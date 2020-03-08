DHA YURT BÜLTENİ- 12

Hukukçular Derneği, Yunanistan'ın göçmenlere şiddetini AİHM'ye taşımaya hazırlanıyor

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunan polisinin sert uygulamalarda bulunduğu göçmenlerin durumunu incelemek için gelen Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, Yunan polis ve askerinin şiddetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak istediklerini söyledi. Tatlı,"Bileşmiş Milletler'in komiteleri var, mültecilikle ilgili komite var, kadın ve çocukla ilgili komiteler var. Burada yaşananların hepsini biz olabildiğince raporlayıp buralara müracatta bulunacağız. AHİM ile alakalı ne olabilir ona bakıyoruz. Bu yaşananları Türkiye yapmış olsaydı ambargo dahil her türlü tedbir hayata geçmişti ama konu Yunanistan olunca bunlar olmuyor" dedi.

Hukukçular Derneği Genel Başkanı avukat Cavit Tatlı, dernek üyeleriyle birlikte Edirne Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen ve zaman zaman Yunan asker ve polisinin sert müdahalesine maruz kalan göçmenlerin durumunu yerinde inceledi. İnceleme ve göçmenlerle yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan Tatlı, uluslararası sözleşmeler gereği mültecilerin Yunanistan'a geçiş hakkı olduğunu söyledi. Göçmen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde maruz kaldıkları yaşamını da inceleyeceklerini belirten Tatlı, şöyle dedi:

"Hukukçu arkadaşlarla birlikte İstanbul'dan geldik, hukukçular derneğini temsilen. Olayları yerinde görelim ve insanlarla görüşelim diye. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, etrafta da birçok hanımefendi gördük, onların Kadınlar Günü değil ne yazık ki. Dünyanın devamı noktasında uluslararası sözleşmeler çok önemlidir. 1951 tarihli 67 New York sözleşmesiyle devam eden mülteci sözleşmesi, Cenevre Sözleşmesi gereği bu insanları, mültecilerin geçmek istedikleri yere geçebilme hakkı vardır. Mülteci müracatının durdurulması, sınırlarda bu şekilde alıkonulması, uluslararası hukukça kabul edilebilen bir şey olamamakla birlikte, bunlar ne yazık ki yazılı metinlerde kalan uygulamaya çok fazla geçilemeyen, uygulamalar olarak kalıyor. Biz de bugün burada onlar ile konuşacağız, neler yaşadıklarını görmek istiyoruz. Bunları da raporlaştırılarak, insanlara ulaştırmaya çalıştıracağız."

'SURİYELİLER YUNANLARA KAPISINI AÇTI, YUNANLAR DA BUNU YAPMALI'

Bir gazetecinin, "Yunan polisinin, gaz sıkıp, ateş ederek yaptığı sert müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Cavit Tatlı, şöyle dedi:

"Bu uygulama hukuki değil. Ne uluslararası hukuka, ne Yunanistan iç hukuku ne de çağdaş medeniyet dediğimiz hiçbir yerde kabul edeceğim bir şey değil. Ama sınır Avrupa sınırı olunca, Avrupa Birliliği sınırı olunca her şey mübah oluyor. Bu benzer görüntülerin birçoğu dünyanın birçok yerinde var, kamplarda var. Bu kamplar bu insanlar Türkiye'nin güney bölgesinde olunca gözden ırak olan gönülden de ırak olup bir şey olmuyordu ama Edirne'ye geldiğinde sorun olmaya başladı. Neden? O sorularla temas edip yüzleşmeleri gerekti. Mültecilik kişilerin tercihi değildir, mecburiyettir. Nasıl 2'nci Dünya Savaşı'nda, savaştan kaçan Yunanlar Türkiye ve Suriye'ye sığınmış, Suriyeli insanlar onları bağırlarına basmış, kapılarını açmışsa bugün tam tersi uygulanıyor. Tam tersi görüyoruz. Mukabil şekilde onların da bunu yapması gerekirken sözleşmeler, metinler, güzel sözler farklı şey, uygulama farklı şey diyoruz."

'YUNANİSTAN'IN SERT UYGULAMALARINI AİHM'YE TAŞIYACAĞIZ'

Yunanistan'ın uyguladığı şiddeti AİHM'ye taşıyamaya hazırlandıklarını ifade eden Tatlı, "Bileşmiş Milletler'in komiteleri var, mültecilikle ilgili komite var, kadın ve çocukla ilgili komiteler var. Burada yaşananların hepsini biz olabildiğince raporlayıp buralara müracatta bulunacağız. AİHM ile alakalı ne olabilir ona bakıyoruz. Bu yaşananları Türkiye yapmış olsaydı ambargo dahil her türlü tedbir hayata geçmişti ama konu Yunanistan olunca bunlar olmuyor. Bu da ne yazık ki çifte standardınn en güzel göstergesi" dedi.

