DHA YURT BÜLTENİ- 13 

Yaralı dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.

Olay, Yaylalar köyü sınırındaki Kaçkar Dağı'nda meydana geldi. 9 kişilik dağcı grubu Kaçkar Dağı'na tırmanışa başladı. Grubun içinde yer alan Mehmet Birlik, Dilberdüzü mevkisinde dengesini kaybederek 25 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Yaralanan ve yürümekte zorluk çeken Mehmet Birlik için arkadaşları AFAD ve jandarma ekiplerini arayarak, yardım talep etti. AFAD yetkilileriyle yapılan ilk değerlendirmede, ambulans helikopterin inişine müsait alan olmadığı tespit edildi. Artvin Valiliği'nin devreye girmesiyle Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan Skorsky tipli askeri helikopter havalandı. Yaralı Mehmet Birlik'i alan askeri helikopter, Yusufeli İlçe Stadyumu'na iniş yaptı. Ambulans ile Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Birlik'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Askeri helikopterden indirilen yaralı dağcıdan detaylar

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Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kanadından yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı.

Ortakaraören Mahallesi'nde kanadından yaralı olduğu için uçamayan leyleği gören vatandaş, Seydişehir Belediyesi'ni arayıp bilgi verdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri belirtilen adrese gitti. Kanadından yaralandığı belirlenen leylek, belediyenin veteriner hekimi Bünyamin Yavuz tarafından tedavi edildi. Ardından da Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Leyleğin iyileştikten sonra da doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Leylekten detay

- Zabıtanın leyleği taşıması

- Genel ve detay

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1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi, açılışa hazır

KONYA'da yapılan 5 yıldızlı otel konforundaki 1250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nin 862 yataklı ilk etabı açılışa hazır. Hastanenin yapımını gerçekleştiren YDA Group Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay, ameliyathaneden radyolojiye, laboratuvardan tüm teknik bölümlere kadar tıbbi cihazların hastanede kurulumlarının yapıldığını, tüm personel alımlarının da tamamlandığını, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda iki aydır tüm testlerin yapıldığını ve açılış için gün saydıklarını söyledi.

YDA Group tarafından "Kamu Özel Ortaklığı" ile Konya ve bölgesindeki kentlere sağlık hizmeti verecek olan Konya Şehir Hastanesi'nin 862 yatak kapasiteli ilk etabı tamamlandı. Açılış için gün sayılan adeta 5 yıldızlı konforundaki hastanenin, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtımı yapıldı. YDA Group Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay, Konya Şehir Hastanesi'nin 862 yataklı ilk etabı için 1 Temmuz tarihinden itibaren tüm hazırlıklarını tamamlayarak açılış için hazır olduklarını belirtti.

Atay, şunları söyledi:

"838 yatak olarak inşaatına başlanan Konya Şehir Hastanesi'nin inşaat sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya ve çevresinin sağlık üssü olacak hastanenin yatak kapasitesinin arttırılarak 1250 yatağa çıkartılması talimatının ardından çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Kapasite artışına konu olan Onkoloji ve KVC hastane bloklarının da betonarme, cephe işleri ve altyapı işleri tamamlandı. Bu iki bloğun inşaatlarının kalan kısımları hastane işleyişine hiçbir engel teşkil etmeyecek şekilde planladık, bu blokları da 2020 yılı sonuna kadar hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Bizler açılış için yarına hazırız, tüm çalışmalarımız bitti. Hizmet vermeye başladığı ilk andan itibaren Konya Şehir Hastanesi'nin, hastalarımızın ve yakınlarının tüm konforu düşünülerek dizayn edilen hasta memnuniyeti odaklı bir hastane olduğu görülecektir. "

Atay, sadece hastaların değil, sağlık çalışanlarının da dinlenme ve sosyal alanlarının olduğunu ifade etti. 420 bin metrekare kapalı alana sahip Konya Şehir Hastanesi'nde; 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 10 KVC yoğun bakım, 48 yeni doğan yoğun bakım, 14 adet tek kişilik doğumhane, 12 perinatal servis, 19 tutuklu servisi, 3 iyot tedavi birimi, 17 yanık merkezi olmak üzere 416 yatak kadın doğum ve çocuk 433 yatak genel hastane olarak hizmete açılacak.

Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezaryen, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi mevcut. Yıl sonunda açılacak 187 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 201 yataklı KVC hastanesi ile toplam yatak sayısı 1250 yatak sayısına ulaşacak.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden drone görüntüsü

- Hastanenin tanıtım filminden kısa görüntü

- Hastane içinden detay

- Atay açıklama

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Polisten kurban satıcılarına "sahte para" uyarısı

ADANA'da polis yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satıcılarını sahte parayla kandırılmamaları konusunda dikkat etmeleri için uyardı. Sahte ile gerçek para arasındaki farkları kurbanlık satıcılarına anlatan polis, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kentteki birçok noktada kurban satışı yapılan yerleri gezerek satıcıları sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyardı. Broşür dağıtan ekipleri, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde kurbanlık hayvan satan Kasım Narin Gülbeyaz'a sahte para ile gerçek para arasındaki farkları gösterdi. Kurbanlık almaya gelen Merih Pirinçoğlu ise para üstü alırken polisin uyarılarını dikkate alarak paranın sahte olup olmadığını kontrol etti.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin kurban satıcısıyla konuşması

- Paranın sahte olup olmadığının kalemle test edilmesi

- Kurbanlık hayvanlardan detay

- Satıcı ile alıcının pazarlıkları

- Genel ve detaylar görüntüler

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Şırnak'ta HDP binası önünde PKK tepkisi

ŞIRNAK'taki sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen yürüyüşte, çok sayıda kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla HDP il binası önüne gelerek, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Şehri Nuh Şırnak Platformu adı altında bir araya gelen Memur-Sen, Kamu-Sen, Hak İş, Türk İş, TÜGVA, Şırnak İş Adamları ve Sanayicileri Derneği, Şehit Gazi ve Köy Korucuları Derneği gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Şırnak teröre karşı tek ses, tek yürek" adıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Merkez Geylani Camisi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla HDP İl Başkanlığı binasına, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından platform adına açıklama yapan Abdullah Çatı, HDP'nin, terör örgütü PKK'nın saldırılarına sessiz kalmasına tepki gösterdi. HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu söylen Çatı, "Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Vesayetin emir eri ve işgal aracı terör koalisyonu PKK ve siyasi uzantısı HDP'yi lanetleyip, birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermek için buradayız. Analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Ey HDP ve eli kanlı terör örgütü PKK, ektiğiniz fitne ile birlikte sizi de bu topraklardan söküp atacağız. Çocuk canlı bombalarla bebekleri katlettiler. Kınayı kana bulayıp, düğünü yasa, sevinci mateme gömdüler. Terör örgütü PKK kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, şantiye basarak işçileri katletti. Asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdı, uykudayken polislerimizi şehit etti. Soruyorum sizlere PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bu saldırılara sesi çıktı mı? HDP'nin sessizliğini ve PKK'nın emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. Bütün bu katliamlar gösteriyor ki PKK, Kürtlerin haklarını savunan bir yapı değil, küresel güçlerin taşeronu ve tetikçisi olarak en başta Kürtlere ihanet eden, ülkemizi topyekun hedef alan bir örgüttür. PKK, Kürt görünerek Kürtlere, ihanet etmektedir. Terör örgütleri, canice eylemleriyle barışı da huzuru da zehirlemektedir. Meşru ve barışçıl hak arama kanalları açıkken siyasi uzantı HDP'nin ve PKK'nın, kirli hedeflerine bölge halkını alet etmesini kabul etmiyoruz. PKK'nın ideolojisini de siyasi uzantısı HDP'yi de eylemlerini de reddediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından, terör örgütü PKK tarafından öldürülenler ve Şırnak'taki çukur eyleminde oluşan tahribatı gösteren fotoğrafları, HDP il binası önüne bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüş yapılması

atılan sloganlar

HDP binası

Abdullah Çatı'nın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA