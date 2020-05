DHA YURT BÜLTENİ- 1

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 3 BİN 786'YA ÇIKTI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 36 bin 187 testten 1542'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 47 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 786 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 92 bin 691'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 47 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 211 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, toplam vaka sayısı 138 bin 657, toplam vefat sayısı 3 bin 786, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1154, toplam entübe hasta sayısı 598 ve toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" açıklamasında bulundu.

ANNELER GÜNÜ'NDE ZÜBEYDE HANIM ANILDI

İZMİR'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, "Anneler Günü'nde mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün en büyük anamızın manevi huzurundayız" dedi. Anneleri sadece bir gün anmanın yeterli olmadığını vurgulayan Soyer, annelerin ve tüm kadınların eşit bireyler olması için canla başla çalışacaklarınI söyledi.

Anneler Günü'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi kabri başında anıldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile beraber ilçe belediye başkanları ve eşlerinin de katıldığı törende Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na çiçek konulduktan sonra İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunuldu. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, "Her Anneler Günü'nde kaybettiğimiz annelerimiz için içimiz buruktur. Bugün en büyük anamızın, en büyük kaybımızın manevi huzurundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu bize armağan etmiş bir annenin huzurundayız. İzmir Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kurucusu hem kurtuluşu olmuştur. İzmir her daim bunun sigortası ve güvencesi olmaya devam edecektir. İzmir'in en büyük gurur kaynaklarından biri de Atamız'ın emaneti olan annesinin kabrinin Karşıyaka'da, İzmir'de olmasıdır" dedi.

Anneleri bir gün anmanın yeterli olmadığını vurgulayan Soyer, "Annelerimizin ve tüm kadınların bu toplumda eşit bireyler olduğunu hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Kullandığımız dilden başlayarak bu konuda çok geride olduğumuzu bilmemiz gerek. Işığımız, aydınlatıcımız Mustafa Kemal Atatürk. Yine onun ışığından faydalanarak kadın erkek eşitliği konusunda yapacağımız çok iş var" diye konuştu.

ELİ ÖPÜLESİ ANNELER

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ise "Bu sene dünyayı saran salgın dolayısıyla evlatlarımız ve eli öpülesi annelerimizle fiziksel mesafeyi koruyarak anneler gününü kutluyoruz. Annelerimizin, yüreğinde annelik duygusu yaşayan tüm kadınların, hayatını kaybetmiş tüm annelerimizin ve kısacık ömründe dünyanın en güzel vatanını yüce Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Türk ulusunun tüm annelerini en iyi temsil eden kişi olduğunu düşündüğümüz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında bu anlamlı günü kutluyoruz. Kurtuluş ve kuruluşumuzun özverili kahramanları olarak çağdaşlığın, demokrasinin, laikliğin, bilim ve aydınlığın simgesi haline dönüşmüş kadınları unutmak kendimizden vazgeçmektir. Biz anneler gününü bu toprakların kadim değerleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlara gösterdiği saygı ve önemin ne olduğunu bilerek yaşıyor ve kutluyoruz" dedi.

ANNE- KIZ KOŞTU

Karşıyaka Belediyesi'nin 20 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Zübeyde Hanım Koşusu'na ise bu yıl sembolik olarak iki kişi katıldı. Anne kız Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı'ndan başladıkları 4 kilometrelik koşuyu Zübeyde Anıt Mezarı'nda tamamladı. Madalya töreninde Serap Güllü ile kızı Dilara Bukova'ya madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay takdim etti. Törenden sonra Soyer ve Tugay Karşıyaka'da annelere sardunya dağıttı. Sardunya dağıtımına eşlik eden Roman müzisyenler de balkonlara çıkan yurttaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Kültür Sanat Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda üstü açık araçlarla dolaşan müzisyenler sokakları şenlendirdi. Anneler sevinirken sokak ekonomisinin önemli bir parçası olan seyyar çiçekçiler ve müzisyenler de projenin parçası oldu. Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir'de sokak ekonomisini güçlendirmeye devam edecek.

BAKAN SOYLU, ŞEHİT ANNESİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞEREK GÜNÜNÜ KUTLADI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de yaşayan şehit polis Bekir Ferhat Kaya'nın annesiyle telefonda görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, şehit piyade uzman çavuş Mehmet Türken'in annesi Hatice Türken ile şehit polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya'yı ziyaret etti. Kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Vali Sezer, iki anneye karanfil verdi. Ziyarette Vali Sezer, anne Kaya'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Anne Kaya'nın gününü kutlayan Bakan Soylu, "Nice Anneler Günü'ne inşallah. Şu an jandarmamız ile birlikteyiz. Allah bizleri size mahcup bırakmasın. Duanıza ihtiyacımız var. Sahadaki evlatlarımıza dualarınızı bekliyoruz" dedi.

GÜLEDA'NIN ANNESİ KIZININ MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI

ISPARTA'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) annesi Vefaret Cankel (50), Anneler Günü'nde kızının mezarına çiçek bıraktı. Güleda'nın köpeği Lisa ile birlikte mezarlığa giden ve gözyaşlarına boğulan acılı anne, "Evlat acısı çok zor. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Isparta'ın Merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında, geçen 18 Kasım'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Zafer Pehlivan, tutuklanıp, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Sanık Zafer Pehlivan'ın "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması geçen şubat ayında görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Mahkeme duruşmayı 30 Haziran tarihine erteledi.

Güleda Cankel'in annesi Vefaret Cankel (50), dün en acı Anneler Günü'nü yaşadı. Anne Cankel, kızının kabrini ziyaret ederek, mezarına çiçek bıraktı. Baba Mustafa Cankel (50), mezar başında Yasin okurken, Güleda'nın halası Sabiha Sandal (59), babaannesi Sabiha Cankel (79) ve anneannesi Gülümser Özentürk'ün (85), ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kızın köpeği Lisa ise biran olsun acılı aileyi mezarlıkta yalnız bırakmadı.

Anne Vefaret Cankel, "Acımız büyük. Onsuz ilk Anneler Günü. Evlat acısı zor. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum derken, baba Cankel ise, "Annelik hakları elinden alınan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Hakkın rahmetine kavuşanların mekanları cennet olsun" diye konuştu.

ÖYKÜ ARİN'DEN ANNESİNE: SEN İYİ Kİ YANIMDAYDIN

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, Anneler Günü dolayısıyla annesi Eylem Şen Yazıcı'ya sımsıkı sarılarak şiir okudu. Saçlarındaki tokalarla, üzerindeki pembe elbiseyle dikkati üzerine çeken Öykü Arin, "Her zaman diyorum ki, sen iyi ki yanımdaydın" dedi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından "Öykü Arin'e umut ol" kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.

ÖYKÜ ARİN'DEN ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Evde vakit geçiren Öykü Arin, uzaktan eğitimler alarak kendini geliştiriyor. Hemen her gün mutfağa girip yeni tarifler deniyor. Artık online olarak arkadaşlarına "cupcake" tarifi veren Öykü Arin, mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyor. Hava güzel olduğunda ise dışarı çıkamadığı için evinin balkonunda annesiyle birlikte futbol oynayan Öykü Arin, evin içinde hareket ederek sporunu da yapmayı ihmal etmiyor. Anneler Günü dolayısıyla annesi Eylem Şen Yazıcı'ya sarılarak şiir okuyan Öykü Arin, "Canım annem her zaman sen benim yanımdaydın. Ben daha hiçbir şey bilmezken sen benim karşımdaydın. Seninle öğrendim yaşımı seninle öğrendim her şeyi. Her zaman diyorum ki sen iyi ki yanımdaydın" dedi. Öykü Arin, Eylem Şen Yazıcı'ya sımsıkı sarılarak Anneler Gününü kutladı.

'DOĞURMAK ANNE OLMAK DEĞİLDİR'

Öykü Arin'in sözleri karşısında duygulanan Eylem Şen Yazıcı, anneliğin aslında doğurmak olmadığını vurguladı. Yazıcı, "Doğurmak sadece anne olmak değildir. Bir çocuğu yetiştirmek, onu koruyup kollamak, onu sevgiyle büyütmek, onu özenle dünyaya hazırlamak güçlü kılmak ise annelik, bunu başka bir çocuk, kedi, köpek, kuş ya da bir canlı için de yapabilirsiniz. Bir kişinin anne olabilmesi için biyolojik olarak anne olması şart değil, bu güzel davranışları da sergilemek gerekir. O yüzden herkesin anneler günü kutlu olsun. Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin" dedi.

2 AYDA TÜM AİLESİNİ KAYBEDEN ANNEYİ DUYGULANDIRAN ZİYARET

ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen yıl eylül ayında iki çocuğunu trafik kazasında kaybeden, onlardan 1,5 ay önce de eşi kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Kurnaz (46), ailesinden yoksun ilk Anneler Günü'nü yaşadı. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nun ziyaret ettiği Emine Kurnaz, kızı Ayşe'nin organının nakledildiği kişilerden gelen telefon ve hediyelerle çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Kurnaz, "Şu anda 6 evladım var. 3'üyle sürekli görüşüyorum" dedi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Boğazkent Mahallesi'nde 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında çocukları Ayşe (18) ve Okay Kurnaz'ı (15), bu kazadan 44 gün önce ise eşi Faik Kurnaz'ı kaybeden Emine Kurnaz'ı evinde ziyaret etti. Kendisine ait evde tek başına yaşayan Emine Kurnaz, kazada kaybettiği çocuklarından Ayşe'nin organlarını bağışlayarak 5 hastaya umut olmuştu.

'KIZIMIN ORGANLARINI ALAN HERKES ARADI'

Ziyarette Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Emine Kurnaz'a bir sürpriz yaptı. Kaymakam Kurdoğlu, Emine Kurnaz'ı, kızı Ayşe'nin kalbinin nakledildiği ve şu an İstanbul'da oturan Ayşe Gültekin ile cep telefonu aracılığıyla görüştürdü. Görüşme sırasında duygulu anlar yaşayan Emine Kurnaz, "Benim çocuklarım yanıma gelemiyor. Çocuklarımın yanına gittim ama ne mutlu bana ki oralardan beni hatırlayıp, aradınız. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Bu kadar kişi beni yalnız bırakmadığı için gönderdiği hediye için de teşekkür ederim. Artık benim çocuklarım yok. Siz benim evladım olun, kardeşim olun. Ben çok gelmek istiyorum ama şimdi gelemem. Belki kışın mutlaka gelip sizleri ziyaret edeceğim. Sağ olun. Kızımın organlarını alan herkes aradı" dedi.

'İYİ Kİ DE VERMİŞİM'

Kaymakam ve beraberindekilere o gün organ bağışı kararını vermenin çok güç olduğunu anlatan Emine Kurnaz, "Çok zor karar verdim ama iyi ki de vermişim. Bu kişilerin benim duamdan başka bir ihtiyaçları yok. O çocukların anneye ihtiyaçları var" diye konuştu.

Organ bağışladığı kişilerden sadece 2'sini tanımadığını kaydeden Emine Kurnaz, "Göz korneasını alan Bursa'da 23 yaşlarında bir genç kızmış, bir de karaciğerini alan kişi de Denizli'deymiş. Sadece onları tanımıyorum. Diğerlerini tanıyorum sağ olsunlar hepsi aradı" dedi.

'KIZIMI GELİN EDEMEMİŞTİM'

Kızının karaciğerinin bir parçasının Şanlıurfa'da 3 yaşındaki Ayşe'ye verildiğini belirten Kurnaz, "O rahmetli kızımın adıydı. Ben kendi kızımı gelin edememiştim ama inşallah onun düğününün olduğu gün gidip o mutluluğu onda da tadarım demiştim ama olmadı maalesef küçük Ayşe başka rahatsızlığı nedeniyle yaşama tutunamadı" diye konuştu.

'ŞU ANDA 6 EVLADIM VAR'

Evlatlarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde ilk Anneler Günü'nde ziyaret edildiği için çok duygulandığını söyleyen Emine Kurnaz, "Bu, çocuklarımı kaybettiğim ilk Anneler Günü. Organlarını bağışladığımız kişiler sağ olsunlar Trabzon'dan böbreğinin birini alan, Van'dan böbreğinin diğerini alan çocuklar aradı. İstanbul'dan kalbini alan Ayşe Gültekin, hediye olarak çiçek göndermiş. Şu anda 6 evladım var. 3'üyle sürekli görüşüyorum" dedi

Kurnaz ayrıca, Anneler Günü için gönderilen çiçeğin üzerinde, "Yanınızda olmak isterdim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere Anneler Günü'nüz kutlu olsun" yazdığını ve çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

iyaret sırasında Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'na ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, ilçe müftüsü, ilçe nüfus müdürü ve sosyal yardımlaşma müdürü eşlik etti.

100 YAŞ ÜZERİ VE ŞEHİT ANNELERİ DE ZİYARET EDİLDİ

Diğer yandan Serik Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen kurum amirleri eşliğindeki heyetler Serik'te yaşayan 100 yaş üzeri 8 anne ile 18 şehit annesini de ziyaret etti. İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer ve beraberindeki heyet Boğazkent Mahallesi'nde ikamet eden Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Teğmen Hakan Kabil'in annesi Leman Akpınar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında anne Akpınar, "Tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlarım. Allah'tan sabır diliyorum" dedi.

101 YAŞINDAKİ SELVİ AKÇAY: CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRMEK İSTİYORUM

Bursa'da Anneler Günü nedeniyle İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün ziyaret ettiği 101 yaşındaki Selvi Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Ölmeden önce Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorumö dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ilçedeki 100 yaşını aşmış 8 kadını ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Görücü, kadınlara Türk bayrağı ve adlarına dikilen fidanların sertifikalarını teslim etti. Ziyarette konuşan 101 yaşındaki Selvi Akçay, "Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. 5 vakit namazda da dua ediyorum. Kendisini ölmeden önce görmek istiyorum. Başımızın üstünde yeri var. Allah ondan razı olsunö dedi.

KARANTİNADAKİ HAMİLE KADIN, ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞUNUN CİNSİYETİNİ ÖĞRENDİ

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Kırıkkale'ye getirilerek karantina altına alınan 70 kişiden 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı (26), çocuğunun cinsiyetini Anneler Günü'nde öğrendi. Büyük mutluluk yaşayan kadın, "Bu sürpriz bizi daha da mutlu etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Kuveyt'te yaşayan 70 Türk vatandaşı, 4 gün önce Türkiye'ye getirilerek, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hatice Hanım Kız Yurdu'na yerleştirildi. Eşi Serkan Kaşıkçı ile karantina altında bulunan 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı, görevlilere hamile olduğunu ve çocuğunun cinsiyetini bilmediği söylemesi üzerine, önceki gün kontrol amacıyla Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü. Buradaki kontrolün ardından genç kadın, yeniden yurda döndü. Hastanenin Başhekim Yardımcısı ve Kırıkkale Karantina Merkezi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Fatma Sönmez, dün Anneler Günü dolayısıyla Kübra Kaşıkçıyı ziyaret etti. Ziyarette Kaşıkçı, genç kadına çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu söyleyerek, örgü patik ve yelek hediye etti. Anneler Günü'nde büyük mutluluk yaşayan Kaşıkçı, yetkililere teşekkür etti.

