DHA YURT BÜLTENİ- 1 

Hastaneden kaçmak için 4'üncü kattan atlayan Kovid-19 şüphelisi öldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesinde, koronavirüs şüphesiyle gözetim altında bulunan, Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmak amacıyla 4'üncü kattan atladı. 2'nci kat balkonuna düşen ve test sonucu negatif olan Koyuncu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yunusemri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Hasan Koyuncu, 6 gün önce öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gitti. Kovid-19 semptomları nedeniyle test yapılan Koyuncu iddiaya göre tedbir amaçlı hastanede kontrol altına alındı. Belli bir süre gözetim altında tutulması gereken bu hergün kontrolleri ve Kovid-19 testi yapılan koyuncu, bugün saat 19.30 sıralarında hastaneden kaçmak amacıyla 4'üncü kattan 2'ünci katın balkonuna atladı. Ağır yaralanan koyuncu, 112 Acil sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa Valiliğinden olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

"20.04.2020 tarihinde Merkezefendi Hastanesinde Covit-19 şüphesiyle tedavi altına alınan ve test sonucu negatif çıkan 1976 doğumlu H. K. isimli vatandaşımız, 26.04.2020 saat 19:30 sıralarında kaçmak amacıyla Merkezefendi Hastanesinin 4. katından 2. kat balkonuna atlayarak ağır yaralanmıştır. Hasta, Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır."

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bursa'da 4 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çok sayıda vatandaş sokağa çıktı. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine çıkmak isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa çıkan vatandaşların bankamatiklerin önlerinde oluşturduğu uzun kuyruklar dikkati çekti.

Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.

POLİS İLÇE MERKEZİNE GİRİŞLERİ KAPATTI

İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı. İlçe merkezinde yoğunluk yaşanırken, uzak birçok mahallede oturanlar ise araçlarıyla ilçe merkezine hareket etti. Ancak polis ekipleri ilçe merkezine giden Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturarak, araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler, polisler tarafından geri gönderildi.

Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar etti

KAYSERİ'de son genel seçimlerde Vatan Partisi'nden milletvekili, Mahalle Seçimlerde ise belediye başkan adayı olan avukat Mustafa K. (35), ailesiyle birlikte yaşadığı 8 katlı binanın 7'nci katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi, Çankaya caddesi üzerindeki bulunan 8 katlı Seçkin Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalım geçirdiği belirtilen Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa K. (35) ailesinin evde olmadığı sırada 7'nci kattaki dairenin balkonundan çıktı. Bir süre balkonda duran Mustafa K., bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Görgü tanıkları olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri beton zemin üzerine düşen Mustafa K.'nın öldüğünü belirledi.

Olayın duyulmasının ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Mustafa K.'nın cansız bedeni polisin yaptığı incelenin ardından cenaze aracına alınarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis avukat Mustafa K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri Barosu avukatlarından olan Mustafa K. 31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi'nden Kocasinan Belediye Başkan adayı, 2018 Genel seçimlerinde ise yine Vatan Partisi'nde 5'nci sıra Kayseri Milletvekili adayı olmuştu.

İzmir'e Katar'dan 292 Türk vatandaşı getirildi

İZMİR'e, ramazan ayını evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Kadar'dan 3'ü bebek 292 Türk vatandaşı getirildi. Sağlık kontrolleri sırasında ateşi yüksek çıkan bir kişi hastaneye yönlendirilirken, 291 kişi ise 14 günlük karantina süreci için otobüslerle Manisa'ya gönderildi.

Yurt dışında 59 ülkede bulunan onbinlerce Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, Katar'da bulunan 292 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 292 kişiyi tayışan uçak, saat 22.00'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı iniş yaptı. Uçakta ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapılan yolculardan 1'inin ateşi yüksek çıktı. Bu yolcu sağlık ekibimnin kontrolünde ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen diğver vatandaşlar ise polis eskortluğunda 14 gün karantinada kalacakları Manisa'daka KYK yurduna götürüldü.

YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Katar'dan yola çıkarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen 291 Türk vatandaşı, otobüslerle Manisa'ya getirildi. Yoğun güvenlik önlemi altında yurtlara getirilen 291 Türk vatandaşı kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Celal Bayar Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa'daki KYK Muradiye Yurdu'na sağlık kontrollerinin ardından yerleştirildi. Otobüslerden 10 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak indirilen vatandaşlar AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptıkları sağlık kontrollerin ardından yurtta bulunan odalara tek tek yerleştirildi. Her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşların odalarına bireysel temizlik ve bakım malzemeleri de bırakıldı. Burada 14 gün karantina altında tutulacak vatandaşların çevre güvenliği ise Jandarma ekiplerince sağlanıyor. Öte yandan, Manisa'ya 23 Nisan tarihinde Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşıyla birlikte, koronavirüs nedeniyle karantina da tutulanların sayısı 589'a yükseldi.

Katar'dan gelen 162 kişi, Çankırı'da KYK yurduna yerleştirildi

ÇANKIRI'da, Katar'dan Türkiye'ye gelen 162 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi.

Yurt dışında, 59 ülkeden yaklaşık 25 binden fazla vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Katar'dan dönen 162 Türk vatandaşı Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından polis eşliğinde otobüslerle Çankırı'ya götürüldü. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 162 kişi, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevli olan AFAD ve sağlık ekiplerinin koruyucu kıyafet giydiği görüldü. Yurt dışından gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi'ni hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; el değmeden tam otomasyonla çalışabilen İslami usullere uygun Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi'ni hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Binası'nda hizmete giren sistem ile bir yeniliğe daha imza attıklarını belirterek şunları söyledi

"Koronavirüs nedeniyle birçok tedbir alındı. Bununla ilgili yenilikçi çözümler ortaya konuyor. Biz de ilk günden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi olarak örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Özellikle cenaze defin işlemlerinde koronavirüs salgının ilk günlerinde önemli problemler yaşandı. Bunu aşmak için Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yetkilileri ve enfeksiyon hocalarımızla yapılan istişareler neticesinde tam otomatik cenaze yıkama sistemini bugün itibariyle hayata geçirmiş olduk. Bu sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyonunu yapan, sonra da cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi ile sonuçlanan bir süreç. Tamamen el değmeden bu süreci yürütüyoruz. Ayrıca bir kadın bir erkek gassalımız sureci baştan sona kadar takip ediyor. İslami usullere göre kefenlenme işleminin sonlanmasını ve dua işlemini gerçekleştiriyor."

Altay, bunun sadece Covid-19 nedeniyle ölenler için değil, aynı zamanda başka salgın hastalıklar, trafik kazaları, yanıklar ya da uzun süre cesedine ulaşılmamış adli vakalar için de çok önemli bir çözüm oluşturacağını belirtti.

Altay, "Covid nedeniyle öğrendik ki her türlü işe hazırlıklı olunması, çözüm üretilmesi gerekiyor. Umuyorum ihtiyacımız olmaz. Bir ihtiyaç olursa biz insanımıza her noktada hizmet etmek için gerekli her türlü hazırlığımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık. Bu projenin de diğer şehirlere örnek olacağını düşünüyoruz. Şu anda ilk sistemimiz Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır ek binasında hizmete açıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum? dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmir'de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.

İzmir genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1704 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca, 11 kişi hakkında ise adli işlem uygulandığı bildirildi.

5 DAKİKA SABREDEMEDİ CEZA YEDİ

Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasınan bitimine 5 dakika kaldığıbelirtilerek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Çakmak (71) hayatını kaybederken, eşi Leyla Çakmak (69) ise, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Kaynarkuyu Sokaktaki müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde Mahmut Çakmak ve eşi Leyla Çakmak'tan haber alamayan komşuları durumu polis bildirdi. Eve gelen ekipler, 2 çocukları bulunan çifti evin salon kısmında yerde buldu. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Çakmak'ın öldüğünü belirlerken, durumu ağır olan Leyla Çakmak ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şehzadeler'de et restoranında yangın

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir et restoranında yangın çıktı. Baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahales ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan et restoranında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında işletmenin baca kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına aldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının çıktığı dükkanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangını çıkış nedenini araştırıyor.

Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde C.Y. (37), kendisini aldattığını iddiasıyla tartıştığı eşi Zekiye Zeynep Y. (25) ile olay sırasında evde bulunan ve kendisini engelleme çalışan baldız Hatice Özge Gök'ü bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeki Zeynep Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli koca gözaltına alındı.

Manavgat'ın Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan ve bir otelde aşçı olarak çalışan C.Y., saat 16.00 sıralarında eşi Zekiye Zeynep Y. ile kendisini aldattığını iddia ederek tartışmaya başladı. C.Y., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Genç kadın çığlık atarak yardım isterken bu sırada evde bulunan kız kardeşi Hatice Özge Gök, eniştesini engellemeye çalıştı. Olayda abla-kardeş aldıkları baçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Zekiye Zeynep Y. ve Hatice Özge Gök, sağlık ekipleri tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hatice Özge Gök'ün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Şüpheli C.Y., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. C.Y.'nin, "Eşim beni aldatıyordu. Şimdi çocuklarıma ne olacak?ö dediği öğrenildi. Yalınayak ve üzerindeki kanlı eşofmanla Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

C.Y. ve Zekiye Zeynep Y. çiftinin biri erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.