Açıklamanın ardında yaklaşık 30 kişilik heyet, sahada çalışmalarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pazarkule'den genel detay

-Göçmenlerden detay

-Göçmenlerin çadırlarda yaşamı

-Kadınlardan detay

-Cavit Tatlı ile röp.

-Dernek üyelerinden detay

-Alandan detay

-Farklı açılardan detaylar

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Abdullah'ı amcası öldürdü

ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesinde, kız alma meselesi yüzünden çıkan kavgada amca Halil Yaşar yeğeni Abdullah Yaşar'ı (19), tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Suruç İlçesine bağlı Yeğen Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan Halil Yaşar ile yeğeni Abdullah Yaşar aynı mahallede karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Halil Yaşar tüfekle yeğeni Abdullah Yaşar'a ateş açtı. Abdullah Yaşar'ı kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine giden sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Abdullah Yaşar'ın öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yaşar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan Halil Yaşar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin morgu

- Morg ve adli tıpta bekleyenler

- Cenaze aracın gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

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Antalyalı kadınların 2 kilometrelik "8 Mart" yürüyüşü

ANTALYA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Yöresel kıyafet giyen kadınlar da ellerinde çalgılarla yürürken, tekerlekli sandalyeli kadın da yürüyüşte yer aldı.

Antalya Kadın Platformu tarafından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Ellerinde pankart ve dövizlerle Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, burada bir süre slogan atarak, kadına yönelik şiddeti protesto etti. Yöresel kıyafet giyen kadınlar da ellerinde çalgılarla yürürken, tekerlekli sandalyeli kadın da yürüyüşte yer aldı. Yürüyüşe köpeğiyle katılanlar da oldu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı etkinliğe katılan kadınlar, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada grup adına açıklama yapan Devrim Mol, "Yüzyılların mücadelesiyle haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Ataerkil, erkek egemen sisteme karşı eşitlik mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir süre çalınan müzik eşliğinde eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Miting alanından toplanma görüntüsü

-Pankart ve dövizlerden detaylar

-Yürüyüşün başlama görüntüsü

-Yürüyüşte tef çalan kadınlardan görüntüler

-Slogan atan kadınlardan detaylar

-Pankartlardan detaylar

-Çevredeki vatandaşlardan detay

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinden detay

-Engelleri bir kadının yürüyüşteki görüntüsü

-Yürüyüşe katılan köpekten görüntü

-Uyuyakalan bebekten detay

-Cumhuriyet Meydanı'ndaki kalabalıktan detay

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Öykü Arin, kadınlara destek yürüyüşüne katıldı

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), ilk defa kalabalık ortama girerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen kadınlara destek yürüyüşüne katıldı.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından "Öykü Arin'e umut ol, donör ol" kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

Öykü Arin, Antalya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında gerçekleşen yürüyüşe annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı'yla birlikte katıldı. Kalabalık ortama uzun zamandır ilk defa giren Öykü Arin, heyecanlı haliyle dikkati çekti. Öykü Arin'in tedavisi boyunca zor günlerden geçtiklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Kök hücre bekleyen hastalar için kampanyalar yaptık. Bu süre içerisinde gördüm ki kadınlar bir araya gelince, güçlü olunca gerçekten birçok şeyin üstesinden gelebiliyor. Hem kendi hem de başka çocuklar hatta sınırda zor durumda olan mültecilerin çocukları var, onlar için 8 Mart'ta kök hücre bağışı istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli güzel bir dünya istiyoruz. Bunun için Öykü Arin'le birlikte çok kısa da olsa kadınlarla yürüyeceğiz. Öykü ilk defa bu kadar çok kalabalığa giriyor. O da açık havada olduğumuz için mesafeli yürüyerek destek vereceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Miting alanına gelen Öykü Arin Yazıcı'dan detay görüntüler

-Eylem Şen ve Öykü Arin'in diyalogu

-Eylem Şen'in röportajı

-Öykü Arin'in babasıyla uzaktan sohbet etme görüntüsü

-Öykü Arin'in miting alanındaki kişilerle etkileşim halindeki görüntüleri

-Öykü Arin detay

-8 Mart kadınların yürüyüşünden detay görüntüler

-Öykü Arin'in yürüyüşte bebek arabasında uyuyakalmış görüntüsü

-Görüntü Durumu: Link geçiliyor

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Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlar için ayrıldı

ISPARTA'da, kafede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 5 masa, öldürülen kadınlar için ayrıldı. Güleda Cankel, Emine Bulut, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Pınar Baykan'ın fotoğraflarının konulduğu ve etrafının karanfillerle donatıldığı masalara müşteri oturtulmadı.

Kentteki kafede, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cinayete kurban giden kadınlar için anma etkinliği düzenlendi. Kafedeki 5 masa, öldürülen kadınlara ayrıldı. Güleda Cankel, Emine Bulut, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Pınar Baykan'ın fotoğrafları masanın üzerine konularak, etrafı karanfillerle donatıldı.

Kafe müdürü Hakan Salih Kartal, "8 Mart anısına masalarımızı cinayete kurban giden kadınlarımıza ayırdık. Tüm gün bu masalara hiçbir müşteri alınmayacak. Bugüne özel böyle bir anma yapmak istedik. Emine Bulut, Münevver Karabulut gibi kadınlarımız için kutlama değil, anma olarak yaptığımız sosyal projedir. Bugün masalarımız bir şekilde cinayete kurban giden kardeşlerimize ayrıldı. Bu masalar sadece onlar adınadır. Hiçbir şekilde müşteri almıyoruz. Onları saygı ve sevgiyle anıyoruz. Güzel kardeşlerimizi unutmamak ve adını yaşatmak için böyle bir proje yaptık" dedi.

Isparta'da geçen yıl kasım ayında ayrıldığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in de kafede fotoğrafının bulunduğunu kaydeden Kartal, "Kardeşimiz suçsuz bir şekilde infaz edildi. Kelimeler hiçbir şekilde tanımlanamaz. Bu acı olay Isparta'da yaşanmıştı. Isparta olarak acı bir haber almıştık. Üzücü bir durum ve anıyoruz. Bu güzel kardeşlerimizi unutmamak gerekiyor. Şiddete karşıyız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cinayete kurban giden kadınların masalarda bulunan fotoğrafları ve karanfiller

- Detaylar

- Röportaj

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Bitlis'te hafta sonu kayak keyfi

BİTLİS'te hafta sonu tatilini fırsat bilenler kayak tesisine akın ederek, eğlenceli bir gün geçirdi

Türkiye'nin en çok kar alan kenti olan Bitlis'te kayak severler, karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te vatandaşlar mart ayında hafta sonunda havanın güzel olmasını fırsat bilerek soluğu Rahva bölgesindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde aldı.

Kar kalitesinin düşük olmasını mart ayının içinde olduklarına bağlayan kayak severler, buna rağmen karın son zamanlarının keyfini doyasıya çıkardıklarını söyledi. Vatandaşlardan Ecevit Sulukaya, sabah saatlerinden beri kayak yaptığını belirterek, "Mart ayına girmemize rağmen hala kar var ve hala kayak yapılıyor. Şu anda El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ndeyiz. Pazar günü ve havanın güneşli olması sebebiyle yoğun bir ilgi var. Yerli ve yabancılar gelip burada kayak yapıyorlar. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelip buranın güzelliğini görsünler" dedi.

İsmail Yeşilada ise, snowbord yaptığını belirterek, "Güneşli, güzel bir pazar gününde güzel bir aktivite yapıyoruz. Bitlis kış memleketi olduğu için bu tür sporlara oldukça uygundur. Biz de karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Daha güzel kayak pistlerimiz var ama maalesef bu sene açılmadı. Biz de burada kayak yapıyoruz. Acemiliğimizi de burada atlattık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayak yapan vatandaşlardan detaylar

- Telesiyej yardımıyla yukarı çıkan vatandaşlardan detaylar

- Kızakla kayan vatandaşlardan detay görüntüler

- Kayak sever Ecevit Sulukaya ile röportaj

- Kayak sever İsmail Yeşilada ile röportaj

- Genel ve özel detaylar

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Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oluşturdukları stantta kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.

Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kentteki bir AVM'de stant oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polisleri, kadınlara günün anısına çiçek ve uyuşturucu ile mücadeleyi anlatan broşürler dağıttı. Kadınlar çiçek ve broşürleri alırken polislere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube polisleri kadınlara çiçek ve broşür verirken

Kaynak: DHA