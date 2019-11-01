DHA YURT - BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:00 - Bursa-Büyükçekmece

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10:30 - Büyükçekmece-Bursa

Kaynak: DHA