'KUVEYT'TE HASTANEYE GİDEMEDİK'

Kübra Kaşıkçı, "Çocuğumun cinsiyetini ilk burada öğrendim. Kuveyt'te olduğumuz için hastaneye gidememiştik. Çok mutlu olduk. Bu sürpriz bizi daha da mutlu etti. Zaten her konu da bize yardımcı oluyorlar. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bize her anlamda destek olan Karantina Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Dr. Fatma Sönmez ve yurt görevlilerine teşekkür ederim" dedi.

MARDİN'DE ŞEHİT AİLELERİNE ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

MARDİN'in Derik ilçesinde Anneler Günü nedeniyle şehit anneleri ziyaret edildi.

Derik Kaymakamlığı'nca Anneler Günü kutlama programı kapsamında ilçedeki 5 şehit ailesi ziyaret edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Osmanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan VE İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değirmancı, 1995 yılında vatani görevindeyken şehit olan Ecevit Esen'in eşi, şehit bekçiler Ali Ege, İdan Dinç ve Nuri Dinç eşleri ve 15 Temmuz şehitlerinden Mahmut Eşit'in annesini ziyaret ederek, beraberindeki getirdikleri hediyelere vererek Anneler Günü'nü kutladı.

DATÇA'DA ŞEHİT ANNELERİ VE ASIRLIK ÇINARLAR UNUTULMADI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 10 Mayıs Anneler Günü'nde şehit anneleri ile ilçede yaşamlarını sürdüren 104 yaşında iki asırlık anne unutulmadı.

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğinde, ülke genelinde 100 yaş ve üzerindeki 5 bin 529 annenin anısına Sakarya ilinde tesis edilen, "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda adlarına fidan dikilen, Emine Dudu Tekin (104) ve Fatma Uyan'ın (104), Fidan Dikim Sertifikaları İlçe Kaymakamı Mesut Çoban tarafından verildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in imzasını taşıyan, fidan diktim sertifikaları ile birlikte, iki asırlık çınara, Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından birer ramazan gıda paketi ile Kaymakam Mesut Çoban tarafından birer gül verildi.

Kaymakam Çoban, şehit Ersoy Yorulmaz ile Şehit Rasim Aydın'ın ilçede yaşamlarını sürdüren ailelerini ziyaret etti.

Kaymak Ersoy, şehit Ersoy Yorulmaz'ın 80 yaşındaki annesi Nurten Yorulmaz ile şehit Rasim Aydın'ın annesi Nuriye Aydın'ın (94) Anneler Günü'nü kutlayarak onlara gül ve çeşitli hediyeler verdi.

JANDARMA, ANNESİNİN MEZARINA 100 GÜL BIRAKTI

ANKARA'da yaşayan Nazlı Öztürk, koronavirüs salgını kapsamında şehirler arası ulaşımdaki kısıtlama nedeniyle annesi Saadet Öztürk'ün mezarının bulunduğu Elazığ'ın Karakoçan ilçesine gidemeyince, jandarmadan mezara 100 gül bırakma isteği yerine getirildi.

Ankara'da oturan Nazlı Öztürk, Anneler Günü nedeniyle Karakoçan ilçesine bağlı Üçdubak köyündeki annesi Saadet Öztürk'ün kabrini koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete edemeyince jandarmadan yardım istedi. Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan Öztürk, annesinin kabrine 100 gül ve bir not bırakılmasını talep etti.

Öztürk'ün talebi üzerine jandarma ekipleri, beraberindeki 100 kırmızı gül ve yazdıkları "Anneler günün kutlu olsun meleğim" notu Saadet Öztürk'ün mezarına bıraktı. Jandarma ekiplerince mezarlık ziyareti, Nazlı Öztürk ile yapılan görüntülü telefon görüşmesiyle izletildi.

KIZILAY, ANNELER GÜNÜ'NDE "TATLI" İKRAMINDA BULUNDU

Malatya'da, Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi tarafından "Anneler Günü" dolayısıyla, evlerinden çıkamayan annelere tatlı ikramında bulunuldu.

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, gönüllüler Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'ni ziyaret etti. Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşarak tatlı ikramında bulundu. Malatyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Ömer Konakçı'nın giyindiği Nasrettin Hoca kıyafeti ile katıldığı etkinlikte çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, pandemi nedeniyle daha önce uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ailelere Ramazan pidesi dağıttıklarını belirterke, "Bugün de Anneler günü olması nedeniyle farklı bir etkinlik düzenleyelim dedik. Annelerimiz evlerde tatlı yapmasınlar diyerek bugün tatlıları bizden olsun dedik. Basın mensuplarımızın da gönüllü olarak katılımı ile ikramlarını gerçekleştirdik. Basının her zaman desteklerini yanımızda hissediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

POLİSTEN, SOKAĞA ÇIKAN 65 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

BALIKESIR'in Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek dağıttı.

Savaştepe ilçesinde 50 günün ardından evlerinden dışarıya çıkan 65 yaş ve üzeri kadınlara, polis ekipleri sürpriz kutlama yaptı. Ellerinde çiçeklerle izinli olarak sokağa çıkan kadınların Anneler Günü'nü kutlayan polisler, sosyal mesafe kuralına da uydu. Polisin kutlaması karşısında şaşıran kadınlar, teşekkür etti.

ANNELER GÜNÜ'NDE POLİSİ ARAYAN ANNEYE DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

TRABZON'da oturan Sevgi Sarı (66), 155 polis hattını arayıp, Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olmadığı için kendisine çiçek alınmadığını söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, eve gidip talebini kırmadığı Sarı'ya çiçekle sürpriz yaparak, Anneler Günü'nü kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkmayan Sevgi Sarı, telefonla 155 polis hattını arayıp, çocuklarının yanında olmadığı için Anneler Günü'nde kendisine çiçek alınmadığını iletti. Görüşme sonrası adres bilgilerin alıp, hareke geçen polis ekipleri, hazırlattırdıkları çiçek buketiyle, Sevgi Sarı'nın evinin yolunu tuttu. Eve gelen ekipler, zilini çaldığı Sarı'ya kapıda çiçeği vererek, Anneler Günü'nü kutladı.

'UNUTACAKSINIZ SANDIM'

Sürpriz karşısında mutlu olan Sevgi Sarı, , "Beni unutacağınızı sandım. Çok sağ olun. Gözlerinizden öpüyorum. Çok mutlu oldum" dedi. Çiçekli kutlamada duygulanan Sarı, polis ekiplerine tatlı ikram ederek, iyi görevler temennisinde bulunduğu ekibe, teşekkür etti.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ODAĞI OLDU

Bu arada, polis ekiplerinin Sevgi Sarı'ya çiçek hediye ettiği anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada beğeni kazanıp, ilgi odağı oldu. Takipçiler, Sevgi anneye çiçekli jestinden ötürü polis ekipleri tebrik yorumlarında bulundu.

ŞAVŞAT'TA ASIRLIK ANNELER UNUTULMADI

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde jandarma ekiplerince şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı, 100 yaşını geçmiş anneler de ziyaret edilerek hediye verildi.

Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ekipler ayrıca 100 yaşını geçmiş anneleri de bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette; 100 yaş üzeri anneler için Sakarya ilinde dikilen fidanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı tarafından gönderilen sertifikalar, asırlık annelere verildi.

Yıllarca yaşamını Ilıca köyünde geçiren 110 yaşındaki Hatice Gül, ziyaret için mutlu olduğunu beliterek "Allah devletimize zeval vermesin. Zahmet edip evimize kadar geldiler. Allah razı olsun. Çeşitli hediyeler getirdiler ama bize onların buraya kadar gelmeleri bize gösterdikleri sevgi ve tatlı dilleri her şeyden daha değerliydi" dedi.

CUMHURBAŞKANINA SELAM

108 aşındaki Kebire Özbek de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek "Cumhurbaşkanımıza benden selam götürün.O bize selam göndermiş bende ona selam gönderiyorum. Allah sizi kanadınızın altına alsın. Allah ayağınızı taşa rast getirmesin. Biz sizlerle yaşıyoruz. Sizleri görünce ömrüm artıyor seviniyorum" diye konuştu.

100 YAŞINA GİREN ANNELERE SÜRPRİZ KUTLAMA

MALATYA'da, merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamlığı'nca tespit edilen 100 yaşına giren 42 kadının evlerine gidilerek hem doğum günleri, hem de Anneler Günü kutlandı.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine götüren Yeşilyurt Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, zaman zaman da özel anların yaşanmasına aracılık ediyor. Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve beraberindeki Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sevgi Şahin belirlenen 100 yaşına girenlerin yaşadığı 42 eve gitti. Kapıyı açanlar kaymakamı görünce şaşırdı. Kaymakam Gülenç, evdekilere hem doğum günlerini, hem de Anneler Günü'nü kutlamak için ziyaret ettiğini söyledi. 100 yaşına girenlere çeşitli hediyeler verildi. Evde bulunanlar ise kaymakama teşekkür etti.

Kaymakam Turgay Gülenç, 100 ve 100 yaşını aşmış olan annelerin evlerine tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, "Yaklaşık Yeşilyurt'ta 100 yaşında ve üstü olan 42'yi aşkın annemiz mevcut. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun hediyeleri var, onları ikram ediyoruz kendilerine. Bununla beraber Sakarya ilimizde "Cennet Anneleri" adı altında orman oluşturuldu ve fidan dikildi tüm 100 yaşı ve 100 yaşı üstü annelerimiz adına. Onların da sertifikaları var, yine onları da taktim ediyoruz annelerimize ve anneler günlerini kutluyoruz" dedi.

102 YAŞINDAKİ DÖNDÜ NİNEYE ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, 102 yaşındaki Döndü Karademir'i ziyaret edip, çiçek ve hediyelerle Anneler Günü'nü kutladı.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, beraberinde Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ve görevlilerle birlikte Aslanbey Mahallesi'nde yaşayan Döndü Karademir'i ziyaret etti. Koronavirüs nedeniyle eve girmeyen Okatan, Döndü ninenin Anneler Günü'nü kutlayıp, çeşitli hediyeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından adına dikilen fidanın sertifikasını verdi.

Torununun torununu gören 7 çocuk, 26 torun sahibi Döndü Kandemir, ziyaretten dolayı yetkililere teşekkür etti. Dündü Kandemir'in kendisinden 20 yaş küçük eşi 82 yaşındaki Cuma Kandemir de ekiplere duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

ŞEHİT ANNESİ, ANNELER GÜNÜNDE OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET ETTİ

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Sevim Cansız (51) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle izin alarak Anneler Gününde şehit oğlu Mansur Cansız'ın mezarını ziyaret etti. Sevim Cansız oğlunu çok özlediğini söyledi.

2016 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından kontrol noktasına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız'ın Kaynarca'da yaşayan annesi Sevim Cansız, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'ndan aldığı izinle oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezar taşını okşayan ve dua eden anne Sevim Cansız, oğlunu çok özlediğini belirtti. 4 yıldır her Anneler Gününde oğlunun mezarına geldiğini belirten Sevim Cansız, "Şehit oldu oğlum, bende 4 yıldır oğlumun mezarına geliyorum Anneler Gününde. Hasreti yaktı beni, çok özlüyorum onu. Benim gibi şehit annesi olanlar hep böyle geliyorlar mezar başına, hepsine peygamber sabrı diliyorum. Sahiden çok zor, çok özledim oğlumu." dedi.

REYHANLI'DA ANNELER ZİYARET EDİLDİ

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde protokol üyeleri, 100 yaş üstü anneler ile şehit annelerini ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladı.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, askeri ve mülki erkan, Anneler Günü nedeniyle bir asrı geride bırakan anneler ile şehit annelerini evlerinde ziyaret ettiler. İlk ziyaret 102 yaşındaki Sıdıka Özdemir ile 102 yaşındaki Sultan Kuvvet'in evine yapıldı. Ziyarette İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği hediye annelere verildi.

Ziyaretler kapsamında, şehit Yusuf Sural'ın annesi Hadice Sural, 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı saldırısındaki sivil şehit Elif Kanlı'nın annesi Emine Kanlı ziyaret edildi. Ziyaret sırasında istekleri dinlenen annelere hediyeleri verildi. Törene eşlik eden İlçe Müftüsü Murat Akçay da dua etti.

ANNELER GÜNÜ'NDE DEPREMZEDE ANNELER UNUTULMADI

ELAZIĞ'da, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında depremzede anneler unutulmayarak, konteyner kentte kalan kadınlara karanfil dağıtıldı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner kente yerleşen aileler, Anneler Günü'nde unutulmadı. Elazığ Valiliği'nce düzenlenen etkinlikle, konteyner kentte yaşayan kadınlara Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karanfil dağıtılarak, Anneler Günü kutlandı. Vefa ekipleri tarafından karanfil verilerek günleri kutlanan kadınlar, Elazığ Valiliği'ne teşekkürlerini iletti.

VAN'DA 100 YAŞ ÜSTÜ ANNELERE "ANNELER GÜNÜ" HEDİYESİ

VAN'da 100 yaş ve üstü annelerin Anneler Günü evlerinde ziyaret edilerek kutlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Anneler Günü nedeniyle 100 yaş ve üstü anneleri evlerinde ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen hediyeleri takdim etti.

Erciş ilçesinde yaşayan 100 yaş ve üstü vatandaşlara da İçişleri Bakanlığı tarafından hediye gönderildi. Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, hediyeleri vatandaşlara takdim ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediye paketleri içerisinde gönderdiği "Anneler günü" ile ilgili mektup da okundu. Hediyesini alan 111 yaşındaki Hazal Koç, böyle anlamlı bir günde kendilerini unutmayan Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

OĞLU ALMANYA'DAKİ ANNEYE POLİSTEN ŞARKILI KUTLAMA

Yalova'da, oğlunun Almanya'da olması nedeniyle Anneler Günü'nü yalnız geçiren Fethiye Atak'a (66), polis ekipleri ve komşuları sürpriz yaptı. Polis memuru İbrahim Vatansever'in söylediği şarkı ise Atak'ı duygulandırdı.

Yalova'da yaşayan Fethiye Atak'ın Almanya'daki oğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat yasağı nedeniyle annesinin yanına gelemedi. Anneler Günü'nü yalnız geçiren Atak'a, polis ekipleri ve komşuları sürpriz yaptı. Ellerinde balonlar ve pastayla Atak'ın evinin önüne gelen polis ekibi ve komşular, Anneler Günü'nü kutladı. Polis memuru İbrahim Vatansever ise Atak için şarkı söyledi. Sürpriz karşısında duygulanan Fethiye Atak, organizasyonu hazırlayanlara teşekkür etti.

SAĞLIK PERSONELİNE, SÜRPRİZ ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

TEKİRDAĞ'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Onay Ceylan, Çorum'da yaşayan ve akıllı telefonu bulunmayan annesi Zeliha Ceylan ile iki ilin sağlık müdürlüklerinin organizasyonu ile görüntülü konuşarak, annesinin Anneler Günü'nü kutladı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı araştırmada 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde görevli acil tıp teknisyeni Onay Ceylan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle Çorum'da yaşayan annesi ile uzun süredir görüşemediğini belirledi. İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ile İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat kurarak koronavirüs nedeniyle gidemediği ve android telefonu olmadığı için annesini göremeyen Onay Ceylan'a annesiyle görüntülü görüştürmek için planlama yaptı.

