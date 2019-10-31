DHA YURT BÜLTENİ-13

Kaldırımda servis minibüsü çarpan liseli İskender toprağa verildi

BURSA'da dün kaldırımda yürürken servis minibüsünün çarptığı lise öğrencisi İskender Şimşek (15), toprağa verildi. Cenazede Şimşek'in tabutunun üzerine futbol oynadığı kulübün forması konurken, annesinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Kaza, dün Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu yönetimindeki 16 S 1781 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile iki arkadaşına çarptı. Kazada, Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KULÜBÜNÜN FORMASI TABUTUNA KOYULDU

Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınan İskender Şimşek'in cenazesi, Güzelyalı Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye Şimşek'in ailesi, okuldan ve futbol takımından arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cami avlusunda Şimşek'in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, daha önce eşinden boşanan annesi Burcu Irmak'ın feryatları yürekleri dağladı. Şimşek'in tabutunun üzerine futbol oynadığı Altınşehir Gençlik Spor'un forması konuldu. Şimşek'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Mudanya ilçesinde bulunan Güzelyalı Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akkökoğlu, Taksirle adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, kazada yaralanan diğer iki öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden detaylar

-Cenaze namazından detaylar

-İskender Şimşek'in annesinin ağlamasından detaylar

-İskender Şimşek'in arkadaşlarından detaylar

-Genel detaylar

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Emniyet müdürünün makam aracındaki çakarları söktüler

İçişleri Bakanlığı, kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanılmasını yasaklamasının ardından Muğla'da trafik polislerince, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun makam aracındaki çakarlar söküldü.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Bakanlık kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımını 1 Kasım'dan itibaren yasakladı. Bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek. Ülke genelinde yarın başlayacak olan uygulama öncesi Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de görevli trafik polislerince, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun makam aracındaki çakar lambalar söküldü. İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, valilik makamı dışında artık kimsenin çakar lamba kullanamayacağını söyledi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun ise, "İlk olarak bu uygulamaya kendi araçlarımızda başladık. 1 Kasım itibariyle denetimlerimizi en üst seviyede gerçekleştireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet bahçesindeki çakar lambalı araçlardan görüntü

-Araçlardaki çakar lambaların sökülmesi

-Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun açıklaması

-Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun'un açıklaması

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Eşine sinirlenip evi ateşe verdi, yaralı olarak kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde eşiyle tartışan Birsel A., evini ateşe verdi. Yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, Birsel A. yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, Atakent Mahallesi menekşe Sokak'ta bulunan Koza Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile arasında sorun bulunan Birsel A., evi ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evdeki eşyalar yanarak küle dönerken, olayda ev sahibi Birsel A. ise yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birsel A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evin görüntüsü

-Ekiplerin dışarıdan müdahalesi

-Evin içinde söndürme çalışması

-Genel ve detay

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Motosiklet hırsızlığı kamerada

Adıyaman'da bir site içerisinde park halinde olan motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anı, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde yaşandı. Fatih Doğan'a ait plakasız motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Evinden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Doğan, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin çevreyi gözetlediğini, diğer şüphelinin de motosikleti sürükleyerek götürdüğünü tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Hırsızların gelişi

- Hırsızların motosikletin yanına gidişi

- Hırsızın gözcülük yapması

- Hırsızın motosikletin direksiyonu kırması

- Genel ve detay görüntü

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Zeytin çekirdekleri tespih, odunları ise takı oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, işçi emeklisi Gökhan Fırındaoturan (56), zeytin çekirdeklerinden tespih, zeytin odunlarından da takı yaptı.

Burhaniye ilçesinde 8 yıldır hediyelik eşya üretip satan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Fırındaoturan, zeytin atıklarını turistik eşya yapımında kullanıyor. Fırındaoturan, zeytin çekirdeklerinden tespih, zeytin odunlarından takı yapıyor.

Çöpe giden zeytin çekirdeklerini delerek tespih yaptığını söyleyen Fırındaoturan, "Bu yıl zeytin odunlarından takı ve kolyeler yapmaya başladım. Bayanların çok hoşuna giden bu takılar tutuldu. Özellikle bayanlar bu tespihleri çok alıyorlar. Eşlerinin veya çocuklarının, sigara veya telefonu çok kullandıklarından dolayı bu tespihleri stres çarkı yerine alıp götürüyorlar. Hediye ediyorlar. Sanırım iyi sonuç alıyorlar. Çünkü, bende elimde tespih varken telefonu düşünmüyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü, bunlar stres alıyor. Beni huzurlu kılıyor. Tüm dünyanın bize stres çarkı satmasına karşı, biz diyoruz ki elimdeki tespih stres gideriyor ve stresi alıyor. Stres için herkes bunu kullanmalıö dedi.

Zeytin odunundan yapılan takıyı kullanan Zilan Şahin de "Gökhan ağabeyin bu sene zeytin ağacından yaptığı takıları severek takıyoruz. Herkese tavsiye ederimö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gökhan Fırındaoturan tespih ve takılar yapmasından görüntü.

-Alışveriş yapanlardan görüntü.

-Zeytin odunundan yapılan takılardan detay görüntü.

-Gökhan Fırındaoturan ile röp.

-Zilan Şahin ile röp.

Kaynak: DHA