Bursa'da sokağa çıkma yasağı havadan denetlendi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında, araç ve yayaları havadan denetledi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde cadde, sokak ve meydanları havadan denetledi. Kent trafiğini de denetleyen ekipler, helikopterle dakikalarca Bursa semalarında uçtu. Kontrol sırasında Bursalı vatandaşların yasağa uyduğu görülürken, ekipler herhangi bir cezai işlem uygulamadı.

Yarım asırlık evliliğe pastalı sürpriz

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Güzide (67) ve Yüksel Bayraktar (80) çiftinin 50'nci evlilik yıl dönümü nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu, sürpriz yaptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde oturan Güzide ve Yüksel Bayraktar çifti, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağından dolayı evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü evlerinde geçirdi. Komşularının Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşmasının ardından harekete geçen ekipler, pasta ile çiftin evine giderek sürpriz yaptı. Karşılarında pasta ile bekleyen Vefa Sosyal Destek ekiplerini gören Bayraktar çifti, duygusal anlar yaşadı. Mumları yanan pastayı üfleyen Güzide ve Yüksel Bayraktar, ekiplere teşekkür etti.

'MACERA İÇİN DEĞİL, SEVEREK EVLENİN'

Sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını belirten Güzide Bayraktar, "İş nedeniyle Fransa'da yaşadık ve emekli olduktan sonra tekrar Nazilli'ye döndük. Acısı ile tatlısı ile bir 50 yılı geride bıraktık. Yaşanan kavgalarda bir tarafın susması ve karşısındakinin sakinleşmesini beklemesi gerekiyor. Bu şekilde tüm kavgalarımızın ve sorunlarımızın üzerinden geldik. Bu evliliğimizden iki tane evladımız var. Bazıları macera için evlilik yapıyorlar. Macera için değil, severek evlensinler. Komşumuzla konuşurken evlilik yıl dönümümüzden bahsetmiştim. Sağ olsun kendisi Vefa Destek Grubu'na ulaşarak durumu anlatmış. Böyle bir sürpriz karşısında inanın ki çok mutlu olduk" dedi.

Yüksel Bayraktar da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma ekiplerinden 7 yaşına giren Ece'ye doğum günü anonsu

Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü Sakin Şehir unvanlı Akyaka mahallesinde jandarma personelleri, 7 yaşına giren Ece'nin doğum gününü ekip aracından yaptıkları anons ile kutladı.

Ula'nın Akyaka mahallesinde yaşayan İbrahim Uman (33) anasınıfı öğrencisi kızı Ece'nin doğum günümü asker amcalar kutlar mı sözü karşısında duygulandı. Uman, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayarak "Evladım sizlerin doğum gününü anonslar ile kutlamasını istiyor. Lütfen bizi kırmayın" isteğinde bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı konuşmanın ardından jandarma personeli ekip aracıyla Uman ailesinin yaşadığı sokağa gitti. Balkondan ekip aracını görerek sokağa inen Ece, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Jandarma aracından "Bugün senin doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun" anonsu yapıldı.

Ev kadını anne Sinem Uman, "Jandarma ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Kızımızın hayalini gerçekleştirdiler. Ece çok mutlu oldu. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Van'in İpekyolu ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde rahatsızlanan bir kişi ile eşinin yapılan Kovid-19 testi pozitip çıkınca oturduğu mahalle kadrantina altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen hasta tedaviye alınırken, 76 haneli mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu.

İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi 4. sokakta bulunan oturan S.K., evinde rahatsızlanınca, sağlık ekiplerine haber verildi. Kovid-19 belirtileri gösteren S.K.'nın yapılan testi pozitif çıkınca, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen A.K.'nın hastalık belirtileri göstermemesine rağmen eşi A.K.'nın da yapılan testi politif çıkınca hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine S.K.'nın oturduğu Bostaniçi Yalım Erez Mahallesinde yer alan 3 ve 4'üncü sokaklar ile Ertuş caddesi üzerinde bulunan 76 ev bugün itibariyle karatina altına alındı. Giriş çıkışların yasaklandığı karantina bölgesinde sağlık ekipleri, sağlık taraması başlattı.

===========================

Kosova'dan getirilen üniversiteli: Türkiye, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı

KOSOVA'dan, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Uşak'a getirilip, karantiya alınan 103 kişi arasındaki üniversite öğrencisi Mehmet Fahri Lastikçioğlu (25), yaşadıklarını anlatarak, "Bütün dünya ülkeleri gördü ki, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı" dedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında geçen 21 Nisan'da Kosova'dan uçakla Türkiye'ye getirilen 103 kişi, Uşak'taki KYK Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilip, karantinaya alındı. Karantinaya alınanlar arasındaki Kosova AAB Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet Fahri Lastikçioğlu, tahliye sürecinde yaşadıklarını görüntü paylaşarak anlattı. Tahliye sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar güçlü olduğunu hissettiklerini belirten Lastikçioğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Kosova'dan tahliye edilip Uşak'taki Latife Hanım Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındık. Kosova'da lisans eğitimimi tamamlamak için bulunmaktaydım. Gümrükler kapandıktan sonra bize her türlü desteği sağlayan Priştine Büyükelçiliği'ne teşekkür ederim. Bütün dünya ülkeleri gördü ki, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı" diye konuştu.