'ANNE GÖZYAŞINA HAKİM OLAMADI'

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince çiçek alınarak, anne Zeliha Ceylan'ın çalıştığı mantı fabrikasına gidildi. O sırada Onay Ceylan'la birlikte bekleyen İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini görüntülü aradı. Karşısında yetkilileri ve elindeki telefondan oğlunu gören anne Zeliha Ceylan gözyaşlarına hakim olamadı. Görüntülü konuşan anne ve oğul bir süre hasret giderdi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Zeliha Ceylan'a çiçek sunarak Onay Ceylan adına Anneler Günü'nü kutladı. Mutluluğu yüzünden okunan Zeliha Ceylan, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Annesini en son şubat ayında gördüğünü söyleyen Onay Ceylan, "3 aydır annem ile görüşemiyordum. Ondan sonra şu yoğun dönemlerimiz başladı. Annemi çok özlemiştim müdürlerimde böyle bir düşüncede bulundular. Bizi görüştürdüler. Onlara da çok teşekkür ederim iyi ki varlar. Hep yanındaydım bu zamana kadar ilk defa böyle kutladık" diye konuştu.

BEYTÜŞŞEBAP'TA ŞEHİT AİLELERİNE ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen etkinlikle şehit aileleri, Anneler Günü nedeniyle ziyaret edildi.

Anneler Günü kutlamaları programı kapsamında ilçedeki şehit aileleri ziyaret edildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik beraberindeki Belediye Başkanı Habip Aşan, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek, kadınların Anneler Günü'nü kutladı.Ziyarette konuşan Kaymakam İsmail Pendik, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Öncelikle şehit annelerimiz ve şehit eşleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Şehit annelerimizi tek tek ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutluyoruz ve sorunlarını dinliyoruz. Biz sadece Anneler Günü'nde değil, her zaman şehit annelerin hizmetindeyiz" dedi.

BAŞKAN GÜLTAK'TAN ŞEHİT ANNELERİNE ZİYARET

MERSİN'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Başkan Gültak, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan şehit Emrah Şahin'in annesi Gülay Şahin, şehit Ömer Koca'nın annesi Ayşe Koca, şehit Hüseyin Çelik'in annesi Sakine Çelik, şehit Emre Öztürk'ün annesi Beyaz Öztürk, şehit Mustafa Korkmaz'ın annesi Yeter Korkmaz'ı evlerinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Gültak ardından, 100 yaşını geride bırakan Remziye Mutlu ile Gülşan Yaman'ı da ziyaret etti. Gültak, evlatlarını vatan toprağına teslim eden şehit anneleri ile 100 yaşını geride bırakan annelere Türk Bayrağı, isimlerine özel hazırlanmış plaketler ve iğne oyalı yazmalar hediye etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, şehit Mustafa Korkmaz'ın annesi Yeter Korkmaz'ı, Mesudiye Mahallesi'nde bulunan evindeki ziyaretine, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Kalaycıoğlu, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç ile MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile de katıldı.

50 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKTI, "TELEVİZYONLA KONUŞMAYA BAŞLADIM" DEDİ

BURSA'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, 50 gündür evde kalan vatandaşlar, yürümek için sokaklara çıktı. Yasağın başından itibaren evde olduğunu söyleyen Abdurrahman Berberoğlu (73), "Yeşile, insan yüzü görmeye hasret kaldık. Evde sıkıntıdan televizyonla konuşmaya başladım" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, dün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 11.00'i göstermesiyle Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı. Özellikle merkez Osmangazi ilçesindeki Kanalboyu Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Yürüyüş yoluna çıkan vatandaşlar, hem gezdi hem de birbirleriyle sohbet etti.

'YAŞLILIK ZORMUŞ'

65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte 2 aydır evden çıkmadığını söyleyen Kaya Ali Turhan (71), "Evin üst katında teras var. Aşağı yukarı inip çıkarak idman yapıyorduk ama öyle şansı olmayanlarda var. Şimdi dışarı çıktık. Güneş dokunmasın diye kasket aldım. Biraz yürüyüp eve döneceğiz. Torunlarla birlikte eve mahkum olduk. Biraz hava aldık. İnşallah haftaya da serbest bırakırlar. Yaprakları, çiçekleri gördük. Yaşlılık zormuş. Çocuklarımız erzak getiriyorlar. Erzaktan yana sıkıntımız yok" dedi.

'YEŞİLE, İNSAN YÜZÜNE HASRETİZ'

Kısıtlama dolayısıyla evden çıkamadığı için sıkıntıdan televizyonla konuşmaya başladığını söyleyen Abdurrahman Berberoğlu (73), "55 gündür evdeyim. Evden dışarı çıkmıyorum. Eşim rahmetli oldu. Tek başıma yaşıyorum. Komşularım sağ olsun ihtiyaçlarımı görüyorlar. Oğlum Eskişehir'de yaşıyor. Yanına gidemiyorum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Yeşile hasretiz. İnsan yüzü görmeye hasretiz. Muhabbet etmeye hasretiz. Bunları yapamadığımız için kendimizi kitaba verdik. Bol bol kitap okudum. Televizyon izledim. Bu krizi atlatmamız için kurallara uymamız lazım. Her yerde eşim aklıma geliyor. Muhabbet edecek kimse olsa bu kadar canım sıkılmayacak. Apartmanda oturduğum için hayvan da besleyemiyorum. Bu da olmayınca iyice canımız sıkıldı. Kuş besledim, oda bir yere kadar. Televizyonla konuşmaya başladım. Gören olsa deli diyecek. 55 günün acısını sizle çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

'4 SAAT SPOR YAPACAĞIZ'

Kısıtlama boyunca evde olduğu için kilo aldığını, 4 saat boyunca spor yapmak amaçlı dışarı çıktığını söyleyen Ali Kemal Taşkın (68) ise, "Hastalık başladığından beri evde kaldık. Allah devletimizden razı olsun. Biz 65 yaş üstü yaşlılar 4 saat antrenman yapacağız. Evlerde kaldık, kilo aldık. Hükümetimizde iyi çalışıyor. Emekliyiz, bir ihtiyacımız yok. Evdeyiz ama dışarıda hayat var. Tek dileğimiz bayramda normal günlere geri dönmek. Evde kalınca 3-4 kilo aldık, obezite olduk.Dışarıya çıktık, mutlu olduk" diye konuştu.

ÇANAKKALE'DE 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 gündür evlerinde kalan vatandaşlar, dün esnetilen sokağa çıkma yasağı ile sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar, kordon boyunun yürüyüşe kapalı olmasına tepki gösterirken, bazıları ise polis barikatlarını aşıp, kordon boyuna girerek yürüyüş yaptı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Dün ise, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı esnetilerek, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Çanakkale'de 50 gündür evde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, deniz havası almak için sahile akın etti.

Kordon boyunda yürüyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yürümekten yorulan bazı vatandaşlar ise, oturacak yer olmamasından şikayet ederek, yol kenarında duran işletmelere ait sandalyelere oturarak, dinlendi. Baz vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandının polis barikatlarıyla yürüyüşe kapatılmasına tepki gösterirken, bazıları ise yasak dinlemeyip polis barikatlarını geçerek kordon boyunda yürüyüş yaptı. Ayrıca bazı vatandaşlar da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Halk Bahçesi'nin içerisine girerek banklarda oturdu.

Verilen izinin ilk dakikalarında sokağa çıkan 65 yaşındaki Nihat Korkmaz, "Benim için iyi bir uygulama oldu. Karantina sürecinde evde durmaktan ayaklarım tutuldu" diye konuştu.

Süleyman Uçak (93) ise, "İzin verildi, Yürümeye çalışıyoruz. İzin verildiği için çıktık geziniyoruz. Çok şükür Allah'a inşallah bugünler geçer" dedi.

Sevim Kaman (76) da, oturacak yer bulmadıklarını söyleyerek, "Çok yorulduk oturacak yer yok. Gerçekten çıktığımıza pişman olduk. Sahili açmaları lazım" diye konuştu.

Mehmet Celalettin Büyükkarakaya (68) ise, "Karantina süreci evde eşimle beraber ona yardım etmek olsun, bahçede kendimi oyalamakla olsun o şekilde geçirdik. Bazen bir şeyler okuduk. Televizyon dinledik. Biz zaten yaşlı insanlarız. Özgürlük en güzel şeydir ama sağlık açısından baktığımızda bu 3-4 saat bize şu durumda, ortamda yeterli olması gerekir" dedi.

Öte yandan, Biga ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde ilçenin büyük parklarından Çınarlık Parkı'nda banklara oturarak, temiz hava alıp birbirleriyle hasret giderdi. Parkta oturan bir vatandaş, "Muhabbet ediyoruz. Biraz gezdik. Temiz hava aldık ama maskeleri çıkaramıyoruz" ifadelerini kullandı

GÖLBAŞI'NDA YAŞLILAR SOKAKLARA ÇIKTI

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte dışarı çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 22 Mart'tan beri sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar saat 11.00'dan itibaren evlerinden dışarıya çıktı. Dışarı çıkan yaşlılardan kimi alış veriş yaparken kimisi de yürüyüş yaparak parklara gitti.

KULA'DA DA 65 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLER CADDE, SOKAK VE PARKLARA AKIN ETTİ

MANİSA'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki kısıtlamalar kapsamında uzun süredir evlerinde kalan 65 yaş ve üzerini kişiler, dün verilen 4 saatlik izinle cadde, sokak ve parkları doldurdu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Bu izinle birlikte Kula'daki yaşlılar evlerinden çıkarak yürüyüş yaptı, parklarda dinlenerek temiz hava aldı.

57 yıllık eşi Ali Emrem ile birlikte izin verilen saatler arasında sokağa çıkarak yürüyüş yaptıklarını dile getiren 75 yaşındaki Mediha Emrem, uzun zamandır evde kaldıklarını ve bu sürede çok sıkıldıklarını söyledi. Mediha Emrem de kısıtlama süresince evde hareketsiz kaldıkları için dışarı çıktıklarında yürümekte zorlandıklarını kaydetti.

Arkadaşları ile yaklaşık 2 aydır görüşemedikleri için birbirlerini özlediklerini söyleyen isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş da, "2 aydır evlerimizdeyiz. Uzun bir aradan sonra ilk defa arkadaşlarımızla görüşüp, sohbet edebildik. Arada böyle izin verilmesi bizim için çok iyi oldu. Hem arkadaşlarımızla sosyal mesafeyi koruyaak hasret gideriyoruz hem de yürüyüş yapıp temiz hava alıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah bin kere razı olsun" dedi.

TORUNLARI İÇİN KURDUKLARI SALINCAKTA SALLANIYORLAR

KAHRAMANMARAŞ'ta, koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağırısına uyup dışarı çıkmayan Mustafa Yenice (63) ile kardeşi Hacı Yenice (58) evin bahçesine torunları için kurdukları salıncakta sallanarak eğleniyorlar.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Hacı Yenice kardeşler, yaşları itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen "evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmıyor. Bir süre önce evdeki küçük çocuklar canları sıkıldığı için bahçeye salıncak isteyince ağaca salıncak kuruldu. Salıncakta çocukların yanında dedeleri Mustafa ve Hacı Yenice kardeşler de sallanmaya başladı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına da uyan ve salıncakla çocukluklarını hatırlayan iki kardeş sırasıyla birbirini sallayıp eğleniyor. Mustafa Yenice, evde kalınca çocukla çocuk olduklarını belirterek, "Çocuklar salıncak istedi ve evimizin önü müsait olunca da kurdular. Canı sıkılan aşağıya inip onda sallanıyor. Biz de biniyoruz ve binince gençliğimizi, çocukluğumuzu hatırladık. Eskiden büyük ağaçlarda binerdik onu hatırladık. Biraz da evde kalıp çocuklarla beraber olunca ister istemez onların seviyesine inmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Hacı Yenice ise en uzun yılların ardından salıncağa bindiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle evde kalıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Burada salıncağa biniyoruz, kurallara uyuyoruz. Salıncağı kurmak ablalarımızın akılına geldi biz de biniyoruz. En son çocukken salıncağa binmiştik. Bu yaştan sonra salıncağa binmek güzel bir duygu" dedi.

50 GÜN SONRA ÇIKTIKLARI SOKAKTA KIZLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜLER

VAN'ın Erciş ilçesinde 50 gün sonra sokağa çıkıp caddelerde gezen Habip Altay (61) ve eşi Kiraz Altay (65), Ankara'da yaşayan kızları Sedef Altay ile telefonla görüntülü sohbet etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşlar boş sokakların keyfini çıkardı. Van'ın Erciş ilçesinde saat 11:00 ile 15:00 saatleri arası dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatanndaşlar, 50 gün aradan sonra dışarıda gezmenin keyfini yaşadı. Ankara'da yaşayan Altay çiftinin kızı Sedef Altay, ilçe merkezinde gezen annesi Kiraz ve babası Habip Altay ile cep telefonundan arayıp görüntülü sohbet etti. Altay, görüntülü sohbette annesinin, Anneler Günü'nü kutladı.

Erciş ilçesinde bir bankada çalışan oğullarının yanına geldiğini söyleyen Kiraz Altay, günler sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Buraya banka müdürü olan oğlumuzun evine misafirliğe geldik ve yasaklamadan dolayı gidemedik. 50 gündür içerideyiz. Biz ve çocuklarımız Ankara'da yaşıyoruz. Bugün Anneler Günü, Sokak'ta eşimle gezerken kızım beni telefondan görüntülü arayarak, Anneler Günü'mü kutladı. Çok mutlu oldum. Çok duygulandım ve onları çok özledim. İnşallah bu salgın bir an önce biter biz de evimize döneriz" dedi.

YASAĞA RAĞMEN ÇIRILÇIPLAK DENİZE GİRDİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yasak olmasına rağmen sahile giden bir kişi, çırılçıplak denize girdi. Bir süre sonra denizden çıkarak elbiselerini alan adam, gözden kayboldu. Sahile balık tutmak için gelen bir kişi de kayıp doktoru arama çalışmaları yapan ekipler tarafından fark edilerek, uzaklaştırıldı.

Gazipaşa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde bir kişi, sahile gelerek çırılçıplak denize girdi. Selinus Sahili'ne saat 11.30 sıralarına gelen yaşlı adam, deniz kıyısına yaklaşarak, elbiselerini çıkarmaya başladı. Bir müddet sonra üzerinde sadece şortu kalan adam, onu da çıkarıp, çırılçıplak denize girdi. Kıyıda bir süre denize giren kimliği belirsiz adam, daha sonra sudan çıkıp, tekrar elbiselerini giyerek uzaklaştı.

Diğer yandan oltasını alarak sahile gelen bir kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine yakalandı. Denizde kaybolan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları nedeniyle sahilde bulunan ekipler, balık tutmaya gelen vatandaşı uyarıp, sahilden uzaklaştırdı.

