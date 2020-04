DHA YURT BÜLTENİ - 13 (YENİDEN)

Diyarbakır'da koronavirüse rağmen tarımda üretim sürüyor

DİYARBAKIR'da, yeni tip koronavirüs önlemlerine kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tarımda üretim aksamadan sürüyor. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, üretime kesintisiz devam ettiklerini kaydederek, yağmur bolluğu nedeniyle rekoltede tavan bekledikleri söyledi.

Türkiye'nin tarım üretiminde önemli şehirlerinden olan Diyarbakır da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden. Karpuzuyla meşhur kentte buğday, arpa, mercimek, pamuk, mısır gibi önemli tarım ürünleri de üretiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçiler sokağa çıkma yasağının dışında tutulurken, sisteme kayıtlı olmayanlara da izin belgesi veriliyor.

REKOLTEDE TAVAN BEKLENTİ

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, pandemiye rağmen üretimi aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. İskenderoğlu, vatandaşlar için tarlada çalıştıklarını belirterek, artan yağmur nedeniyle rekoltede tavan beklediklerini kaydetti. İskenderoğlu, devletin çiftçiye yardımcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Mevsimsel olarak yağmurlar iyi gittiği için buğdayda bu yıl şahsen ben rekoltede tavan bekliyorum. Hem kuru arazide hem de sulu arazide. Bu şekilde giderse belki sulu arazide sulama ihtiyacı bile olmayabilir. Çünkü şu an 4'üncü ayın 24'ündeyiz, zaten haftaya da yağmur görünüyor. Meteorolojiden kontrol ediyoruz her saat başı. Bu koronavirüs ile ilgili devletimizin çiftçilerimize yapmış olduğu ciddi bir katkı oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu çiftçiler yoksa şu an biz burada olamazdık. Eğer biz de burada olamazsak üretim sekteye uğrar. Yani biz zamanda üretim yapamazsak hasatta, harmanda bir şey göremeyiz. Şimdi bizim tarlada olmamız lazım. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. O çok önemli, işçilerle gidip geldiğimiz zaman en fazla bir arabada 3 kişi oluyor. Başta bize ciddi bir katkı sunan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Yenişehir Kaymakamımız sayın Murat Beşikçi'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Çiftçi ve üreticimizin tarımsal faaliyetlerinin sekteye uğramaması için inanın gece de çalışıyorlar. Bize destek oluyorlar. Yani ne yapabiliriz, fikir alışverişinde sürekli bulunuyoruz. Hep irtibat halindeyiz, kendilerine teşekkür ediyorum. üretim konusunda bize çok önemli katkıları oldu."

'SORUN YAŞAMADAN ÜRETİYORUZ'

Süleyman İskenderoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sorun yaşamadan üretimi devam ettirdiklerini aktararak, "Bu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu anda hiç bir çiftçi sorun yaşamıyor. Bizlerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) var. Ancak çiftçi, üretici olup ÇKS'si olmayan çiftçilere de yardımcı olunuyor vali beyin talimatıyla birlikte. Tarımla ilgili, mibzer, ilaç makinesinin servisine hepsine izin verdiler ki hani çiftçinin mibzeri arıza verdiği zaman servisinin gelip yapması lazım. İlaç makinesi kırıldığı zaman kaynakçının gelip yapması lazım. Bu konuda bizlere çok destek oldular. Yani sadece tarımla ilgili sanayi açık. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Dilediğimiz parçacı dilediğimiz sektör, ilaççıları ve tohumcuları da traktör servisleri de açık. Devletimize teşekkür ediyoruz. Şu anda tarımın hiçbir kademesinde gerek pamuk olsun gerek buğday ya da arpa olsun aksama yok. Aynen sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı dönemlerdeki gibi üretime kesintisiz devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" dedi.

Vatandaşlara seslenen İskenderoğlu, "Bizler çiftçiler, üreticiler sizler için tarladayız, sizler için çalışıyor ve üretiyoruz. Sizler de bizler için evden çıkmayın, hepimiz beraber, devletimizle beraber bu koronavirüsü yenelim" çağrısı yaptı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yılında şehitler anıldı

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü törenleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Çanakkale şehitleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü törenleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında iptal edildi. Çanakkale şehitleri ise Şehitler Abidesi'nde düzenlenen tören ile anıldı. Saat 15.00'te başlayan törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve atlı birlikler katıldı. Vali Tavlı, 2'nci Kolordu Komutanı Aksakallı ve Alan Başkanı Kaşdemir, Şehitler Abidesi Fuayesi'ndeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi. Şehitler Abidesi yanındaki sembolik şehitlikte devam eden törende, şehitler için dua okundu. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakılmasıyla tören sona erdi.

Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

"Bugün Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 105'inci yıl dönümü. 105 yıl önce bugün Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan itilaf kuvvetleri karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları'nı başlatmış oldular. Tabi dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık sebebiyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak her yıl yapmış olduğumuz törenleri iptal ettik. Fakat geniş katılımlı törenleri iptal etmiş olsak da, biz Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu topraklarda, Çanakkale kahramanlarını, o büyük insanları unutmadığımızı göstermek adına çok dar kapsamlı bir tören gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi onları saygıyla andık. İstiklal Marşı'mızı okuduk. Onların ruhlarına dualarımızı gönderdik ve onları bir kez daha şükranla yad ettik. İnşallah bu tehlike, bu hastalık ortadan kalkınca vatandaşlarımızın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu toprakları ziyarete geleceğini umut ediyoruz. Onları buraya bekliyoruz."

Antalya'da 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza

Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan bir kişiyle, aynı sokakta bulunan evdeki 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Mahallede devriye gezen polis ekipleri, sokakta bulunan bir kişiyi evine gitmesi yönünde uyardı. Uyarı üzerine adı açıklanmayan erkek, kuzularını otlattığını söyledi ve itiraz etti. İtiraz üzerine polisle bu kişi arasında tartışma çıktı. Çevredeki evlerde bulunan bazı kişiler de sokağa çıkarak tartışmaya dahil oldu. İtiraz eden polis merkezine götürülen kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Diğer yandan bölgeye takviye olarak gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Sokakta bulunan çocukları dağıtmaya çalışan ekipler, çocukların kaçtığı ikamete doğru gitti. İkamette bulunan 3 kişinin kimlikleri sorulduğunda adreste ikamet etmedikleri anlaşıldı. 3 kişi araçlarıyla ikamete geldiklerini söyleyince, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Tartıştığı kişinin evinin kapısına ateş açtı; 15 yaşındaki Berfin öldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Diyar Ö., tartıştığı kişinin evini basıp, dış kapıya pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Berfin Çalgıcı (15), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Diyar Ö. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine giden Diyar Ö., tüfeğini alıp çıktı. Tartıştığı kişinin evini basan Diyar Ö., dış kapıya ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan Berfin Çalgıcı, başından vuruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berfin Çalgıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Berfin'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, Diyar Ö. gözaltına alındı.

EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Berfin'in ölüm haberinin ardından yakınları, Diyar Ö.'nün evini ateşe verdi. Çağırılan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için her iki ailenin evinin çevresinde önlem aldı.

Isparta Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Beldede, koronavirüs testi pozitif çıkan 4 vaka olduğu belirlendi.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bugün saat 15.30'dan itibaren beldeye giriş çıkışlar yasaklandı. Jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem alarak nöbet tutmaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, beldede çalışma başlattı.

Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı

Antalya'da bir apartmanın bahçesinden çaldığı motosikletle kaçan O.Y (17), kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalama anı, anbean görüntülendi. O.Y'ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından 10 bin lira cezai uygulandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili devriye gezen ekipler, üzerinde O.Y'nin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. O.Y, polisin ikazlarına rağmen durmayıp, kaçmaya devam etti. Seyir halindeyken yola poşet fırlatan O.Y.'nin peşine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kırçiçeği Caddesi üzerinde motosikleti yol kenarına terk eden O.Y, ara sokaklarda kaçmayı sürdürdü. Bu sırada önüne geçen polis, O.Y'yi yakaladı. Sokak ortasında gözaltına alınan O.Y, motosikleti kendisinin çalmadığını, Yiğit isimli bir arkadaşının çaldığını iddia etti. Polis motosikletin sahibine ulaşırken, gözaltına alınan O.Y.'ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza uyguladı.

Ramazan pidesi vatandaşın ayağına gidiyor

Antalya'da 300 gram Ramazan pidesine bu yıl zam gelmeyerek 3 liradan satılmaya devam edecek. Sokağa çıkma yasağında sokaklarda gezen ekmek satış araçları Ramazan boyunca pide de satacak. Antalya Fırıncılar Odası'nın kararıyla akşam saatlerinde oluşabilecek yoğunlukta sosyal mesafe kuralına uyulması için her fırın önünde bir kişi görev yapacak.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların iftar sofralarından eksik olmayan Ramazan pidesinin satışı başladı. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınların önünde kuyruk oluşmaması için iftar zamanından 2 saat önce pide üretimi sonlandırılacak. Ramazan Ayı'nın ilk günü nedeniyle Antalya'daki fırınlarda da pide üretimleri başladI. Antalya'da bu yıl pide fiyatlarına zam gelmeyerek 3 liradan satılma kararı alındı. Sokağa çıkma yasağında vatandaşlara ekmek satmak için sokaklarda gezen araçlar Ramazan ayı boyunca pide de satacak. Antalya Fırıncılar Odası'nın almış olduğu kararla akşam saatlerinde oluşabilecek yoğunlukta sosyal mesafe kuralına uyulması için her fırın önünde bir kişi görev yapacak. Öğle saatlerinde sokaklarda gezen ekmek satış araçları ise "Sıcak Ramazan pidesi" anonsu yaparak sokaklarda gezdi.

İftar saatinden 2 saat önce pide imalatının duracağını söyleyen Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, "Antalya'da pideye bu sene zam yapılmadı. 300 gram pide bu sene de geçen seneki fiyat olan 3 liradan satılacak. Koranavirüsün ardından oluşan ekonomik zorluk nedeniyle Kepez ilçesindeki fırıncı arkadaşlarımız kendi aralarında bir karar aldılar. Karar neticesinde Kepez bölgesinde Ramazan pidesi 2.5 liradan satılacak. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu karar neticesinde iftar saatinden 2 saat önce imalat durdurulacak" dedi.

Fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyulması için 1 kişinin görev yapacağını söyleyen Başkan İnce, "Tezgah önündeki yığılmaları ve oluşabilecek kuyruğu önlemek için Antalya'daki 275 fırında akşam saatlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması için bir kişi görev yapacak. İmalatın durmasından sonra ise sabahtan stoklanan pide fırınların kapanış saatine kadar satılacak. Yasak boyunca fırınlarımızın ekmek satmak için gezen araçları Ramazan pidesi de satacak. Aynı zamanda yasak boyunca fırınlarımızda ve ekmek satış araçlarımızda gazete satışı da devam edecek" diye konuştu.

Pide almak için fırına gelen Ramazan Yıldırım, "Uygulamadan memnunuz. Ben akşam saatlerinde kalabalığa kalmamak için bu saatte fırına geldim. Geçtiğimiz senelerde oluşan kuyrukların önüne geçilmiş oldu" dedi.

23 Nisan'ı halay çekerek kutlayıp, sosyal medyada canlı yayınladılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı el ele tutuşup halay çekerek kutladı. Sosyal mesafenin olmadığı 23 Nisan kutlaması önce sosyal medyadan canlı yayınlandı, sonra da silindi.

İlçe kırsalındaki Uzunsöğüt Mahallesi'nde çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir program düzenlendi. Programda yaklaşık 15 çocuk el ele tutuşup halay çekti. Balkona kurulan ses sisteminden yükselen müzik eşliğinde halay çeken çocukları aileleri de alkışladı. Hem 4 günlük sokağa çıkma yasağının hem de 20 yaş ve altına getirilen yasağın hiçe sayıldığı programda, halayın ardından karşılıklı oyun da oynayan çocuklara yakınları da eşlik etti. Programda bir ara "Jandarma gelir" uyarısı üzerine müzik sesi kesildi. Çocukların yakınları tepki göstererek ses sistemini kontrol eden kişiden "erik dalı" türküsünü çalmasını istedi. Bunun üzerine bir kadın, "Çalın çalın bir şey olmaz. Gelsin jandarma ne diyecek" dedi. Bir başkası da "23 Nisan'ı kutluyoruz" dedi.

"KENDİ KENDİNİ İHBAR EDENİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Daha sonra eğlence kaldığı yerden devam etmeye başladı ve çocuklar müzik eşliğinde oynadı. O anlar ise mahalledeki bir kişi tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandı. Canlı yayına birçok kişi yorum yaparken, en dikkat çekeni, "Maşallah ama kendi kendini de ihbar edeni de ilk defa görüyorum" yorumu oldu.

Kullanıcı, bir süre sonra yaklaşık 13 dakikalık görüntüyü hesabından sildi.

Tunceli'deki son koronavrüs hastası da taburcu oldu (2)

1 HASTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, VALİ UYARDI

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün kentteki bir hastanın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Vali Sonel, alınan kararların uygulanması uyarısında bulunarak, şöyle dedi:

"Sevgili Tuncelili hemşehrilerim; dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9; 8 taburcu, 1 tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım."

Kaynak: DHA