÖCEK: SENEYE 23 NİSAN'DA HALAY ÇEKECEĞİZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, saat 21.00'de itfaiye ekipleri ve Büyükşehir Belediye Bandosuyla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından çalınan marşlara eşlik eden Başkan Böcek ve itfaiye erleri, Türk bayrağını dalgalandırdı. Koronavirüs nedeniyle bu sene bayram coşkusunun evde yaşandığını hatırlatan Muhittin Böcek, "Sözüm söz seneye 23 Nisan'da caddelerimizde, sokaklarımızda halay çekeceğiz. Türkülerle inşallah bugünü kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

DJ EŞLİĞİNDE MEŞALELERLE KUTLADILAR

Konyaaltı ilçesinde DJ Mehmet Çınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oturduğu sitedeki sakinlere "10. Yıl Marşı, "İzmir Marşı', "Hayat Bayram Olsa" ve "Sev Kardeşim" parçalarını çaldı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı okundu. Site sakinleri İstiklal Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti. İstiklal Marşı'nın ardından, Ayşe- Mehmet Ali Acar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Damla Alınmış, Arif Nihat Asya'nın "Bayrağım" şiirini okudu. Şiirin ardından site sakinleri meşaleler yakarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı. Site sakinleri ve vatandaşlar, DJ Mehmet Çınar'ın çaldığı parçalar bitene kadar ellerindeki bayrakları salladı.

İnanılmaz bir mutluluk ve coşku yaşadığını dile getiren DJ Mehmet Çınar, "Her milli bayramda elimden geldiğince destek veriyorum. Şu an coşkudan dolayı bir şey söyleyemiyorum. İnanılmaz bir coşku ve kitle vardı. İnsanlar ve çocuklar sokağa çıkamadı. Onların isteklerini yerine getirdik ve onlara mini bir konser verdik" dedi.

GAZİLER DE BALKONLARDA

Antalya'da yaşayan gaziler de bayram coşkusunu balkonlarda yaşadı. Halen Antalya Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı olan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na üsteğmen rütbesiyle katılan Emekli Piyade Kıdemli Albay Zeynel Abidin Sezer de eşiyle birlikte Muratpaşa ilçesindeki evinin balkonunda bayramı kutladı. Balkonda eşiyle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Zeynel Abidin Sezer'e komşuları da eşlik etti. Meşaleler yakan komşular, balkonlardaki eğlenceyi ilerleyen dakikalarda sokağa taşıdı.

Yaşadığı bayram coşkusunu anlatan Sezer, "Şu anda balkonlar meydanlarımız. Bugün sadece 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı değildir. 23 Nisan ruhu aynı zamanda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesi ve bunun "Ya istiklal, ya ölüm" olarak haykırılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ebediyen yaşatılacaktır. Göğsümüzde iman, kulaklarımızda ezan, gözlerimizde bayrak, bedenimizde vatan. Bu vatana sahip olundukça Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşatılacaktır" diye konuştu.

Leyla Sezer ise "Ne mutlu Türküm diyene. Çok duyguluyuz. Çok mutluyuz. Yasaklı, virüs nedeniyle engelli gibi olsa da hamdolsun tüm apartmanlarda balkonlarda komşularımızla birlikte kutluyoruz. Daha nice 100 yıllara diyorum" dedi.

TENOR DEMİREL, BESTELEDİĞİ MARŞI KIZIYLA SESLENDİRDİ

Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Tenor Devrim Demirel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bestelediği marşı, kızı 13 yaşındaki İrem'le birlikte balkonda seslendirdi.

Komşularının da eşlik ettiği performansta İrem Demirel, yan flütüyle marşı hem seslendirdi hem de çaldı. Tenor Devrim Demirel, bir sanatçı olarak bu güne özel mutlaka bir şeyler yapmak istediğini, önceki gün akşam kızı İrem ile birlikte bu marşı hazırladıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi. İrem Demirel de flütle marşı seslendirmenin çok keyif verdiğini ve kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi. Devrim Demirel'in eşi Selen Demirel ise ilk defa böyle bir 23 Nisan kutladıklarını ve farklı bir anı olduğunu söyledi. Devrim Demirel'in eşi Selen Demirel ise ilk defa böyle bir 23 Nisan kutladıklarını ve farklı bir anı olduğunu söyledi.

ÜRETİCİLER 23 NİSAN'I SERALARININ İÇİNDE KUTLADILAR

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gün içinde seralarında çocuklarıyla birlikte çalışan çiftçiler gece de seralarının işçiliği takip etti. Seralarını bayrak ve Atatürk posterlerinin yanı sıra değişik sebze figürleriyle de süsleyen çiftçiler saat 21.00'i gösterdiğinde ise belediye hoparlöründen verilen siren sesiyle önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı seralarının içinde okudu. Sera üreticilerine çocukları da eşlik etti.

Kasapçayırı Mahallesi'ndeki çiftçileri mahalle muhtarı Arif Zorba yalnız bırakmadı. Muhtar Arif Zorba, "Bu mahallenin muhtarıyım. Evimiz yakın. Komşularımızın gece gündüz hep bu serada. 23 Nisan'ımızda bu serada. Sokağa çıkma yasağımızda bu serada. 23 Nisan'ı da bu serada kutluyoruz" dedi.

Üretici Ertuğrul Acar, "Biz vatanımız, milletimiz için bu zor günlerde üretmeye devam ediyoruz. 23 Nisan da olsa diğer bayramlarımızda da gecemizde gündüzümüzde bu seraların içindeyiz. Tüm komşularımız herkes yoğun bir şekilde üretime devam etmektedir. Bizler bu seraların içinde büyüdük. Şimdi kendi çocuklarımızı da bu seraların içinde büyütüyoruz. Her şeyi dalından kopararak yiyorlar. Bu şekilde üretime devam ediyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok çünkü üretim devam etmek zorunda. Gece sobası yanar. Sabah erkenden suyu verilmelidir. Gündüz vaktinde açılıp kapanmasına dikkat edilmelidir. Küçük bir çocuğa nasıl bakıyorsanız bu seraların üretimi bu şekildedir. Tamamen doğal biyolojik mücadeleyle süren bir üretim süreci vardır. Kendi çocuklarımıza yedirmediğimizi sizin çocuklarınıza yedirmiyoruz" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Üreticiyiz. Şu anda seranın içerisindeyiz. 23 Nisan'ı çocuklarımızla ve komşularımızla birlikte hep beraber seranın içerisinde kutladık. Tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Biz üretmeye devam ediyoruz. Siz evde kalın Türkiye'm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Antalya İtfaiyesi'nden detay görüntü

- Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Bocek'in ittaiye alanına gelmesi ve selamlaması

- Başkan Böcek'ten detay

- ABB Başkanı Muhittin Böcek'in röportajı

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunma görüntüsü

- Başkan Böcek'ten detay

- ABB Bandosundan görüntüler

- İtfaiye erlerinden detay

- Bayrak sallayanlardan detay

- Atatürk ve Türk Bayrağı'ndan detay görüntü

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- Balkonlarındaki coşkudan görüntü