'DEVLETİMİZE MİNNETARIZ'

Yurda yerleştirilirken kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini dile getiren Lastikçioğlu, "Bizi burada ilk karşılayanlar doktorlar oldu. Gerekli önlemler alındı ve yurda yerleştirildik. Günlük rutin kontrollerimiz doktorlar eşliğinde yapılıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok, hiçbir eksiğimiz de yok. Çünkü her şey düşünülmüş, hazırlanmış, biz gelmeden önce yerleştirilmiş. Bu süreçte devletimizin ne kadar güçlü olduğunu, millet politikasının sürdürdüğünü de gördük. Bize bu sevinci, coşkuyu, heyecanı yaşatan devletimize minnettarız" dedi.

'DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜN HER ZAMAN FARKINDAYDIK'

Kosova'dan Türkiye'ye tahliye edilirken devlet yetkililerinin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Lastikçioğlu, "Biz yeni yetişen genç nesil olarak devletimizin gücünün her zaman farkındaydık. Bize bu aşamada, bu gücün ne kadar önemli olduğunu hissettirdikleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

ADIYAMAN'da, devriye gezen polis ekip aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut U. yönetimindeki 02 A 4844 plakalı görev aracı ile Naci Ülgür'ün kullandığı 06 TAR 26 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ekip aracının sürücüsü Mahmut U. ile yanındaki meslektaşı Fatih Ç., yaralandı. Yaralı polisler, kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İftar için ekmek yaparkan odunluğu yaktılar

BOLU'da, merkeze bağlı Yakabayat köyünde iftar için ekmek yapılan taş fırında yangın çıktı. Yangın, fırının bitişiğinde bulunan odunluğa da sıçradı. İtfaiye ve köylüler tarafından söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde meydana geldi. Hüseyin Metyar'ın ailesiyle birlikte yaşadığı evin yanında bulunan taş fırında iftar için ekmek yaptıkları sırada yangın çıktı. Yangın, taş fırından bitişiğinde bulunan odunluğa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de itfaiye gelene kadar yangına müdahale ederek eve sıçramasını önledi. İtfaiye ekipleri de yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sağlık çalışanları "erik dalı" oynayarak hastalara moral verdi

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, "erik dalı" oynayarak, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için "erik dalı" oynadı. Çalışanlar, yoğun bakım odasından tek sıra halinde oynayarak çıktı. Özel kıyafetleriyle koridordaki kameranın önüne gelen sağlıkçıların bu anları, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşıldı.

İş yeri önündeki çiçeği çaldı

OSMANİYE'de çiğ köfte dükkanı önüne gelen bir kişi, saksıdaki çiçeği çaldı.

Hırsızlık, merkez Halilbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir çiğ köfte dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşlarında bir kişi, iş yerinin önüne gelip, bir süre etrafı izledi. Hırsız, daha sonra iş yeri sahibi Canan Baysal'ın yetiştirdiği çiçeklerden birini saksısı ile birlikte alarak hızla uzaklaştı. Bu anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Canan Baysal, aynı olayın daha önce de başına geldiğini belirterek olayı gerçekleştiren kişinin fotoğrafını iş yerinde bulunan "çiçek hırsızları" panosuna asacağını söyledi.

Sokakta kavga eden 2 kişiye para cezası

ADANA'da, aralarında husumet olan Cevat Aydın ile akrabası Hasan Aydın sokak ortasında bıçaklı kavga etti. Kavgada elinden ve yüzünden hafif yaralanan Cevat Aydın hastaneye götürülürken, Hasan Aydın gözaltına alındı. Polis, 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle de idari para cezası uyguladı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Cevat Aydın ile akrabası Hasan Aydın arasında uyuşturucu satma nedeniyle tartışma çıktı. Bugün de ikili arasında yeniden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokak ortasında kavgaya dönüştü. Cevat Aydın elinden ve yüzünden bıçakla yaralandı.

Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın ardından evine kaçan Hasan Aydın'ı gözaltına aldı. Bu sırada, yaralı Cevat Aydın da Hasan Aydın'a tepki gösterdi. Cevat Aydın daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürülürken, Hasan Aydın da polis merkezine götürüldü. Polis, Hasan Aydın ve Cevat Aydın'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası uyguladı.

Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliği

SİVAS'ta ramazan ayında iftarın vazgeçilmez yerlerinden biri olan Paşabahçe Mesire Alanı, koronavirüs sessizliğine büründü.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanı, yaz-kış Sivaslıların en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Haftanın 7 günü, şehir hayatından uzaklaşıp stres atmak, doğa ile iç içe olmak ve piknik yapmak isteyenlerin vazgeçilmez yeri olan Paşabahçe, görsel güzellikleriyle her mevsim ilgi çekiyor. Kışları beyazlığı ile etkiliyen Paşabahçe, yazın ise yeşilliği içinde barındırıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören mesire alanı, fotoğraf meraklılarının da tercih ettiği alanların başında geliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen Paşabahçe, son zamanlarda ise en sessiz günlerini yaşıyor. Kentte koronavirüs nedeniyle piknik yapmanın yasak olması, Sivaslıları Paşabahçe Mesire Alanı'ndan mahrum bırakıyor. Ramazan ayında iftarın vazgeçilmez mekanı olan Paşabahçe, ilk defa ziyaretçilerini ağırlayamıyor. Girişin kapatıldığı mesire alanında sadece yaşamını sürdüren sokak hayvanları kaldı. Paşabahçe'deki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Korkuteli'de 22 kişiye ceza

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde denetimlerine aralıksız şekilde devam eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan 22 kişiye ceza uyguladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel uygulama yaptı. İlçenin değişik bölgelerinde görev yapan emniyet güçleri, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem uyguladı. 23-25 Nisan tarihlerinde yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

'CEZA MI ÖNEMLİ SAĞLIK MI?'

Ekiplerin kontrolü sırasında bir otomobil durduruldu. İçindeki 3 kişiden biri babasının hastanede olduğunu ve onun için hastaneye gittiklerini söyledi. Ancak herhangi bir izni olmadığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında da maske kullanmadığı görülen 3 kişiye cezai işlem uygulandı. İsmi öğrenilemeyen vatandaşlardan biri, "Ceza mı önemli sağlık mı? Ben bu cezayı ödemem" derken, polis memuru ise sokağa çıkmaya izinleri olmadığını hatırlattı.

Diğer yandan, ulaşımda 5 ilin geçiş güzergahı olan ilçede polis ve jandarma denetimlerini sürdürdü. Normal zamanda yüzlerce aracın geçtiği yollarda tarihi bir boşluk oluştu. Polis ekipleri az sayıda aracı durdurup, sürücü ve yolcuların seyahat belgelerini inceleyip, vatandaşlara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum günü

YALOVA'da özel hastanede koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe hastane çalışanları pasta keserek doğum günü sürprizi yaptı.

Yalova'da yaşayan 1 yaşındaki E.Y., 18 Nisan günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bebeğe yapılan testler sonucunda koronavirüs teşhisi kondu. 8 gündür hastanede tedavi gören bebeğin bugün doğum günü olduğunu öğrenen sağlık çalışanları sürpriz yapmak istedi. Pasta alarak bebeğin odasına giden sağlık çalışanları kutlama yaptı.

Bahçesaray'da açan ters laleler karla bir başka güzel

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çiçek açan ters laleler, yağan karın altında kaldı. Laleler, nisan karı ile buluşunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Doğanyayla Mahallesi'nde yetişen ve "hüznün çiçeği" olarak bilinen, nesli koruma altındaki ters laleler, yağan nisan karının altında kaldı. Lalelerin, kar ile buluştuğu görüntüler ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

15 günlük ömürleriyle Doğu Anadolu'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğini müjdeleyen ters laleler Van, Hakkari ve Şırnak'ta yetişiyor.

Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılar

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, dışarıya çıktı. Caddelerde yoğun araç trafiği oluşurken, bazı vatandaşlar yürüyüp, hava almayı tercih etti, bazı vatandaşlar ise şırdancılara koşup, sahuru şırdan dolmasıyla yaptı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan ve binlerce ölüme yol açan koronovirüs salgınına karşı alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı son buldu. 4 gün boyunca evlerinde kalan Adanalılar, kısıtlamanın kalkmasıyla kendilerini dışarıya attı. Kentin bazı ana caddelerinde yoğun araç trafiği yaşandı. Gece yarısı da kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, hava alıp, yürüyüş yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasından dolayı bazı Adanalılar ise geleneği bozmadı, soluğu şırdancılarda aldı. Kimi vatandaşlar, şırdanlarını ayak üstü yerken, kimi vatandaşlar ise paket yaptırıp, eve götürmeyi tercih etti.

EN İYİ ŞEYİ YAPTIK

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra yapılacak en iyi şeyi yaptıklarını belirten Osman Aydoğan, "Şırdana geldik. Açtık zaten. 4 günlük açlığı inşallah şırdanla bitireceğiz. Sahuru şırdanla yaptık. Bundan sonra yemek yok. Herhalde 5 tane şırdan yedim" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde aklına gelen ilk şeyin şırdan olduğunu ifade eden Yusuf Yıldız ise sahuru şırdanla yaptığını anlatıp, herkese tavsiye etti.

ÇOK MUTLU OLDUK

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca evlere paket servisini sürdürdüklerini aktaran şırdancı Mesut Erdoğan, "Ayak üstü müşterilerimizle çektiğimiz özlemi, saat 00.00'da geride bıraktık. Çok mutlu olduk. Adana'nın vazgeçilmez yöresel lezzeti şırdanın değerini bir kez daha gördük. Saat 00.00'dan sonra gelen müşterilerimize hizmete devam ettik. Sanırım bu gece şırdan, sahur niyetine de geçti" diye konuştu.

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

DİYARBAKIR'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Abdullah Yıldız (54), yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Ali Bardak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan isimleri öğrenilemeyen 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki ailenin fertlerinden 4 kişi yaralandı. İhbarın ardından mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yıldız, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kavganın meydana geldiği Ali Bardak Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

KAVGA, ARI KOVANLARI NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi'nde, Abdullah Yıldız'ın ölümü, Suat Yıldız, Mehmet Ali Yıldız, Abdulbaki İler, Veysi İler'in yaralanmalarına neden olan kavganın arı kovanları nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Yıldız ailesine ait arı kovanları, İler ailesi fertlerini rahatsız etmesiyle aileler arasında başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen Selman İler ile Okan İler'i gözaltına alırken, kavgada yaralandıktan sonra hastanede götürülen Veysi İler, Abdulbaki İler, Suat Yıldız, Mehmet Ali Yıldız'ın da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Çalıştığı hastanenin 9'uncu katından düşüp, öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ön kayıt görevlisi olarak çalıştığı özel hastanenin 9'uncu katındaki terastan düştüğü ileri sürülen Şevki H. (35), yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, Şevki H.'nin intihar edip, etmediğini araştırıyor.

Sümer Mahallesi'ndeki özel hastanenin önünde, dün saat 14.00 sıralarında yerde birinin kanlar içinde yattığını gören çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise durumu hastane yetkililerine bildirdi. Hastane yetkilileri, yerde yatan kişinin, hastanenin ön kayıt bölümünde görevli Şevki H. olduğunu belirledi. Yapılan kontrolde, Şevki H.'nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede, Şevki H.'nin hastane binasının 9'uncu katındaki yemekhanenin terasından düştüğünü saptadı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine çakılan ve bekar olan Şevki H.'nin cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanedeki mesai arkadaşları ise bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Polis, Şevki H.'nin intihar edip, etmediğini araştırıyor.

'Sahte limon" haberine soruşturma: 3 gözaltı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde limonla ilgili olarak kurgu haber yaptıkları iddia edilen 3 kişi ifadelerini alınmak üzere gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından, "CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kumpas" iddiasında bulunduğu, kameramanın çiftçiyi yönlendirdiği limon videosunun kurgu olduğu ortaya çıktı. Erdemli ilçesinde İstanbul ve Mersin Büyükşehir işbirliğiyle üreticilerden satın alınan 100 ton limon ile ilgili olarak kurgu haber yaptıkları öne sürülen kameraman Mahmut Dölek, çiftçi gibi konuşan Ömer Tuncel ve cep telefonu ile görüntüyü çektiği ileri sürülen Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman hakkında AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik'in ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınarak ifadelerini alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, Mahmut Dölek'in 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Demokrat Parti (DP) Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı iddia edildi.

'CHP İL BAŞKANI FİLMİN YAPIMCISI MIDIR?'

AK Parti İl Başkanı Ercik, sosyal medyada dolaşan ve Erdemli ilçesinde çekildiği iddia edilen videonun mesnetsiz bir şekilde partilerine yönelik bir antipropaganda aracı olarak kullanılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ercik açıklamasında şöyle dedi:

"Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur. Videoda yer alan bazı şahısların partimize yakın paylaşımlarının olması eylemlerinin sorumluluğunu partimize yüklemez ve her yaptıklarının partimizi bağlayacağı anlamına gelmez. Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Kaldı ki dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlanmasıdır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur, CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır. Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. Ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır."

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe de Erdemli'de bir limon üreticisini yönlendirerek haber yapan kameramanın MGC üyesi olmadığını söyledi.

İzin alıp sokak hayvanlarını besledi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mehmet Kurt (57) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaymakamlıktan izin alarak sokak hayvanlarını besledi.

Akyazı Yeni Mahallede yaşayan Mehmet Kurt, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayvanları beslemek için Akyazı Kaymakamlığı'ndan izin aldı. Mehmet Kurt mahalle mahalle gezerek, sokaklardaki kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar için mama ve yem bıraktı. 4 gün boyunca mahalle mahalle gezen Mehmet Kurt, "Ben Allah rızası için bunu 10 yılı aşkın süredir devamlı gönüllü şekilde yapıyorum. Bazı vatandaşlar, "Niye mama koyuyorsunuz, niye su koyuyorsunuz?" diye tepki gösteriyor. Ben bu işi vicdanımın sesini duyarak yapıyorum. Gönüllü arkadaşlarımla hayvan barınağı kurduk beslenme barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Yunuslar, İzmit Körfezi'nde deniz süpürgesine eşlik etti

İZMİT Körfezi'nde temizlik çalışmalarında kullanılan deniz süpürgesinin peşine yunus sürüsü takıldı. Yunuslar, deniz süpürgesinin arkasında hızla yüzerken cep telefonuyla görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kocaeli'nde deniz trafiğinde de azalma oldu. İzmit Körfezi son günlerde yunus sürülerinin akınına uğradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizliğinde kullanılan deniz süpürgesi körfezde ilerlediği sırada peşine yunus sürücü takıldı. Yunus sürüsü deniz süpürgesinin ardından hızla yüzdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Yasağı ihlal etti, polisten kaçarken sur boşluğundan düşüp yaralandı

DİYARBAKIR'da, yasağa rağmen sokağa çıkan Suriyeli F.K. (50), polisi görünce panikleyip, çıktığı surun ortasındaki boşluktan düşerek, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesinde, surlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü kentte dışarıda olan Suriyeli F.K., polisleri görünce panikleyerek, kaçtı. F.K., saklanmak için surun ortasındaki boşluğa girdi. Bu sırada dengesini kaybeden F.K., 3 metre yükseklikten zemine düştü. F.K.'yi gören polisler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan F.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Görgü tanıkları, F.K.'nin polisleri görünce panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştüğünü söyledi.

Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Halil Mısırlı (63), eşi Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim Mısırlı (40) ve Hasan Mısırlı'nın (41) cenazeleri, yaşadıkları kırsal Eldelek Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Salihli'nin kırsal Eldelek Mahallesi'nde, çiftçilik ve besicilik yapan Bekir Koşucu ve ikizi Galip Koşucu ile Halil Mısırlı (63), eşi Halime Mısırlı (64) ve çocukları Halil İbrahim Mısırlı (40) ve Hasan Mısırlı (41) arasında, geçen 24 Nisan'da saat 11.00 sıralarında, mera kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan Mısırlı, Bekir Koşucu'yu bıçakla yaraladı. Galip Koşucu ise yanındaki av tüfeğiyle Halime Mısırlı, eşi Halil Mısırlı ve çocukları Hasan Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı öldürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, hafif yaralanan Bekir Koşucu ile Galip Koşucu kardeşleri, olayda kullanılan av tüfeği ile yakalayıp, gözaltına aldı. Öldürülen 4 kişinin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öldürülenlerden Hasan Mısırlı'nın, Koşucu ailesine ait bir depoyu yaktığı için "mala zarar verme" suçundan yaklaşık 1.5 yıl yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Koşucu kardeşler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeşten Galip Koşucu, tutuklandı. Bekir Koşucu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Tutuklanan Galip Koşucu'nun ifadesinde, "Mısırlı Ailesi'nin merada bulunan çobanımızla tartıştığını duyduk. Hemen otomobile binip kardeşim Bekir ile meraya gittik. Burada çıkan tartışmada kardeşim Bekir bıçaklandı. Havaya iki el ateş ettim. Buna rağmen üstümüze gelmeye devam ettiler. Ben de ateş ederek baba Halil Mısırlı ve çocuklarını öldürdüm. Kardeşim Bekir'i tedavisi için arabama alıp götürürken karşımızdan anneleri Halime Mısırlı geldi. "Seni hala öldürmediler mi?" deyince sinirlerime hakim olamayıp, bir el de ona ateş ederek öldürdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Halime Mısırlı, eşi Halil Mısırlı, oğulları Halil İbrahim Mısırlı ve Hasan Mısırlı'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazeleri Karaağaç Mahallesi Mezarlığı'nda yıkandıktan sonra Eldelek Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Mısırlı Ailesi'nin yakınlarından az sayıda kişi katıldı. Vakit beklenmeden ayrı ayrı kılınan namazın ardından Mısırlı Ailesi'nin dört ferdinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Adana Valiliği: O vatandaşın talepleri karşılandı

ADANA'da bazı sosyal medya hesaplarında, sağlık problemi olduğunu belirterek sokağa çıkamadığı için 112'yi ve 184'ü arayarak yardım istediğini ancak hiçbir kurumun yardımcı olmadığını ileri süren kişinin, sağlık kuruluşuna naklinin yapıldığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