ŞARKÖY'DE, SOKAĞA ÇIKMA İZNİNDE DENİZE GİRDİ

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinlerini cadde, sokak ve sahillerde geçirdi. İlçede yaşayan ve 12 ayın tamamında denize girdiğini söyleyen Mehmet Bikbiri (71) ise sokağa çıkar çıkmaz denize girip yüzdü.

Türkiye'de, ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte yüksek risk grubundaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı, dün 4 saatliğine kaldırıldı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde saat 11.00 itibariyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4 saat boyunca güneşli havanın keyfini çıkardı, ATM'lerde işlemlerini halletti. İlçede özellikle caddeler, parklar ve sahil şeridi vatandaşlarla doldu. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da sokağa çıkan vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Belediye Başkanı Var, süreç boyunca tüm vatandaşların yanında olduklarını söyleyerek; "65 yaş üstü vatandaşlarımıza 50 gündür sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından dün 4 saatlik de olsa izin çıktı. Biz de maskeleri olmayan vatandaşlarımızın bu ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda Anneler Günü olması nedeniyle annelerin günü kutluyoruz. Süreç devam ettiği sürece maske ve dezenfektan dağıtmaya devam edeceğiz. Tek temennimiz korona illetinden kurtulup Şarköy ilçemizin sahillerini normale döndürerek kalabalık halini görmek ve normal yaz sezonuna geçmek" dedi.

YASAK KALKAR KALKMAZ DENİZE KOŞTU

İlçede yaşayan ve 12 ayın tamamında denize girdiğini söyleyen Mehmet Bikbiri, "En son 7 Mart'ta denize girdim. Koronavirüs yasakları başlamasıyla birlikte evden çıkamamıştım. Dün yasakların kalkmasıyla 4 saat de olsa ilk fırsatta denize girdim" dedi.

EN BÜYÜK TUTKUSU MOTOSİKLETİYLE GEZDİ

İlçede 52 yıldır motosiklet tutkusuyla tanınan Zeki Pehlivan (72) ise izin süresini bu tutkuya ayırdı. Koronavirüs sürecinde 2 aydır sokağa çıkmadığını söyleyen Pehlivan, 4 saat de olsa sokağa çıkma fırsatı verildiğinden dolayı motosiklet özlemini giderdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 aydır evde kalmanın kendilerine zor geldiğini söyleyen 72 yaşındaki Emin Başkan ise; "Yaklaşık 2 aydır dışarı ilk kez çıkıyorum benim gibi yaşlı insanlara çok eziyet geliyor. Yediğimiz içtiğimizi hazmedemiyoruz. Ayaklarımız tutulmuş buradan bizi yöneten yetkililere sesleniyorum haftada 4 saat olacağına her gün 1 saat olsun razıyız. Evde oturmaktan kilo aldık. Dün çıkınca yürüdükçe kendimize geldik" diye konuştu.

BAKAN KOCA'DAN SOSYAL MESAFELİ BANKLARA DESTEK

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi tarafından üretilerek ilçe sınırlarına yerleştirilen sosyal mesafeli oturma banklarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesaplarından sosyal mesafeli oturma banklarının fotoğraflarını paylaşırken binlerce beğeni aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla üretilen sosyal mesafeli oturma bankları yoğun ilgi gördü. Projeyi zekice bulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanında bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel" dedi. Koca'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 486'YA KADAR DÜŞTÜ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Bitlis'te Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde 2 arkadaşlarını şehit veren askerlere başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'tan karayoluyla Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında geçti. Burada Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, 10 Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı İlbaş, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis ve Tatvan Belediye Başkanları karşıladı. Tören mangasını selamlayan Bakan Solu, spor salonunda askerlere konuşma yaptı. Bakan Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 486'ya kadar düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen hafta iki arkadaşınızı kahraman bir operasyonda kaybettik. Onları ahrete, cennete uğurladık. Allah sizleri bizleri onlarla cennette kavuştursun inşallah. Terörle mücadelemiz aynı azim ve aynı kararlılıkla devam edecektir. İnanıyorum ki bu Sehi Ormanlarında orada arkadaşlarımızın şehit düştüğü yerleri de onlara dar edeceksiniz. Siz bu memleketin gördüğü ve memleketin gerçekliğiyle beraber yaşadığı en büyük kahramanlarsınız. Herkes kendinden korkar ve çekinirken siz dağlarda tepelerde terörü korkutarak bu ülkenin beraberliğine, birliğine, kardeşliğine, ay yıldızlı bayrağımıza ve sancağımıza kast etmeye çalışanlara gerekli cevabı cesaretinizle, gücünüzle, kararlılığınızla aklınızla, aldığınız eğitiminizle vermeye çalıştınız ve çalışmaya devam ediyorsunuz. Çoğu bitti azı kaldı yurt içindeki terörist sayısı 486'ya kadar düştü ve Allah nasip ederse bu yıl stratejisini yeniden planladığımız, yeniden ortaya koyduğumuz ve adım adım takip ettiğimiz operasyon zincirimizle terör örgütüne 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu hep beraber göstereceğiz. Hem Sehi Ormanlarını hem Hırsız Çeşmesi dahil olmak üzere Ölek'in olduğu yerlerin tamamını dar edeceksiniz."

Soylu, terörle mücadele eden Jandarma Özel Harekat Taburuna yönelik de "Sizin yeteneğiniz bilginiz cesaretiniz kararlılığınız. Eğitiminiz bunların üzerinden çok rahat gider. Vurup indireceksiniz. Bizim sizden beklediğimiz odur. Onun için Allah yardımcımız olsun. Başımız sağ olsun. Bu mücadelede şehidimiz olacak, yaralımız gazimiz olacak. Bu bizim şerefimizdir. Bunu aklınızdan çıkarmayalım. Attığımız her adımda şahadet bizim kaderimizdir diye bizahiti ben bakarım. Eğer böyle bakmazsak eğer içimizde bu olmazsa, eğer gönlümüzde zihnimizde Allahın bu şerefiyle buluşmak olmazsa biz bu işi yönetemeyiz yürütemeyiz. Bu hafta salı, çarşamba, perşembe günü üst üste Tunceli, Ağrı ve Adıyaman'da 9 teröristi, arkadaşlarımız birebir mücadele ile cehennemin dibine kadar gönderdi. Onun için siz bu memleketin bu konuda en iyi yetişmiş evlatlarısınız. Bunu bütün kalbimle söylüyorum cenabı Allah nasip etse sizinle operasyonda olsam, sizin o gücünüzden güç, cesaretinizden cesaret, ortaya koyduğunuz akıldan akıl alabilsem. Onun için geçmiş dönemlere oranla çok farklı bir noktadayız. Şimdi indirici yumruğumuza ihtiyacımız var hep birlikte. Kimin ihtiyacı var. Gelecek nesillerimizin ihtiyacı var. Huzur içerisinde endişesiz bir Türkiye'de rahat bir şekilde yaşabilmek için. Kimin ihtiyacı var. Bugün ailelerimizin annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin ihtiyacı var" dedi.

"VİRÜSTEN SONRA DÜNYADA DENGELER DEĞİŞECEK"

Bakan Soylu, koronavirüsten sonra terörün tamamen yok edildiğini, dünyada dengelerin değiştini de belirterek, "Bu korona musibetinden sonra anlıyoruzki dünyada dengeler değişecek. Korona musibetinden sonra terörün tamamen yok edildiği bitirildiği bir Türkiye ile hep beraber gelecek nesillere de bugünün Türkiye'sine de fırsatı elinde bir ülke bırakalım. Bu bizim elimizde, bunu hep beraber sağlayabiliriz ve gerçekleştirebiliriz. Zaten ödleri patlıyor, kaçmaktan yoruldular. Bu yıl sıkıştırıp daha fazla, geçen yıl ve ondan önceki sene elde ettiğiniz başarıyı kat be kat ortaya bu yıl ortaya koyarak bu işi bitirelim. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Bir ölür bin diriliriz. Bu memlekette bize kalan emanette budur. Allah sizden razı olsun. JÖH'lerimiz, komandolarımız, kahramanlarımız, size milletimizin duaları var 24 saat, 5 vakit namazlarda. Anneler, ablalar, kardeşler, ağabeyler, babalar, dedeler, amcalar hepsi sizlere dua ediyor. Allah ayağınızı taştan sakınsın diye. Allah sizi bütün musibetlere karşı muhafaza etsin diye, Allah sizin kararlarınızı isabetli oluştursun diye duaları var. Bizim dualarımızda sizle. Olanları size söylemek, sizler olmak, cesaretinizi cesaretimizle bütünleştirmek için buraya geldim. Ramazanınız mübarek olsun, yaklaşan bayramımız milletimize ve tüm islam alemine de umut olsun inşallah. Umutlar ülkesi Türkiye'yi inşallah bu bayramdan sonra hep birlikte kucaklayabilme fırsatı bizim olsun. Tekrar her birinize ayrı ayrı kuvvet, basiret diliyorum. Allah'tan her birinize zırh diliyorum. Hepinizi tebrik ve takdir diliyorum. Dualarımın kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Başta annelerimizin ve eşlerinizin anneler günün tebrik ediyorum. Nice anneler gününe huzur ve afiyetle ulaşmalarını temenni ediyorum ve dua ediyorum. Allah sizden razı olsun." dedi.

Bakan Soylu, JÖH Tabur Komutanlığı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Tabur Komutanlığı'nda brifing aldı. Bakan Soylu daha sonra Çeltikli Bölgesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Murat Aydın'ı Tatvan'daki evinde ziyaret etti. Bakan Soylu Tatvan'da 102 yaşındaki Dilşah Ürün'ün evine de giderek anneler gününü kutladı.

ŞEHİT BABASI CAN: BU BAYRAK, BU VATAN İÇİN CANIMIZI KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR VERİRİZ AMA ANALAR AĞLAMASIN

ADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi. Şehit polis memuru Arda Can'ın babası Serdar Can, "Bu bayrak, bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama analar ağlamasın" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik kazasında şehit olan polis memuru Arda Can ve 10 Ocak 2016'da Van'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Önder Ertaş'ın annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, gözyaşlarını tutamadı. Anneler Günü'nü hüzünlü geçiren anneler, kendilerini hatırlayan polislere teşekkür etti.

Şehit Arda Can'ın babası Serdar Can, vatan ve bayrak uğruna hainlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak "Bu bayrak için bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama analar ağlamasın. Tek dileğimiz bu yaradan rabbimizden, o da olmazsa olmuyor" diye konuştu.

DUR İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 10 BİN LİRA CEZA

BURSA'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü yakalanınca otomobilini yakmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 10 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Yeniceköy Mahallesinde uygulama yapan ekipler şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan İsmail B. (30), yönetimindeki 16 FP 715 plakalı otomobille hızını arttırarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri ile sürücü arasında kısa süre kovlamaca yaşanırken otomobilin önü Orhaniye Mahallesi Baykut sokakta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kesildi. Aracından inen sürücü, kaputunu açtığı otomobilini yakmaya çalışınca, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yapılan incelemede sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 10 bin lira para cezası uygulandı.

2 AY SONRA SOKAĞA ÇIKAN YAŞLI ÇİFT, MOTOSİKLET ÇARPMASI SONUCU YARALANDI

ÇORUM'da yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çiftine motosiklet çarptı. Yarlanan yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14:00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest'e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serbest çifti tedavi altına alındı. Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı.

Yaşlı çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BAĞ EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bursa'da yaklaşık 10 gün önce bağ evinde meydana gelen olayda İ.B. (16) tarafından bıçaklanan Güven Akyıl (58), öldü. Akyıl'ın cesedinin köpekler tarafından parçalandığı tespit edilirken, İ.B. ise tutuklandı.

Olay, geçen Cuma günü, Deydinler ile Maden mahalleleri arasında bulunan bağ evinde meydana geldi. Güven Akyıl'dan uzun süre haber alamayan kızı, kendilerine ait bağ evine gitti. Babasını evde parçalanmış halde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören kadın, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Akyıl'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü, daha sonra da bağ evinde bulunan köpekler tarafından parçalandığını belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, Akyıl'ı bıçaklayan kişinin İ.B. (16) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli İ.B'yi önceki gün akşam saatlerinde saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan İ.B.'nin jandarmada verdiği ifadede, "Güven Akyıl ile aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığım bıçakla Güven Akyıl'ı bıçaklayarak, evden kaçtım. Öldüğünü sonradan öğrendimö dediği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

KARABÜK'TE 5 GÜNDÜR KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLMEDİ

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası görülmediğini, 8 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi. 8 hastanın hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Gürel, "İlimizde son 5 gündür pozitif vakaya rastlamadık. Hastanede şu an 8 vakamız kaldı. İnşallah onları da iyileştirdikten sonra bu süreçte belli bir aşamaya gelmiş olacağız" dedi.

Tehlikenin geçmediğini belirten Vali Gürel, "Ancak tehlike geçmiş değil. İşin doğrusu bütün dünyada bitmesi gerekir ülkemizde bitebilmesi için. İlimizde de bitebilmesi için ülkemizde bitmiş olması lazım. Tedbirlerimizi son günlerde biraz daha arttırdık. Özellikle bayram münasebetiyle anne babalarının yanına gelip onların elini öpmek isteyen vatandaşlarımıza biraz daha gelmeyin dedik. İnşallah Kurban Bayramında daha güzel bir ortamda gelip anne ve babalarının bayramlarını kutlarlar" diye konuştu.

Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 9 kişinin öldüğünü açıklayan Vali Gürel, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 9 kaybımız oldu. Onlar bir şekilde kente gelen insanların bıraktığı hastalıklardan kaynaklandı. Bu kötü ortamı oluşturmamak için, can kaybı olmaması için hemşerilerimiz gelmezler ise bizleri de mutlu ederler. Görüntülü telefonlar ile bir şekilde sevdikleriyle temaslarını sağlarlarsa Kurban Bayramında çok daha güzel bir ortamda bayramlarını kutlamış olacaklar."

CEZAYİR'DEN GELEN 101 KİŞİ ADIYAMAN'DA KARANTİNAYA ALINDI

CEZAYİR'den tahliye edilen ve Adıyaman'a getirilen 101 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Cezayir'de kalan 101 Türk vatandaşı, uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 101 kişi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan bin Muattal Yurduna yerleştirildi. Karantinaya alınan 101 kişi arasındaki kadınlara anneler günü nedeniyle çiçek verildi.

106 YAŞINDAKİ SÜMEROLOG MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ'A ZİYARET

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Kaymakam Avni Kula, ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ (106) ile şehit annesi Fatma Söğüt'ü (83) evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Çığ, gençlere çok okumaları ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki 100 yaşının üzerinde olan anneleri ve şehit ailelerini ziyaret etti. İlçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki evinde yaşayan 106 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı ziyaret eden Kula, Çığ'ın anı defterine ziyaretle ilgili günün anlam ve önemini belirten bir yazı da yazarak, Çığ'a uzun ömürler diledi. 106 yıllık hayatının hiçbir anını boş geçirmediğini ve çok çalıştığını kaydeden Muazzez Çığ, "Gençler çok okuyup, çok çalışsın. Boş vakit geçirmesin. Öğrendiklerini de başkasına öğretsinler. Ben gençlerimizden ve kadınlarımızdan çok ümitliyimö dedi. Kaymakam Kula daha sonra şehit annesi Fatma Söğüt'ü ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