- Balkonlarda meşale yakılması

- Gazinin ve eşinin İstiklal Marşı'nı balkonda okuması

- Gazi Abidin Sezer ile röportaj

- Eşi Leyla Sezer ile röportaj

- Balkondaki komşuların slogan atmaları

- Balkonlardaki coşkulardan detay görüntü

- Yolda oynayan komşulardan görüntü

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-DJ eşliğinde çalınan parçalar detay

-Balkonda ve pencerede bulunan vatandaşlar detay

-Bayrak sallayanlar detay

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı detay

-Damla Alınmış şiir okuması

-Meşalelerin yanması detay

-DJ Mehmet Çınar röp

-Genel detaylar

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-Balkonun da bekleyen yaşlı bir çiftle röp

-Muhabir Ahmet İSTEK in Anonsu

-İstiklalmaşının okunması

-Havayi fişeklerden detay görüntü

-Balkonlardaki vatandaşlardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

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-Şarkı çalınan balkon detayı

-Balkonlardaki vatandaşlardan detaylar

-Balkonda bayrak sallayanlardan detaylar

-Binanın dış cephe görüntüsü

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- Aile üyelerinin balkonda istiklal marşını okuması

- Komşularla beraber İzmir marşının okunması

- Kızı İrem için bestelenen marşı birlikte okumaları

Muhabiri Alparslan Çınar ANONS

- RÖP 1: Selen Demirel

- RÖP 2: Devrim Demirel

- RÖP 3: İrem Demirel

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- Seradaki üreticiler

- İstiklal Marşı okunması

- Detaylar

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VALİ GÜZELOĞLU, 23 NİSAN'I EŞİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL MARŞI OKUYARAK KUTLADI

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yapıldı. Türkiye genelinde kutlamaların yapıldığı saat 21.00'de, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu da ellerinde Türk bayraklarıyla oturdukları konutun önünde İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali Güzeloğlu, gün içerisinde Diyarbakır'daki binlerce çocuğa ulaştıklarını belirterek, onların 23 Nisan heyecanına ortak olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Valilik konutu

Vali ve eşinin türk bayrağıyla İstiklal Marşı okuması

Valinin konuşması

Genel ve detay görüntüler

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KOCAELİ'DE BALKONLARDA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

KOCAELİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vatandaşlar saatler 21.00'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte balkonlarda kutlandı. Gün içerisinde evlerini Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar, saatler 21.00'ı gösterdiğinde evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı cadde ve sokaklarda meşale yakan mahalle sakinleri, balkonlarından marşlar söyleyerek bayramı kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balkonlara çıkan vatandaşlardan görüntü

-Mahalle sakinlerinin İstiklal Marşı'nı okuması

-Detaylar

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KONYA'DA BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI SESLERİ YÜKSELDİ

KONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00 evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı buruk kutlandı. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un saat 21.00'da balkonlardan İstiklal Marşı'nı okuyalım çağrısında bulundu. Bu çağrıya uyan Konya halkı da saatler 21.00 gösterdiğinde evlerinin Türk bayraklarıyla süslenmiş balkonlarına ve pencerelerine çıkıp hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da alkış ve ıslık sesleriyle evlerden yapılan kutlama sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşların balkonlarına çıkması

- İstiklal Marşını okuması

- Genel ve detay

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TRAKYA, İSTİKLAL MARŞI'NI BALKONLARDAN OKUDU

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında saat 21.00'da Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vatandaşlar balkonlara çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanında saatler 21.00'i gösterirken hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunurken, Trakya'da da vatandaşlar balkonlara akın etti. Edirne'de 1'inci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde oturan vatandaşlar ellerinde bayraklarla balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Dilaverbey Mahallesi'nde de ellerinde Atatürk resmi ve Türk bayrağı alan vatandaşlar aynı dakikalarda balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal marşını okudu.

EDİRNE'DE HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI SÖYLENDİ

Kentin dört bir yanından vatandanşlar balkonlarda İstiklal marşını söylerken, ardından belediye hoparlörlerinden 10'uncu yıl marşı çalındı. Pencerelerini ve balkon korkuluklarını Atatürk resmi ve Türk bayrağıyla süsleyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlara, sokaklarda devriye atan polisler de sirenlerle eşlik etti. Edirne Belediyesi bando ekibi de şehirde üstü açık otobüsle tur atarken, İstiklal Marşı'nı da Atatürk Anıtı önünde seslendirdi.

TEKİRDAĞ'DA IŞIKLARLA GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar balkonlarına çıkıp İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 100'nücü Yıl Mahallesi Ekrem Tantı Caddesi'nde kurulan ışık ve müzik sistemi ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıldı. İstiklal Marşı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlara Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bayrak dağıtımı gerçekleştirildi.

JANDARMA MARŞ OKUDU

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda da personel saat 21.00'de komutanlık bahçesinde sosyam mesafe kurallarına uyarak, saygı duruşunda bulunan hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

ÇORLU'DA VATANDAŞLAR BALKONLARA AKIN ETTİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Nusratiye Mahallesi Yeşilpark Evleri Sitesi'nde vatandaşlar evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nın hep birlikte söylediler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle site yönetimi tüm evlere Türk bayrağı dağıttı. Dağıtılan bayraklar evlerin balkonlarına asıldı. Site yönetici Yusuf Gümüş, "Meclis başkanımız Mustafa Şentop'un çağrısına kulak vererek site sakinleri olarak balkonlarımızı bayraklarımızla gelincik tarlası gibi süsledik ve saat 21'de hep birlikte istiklal marşımızı coşkuyla söyledik. Tüm çocuklarımızın bayramını, Türkiye Büyük millet Meclisimizin 100" "üncü yıl dönümünü kutlu olsun" dedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde de vatandaşlar ellerine aldıkları Türk bayrakları alarak çıktıkları balkondan hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Balkonlara çıkan vatandaşlar bir yandan Türk bayraklarıyla ulusal marşa eşlik ederken bir yandan da o anı ölümsüzleştirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de vatandaşlar, balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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EDİRNE

- Edirne'de vatandaşların balkonlara çıkması

- Vatandaşların İstiklal Marşı okuması

- 10'uncu Yıl Marşı okunması

- Polis aracının sirenlerle eşlik etmesi

-Bando ekibinin üstü açık araçla tur atması

-Ekibin drone ile görüntüleri

-Ekibin çaldığı marşlar

-Ekibin İstiklal Marşı çalması

-Atatürk Anıtı'ndan drone detayları

ÇORLU

-Çorlu ilçesinde site sakinlerinden görüntü

-Bayrak sallayanlar

-Muhabir Mehmet Yirun Anons

-Site yöneticisi Yusuf Gümüş Röp.

-İstiklal marşının söylenmesi

-Detaylar

TEKİRDAĞ

Tekirdağ merkezde marşların çalınması

- Çalınan marşlara insanların balkonlardan eşlik etmesi

- Vatandaşların balkondan İstiklal Marşı okuması

- Detay görüntüler

- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşların balkonlara çıkması

- Balkondan bayrak sallamaları

- İstiklal Marşı okumaları

- Detaylar

MALKARA

-Belediye araçlarından oluşan araç konvoyu

-İlçede düzenlenen konvoy

-Konvoyun gezmesi

-Detaylar

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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI'NIN ALTINDA TÖREN

SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk Bayrağı'nın altında dün saat 21:00'da İstiklal Marşı okundu.

Kavak İlçesi'nde Türkiye'nin dalgalanan en büyük bayrağı olarak gösterilen 2 bin metrekarelik dev Türk Bayrağı'nın olduğu noktada tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri görevli jandarmalardan oluşan yaklaşık 60 kişi saat 21.00'da, 116 metrelik bayrak direği önünde İstiklal Marşı okudu.

92 TON AĞIRLIĞA SAHİP

9 yıl önce yaptırılan Türk Bayrağı'nın yer aldığı 116 metre yüksekliğindeki direk ise 92 ton ağırlığa sahip. Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk Bayrağı'nın ağırlığı ise 450 kilo. Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor. Samsun-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bayrağı görenler ise araçlarını durdurup fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Türk Bayrağı'nın alt kısmında ise ay yıldız şeklinde bir de mescit bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile bayraktan detaylar

-İstiklal Marşı'nın akunması

-Katılanlardan detaylar

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VAN'DA İSTİKLAL MARŞI BALKONLARDAN OKUNDU

VAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türk bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlarla birlikte, İstiklal Marşı'nı okudu ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 31 şehirden biri olan Van'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. İpekyolu ilçesindeki Gölbaşı Sitesi sakinleri, akşam saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu ve ardından çalınan Türkiyem şarkısına eşlik etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ellerindeki Türk bayrakları ile balkonlarına çıkan vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

Kutlamanın ardından konuşan Vali Bilmez, "Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenliğimizin ilan edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyete başladığı, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı bir gün. Ülkemizin korucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü çocuklara armağan etti. Dünya'da çocuklara bayram armağan eden tek ulus bizleriz. Onun için çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramınız kutlu olsun. Bugün aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayına başlıyoruz. Bugün inşallah sahura kalkacağız. Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim bu salgından da memleketimizi bir an önce kurtarsın. İnşallah artık uzaktan el sallayan değil, bayramlarda, mesire alanlarında birlikte tekrar dolaşacağız. O günlerimiz de yakındır inşallah. Bu süre zarfında herkesin evlerinde kalması gerektiğini, "Hayat eve sığar', "Evde kal Van" diyoruz. Van'dan tüm Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Ülkemizin birliğine, beraberliğine Van'dan ses veriyoruz" dedi.

Balkonlarına çıkan vatandaşlar, seyyar müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde bir süre eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Binalarda evlerinin balkolarına çıkan vatandaşlar

-Ellerindeki Türk bayrakları ile balkonda Türkiyem" şarkısına eşlik eden aileler

-Bayram sallayan vatandaşlar

-Vali Mehmet Emin Bilmez'in gelişi

-Balkonlarına çıkan vatandaşları selamlaması

-Alkış yapan vatandaşlar

-İstiklal marşını okuyan Vali Bilmez

-Balkonlarında istiklal marşı okuyan vatandaşlar

-Müzik eşliğinde bayram sallayan vatandaşlar

-Detaylar

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GAZİANTEP'TE BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

GAZİANTEP'te vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı

Bayram kutlamalarında virüs tedbirlerinden dolayı kısıtlamaya gidildi. Ancak bayram coşkusu tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de balkonlara taştı. Beykent Mahallesindeki çocuklar ve aileleri bayrak ve balonlarla süsledikleri balkonlardan İstiklal Marşı'nı gür bir sesle okudu.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlar vatandaşlar için bir bina sakini de balkonuna müzik sitemi kurdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalınan müzik eşliğinde çocuklar aileleriyle birlikte evlerinin balkonlarında, çalınan şarkılara eşlik ederek eğlendi.

KARANTİNADA KALAN VATANDAŞLAR İSTİKLAL MARŞI OKUDU

Bahreyn'den Gaziantep'e getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 62 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kaldıkları yurdunun camlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Bahreyn'de yaşayan 62 Türk vatandaşı önceki gün uçakla Gaziantep'e getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Ümmü Gülsüm Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 21.00'da İstiklal Marşı okudu. Kaldıkları odaların pencerelerinden Türk bayraklarını sallayarak vatandaşlar karantinada kutlamalara destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balkonlardeki vatardaşlar

- Saygı duruşu

- İstiklal Marşının okunması

- Bayrakların sallanması

- Çocukların ve ailelerinin eglenmesi

- Genel ve detay görüntüler

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- Karantinada kalan vatandaşlat

- İstikal Marşı'nın okanması

- Bayrakların sallanması

- Genel ve detay görüntüler

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'23 NİSAN" COŞKUSU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TANIMADI

MUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kimisi evlerinin balkonlarından, kimisi ise sokakta İstiklal Marşı'nı okudu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi. Recai Güreli Caddesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen Milletvekili Girgin ve beraberindeki iki başkana balkonlara çıkanlar alkışlar ile destek oldu. Orhaniye mahallesinde ise saat 09.00'da onlarca insan sokaklara ve evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İstiklal Marşı'nı okunması

- Caddedeki yürüyüş

-Mahallelilerin sokakta ve evlerinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okuması

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Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (5)

BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı balkonlarda toplananlar ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyup bayramı coşkuyla kutladı.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarında kutladı. Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarda ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkanlar saat 21.00'da hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi. Bulvar üzerindeki bir sitenin yönetici olan Mehmet Çıtak, tüm site sakinlerinin balkonlarda bayramı coşkuyla kutladığını ifade ederek, "Sitemizin bahçesindeki çimlerimize 23 Nisan kutlu olsun yazdık. Yukarıdan çok güzel görünüyor. Onun yanında ışıklandırmalar yaparak komşularımızla seferber olduk. Hep birlikte coşkulu bir şekilde bayramımızı kutluyoruz. Çok büyük ve çok coşkulu bir duygu, çok mutlu oldum. 23 Nisan'ı bu sene 100. yılında kutladık, nice 100 yıllaraö dedi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da konutunun eşiyle birlikte konutunun balkona çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı söyledi. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği de bayram için hizmet binaları önünde meşaleli kutlama yaptı. 112 çalışanı sağlık personeli saatler 21.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu.

KÜTAHYA'DAKİ KUTLAMALAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için Kütahyalı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı söyledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Necmettin Koç'un yanı sıra idare kademesi hizmet binasının balkonunda İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından polis araçları kent merkezinde konvoy oluşturarak sirenlerle balkon ve camlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı.

Bilecik'te de vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak saatler 21.00'ı gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ESKİŞEHİR)

-Apartmanlar

-Türk bayraklarıyla balkona çıkanlar

-İstiklal Marşı okunması

-Site bahçesindeki 23 Nisan kutlama yazısı

-Site yöneticisi Mehmet Çıtak ile röp.

-Genel görüntüler

(KÜTAHYA)

-Emniyet Müdürlüğü

-İstiklal Marşı okunması

-Drone ile görüntü

-Polis araçlarının kortej görüntüsü

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SİVAS'TA MEHTERANLI 23 NİSAN KUTLAMASI

SİVAS'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, mehteran eşliğinde kutlandı. Vatandaşlar evlerinin pencere ve balkolarına çıkarak mehter marşlarına eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sivas Belediyesi Mehter Takımı caddelerde konser verdi. Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'nin düzenlediği program Valilik ek binası önünden yürüyüş ile başladı. Mehter Takımı, mehter marşları eşliğinde tarihi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından marşlara eşlik ederek bayrak salladı. Yürüyüş sonrası kent meydanında saatler 21.00'i gösterdiğinde il protokolünün katılımı ile İstiklal Marşı okundu. Havai fişek gösterileri düzenlenirken, güvenlik görevlileri de meşale yaktı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı.

KARANTİNADAKİ KÖYDE 23 NİSAN'I TEK BAŞINA KUTLADI

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında bulunan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda temizlik personeli Haydar Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başına kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan günü karantinaya alınan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda uzun yıllardır temizlik personeli olarak çalışan Haydar Tanrıverdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulu Türk bayraklarıyla süsleyerek ses sistemi kurdu. Tanrıverdi, saat 21.00'i gösterdiğinde ise koronavirüs nedeniyle karantina altında bulunan köyde tek başına okulun önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Tanrıverdi'nin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

KARANTİNA YURDUNDA 23 NİSAN COŞKUSU

Almanya'dan gelen ve Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan yurtta karantinaya alınan 233 kişi için de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Programda karantina altındaki yurttaki vatandaşlar yurt binalarının pencerelerinden Türk bayrağı salladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un da katıldığı program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehteran yürüyüşünden görüntüler

-Marş çalınması

-Balkonlarden eşlik eden vatandaşlar

-Kent meydanında protokolün İstiklal Marşı okuması

-Havai fişek gösterileri

-Güvenlik güçlerinin meşale yakması

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-Köydeki okuldan görüntü

-Hizmetlinin tek başına kutlaması

-Karantina yurdundaki programdan görüntüler

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ÇANKIRI'DA, KARANTİNA YURDUNDA "23 NİSAN" KUTLAMASI

ÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan 262 kişi, yurt pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yurttaki vatandaşlara, sokaktaki polis ekipleri de eşlik etti.

Çankırı'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı. Londra'dan getirilerek KYK'ya bağlı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirilen 262 kişi, saat 21.00'de pencerelerden İstiklal Marşı okudu. Yurt yakında görevli polis ekipleri de vatandaşlara eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yurdun ışıklarını yakıp söndürerek marşlar söyleyen vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yurttan görüntü

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Genel ve detay

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KIRIKKALE'DE MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE "23 NİSAN" KUTLAMASI

KIRIKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vatandaşlar, kent genelinde gezen mehter takımı eşliğinde kutlama yaptı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli de Acil Servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında mehter takımı eşliğinde kutlama düzenledi. TIR üzerinde gezerek, marşlar çalan mehter takımını görenler evlerinin balkonlarına çıkıp, marşlara eşlik etti. Mehter takımı, akşam saatlerinde Ankara Caddesi'nden yürüyerek Kırıkkale Belediyesi önüne geldi. Belediye önünde saat 21.00'de sosyal mesafe gözetilerek saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'RABBİM İNŞALLAH BİR DAHA BURUK KUTLATMAZ'

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kutlamanın ardından "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. 100'ncü yılı, buruk da olsa coşkuyla tüm Türkiye'de kutladık. Bugün mehter takımımız, tüm Kırıkkale'nin mahallerini gezerek genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı, bir nebze olsun evlerinde mutlu edebilmek adına gösteri yaptı. Rabbim inşallah bir daha buruk kutlatmaz. Coşkumuz hiçbir zaman eksik olmayacak ama sağlık ve salgın sebebiyle evlerimizde kutlamak durumunda kaldık. İnşallah en kısa zamanda biz bize yeteceğiz. Evde kalarak da bu illetten kurtulacağız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve hastane çalışanları saat 21.00'de Acil Servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mehter takımının drone ile havadan çekimi

- Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın konuşması

- Hastane personelinin İstiklal Marşı'nı okuması

- Genel ve detay

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UŞAK'TA BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

UŞAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Uşak'ta vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklara getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı evlerin balkonlarından kutlandı. Evlerini Türk Bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte saat 21.00'i gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden marşlar söylendi.

Uşak'ta bir apartmanda 23 Nisan kutlamalarını organize eden Zekeriya Şarbay, "Bu organizasyonu yaptık çünkü bayramlar buruk geçti bu sene virüsten dolayı. Biz de insanları gördüğünüz gibi biraz mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptık. İnsanları biraz mutlu ettiysek ne mutlu. Biz de çocuklarımız için, geleceğimiz çocuklar olduğu için böyle bir program yapmak istedik. Sağ olsun emniyet yardımcı oldu bize. Güzel bir program oldu yani, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Evden çıkamadıkları için üzgün olduğunu belirten 11 yaşındaki Talya Kahraman da, "Sokağa çıkamadığımız için çok üzüldük ama, kutladığımız içinde mutlu olduk. Saat tam 21.00'de İstiklal Marşımızı okuduk. Sonra 23 Nisanı kutladık, bayraklarla. Şarkılar söyledik, polis amcalarla beraber." şeklinde konuşurken 11 yaşındaki Emirhan Şarbay ise, "İstiklal Marşımızı okuduk öncelikle. Sonra polis amcalar İzmir Marşı çaldı, onu söyledik. Konfetilerimizi patlattık, meşalelerimizi yaktık, bayraklarımızı salladık. Güzel hissettim, o kutlamanın yerini tutmasa da, yine de bizim hüznümüzü alacak kadar güzel oldu. Bütün polis amcalarımıza ve milletimize teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin vatandaşlara balkona çıkın çağrısından genel görüntüler

-Vatandaşların balkonlarından saygı duruşu ve istiklal marşı okumasından genel ve detay görüntüler

-Evlerinin balkonlarından bayraklar sallayan çocuklardan genel ve detay görüntüler

-Bayraklar asılı apartmandan genel ve detay görüntüler

-11 yaşındaki Emirhan Şarbay ile röportaj

-11 yaşındaki Talya Kahraman ile röportaj

-Apartman yöneticisi Zekeriya Şarbay ile röportaj

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KKTC'DE TÜM CAMİLERDE İSTİKLAL MARŞI OKUTULDU

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla saat 21.00'de camilerde İstiklal Marşı okutuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için yaptığı "23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım"çağrısıı tüm Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de yanıt buldu. Bu kapsamda Kıbrıs'ta saat 21.00'de camilerin hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu.

Aynı saatte Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Başbakanlık önünde ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Başbakan Tatar, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ı sahalarda ve caddelerde kutlayamadıklarını söyledi. Tatar, "Çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah gelecek yıl 23 Nisan'ı kutlama fırsatı bulacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Camilerden İstiklal Marşı okunması

-Başbakan Tatar'ın, Başbakanlıkta İstiklal Marşı okuması

-Başbakan Tatar'ın açıklamaları

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SİVEREK'TE SİLAHLI 23 NİSAN KUTLAMASI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ev Çocuk Bayramı'nı vatandaşlar havaya ateş açarak kutladı.

İlçede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saatler 21:00 gösterdiğinde belediye merkezi anıns sisteminden İstiklal Marşı çalmaya başladı. Bazı vatandaşlar kutlamaya balkonlarından alkışla destek verdi. Bazıları ise evlerinin balkonlarına ve teraslarına çıkarak havaya ateş açtı. Silah seslerinin yükseldiği ilçede şans eseri yaralanan olmadı silah sesleri yaklaşık 30 dakika boyunca yankılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Merkezi sistemden istiklal marşının çalınması

- Balkonlarından kutlamalara destek verenler

- Silah seslerinin yükselmesi

- Dakikalarca süren silah sesleri

- Genel ve detay görüntüler

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ÖLÜMLERİ İLE YÜREKLERİ DAĞLAYAN ÇOCUKLAR UNUTULMADI

ERZURUM merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir tarafında ölümleri ile yürekleri dağlayan çocukları unutmadı. PALTİM ekibi, aralarında Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir, Kars'ta kafası taşla ezilerek öldürülen Sedanur Güzel gibi ölümüyle Türkiye'yi derinden sarsan 11 çocuğun fotoğrafının bulunduğu maskeleri takarak İstiklal Marşı'nı okudu. Çocukların fotoğraflarının işlendiği siperlikleri giyerek İstiklal Marşı'nı okuyan İlçe Kaymakamı Önder Çoşkun, Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'na vatandaşlarda evlerinin balkonlarından eşlik etti.

İstiklal Marşı okunduktan sonra açıklama yapan Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Bu güzel günün bir anlamı var bizim için. Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiş bir gün. Uzun zamandır Kovid-19'la mücadele eden bir PALTİM ekibimiz var. PALTİM ekibi ince bir düşünce geliştirdi. Çeşitli zamanlarda anıları belleğimizde acıları yüreğimizde olan çocuklarımızın resimlerini siperliklere taşıyarak çocukları anmış oldular. Ben bütün dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah Kovid-19'dan da dünya insanlığın şifayla kurtulabileceğini umut ediyorum. Çocuklarımıza iyi günler iyi bayramlar diliyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Palandöken belediyesi önünde toplanan PALTİM ekibi

-Ekibin siperliklerindeki çocukların resimleri

-Ekipten ve siperlik resimlerinden görüntü

-Kaymakam ve başkanın ekibin yanına gelmesi

-Birlikte İstiklal Marşının okunması

-Çevredeki binalardan alkışlarla destek verenler

-Belediye Başkanı Sunar'ın konuşması

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ŞEHİT OĞLUNA 23 NİSAN KUTLAMASI

MUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un 6 yaşındaki oğlu Demir Alp Kıvanç'a çeşitli hediyeler verdikten sonra pasta üfletti.

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde 2016 yılında teröristlerin zırhlı askeri araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda, şehit olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur'un oğlu Demir Alp Kıvanç'a anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Ortaca ilçesinde herkesimin sevgisini kazanan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, 23 Nisan kutlamaları nedeniyle Demir Alp Kıvanç'a pasta götürdü. Babamın arkadaşları geldi diyerek asker amcalarının boynuna sarılan Demir'e çeşitli hediyeler verildikten sonra pasta üfletildi. Demir, kendisine jest yapan Yüzbaşı Evren Ekmekçi ve askerlere 23 Nisan şiiri okudu.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Seda Cesur, koronavirüs tedbirleri kapsamında oğlu Demir Alp Kıvanç'tan 2 aydır uzak kaldığını, anlamlı etkinlik için jandarma teşkilatına minnet duyduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Demir Alp Kıvanç'ın şiir okuması

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Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (4)

ŞEHİT OĞLUNA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan polis memuru Ali Sevim'in oğlu Eyüphan Sevim'i (4) Gökmeydanı Mahallesi Ulus Caddesi üzerindeki evinde ziyaret etti. Ekipler, Eyüphan'ın doğum gününü ve 23 Nisan çocuk bayramını yanlarında götürdükleri pastayı kestirerek kutladı. Polis ekiplerinin oyuncak hediye ettiği Eyüphan Sevim'in annesi Demet Sevim, polisin sürprizinin oğlunu çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bizi bugün çok mutlu ettiniz. Oğlum ve eşim adına teşekkür ederim. Oğlum 23 Nisan doğumlu. Bugün iki kutlamamız var. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin ev ziyareti

-Eyüphan'ın doğum günü sürprizi

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23 NİSAN'DA ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI UNUTULMADI

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, şehit ve gazi çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan ile birlikte, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit ve gazilerin çocuklarını ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Pendik, ziyarette çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek, şunları söyledi:

"İnşallah bu kötü günler çabuk bitecektir. İlçemizde şehit ve gazi çocuklarımızı komutanlarımızla beraber ziyaret ettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ayrıca 23 Nisan günü doğum günü olan çocuklarımızı evlerinde ziyaret edip pasta kestik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ziyaretten görüntü

Kaymakam Pendik'in çocuklara hediye vermesi

Pendik'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

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JANDARMADAN ENGELLİ ÖĞRENCİYE ÖZEL KUTLAMA

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri kemik ve kas erimesi rahatsızlığı bulunan 11 yaşındaki Mert Karatekeli'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evine getirdikleri pastayla kutlayıp, kendisine kitap hediye etti.

Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde oturan 5'inci sınıf öğrencisi Mert Karatekeli'nin kas ve kemik erimesi rahatsızlığı olduğunu öğrenen Çamyuva Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlamaya karar verdi. Jandarma ekipleri yaptırdıkları pastayla Mert'in evine gitti. Karşısında ellerinde pasta ile jandarma ekiplerini gören minik Mert mutluluğunu gizleyemedi.

Mert Karatekeli'ye pastasını veren jandarma ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıktan sonra ona ayrıca evde okuyabilmesi için kitap hediye etti. Mert Karatekeli'nin ailesi ise jandarmaya teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarmanın pastayla gelişi

- Eve giriş ve Mert Karatekeli'nin yanına odaya geçmeleri

- Pastanın ve hediye kitabın verilmesi

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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARININ BAYRAMINI KUTLAMASINDA DUYGUSAL ANLAR

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürlüğü. koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarını göremeyen sağlık çalışanı ve güvenlik güçleri, çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkon ve pencerelerden kutladı. Sağlık çalışanı Senay Kartal'ın kızlarının ile bayramlaşması duygusal anlara neden oldu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüslü mücadele kapsamında ailelerinden uzak olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin çocukları için belediyeden, "Hayat Bayram Olsa" şarkısı anonsları yaptırarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutladı. İl Sağlık Müdürlüğü 37 gündür çocuklarını göremeyen 112 çalışanı Senay Kartal ile çocuklarını bir araya getirdi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, "Pandemi başlangıcından beri tüm sağlık çalışanlarımız servislerde, yoğun bakımlarda, acillerde, 112'lerde ve özellikle filyasyon ekibi olarak herkes sahada canla başla çalışıyor. Pek çok sağlık çalışanımız da pandemi başladığından beri evlerine gelemiyor, onlara tahsis edilen otellerde ve ayrılmış yerlerde kalıyorlar. Bu sebeple de çocuklarını çok özlediklerini biliyoruz. Bizde bu sebeple 23 Nisan vesilesi ile güzel bir etkinlik yapalım dedik. Hem bugün evlerinde kalan halkımızın 23 Nisanı'nı kutlayacağız. Hem sağlık çalışanlarımızın çocuklarının bayramını kutlayacağız" dedi.

'37 GÜNDÜR ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORUM'

Koronavürüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından çocuklarını annesine bıraktığını belirten 112 paramedik çalışanı Senay Kartal, "Bu zorlu süreçlerde biz sizler için sahalardayız, devamlı olarak çalışmaktayız görevimizin başındayız. Bu durumdan dolayı da çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Onların sağlığı, herkesin sağlığı ve kendi sağlığımız için. Bizler sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Dediğimiz gibi bizler çocuklarımızdan ayrıyız, bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başımıza kutluyoruz, onlarsız buruk bir şekilde geçiyor. Buradan herkese tek çağrımız var, sosyal mesafemizi koruyalım lütfen evde kalalım. Çocuklarımı 37 gün önce anneme bıraktık. Orada kendileri kalıyorlar, bende işime devam ediyorum" dedi.

'ONLAR SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR SİZ EVDE KALIN'

Senay Kartal'ın kızları Beste Kartal ve Derin Kartal, annelerinin sağlıklı, babalarının da polis olduğunu söyledi.Beste Kartal, "Onları çok özledim. Onlar sizin için çalışıyor, sizde bizim için lütfen evde kalın" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O sırada camda olan ve annesi Edirne'de hemşire olan Nehir Sütlü, gözyaşlarına hakim olamadı. Koronavirüs çıktığından beri annesini görmediğini belirten Sütlü, "14 yaşındayım, korona başladığından beri annemi babamı göremiyorum. Annem sağlık çalışanı, babam asker onlar sizin için çalışıyorlar lütfen sizde bizim için evde kalın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartman sakinleri detay

-Sağlıkçılar detay

-Annesine seslenen Beste ve Derin Kartal

-Anne Senay Kartal ile röp.

-Anne Kartal'ın çocuklarına el sallaması

-Karşı camda sağlık çalışanı çocuğu Nehir Kartal'ın ağlaması

-Detaylar

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ÖYKÜ ARİN, DÜNYA ÇOCUKLARININ RESMİNİ ÇİZDİ

*- Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), koronavirüs nedeniyle günlerini evde karantina altında geçiriyor.

*- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı diğer çocuklar gibi evde geçiren Öykü Arin, her milletten çocuğun resmini çizerek bayramı kutladı.

İZMİR'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından "Öykü Arin'e umut ol" kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi.

Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Geçen ay koronavirüsle ilgili alınan yeni karar üzerine 20 yaş altında olan gençlere de 65 yaş ve üstü vatandaşlara olduğu gibi sokağa çıkma yasağı geldi. Yaklaşık 1,5 yıldır hastane odasında ve evde kalan Öykü Arin, her geçen gün kendisine yeni aktiviteler bulup vakit geçirmeyi öğrendi. Koronavirüs günlerinde evde dans edip, şarkı söyleyip, ekmek yapıp, halı dokuyan ve birçok aktivite yapan Öykü Arin, bu zor günlerde evde kalan kişilere de örnek oluyor.

ÖYRÜ ARİN'İN BAYRAM COŞKUSU

Öykü Arin, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu koronavirüs nedeniyle evlerinde yaşamak zorunda kaldı. Öykü Arin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, tüm dünyadan çocukların resimlerini yaparak kutladı. 23 Nisan için şarkı söyleyen Öykü Arin'in bayram sevincini sosyal medya hesabından paylaşan annesi Eylem Şen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Öykü Arin de evde 23 Nisan kutlamalarına katıldı. Kendi kendine bayrak yapmış. Salondaki sehpa örtüsünü kesmiş yeşile boyamış, üstüne kedi çıkartması yapmış ve bir pipete yapıştırmış. Bütün çocukların hep sevindiği büyüklerin de bununla övündüğü günler görürüz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öykü Arin'in 23 Nisan şarkısı söyleme görüntüsü

- Öykü Arin'in görüntüsü

- Öykü Arin'in yeni fotoğrafları

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SİVAS'TA KARANTİNADAKİ ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) aileleriyle birlikte karantina altında bulunan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Almanya'dan getirilen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan KYK'ya bağlı yurtta aileleriyle birlikte karantina altında kalan öğrenciler de 23 Nisan'da unutulmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve İl Afet Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ve yurtta çalışanlar tarafından sürpriz yapıldı. Çocukların aileleriyle birlikte kaldıkları odalarının kapıları balonlarla süslendi. Çocukların bayramını kutlayan Tunç ve Ekinci, onlara çeşitli hediyeler verdi. Yapılan sürprizden dolayı mutlu olduklarını söyleyen çocuklar teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etkinlikten görüntüler

-Çocukların kaldığı oda kapılarının süslenmesi

-Çocukların yaşadığı mutluluk

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ELAZIĞ'DA 23 NİSAN'DA ÇÖLYAK HASTASI ÇOCUKLAR UNUTULMADI

ELAZIĞ'da yaşayan çölyak hastası çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutulmadı.

Elazığ Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği'nce kente yaşayan çölyak hastası çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli hediyeler verildi. Dernek tarafından tespit edilen 23 çocuk için içinde atıştırmalık, gevrek, çikolata, bisküvi ve kurabiye gibi glütensiz gıdalar bulunduğu paketler verildi. Koronavirüsten dolayı evinden çıkamayan çocuklar için dernek üyeleri, hediye paketlerini evlerine kadar götürüp çocuklara teslim etti.

Dernek Başkanı Rıdvan Fırat, kent genelinde 5 bin çölyak hastası olduğunu ifade ederek, bunların 500'ün ihtiyaç sahibi olduğunu söyledi. 18 yıldır çölyak hastaları için çalışma yürüttüklerini anlatan Fırat, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koranavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 23 hastamızı ziyaret ederek onlara hazırladığımız paketi hediye ettik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dükkandan ve ürünlerden görüntü

Röportaj

Paketlerin hazırlanıp arabaya yüklenmesi

Paketlerin dağıtımı

Genel ve detay görüntüler

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HEMŞİRELERDEN ÇOCUKLARINA İSTİKLAL MARŞI İLE KUTLAMA

ORDU'nun Fatsa Devlet Hastanesi Acil Hemşiresi aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu Müzik Öğretmeni Özge Erdoğdu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hemşeriler tarafından evlerinde bulunan çocuklarına Fatsa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bu zor günlerde tüm fedakarlıklarını ortaya koyan sağlık çalışanları tarafından İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hemşirelerin İstiklal Marşı okuması

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BOLU'DA KARANTİNA YURDUNDA 23 NİSAN KUTLAMASI

BOLU'da, Dubai'den gelen 353 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutulduğu yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen programla kutlandı.

Önceki gün Dubai'den İstanbul Havalimanına gelen 353 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da 14 gün boyunca kalacakları yurda yerleştirildi. Bolu Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, yurtta kalan vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşaması için kutlama etkinliği organize etti. Yurt personelleri ve güvenlik amacıyla bekleyen polis ekipleri kutlamaya yurdun önünde katılırken, yurtta kalanlar da pencerelerden Türk Bayrağı salladı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak İstiklal Marşı okundu. Ardından okunan marşlarla 23 Nisan coşkuyla kutlandı. Yurtta kalanlar, bayraklarını sallayarak marşlara eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İstiklal Marşı

-Camdan bayrak sallayanlar

-Yurttan görüntüler

-Yurt önünden görüntüler

-Marşların okunması

-Detaylar

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KARANTİNADAKİ İŞÇİLER PENCEREDEN İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

ISPARTA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Kuveyt'ten gelen ve 14 günlük karantina sürecinde olan işçiler kaldıkları yurtların pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Ellerinde bayraklarla marşı okuyan işçilere sağlık çalışanları da destek verdi.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen ve 17 Nisan Cuma günü Isparta'daki Murat Hüdavendigar Yurdu'na yerleştirilen 75 işçi 14 günlük karantinaya alındı. 75 işçi DÜN 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında kaldıkları yurtların pencerelerinden İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyledi. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi saat 21.00'da pencerelere çıkan işçiler, ellerinde bayraklarla marşı okudu. İşçilere sağlık ekipleri de destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İşçilerin pencereden bayrakları sallayarak İstiklal Marşı okuması

- Detaylar

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AMASRA'DA, SAVAŞ GEMİSİNDE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

BARTIN Amasra Limanı'na demir atan TCG Kılıç Hücumbotu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Amasra Büyük Limanı'na demir atan TCG Kılıç Hücumbotu'nda saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu. Amasra Belediyesi hoparlöründen de çalınan İstiklal Marşı'na vatandaşlar da eşlik etti. İstiklal Marşı'nın hücumbotta çalınmasından sonra ilçede yaşayan vatandaşları evlerindeki ışıkları yanıp söndürerek, alkışlarla destek verdi. Bartın Devlet Hastanesi'nde de sağlık çalışanları hastanenin önüne çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Amasra genel görüntü

-Hücümbottan detay, İstiklal Marşının okunması

-Evlerdeki ışıkların yanıp sönmesi

-Hastane personelinin İstiklal Marşı'nı okuması

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EREĞLİ'DE HÜCUMBOTTAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TCG Tufan Hücumbotundan İstiklal Marşı okundu.

Ereğli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00'da TCG Tufan Hücumbotundan İstiklal Marşı okundu. Gemi mürettebatı Ereğli sahil bandında saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Ereğli Belediyesi tarafından hazırlanan müzik arabasından da İstiklal Marşı okundu. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vatandaşlar daha sonra çalınan müzik arabasından çalınan şarkılara cep telefonlarının ve evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tufan Hücumbotunda İstiklal Marşı okunması

Polislerin saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuması

Vatandaşların evlerinin ışıklarını yakıp söndürmesi

Cep telefonlarını yakıp söndüren vatandaşlar

Detaylar

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İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

SİNOP'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havai fişeklerle coşkuyla kutlandı. İşaret dili eğitmeni Neşe Ateş de, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkanlar, İstiklal Marşı okudu. Havai fişek gösterileri eşliğindeki kutlamalarda, kentte işaret dili eğitmeni olan Neşe Ateş de, evinin balkonundan işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti. Herkesin bayramını kutlayan Ateş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ben Sinop Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitmenliği yapıyorum. Bu yıl 100'üncü yıla denk geldi ve evlerde olduğumuz zamana denk geldi. Hepimize önce sağlık diliyorum, daha nice yüz yıllara" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balkonda işaret diliyle İstiklal Marşı okunması

- Neşe Ateş'ın konuşması

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İŞARET DİLİYLE 23 NİSAN'IN KUTLAMA TARİHÇESİNİ ANLATTILAR

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitmeni Buse Güler'in önderliğindeki işaret dili kursiyerleri, telekonferans yöntemi ile 23 Nisan'ın kutlanma tarihçesini, çektikleri video ile işaret diliyle anlattı.

Lüleburgaz'da bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını kurulan çadırlarda yapmayı planlayan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyaya taşıdı. Sosyal medyada açtıkları "konusanellerluleburgaz" adlı hesapta Pazartesi günü itibari ile 23 Nisan kutlamalarına başlayan kursiyerler, ilk olarak 23 Nisan'ın kutlanma tarihçesini işaret dili ile anlattı.

İşaret dili eğitmeni Buse Güler, "23 Nisan'ın kutlanma tarihçesini bir video olarak işaret diliyle anlattık. Tüm hafta boyunca sayfamızda yayın yapacağız. 23 Nisan'a özel, işaret diliyle dolu etkinlikler hazırladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Klipten detaylar

Kursiyerin işaret dilini kullanması

Detaylar

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ANTALYASPOR'DAN 23 NİSAN'A ÖZEL ANTRENMAN

FRAPORT TAV Antalyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dünkü antrenmanını U12 takımı ile birlikte yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bireysel antrenmanların yanı sıra zaman zaman telekonferans aracılığı ile bir araya gelerek toplu halde antrenmanlarını gerçekleştiren futbolcuların dünkü çalışmasına FTA Antalyaspor U12 takımının minik futbolcuları da katıldı.

Antrenman, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın konuşması ile başladı. Tuna, çalışmaya katılan minik futbolculara seslenerek, "Bugün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100'üncü yılı. Bugün aynı zamanda sizin de bayramınız. Bugünkü çalışmayı futbolcularımıza sizler yaptıracaksınız. Bizler de sizlere katılacağız. Hepiniz evde kalıp sağlıklı yaşamayı ihmal etmeyin. İyi bayramlar diliyorum" dedi.

KAPTAN TEŞEKKÜR ETTİ

Antrenmana Futbol Direktörü Sedat Karabük ile U12 takımının antrenörleri, futbolcuları ve A Takım oyuncuları ile onların çocukları da katıldı. U12 takımının kaptanı Ege İzmirli de bir konuşma yaparak kendilerine bu fırsatı veren başta Teknik Direktör Tamer Tuna ve Futbol Direktörü Sedat Karabük'e teşekkür etti. İzmirli, "Bizleri bu büyük günde ve bayramımızda aranıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ulu önder Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmada yapılacak hareketleri minik futbolcular sırayla belirlerken A Takım oyuncuları da geleceğin futbolcularını alkışlayarak bayramını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Online sporculardan görüntü

- Teknik Direktör Tamer Tuna'nın konuşması

- Futbolcuların antremanından görüntü

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ASIRLIK KEMAL DEDE, CUMHURİYET'İN KURULDUĞU YILLARI ANLATTI

AYDIN"ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Kemal Akcan, Cumhuriyet'in çok zor şartlarda kurulduğunu, 23 Nisan'ın perşembe günü dualarla TBMM'de ilan edildiğini anlatırken, 10 yaşında İzmir'de gördüğü Atatürk'ü övgüyle söz etti.

muhabirine o tarihi günleri anlatarak, "10 Ağustos 1920 yılında Osmanlı ordusu lav edildi. 1923 yılının bir Perşembe günü TBMM toplanarak Cumhuriyet ilan edildi. Bir gün sonra ise camide mevlit okutuldu. Ardından mandacılar meydana çıktı" dedi.

9 İSYAN BASTIRILDI

Cumhuriyet ilk yıllarında 9 isyan çıktığını aktaran Akcan şöyle devam etti: "Türkiye'nin ikinci başvekili olarak Fethi Okyar 29 Ekim 1923 günü TBMM'de göreve başladı. O tarihte ise Mustafa Kemal başkanlığını yapıyordu.1924 yılının 12 Mart günü padişahlık kaldırıldı. Ardından Şeyh Sait İsyanı başladı. Başta Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Bitlis isyancıların eline geçti. Mustafa kemal, İsmet İnönü'yü İstanbul'a yolladı. İsyancıların tespit edilmesini istendi. 7'si başta olmak üzere 54 kişi isyancıların başı olarak tespit edildi. 54 kişinin asılmasıyla isyan bastırılıyor. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in kuruluşunda çok önemli roller üstelenmiştir. Gençlere ise bir ömür tüketti, "Bir nesil yetişsin" diye. İnkılaplar yaptı, "Cumhuriyet yaşasın" diye" dedi. Akcan, Atatürk'ü İzmir'de 10 yaşındayken gördüğünü de anlattı.

