DHA YURT BÜLTENİ- 13

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (4)

GECE DE MÜDAHALE ETTİLER

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenleri dağıtmak için gün boyu TOMA'dan günlerdir tampon bölgede bekleyen aralarında kadın ve çocukların üzerine tazyikli su, ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile müdahale etti. Tampon bölgesinin savaş alanına döndüğü olaylarda atılan gaz bombası fişeklerinden yaralananlar oldu. Gün boyu devam eden Yunan askerinin sert müdahalesi havanın kararmasının ardından da sürdü.

Mülteciler, Yunan askerlerinin görüş mesafesini azaltmak için tampon bölgede ateşler yaktı. Yaralanan göçmenler ise sağlık ekipleri tarafından alınarak tedavi edildi. Yunan askerleri havanın kararmasının ardından tampon bölgenin yanı sıra tel örgülerin Türkiye tarafında bulunan mültecilere TOMA ile müdahalesini sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TOMA'dan tazyikli su sıkılması

Mültecilerin kaçmaları

Ateş yakan göçmenler

Gaz bombalarının atılması

Saldırıdan etkilenen göçmenler

Ambulansın geçişi

Olaydan detaylar

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Sivas'ta şehitler için konvoy düzenlendi

SİVAS'ta, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için konvoy oluşturuldu.

Sivas'ta Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği saldırılarda şehit olan askerleri anmak için konvoy düzenlendi. Modifiye tutkunu sürücüler sosyal medya üzerinden şehitler için organize oldu. Konvoy oluşturulacağını öğrenen halk da etkinliğe katıldı. Gültepe Mahallesi Taha Akgül Spor Salonu önünde toplanan yaklaşık 150 araca Türk bayrakları takıldı. Konvoy Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde devam ederek, İnönü Bulvarında sona erdi. Konvoya katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Konvoyun ardından Kongre Müzesi önünde toplanan sürücüler şehitler için saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konvoydan görüntüler

-Atılan sloganlar

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması

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Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi, İdlib'de şehit olan askerler için yürüdü.

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak için aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Türk bayrakları ve pankartlarla anıtta toplanan kalabalık adına konuşma yapan Tunahan Yalım, toplanma ve yürüyüş nedenlerini anlattı.

'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

İdlib'de şehit düşen 36 asker ve Mehmetçiğe destek olmak için bir araya geldiklerini söyleten Yalım, "Maalesef 36 vatan evladı şehit düşmüştür. Dış mihraklar yapmıştır. Bu duruma çok üzgünüz ve kinimiz çok yüksek, bu nedenle Alanya'da taraftarlar grubu olarak yürüyüş kararı aldık. Şehitlerimizin anısına, biz bu milletin ve devletin yanında olduğumuzu belirterek, onları asla unutmayacağımızı göstermek için buradayızö dedi.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Yapılan konuşmanın ardından toplanan kalabalık, 1 dakikalık saygı duruşundu bulunarak İstiklal Marşı okudu. Şehitler için bir araya gelen kişiler, ellerinde Türk bayrağı ve pankartlarla İskele Caddesi üzerinden başlayarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez', "Her Türk asker doğar" sloganlarıyla yürüdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından başlangıç noktasına gelen kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten genel görüntüler

-Tunahan Yalım açıklama

-Yürüyüşten detay görüntüler

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20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Mert Oktay (20), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Mert Oktay, bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Oktay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oktay'ın uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Oktay'ın ölümünün ardından Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Oktay'ın uyuşturucu maddeyi temin ettiği değerlendirilen Ö.T. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ereğli Devlet hastanesi

-Morg girişi

-Acil servisten detaylar

-İlçe Emniyet müdürlüğü

-Ölen Mert Oktay'ın fotoğrafları

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Gasbettikleri kişiyi bıçaklama anı kameraya yansıdı

KOCAELİ'nin Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerinde ve Bursa'da araçtan hırsızlık ve gasp olaylarına karışan 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanırken, Bursa'da gasbettikleri kişiyi bıçaklama anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde artan "gasp" ve "hırsızlık" olayları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntlerini inceleyen polis, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 11 araçtan hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan sabıkaları bulunan R.P., M.K., A.P. ve H.H.P. olduğunu belirledi. Şüpheliler önceki gün yapılan baskınla gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

GASP SIRASINDA YAŞANAN ARBEDE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis, yaptığı incelemede 4 şüphelinin Kocaeli'de hırsızlık olayına karıştıktan sonra Bursa'da bir kişiyi gasbettiklerini belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gasbedilen kişi, şüphelilerden birini yakalarken, başka bir şüpheli de arkadaşını kurtarmak için elindeki bıçağı vatandaşın kalçasına saplıyor. Vatandaşın elinden kurtulan şüphelinin araca binerek uzaklaşması da görüntülerde yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin araç sürücüsünü darp ederek aracı gasp etmesi

-Şüphelilerin bir benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra kaçması

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Takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Metin Sevincek yönetimindeki 02 AP 784 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Sevincek ile yanındaki Medine Sevincek, Ali Taş, Ahmet Yasin Sevince ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Hurdaya dönen otomobil

-İnceleme yapan polis ekibi

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA