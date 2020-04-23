DHA YURT - ADANA'DA BİR KİŞİ, EVİNDE ÇIKAN YANGINDA, DUMANDAN ETKİLENDİ

ADANA'da yalnız yaşayan Suriye uyruklu Mecid Rehavi, evinde elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilendi.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45029 Sokak'taki iki katlı evin alt katında meydana geldi. Evden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evde yalnız yaşayan ve yangın sırasında uyuduğu öğrenilen Suriye uyruklu Mecid Rehavi, komşuları tarafından uyandırılarak yanmaktan kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevler tüm binayı sarmadan yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Rehavi ise çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmasının ardından evde incele yapan itfaiye ekibi, yangının elektrik kontağından çıktığı belirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın yerinden görüntü

- İtfaiye aracı

- Dumandan etkilenen Mecid Rehavi

- Rehavi'nin itfaiye ve sağlık personeli yardımıyla ambulansa yürümesi

- Rehavi'nin ambulansa binmesi

- Evinden önünde toplanan mahalle sakinleri

- Evin içindeki itfaiye erleri

- Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA