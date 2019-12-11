KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTI

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi. Deprem sırasında ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı. İşyeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Güvenlik kamerası)

Kahvehanede oturanlar

Deprem anından kaçmaya çalışanlar ve panik anları

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Deprem sonrası vatandaşlarla röportajlar

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Kaynak: DHA