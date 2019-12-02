DHA YURT BÜLTENİ -11 

Koyun hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de küçükbaş hayvan ve cep telefonunu çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Küçükbaş hayvan hırsızlığı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan S.Y.'ye ait 1 koyun ve Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı içerisinde H.İ.N.'ye ait cep telefonu ve arkasında bulunan 500 liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, her 2 hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerini belirledi. Düzenlenen operasyonla A.D. (39) ve M.K. (44) kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin çaldıları küçükbaş hayvanı kestikleri ve poşetlere koydukları belirlendi. Ayrıca akşam saatlerinde çalınan cep telefonu da üzerlerinde ele geçirildi.

A.D. ile M.K.'nin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheli iki kişin gelişleri

- İkamet dış kapısını açıp içeri giren bir kişi

- Dışarıda bekleyen şahsın çevreyi gözlemesi

- Küçükbaş hayvanın boynuzundan sürüklenerek götürülmesi

- Şahısların ikamet önünden ayrılışları

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Kamyonette 18,5 kilo esrar bulundu

Elazığ'da, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan kamyonette, 18 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde kamyonet sürücüsünü takibe aldı. Bir süre sonra park halindeki kamyonetten birinin elinde poşetle indiğini gören ekipler, durdurarak üzerinde arama yaptı. Araçtan inen kişiden bir miktar esrar ele geçirildi. Bunun üzerine narkotik köpeği "Şimşek" ile kamyonette de arama yapıldı. Arama sonucu 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, kamyonette bulunan H.K., B.A. ve Ö.K.Ç. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Esrar aranmasından görüntü

Narkotik köpeğinden görüntü

Genel ve detay görüntü

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Diyarbakır'da yağmur caddeleri göle çevirdi

Diyarbakır'da dün gece başlayıp aralıksız devam eden yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin göle döndüğü kentte sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası dün gece başlayan yağmur, etkisini sabah da sürdürdü. Yağış nedeniyle kentteki bazı caddeleri su bastı. Yağmurun etkisiyle göle dönüşen caddelerdeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı görülen kentte polis ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

Görüntü Dökümü

Muhabir Selim Kaya anonsu

Sağanak yağış

Caddeleri su basması

Araçların güçlükle ilerlemesi

Genel ve detay görüntüler

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HDP önündeki eylemde 3 ay geride kaldı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 3 ay geride kaldı. HDP'nin faaliyetlerini artık yürütmediği il binası önünde 91 gündür oturan aileler, evlatlarından haber bekliyor.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. 1 kişiyle başlayan ve her gün artan ailelerin sayısı, 57'ye ulaştı. Eylemlerini HDP binası önünde başlatan ailelere, soğuk hava ve yağıştan etkilenmemesi için hayırseverler tarafından çadır tahsis edildi. Aileler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen çocuklarına kavuşmadan eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

DESTEK EKSİLMİYOR

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde bugün 3'üncü ay geride kalırken, ailelerin kurulan çadırda bekleyişi sürüyor. Ailelere 91 gündür destek ziyaretleri de devam ediyor. 3 Eylül'den bu yana devam eden oturma eylemindeki aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen ile Yavuz Bingöl, bölgedeki kanaat önderleri, aşiret liderleri, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere binlerce kişi ziyaret etti.

ÖNCE KAPILARI KAPADILAR SONRA FAALİYETİ DURDURDULAR

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemine katılımının her geçen gün artmasıyla HDP İl Başkanlığı'nda ilk günler tepki gösterilerek, kapılar kapatıldı. Zaman zaman HDP'liler ile aileler arasında gergin anlar yaşandı. Oturma eyleminin 64'üncü gününde ise HDP'liler, parti binasında siyasi faaliyet sürdürmeme kararı aldı.

'KIZIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM'

Ağrı'dan gelip, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başlayan Süheyla Demir, evladına kavuşmadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Demir, "91 gündür burada bekliyoruz. Havalar soğudu. 3- 4 gündür yağmur yağıyor. Çadırımızın altından sular akıyor. Biz burada daha kaç gün bekleyeceğiz; onu da bilmiyoruz. Biz buradayız, sonuna kadar da burada kalacağız. Kar, yağmur, hiçbir şey bizi yıldıramaz. Çocuklarımız için bekliyoruz. Çocuklarımızı bizden ayırdılar. HDP, PKK 5 yıldır bizi bu acıya mahkum etti. 3 aydır küçük çocukla burada bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğim. Kızımı almadan buradan kalkmayacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Din görevlilerinden "Sevgi bütün engelleri aşar" klibi

Sivas'ın Zara ilçesinde, Müftülük personeli tarafından Dünya Engelliler Günü nedeniyle işaret diliyle klip hazırlandı.

Zara İlçe Müftülüğü ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan klipte ilçe protokolü ve halk işaret dili ile "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Klipte Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz, diğer kurum müdürleri ve esnaf rol aldı. Toplam iki dakikalık klipte ilçe yöneticileri engeliler günü mesajlarını işaret dili ile anlattı.

Klip hakkında bilgi veren Zara İlçe Müftülüğü personeli ve aynı zamanda Zara Gençlik Koordinatörü Enes Kuzu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü için işaret dilini kullanarak bir proje yapalım dedik. Bu projeyi de kaymakam beye sunduk. Kaymakam bey de toplumun bütün dinamiklerini de işin içine katıp esnafla, kurum amirleriyle beraber yapabileceğimizi söyledi. Bizler de bu fikri değerlendirerek böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Müftülük personeli ve ilçe gençlik koordinatörü Fatih Türk ise "İlk önce çekimlerimizi yaptık. Bu çekimleri en son kaymakamlıkta bitirdik. Özel eğitime muhtaç çocukları da kaymakamlığa getirerek birlikte "Sevgi bütün engelleri aşar" diye klip hazırladık. Güzel bir program oldu. Bugün her insan birer engelli adayıdır. Farkındalık yapılması açısından böyle bir projeyi yaptık. Zara Müftülüğü ve Zara Gençlik Merkezi Engelli Koordinatörlüğü olarak daha güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Klibin görüntüleri

-Hazırlayanların açıklamaları

Kaynak: DHA