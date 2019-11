DHA YURT BÜLTENİ - 12 

Demir: Savunma sanayisi ihracatında her sene bir ivme artışı gözlüyoruz

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir savunma milletimizin gurur duyduğu bir duruma ulaştığını belirterek, "Savunma sanayisi ihracatında her sene artan bir ivme ile ibre artışı gözlüyoruz. Ama bunun çok daha hızlı bir gelişmeye gebe olduğunu da biliyoruz" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İzmit'te Bilim Müzesi'ni ziyaret etti. İsmail Demir müzedeki eğitmenlerden yapılan çalışmalara dair bilgi aldı. İsmail Demir daha sonra İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Savunma sanayisinde başarılı olduğumuzu ifade eden İsmail Demir, "Bugün geldiğimiz aşama itibariyle savunma sanayimiz diğer sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek gösterilen başarılara imza atmıştır. En önemlisi milletimizin gurur duyduğu bir duruma ulaşmıştır. Bugün 6'ncısını yaptığımız bu fuar aslında bir vitrin. Hep söylediğim gibi, "Savunma sanayisinde başarılıyız" demek bir ülke için yetmez. Savunma sanayisi bir ekosistemdir. Bu ekosistemin tümünde iyiysek ülke olarak bir yerlere gidebiliriz. Ben savunma sanayisini bu işin bir öncüsü, bir itici gücü olarak görüyorum. Diğer sanayi ve sektörlerin buradan imrenmesi ve burada oluşturulan teknolojilerin diğer alanlara yayılmasıyla oluşturulacak bir sinerji içerisinde Türkiye'de toptan bir teknoloji ve kalkınma hamlesini başlatmış olabiliriz." dedi.

Savunma sanayisindeki ihracatın da her yıl artarak sürdüğünü belirten Demir, "Savunma sanayisi ihracatında her sene artan bir ivme ile ibre artışı gözlüyoruz. Ama bunun çok daha hızlı bir gelişmeye gebe olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan sürdürülebilir savunma sanayisi ve genelde sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için de ihracatın önemi yadsınamaz. Bu açıdan fuarın da ihracat anlamında inşallah hayırlı neticeler vermesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya vitrininde boy göstererek, dünyada kullanılan teknolojiyi yakalamasının önemine vurgu yapan Demir, şöyle konuştu:

"Artık Türkiye bu anlamda bir patlama seviyesine gelmiştir. Anadolu'da çeşitli illeri gezdiğimizde, çeşitli sanayicilerimizle konuştuğumuzda, Türkiye'nin artık iyi metal kesen, işleyen, çeşitli takım tezgahlarıyla hassas imalat yapan ülke olmaktan bir boyut daha öteye geçmesi lazım. Bu bölgede olgunlaşmış sanayi yapısının o eşiği atlamakla ilgili liderlik yapması temennimiz. Yani klasik uygulamalar ve teknolojilerin dışında, ötesinde artık dijital dünyaya geçtiğimiz, akıllı sistemler konuştuğumuz dönemde yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi ve dünya piyasasında bu yeni teknolojiler, yeni buluşlar ile ortaya çıkmış çok cevval, hareketli ve teknolojik derinliği olan şirketlerin buradan çıkması, dünya vitrininde boy göstermesi, Türkiye'nin diğer kesimlerinde de harekete geçmek isteyen büyük bir potansiyel olan sanayicilerimizin önlerine bir ışık tutacaktır, onlara liderlik edecektir. Yani o sanayicilerimiz harekete geçtikleri, yatırım yaptıkları dönemde hedeflerinin ne olduğu, bu hedeflerde de ileri teknolojinin kullanılması, bir boyut daha öteye taşıması ile nerelere ulaşılabileceğini sizlerin göstereceği örneklerde bulacaklar. O da onlara ışık tutacak."

Görüntü Dökümü

------------

- Bilim Müzesi gezisinden görüntüler

- SANTEK açılış töreninden görüntü

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması

- Kurdele kesilmesi

- Protokolün stantları dolaşması

- Detay

====================

Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık (2)

'GÖÇ KONUSUNDA SÖYLENMESİ GEREKEN NE VARSA SÖYLEDİK'

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri değerlendirme toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmen konusunda iftiralar, tahrikler, eleştiriler, vicdandan merhametten uzak tahliller, her akşam televizyon ekranlarında sırça köşklerden ahkam kesen suretlerin hepsinin unutulup gideceğini söyledi. İçişleri Bakanı olarak 3 yıldır belki de en çok konuştuğu konulardan birinin göç meselesi olduğunu belirten Soylu, "Bu konuda dünyaya ve batıya söylenmesi gereken ne varsa söyledik. En başta Cumhurbaşkanımız, uluslararası arenada yapılan tüm yanlışları, ikircikli tutumları, attıkları adımların nasıl kötü sonuçlara yol açtığını ve açacağını, yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri bizzat muhataplarının yüzlerine söyledi. Ancak anlıyoruz ki karşımızda demirden kalpler var. İşitmeyen kulaklar, görmeyen gözler var" dedi.

DİLLERİNDE HEP AYNI TERANE

Türkiye'nin 2011'de ilk dalga Suriyeli muhacirler geldiğinde önce gelenlerin kayıt altına alınıp sonra da biyometrik verilerinin alındığını kaydeden Soylu, göçle karşılaştığında ne yapacağını bilen bir devlet aklına sahip olduklarını söyledi. Soylu, "Zaten birilerinin de anlamadığı, bilmediği, beni bağışlasınlar cahil olduğu konu budur. Dillerinde hep aynı terane. Efendim neymiş, Türkiye'nin bir göç politikası yokmuş. Türkiye'nin göç politikasını sorgulamalarına gerek yok, her şeyden önce Türkiye'nin bir göç karakteri var zaten" diye konuştu.

'LGBT'NİN HESAPLARINDAN MI PAYLAŞACAĞIZ'

Göç konusundaki rakamlara yönelik eleştirilere sert yanıt veren Soylu, şöyle konuştu:

"Verilerle yalanlamaktan usandık, ne yazık ki bu kişiler bu tezviratlarından, iftiralardan, yalanlardan bıkmadılar, usanmadılar. Ne yapacağız? Söylediğiniz gayet yalan, bu yalanı nereden kamuoyuyla paylaşacağız, kasaplar odasının internet sitesinden mi, bir spor kulübünün internet sitesinden mi paylaşacağız, nereden paylaşacağız. Ortaklarınızla beraber sürekli göz açmaya çalıştığınız ve onlarla birlikte olmaya çalıştığınız LGBT'nin hesaplarından mı paylaşacağız? Nereden paylaşacağız? Göç Genel Müdürlüğü'nün hesaplarından paylaşacağız. Anlamadığınız işlere karışmayın. Anlamıyorsanız sorun, ben buradan o sözde profesörün partisine de sesleniyorum. Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun, bu adamın yalanlarını, biraz da bu adama karşı dostluğunuz varsa bunu yakın bulduğunuz doktorlara tedavi ettirin, bunu ciddi ve net bir şekilde söylüyorum, bu adamın tedaviye ihtiyacı var, hasta. Hakikaten tedaviye ihtiyacı var. Mağdur insanların üzerine hakaret, tehdit bindiren bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Eğer aynı siyasi partiye mensupsanız başta genel başkanına buradan çağrıda bulunuyorum. Ne olursunuz bu adamın başka işleri de var, bunu sizler de biliyorsunuz, tedaviye ihtiyacı var, tedavi ettirin. Bunu mazlum insanlarla uğraşmaktan alıkoyun. Bunu Türkiye'yi birbirine karıştırmak isteyen, attığı tweetlerle sosyal medyadaki sapkın yaklaşımlarından uzaklaştırmaya çalışın. Bunu sabahtan akşama kadar göçle ilgilenen insanlar adına ve göçle ilgilenen bir insan olarak söylüyorum."

'BATILI ÜLKELER KAYITLARI İSTEDİ'

Türkiye'nin göç konusunda temel karakterinin aynı olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Açık kapı politikası, geldiği yerde can güvenliği olmayan kimseyi zorla geri göndermeme, gelenlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılama, bununla birlikte hiçbir kayıtdışılığa müsaade etmeme, kamu düzeninde herhangi bir sarsıntıya yol açmamaya özen gösterme. Önce gelenleri kaydettik. Tüm biyometrik verileri aldık, belli bir zaman sonra bunları ikinci faz olarak güncelledik. Yani kayıt noktasında hiçbir boşluk bırakmadık. Hatta bu kayıtları bizden isteyen batılı ülkeler oldu" dedi.

'CADI AVINA MOTİVE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

5 ilde bulunan geçici barınma merkezlerinin sayısının şu an 7 olduğunu aktaran Süleyman Soylu, buralarda barınan insan sayısının 62 bin 673 olduğunu söyledi. Bu yerlerin toplam kapasitesinin ise 123 bin 75 olduğunu dile getiren Soylu, "Bu insanlar bir mecburiyetten, bir tehditten dolayı geldiler. Güney sınırımızda ve bu insanların geldiği yerlerde asayişin sağlanması çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya bu konuda istediğimiz noktaya olmasa bile belli bir noktaya geldi. Ne kadar insan geri döner, ne kadarı kalır. Orası hakkında bir tahmin yürütmek gerçekçi değil. Birileri meseleye ısrarla içerideki Suriyeli sayısı üzerinden bakıyor. Mutlaka tüm Suriyeli muhacirlerin geri dönmesi şartı üzerinden bir algı oluşturmaya başlıyor. Yani bugün 3,6 milyon Suriyeli var, bunun 1 milyonu geri dönse, yeterli görmüyor. 2 milyon döner diye tahmin yapsanız, "geride 1,5 milyon kalıyor" diyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı alanlarını metrekare olarak hesaplayıp, güya analiz kisvesi altında, nereye ne kadar dönüş olabilir, bunu topluma işlemeye çalışıyor. Her gün seri tweetlerle, sıfır bilgiyle, sağlıksız veya tamamen uydurma veriyle, sadece laf cambazlığıyla göç konusunda ahkam kesen, güya göç konusunda toplumun sesi olmaya yeltenen insanlar var. Politika yapan insanlar var. Kimseye tahammülleri yok. Bunu bir iç siyaset malzemesi olarak bu şekilde dizayn ediyorlar. Akıl almaz felaket senaryoları ortaya koyuyorlar. Yerleştirmeye çalıştıkları fikir "hepsi gidecek mi, gitmeyecek mi', toplumu buna şartlamaya, bir cadı avına motive etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

15-21 YAŞ ARASI MUHACİR GENÇLERE ÖZEL ÖNEM

Bakan Soylu, göç danışma merkezleri sayısının 9 olduğunu belirterek, 6 merkez daha kurulmasının planlandığını söyledi. Dünyada göçmenler arasında ilkokullardaki okullaşma oranının yüzde 61 olduğuna değinen Soylu, "Ülkemizde halen eğitim çağındaki Suriyeli muhacirlerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Biz bunu başardık ama dünya rekoru olsun diye başarmadık. Bunun geleceğe ait bir sonucu ve çıktısı var. Dolayısıyla bugün attığımız her adımı, 10 yıl sonra karşımızda nasıl bir sosyal profil olacağını düşünerek atmalıyız. Keza bugün özellikle 15-21 yaş arası muhacir gençlere özel önem vermek gerekiyor, çünkü yapılan araştırmalar, bu yaş aralığındaki göçmenlerde radikalleşme eğiliminin daha fazla olduğunu gösteriyor. Bir şeylerden yoksunluk, iki toplum arasında kalmanın verdiği eksiklik hissi, eğitimin ve alışkanlıkların nisbeten eski topluma göre oluşmasından dolayı bir çaresizlik hissi, öfkeyi ve huzursuzluğu tetikliyor. Dolayısıyla uyum çalışmalarımızda olsun, iletişim faaliyetlerimizde olsun, bu gruba ayrı bir dil ve hassasiyet göstermek faydalı olacaktır. Bu alanı kesinlikle boş bırakmamalıyız. Art niyetli yaklaşımların en çok tahrik etmek isteyeceği alan, kesinlikle bu alandır" dedi.

'İSTANBUL'DA 190 BİN KİŞİLİK RAHATLAMA SÖZ KONUSU'

Yakın zamanda İstanbul'a yığılma söz konusu olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Bunun içinde hem kaçak göç vardı, hem de ülkeye yasal yollarla gelip, başka şehirlerde kaydolup zamanla iş ve başka imkanlar sebebiyle İstanbul'a yığılan insanlar söz konusuydu. Buraya tedbir aldık ve çeşitli başlıklar altında, birileri kaşımasına rağmen herhangi bir problem de yaşanmadan, yaklaşık 190 bin kişilik rahatlama söz konusu oldu. Yılsonu hedefimiz, bunu 230 bine çıkarmaktır. Yasal yollarla gelmiş kimseyi sınır dışı etmedik. Herkesi kayıtlı olduğu yerlere yönlendirdik" diye konuştu.

KISA DÖNEM İKAMET İÇİN SAYI 785 BİN 815

Türkiye'de kısa dönem ikamet izniyle bulunan insan sayısının 785 bin 815 olduğunu belirten Soylu, oysa çalışma izni sayısının 86 bin civarında olduğunu aktardı. Türkiye genelinde çalışma izni başvurusunun aylık ortalama 2 bin 500 civarında olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Haziran ayından itibaren konuya eğilmemizle birlikte bu sayı temmuz ayında 5 bin 216, sonraki aylarda da 7 bin 500 seviyelerine çıktı. Demek ki saha ile iletişimi artırırsak, göçle ilgili hemen her konuyu, sosyal bir probleme yol açmadan sağlıklı boyutlara taşımak mümkün. Ancak meseleleri ertelersek, sonrasında problem olarak karşımıza çıkacaktır."

KAÇAK GÖÇMENDE KONU CİDDİ

Afganistan ve Pakistan'dan ciddi bir düzensiz göç baskısı altında olduklarını kaydeden Soylu, "Bu rakamları sürekli kamuoyu ile paylaşıyorum ama konu ciddi, 2017 yılında 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarımız 2018'de 268 bin olmuştu, bu yıl hali hazırda 371 bin oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Salondan detay görüntü

-Soyludan detay görüntü

-Süleyan soylunun konuşması

-toplu fotoğraf çekimi

====================

Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Otobüs şoförünün yangını erken fark edip kapıları açması olası faciayı önlerken, yolcular büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. İçinde yaklaşık 50 yolcuyla "Heykel" istikametine giden Nuri Acar(41) idaresindeki 16 BOD 49 plakalı belediye otobüsü, Gökdere kavşağına geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevleri fark ederek otobüsün kapılarını açan Acar, yolcuları indirerek olası facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası büyük panik yaşayan yolcular, itfaiyenin çalışmasını korku dolu gözlerle izledi.

Otobüsün elektrik aksamından yanmış olabileceğini tahmin eden sürücü Nuri Acar, "Yangını gördükten sonra yolcuları indirdim. Çok şükür yaralı yok. Yaklaşık 50 yolcu vardı. Kimseye zarar gelmedi" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Otobüsün yanma anı cep telefonu görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yolculardan görüntüler

-Otobüs Şoförü röportaj

-Görgü tanığı röportaj

-Detaylar

=================

Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü

Eskişehir'de B.A., trafikte tartıştığı otobüs sürücüsü O.K. ile olaydan 1 gün sonra yolda karşılaşınca yumruk atarak dövdü. Sokak ortasındaki kavga, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polis şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de özel halk otobüsü sürücüsü olan O.K. ile B.A. trafikte tartıştı. Olaydan 1 gün sonra O.K. İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi sokak üzerinde bir banka oturduğu sırada şüpheli B.A. ve 2 arkadaşı yanına geldi. Sözlü tartışmanın ardından şüphelilerden B.A., otobüs sürücüsü O.K.'ya yumruk atarak dövdü. Çıkan kavgayı çevredekiler ayırırken, bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Trafikte tartıştığı B.A.'nın yumruklu saldırısına uğrayan O.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, polis şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------

-Güvenlik kamerası kayıtları

-Otobüs sürücüsü O.K.'nın bankta oturması

-B.A. ve iki arkadaşının gelmesi

-Tartışma ve B.A.'nın yumruk atması

-Çevredekilerin araya girmesi

-Genel görüntüler

==============================

ATM'lere "papağan" tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bankaların ATM'lerine papağan adı verilen aparat takarak kredi kartı bilgilerini çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir banka ATM'sine papağan adı verilen özel kopyalama cihazı takılarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin aynı yöntemle dolandırıcılık yapan S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler İstanbul, Bolu ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında Konya ve Sakarya'nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Eskişehir adliyesi

-Genel görüntüler

==============================

Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Gaziantep'te, boş arazide bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki boş arazide şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekletilirken, bulvarda trafik tek şeritten sağlandı. Gelen bomba uzmanı, şüpheli çantayı, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çanta incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------

- Olay yeri

- Güvenlik önlemleri

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

==============

Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Elazığ'da polis, düzenlediği operasyonda cinsel içerikli 21 bin 636 kaçak ürün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında bir iş yerinde yasa dışı yollardan ülkeye getirilen cinsel içerikli ürün bulundu. Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemede reçeteli olarak ve eczanede satılması gereken 21 bin 636 hap, krem, şurup, damla, solüsyon ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen işyeri sahibi I.S.R. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-------

Polisin malzemeleri incelemesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28 MB

===================

'Laparoskopik Appleby" ameliyatının ikincisi Isparta'da yapıldı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi'nde, pankreasında 7 santimlik kitle tespit edilen kadın hasta, dünya literatüründe ikinci kez yapılan "Laparoskopik Appleby" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 57 yaşındaki kadın hastanın pankreasında 7 santimlik kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Kliniği'ndeki uzman doktorlar tarafından ameliyat kararı alınan kadın hastaya, dünyada bugüne kadar 1 kez uygulanan "Laparoskopik Appleby" ameliyatı uygulandı. Kadın hastanın yaklaşık 1 santimlik kesiden dalak, mide ve pankreasının tamamına yakını çıkarılarak, kitle ameliyatla alındı. Bugüne kadar sadece bir kez Malatya'da uygulanan yöntemle ameliyat edilen kadın hasta, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Hastanenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Çetin, ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu ile Dr. öğretim görevlileri İsmail Zihni, Girayhan Çelik ve İsa Sözen, birlikte basın toplantısı düzenleyerek, ameliyatla ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Recep Çetin, günümüzde tüm dünyada laparoskopik olarak adlandırılan kapalı ameliyatlara eğilimin arttığını belirterek, bugüne kadar dünyada sadece 1 kez denenmiş olan "Laparoskopik Appleby" adı verilen, dalak ve midenin tamamı, pankreasın ise tamamına yakınının çıkarılmasıyla yapılan ameliyatın SDÜ Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini açıkladı.

'EN İYİ VİDEO SUNUM ÖDÜLÜ'

Yapılan ameliyatın video sunumunu 23- 26 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi'nde yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Çetin, "Kongrede tüm katılımcıların dikkatini çekip, takdirini kazanarak en iyi video sunum ödülünü kazandık" dedi.

'HASTANEMİZ REFERANS BİR HASTANE HALİNE GELMİŞTİR'

Literatürde daha önce dünyada açık olarak toplam 20 civarında, laparoskopik olarak ise sadece 1 kez yapılan bu ameliyatı ikinci kez gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Prof. Dr. Recep Çetin, "Hedefimiz dünya cerrahi camiasındaki tüm yenilikleri, gelişmeleri yakından takip edip ameliyatlarımızı en güncel yöntemlerle yaparak, hastalarımıza en iyi şekilde fayda sağlamaktır. Hastanemiz bu sayede referans bir hastane haline gelmiştir" diye konuştu.

ZOR BİR YÖNTEM, BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Ameliyat ekibinin başındaki Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kendilerine başvuran ve adının açıklanmasını istemeyen kadın hastanın yapılan tetkikler sonrası pankreasında 7 santimlik kitle tespit edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Vücudu besleyen atardamarı da tutmuş bulunan kitle; midenin tamamı, dalak ve pankreasın tamamına yakın bölümü dışarı çıkarılarak alındı. Laparoskopik yöntemle yapılan bu ameliyat, dünyada daha önce sadece bir kez Malatya'da yapılmıştı ve biz ikinci kez yaparak hastayı sağlığına kavuşturduk."

Görüntü Dökümü

--------------

- Prof. Dr. Recep Çetin'in açıklaması

- Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu'nun açıklaması

Kaynak: DHA