'23 NİSAN'IN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK'

Cumhuriyetin çok zor şartlarda kurulduğunu aktaran Akcan, bunu "Unutma" isimli şiirden alıntı yaptığı şu dizelerle anlattı: "Unutma bir avuçtan fazla insan değildik / Bize dünya düşman oldu, yenildik / Top yoktu, tüfek yoktu, süngü yoktu / Yokluktan Türk yarattı bir ordu / Erkek kadın çocuk herkes savaştı / Ey Türk kızı millete inan / Ey Türkoğlu ibret olsun sana yabancı insan koyma vatana."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-102 yaşındaki Kemal Akcan'ın görüntüsü

-Akcan'ın Cumhurilyet'in kurulduğu yılları anlatması

-Akcan'ın bahçede oturup, çay içerken görüntüsü

-Akcan'ın şiir okuması

-Genel ve detay görüntüler

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JANDARMA, OTİZMLİ SERHAT'IN BAYRAMINI PASTA İLE KUTLADI

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otizmli Serhat Terzi'nin(12), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Mehmet Can Yüksel'in (9), doğum günü ve bayramını evlerine pasta götürerek kutladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 2 çocuğa sürpriz kutlama yaptı. Jandarma ekipleri önce otizmli Serhat Terzi'nin evine pasta ile gitti. Oğlu Serhat ile evinin önünde bulunan Sibel Terzi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle jandarmanın kendilerini uyarmaya geldiğini sanarak, "Oğlum otizmli olduğu için evde tutamak çok zor oluyor. Kısa bir süreliğine çıkmıştık" dedi. Jandarma görevlisi, Serhat'ın 23 Nisan bayramını kutlamak için geldiklerini belirterek, getirdikleri pastayı verdi. Pastayı alan Serhat, büyük mutluluk yaşarken anne Sibel Terzi, "Sizi görünce azar işiteceğimizi zannetmiştim. Bizi çok mutlu ettiniz, size çok teşekkür ediyorum" dedi.

Jandarma ekipleri daha sonra 9 yaşına bugün giren Mehmet Can Yüksel'in evine doğum günü pastası ile gitti. Pastayı Yüksel'e veren jandarma ekipleri, evlerinin önünde sosyal mesafe kuralarına uygun olarak, kutlama yaptı.Büyük mutluluk yaşayan Yüksel, "Benim için sürpriz oldu, size çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma Mehmet Can Göksel'in evine gitmesi

-Aileye pasta ikramı

-Ailenin pastayı kesmesi

-Pasta ikramı

-Annenin teşekkür etmesi

-Otizmli Serhat'ın evine gidiş

-Serhat'ın pastayı görünce sevinmesi

-Anne Sibel'in jandarmaya korktuğunu söylemesi

-Pasta ikramı

-Detaylar

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GİZEM'İN DOĞUM GÜNÜ PASTASI, İTFAİYE MERDİVENİYLE ULAŞTIRILDI

MARDİN Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, doğum günü olan Gizem Demir (10) için hazırlanan doğum günü pastası, itfaiye aracının merdiveniyle 3'üncü kattaki evine ulaştırılarak sürpriz kutlama yapıldı.

Mardin Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan kimsesiz çocuklara mini konser verilerek, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu, süslediği üstü açık araçla şehirde tur atarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı seslendirdiği şarkı ve türkülerle kutladı. Müzikli kutlamaya, çocuklar da ellerinde Türk bayraklarını alarak, balkon ve pencerelerden eşlik etti.

GİZEM İÇİN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Mardin'de 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günü kutlamaları da unutulmadı. Demir ailesinin kızları Gizem'in doğum gününü olduğunu belirleyen ekipler, itfaiye aracıyla kutlama programı yaptı. Demir ailesinin evinin önüne gelen itfaiye aracının merdivenine çıkan ekipler, 3'üncü kat balkonunda oturan Gizem'e getirdikleri doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Balkona asılan bayrak

Evlerden görüntü

Çocuklardan görüntü

İtfaiye merdiveni ile doğum günü kutlama

Valinin görüntülü konuşması

Genel ve Detay görüntüler

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SÜSLEDİĞİ OTOMOBİLİYLE ÖĞRENCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, ilkokul öğretmeni Mesut Balcı, süslediği otomobille sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerini ziyaret etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında öğrencilerinin evden çıkamaması üzerine harekete geçen İstiklal İlkokulu 4/D sınıfı öğretmeni Mesut Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilerine sürpriz yaptı. Kendi otomobilini süsleyen Balcı, 21 öğrencisini evlerine giderek ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balcı, "Çocuklarsız bayram olmaz onlar gelemiyorsa ben giderim, sınıfı süsleyemiyorsak arabamı süslerim dedim. Gerekli izinlerimi alıp koştum çocuklarıma... İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumu bir nebze unutturup, onların yüzünü güldürmek,100. yılımızda çocuklarıma unutamayacakları bir anı bırakmak için... Ve onların gözlerindeki sevinç her şeye değerdi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mesut Balcı'nın öğrencileri ziyaret görüntüsü

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GAZETECİLER ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

ZONGULDAK'taki gazeteciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklara Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk baskılı balon dağıttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Zonguldak'ta, gazeteciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde kalan çocuklara bir araya gelerek Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk baskılı balon dağıttı. Palyaço kıyafeti giyen basın mensuplarını gören çocuklar, sevindi. Gazetecilere teşekkür eden Murat Çökelezoğlu, "23 Nisan Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor. Üzgünüz tabi ama en güzel şekilde bayramımızı kutlamaya çalışıyoruz. Devletimiz önlem almaya devam ediyor inşallah bir an önce sonuçlanır da kurtuluruz. Evden çıkın denilene kadar evdeyiz" dedi.

Gazeteci Emre Can Bayram da çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara balon ve bayrak dağıttık. Basın mensubu arkadaşlarımızla böyle bir organizasyon yapmak istedik. Yerelde ve ulusal basında görev yapan arkadaşlarımızın katkılarıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız çocukları bir nebze de olsa mutlu etmekti. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın mensuplarının çocuklara balon ve bayrak dağıtması

-Çocukların sevinci

-Cam ve balkonlardan bayrak sallayan çocuklar

-Çocuklarla röportaj

-Ailelerle röportaj

-Basın mensuplarıyla röportaj

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SEMİN ÖZTÜRK'TEN ÇOCUKLARA ÖZEL GÖSTERİ UÇUŞU

TÜRKİYE'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir gösteri uçuşu yaparak, çocukların bayramını kutladı.

Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, uçağıyla birlikte bu kez çocuklar için özel bir gösteri yaptı. Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nden havalanan Şener, metrelerce yükseklikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukların bayramını kutladı. Sosyal medyada paylaşılan özel uçuşa ilişkin görüntüler büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gösteri uçuşu

-Şener'in çocukların bayramını kutlaması

-Genel görüntüler

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Kaynak: DHA