Adana Valiliği yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarında Aslan Menderes Yaşar'ın 1 Nisan Çarşamba günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talep etmesinden 8 dakika sonra ambulansın evine intikal etmesine rağmen kendi imzasıyla nakil işlemlerini reddettiği bildirildi. Açıklamada, Yaşar'ın 15 Nisan Çarşamba günü de 112'yi arayarak Yüreğir Kaymakamlığı'na gitmek için izin talebinde bulunmasının ardından Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan izin modülü oluşturulduğu ve talebinin karşılandığı, 18 Nisan Cumartesi günü ise hastanede randevusu olması nedeniyle 112'yi arayarak ambulans talebinde bulunduğu, Seyhan Devlet Hastanesi'ne naklinin yapıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, 21 Nisan Salı günü Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunduğu ve Vefa Sosyal Destek Hattı'na yönlendirildiği ve yardım talebi üzerine kaymakamlıkça kendisine gıda kolisi gönderildiği ve kendisinin de bu koliyi beğenmeyerek reddettiği kaydedilirken, aynı gün tekrar arayarak gıda yardımında bulunmasının ardından ertesi gün Yüreğir Belediyesi tarafından yardım kolisi gönderildiği ve Yaşar'ın koliyi yine beğenmeyerek reddettiği kaydedildi. Yaşar'a bu dönemde bir sivil toplum kuruluşu tarafından 3 koli, 150 liralık alışveriş kartı, sebze ve meyve yardımı da yapıldığı da belirlendiği bildirildi.

Söz konusu videonun sosyal medyada yer almasının ardından 26 Nisan Pazar günü saat 01.58'de yapılan telefon görüşmesinde Yaşar'ın et ve meyve istediği bildirilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Vefa İletişim Merkezi'ne görüşmeden hemen sonra saat 02.10'da tekrar gıda talebini bildirmiş ve talebini karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu gıda kolisini alarak yola çıkmış, bu süreçte vatandaşımızla tekrar yapılan telefon görüşmesinde kendisine bugün için gıda kolisi teslim edileceği, gece olması nedeniyle et ve meyve satış yerlerinin kapalı olduğu belirtilmiş, vatandaşımızın gıda kolisini de kabul etmemesi üzerine ekipler geri dönmüştür. Adı geçen vatandaşımız, bir yılı aşkın süredir kayıtlı olduğu adresin dışındaki bir adreste bin 400 TL aylık kira bedeliyle oturduğu eşi, oğlu ve torunuyla birlikte ikamet ettiğini belirtmiştir."

Kan gönüllüleri evde kalmadı, 200 hastaya derman oldu

ANTALYA Kan Gönüllüleri Derneği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında aldıkları özel izinle kan vermek isteyenleri araçlarıyla evlerinden alıp hastaneye götürerek 200 hastanın kan ihtiyacını karşıladı.

Antalya'da yaşayan Emin Balin (44), 2011 yılında ameliyata girecek olan öğretmenine kan bulmak amacıyla sosyal paylaşım sitesinde "Antalya Kan Bankası" adını verdiği grup kurdu. Öğretmenine kan bulmak için büyük sıkıntı yaşayan Balin, kendisi gibi kan arayan birçok insan olduğunu fark edince grup aracılığıyla hastalara kan bulmaya başladı. Kısa sürede kan arayanların ve gönüllülerin buluşma noktası haline gelen grup, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da aktif rol aldı. Antalya Valiliği'nden özel izin alan Emin Balin, gönüllülerle birlikte özel araçlarına binip kan vermek isteyenlerle kan ihtiyacı olanları buluşturuyor.

4 GÜNDE 200 KİŞİNİN YARASINI SARDILAR

Antalya'da her meslekten 10'a yakın gönüllüyle erken saatlerden geç saatlere kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesi başta olmak üzere tüm hastanelerdeki kan ihtiyacı bulunan hastalardan gelen istekleri karşılayan Emin Balin, bu isteği grup sayfasında duyuru olarak paylaşıyor. Kan vermek isteyen bağışçıyı da kısa sürede yine grup üzerinden bulan üyeler, bağışçının evine en yakın olan grup üyesini yönlendirerek, evinden özel araçla aldırıp ihtiyaç olunan hastaneye götürerek bağış yapmasını sağlıyor.

Uzun zamandır yoğun bir şekilde kan bağışına koşturduklarını ve çok sayıda hastanın iyileşmesine aracılık yaptıklarını anlatan Emin Balin, "Kendi araçlarımızla giderek kan bağışı yapmak isteyen gönüllüyü alıp ilgili hastaneye götürüyoruz. Bunun için tek bir kuruş dahi almıyoruz. 4 günlük sokağa çıkma yasağında yaklaşık 200 kişinin kan ihtiyacını karşıladık" dedi.

